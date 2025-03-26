정적인 슬라이드 덱을 설득력 있고 인상적인 비디오 프레젠테이션으로 변환하세요. HeyGen은 여러분의 개요나 슬라이드를 생동감 있는 프레젠터, 자막, 그리고 스튜디오 품질의 페이싱이 있는 브랜드 비디오로 변환하여 회의, 교육, 마케팅 전반에 걸쳐 일관되고 클릭 유도력 있는 이야기를 전달할 수 있게 해줍니다.
무료 이미지에서 비디오 생성기를 사용해 보세요
필요에 따라 학습자가 수시로 시청하고 필요할 때 다시 볼 수 있는 짧은 내레이션 워크스루로 긴 매뉴얼을 대체하기 위해 비디오 프레젠테이션을 만드세요.
설득력 있는 화면 내 호스트를 통해 기능과 이점을 강조하는 일관된 제품 설명을 제공하세요.
관계자들이 정보에 입각하여 항상 업데이트되는 프레젠테이션을 받을 수 있도록 하세요. 일정 충돌은 필요 없습니다.
월간 기록이나 프로젝트 업데이트를 한 번에 녹화하여 시간대를 넘어 자막과 첨부 파일과 함께 공유하세요.
저희 온라인 비디오 프레젠테이션 제작기를 사용하여 지원 문서를 간결하고 명확한 비디오로 만들어 지원 부담을 줄이고 고객 성공 지표를 향상시키세요.
가상 컨퍼런스, 패널 토의, 그리고 발표 시간을 위한 완성도 높은 독립적인 프레젠테이션 비디오를 제출하세요.
비디오 프레젠테이션을 위해 Heygen을 사용하는 이유
언제 어디서나 수요에 맞춰 진행할 수 있는 프레젠테이션을 만들고, 귀하의 요구에 맞는 비디오 프레젠테이션을 제작하세요. HeyGen은 녹화, 편집, 자막 작업의 번거로움을 없애주어 기술이 아닌 메시지에 집중할 수 있게 해줍니다. 비동기 데모, 내부 교육, 투자자 피칭, 판매 설명회 등을 매번 전문적으로 보이고 들리게 만드는 AI 비디오 생성기를 사용해보세요.
짧은 브리핑에서 스토리보드와 AI 스크립트를 생성하고, 프레젠터를 선택한 다음, 모든 것을 한 곳에서 시각적 요소와 타이밍을 미세 조정하세요.
자동 자막, 부제목, 그리고 브랜드 키트 지원은 당신의 프레젠테이션이 포괄적이고 즉시 인식될 수 있도록 보장합니다.
LMS, 이메일, 소셜 미디어, 그리고 랜딩 페이지를 위한 다양한 종횡비 및 버전을 재녹음 없이 내보내세요.
AI 스크립트 및 개요 작성기
슬라이드 노트나 간단한 내용을 붙여넣으면 HeyGen이 간결하고 발표 준비가 된 스크립트를 만들어내며, 훅, 전환 그리고 명확한 CTA를 포함합니다. 구조에 드는 시간을 절약하고 귀하의 서사를 탄탄하고 청중 중심으로 유지하세요.
현실적인 프레젠터 및 음성 옵션
표현력 있는 AI 프레젠터를 선택하거나 슬라이드를 해설하기 위해 자신의 목소리를 복제하세요. 자연스러운 제스처와 다국어 음성은 스튜디오 없이도 메시지를 인간적이고 신뢰할 수 있게 만들어줍니다.
자동 자막 및 부제
자동 전사는 편집 가능한 캡션과 현지화된 자막을 생성합니다. 다양한 형식과 지역에서 접근성, 유지력, 시청 완료율을 향상시킵니다.
씬 컴포저 & 슬라이드 싱크
내레이션에 자동으로 슬라이드 시각 자료, 애니메이션, B-롤을 동기화하세요. 스톡 클립, 로고 또는 스크린샷을 쉽게 교체하고 장면별로 타이밍을 조정하세요.
귀하의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로의 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인하세요.
비디오 프레젠테이션 메이커 사용 방법
아이디어에서 공유 가능한 비디오로 가는 세 가지 간단한 단계.
슬라이드, 문서 또는 간단한 브리핑부터 시작하세요. HeyGen은 스토리보드와 길이 및 톤에 맞춘 여러 가지 스크립트 옵션을 생성하여 여러분의 비디오를 더욱 매력적으로 만드는 데 도움을 줍니다.
AI 아바타를 선택하거나 짧은 클립을 업로드하여 자신의 클론을 만든 다음, 편집기 내에서 시각적 요소, 캡션, 그리고 속도를 다듬으세요.
브랜드 색상, 레이아웃 및 화면 요소를 사용하여 교육, 마케팅 또는 내부 업데이트에 맞게 장면을 맞춤 설정하세요.
고품질 비디오, SRT 자막 파일, 썸네일 이미지를 몇 분 안에 내보내거나, LMS, CMS 또는 소셜 플랫폼에 바로 게시하세요.
비디오 프레젠테이션은 공유 가능한 비디오로 녹화된 슬라이드 기반 또는 각본이 있는 강연으로, 종종 화면에 나타나는 강연자, 나레이션, 자막, 그리고 동기화된 시각 자료들이 포함됩니다. 수요 기반 학습, 피칭, 원격 업데이트에 이상적이며, 특히 관객을 위해 프레젠테이션을 녹화할 때 유용합니다.
네. PPT, PDF 또는 이미지를 업로드하면 HeyGen이 나레이션과 장면 전환과 슬라이드를 자동으로 동기화하여 다시 녹음할 필요가 없습니다.
아니요, HeyGen의 AI 프레젠터와 텍스트-투-스피치 기능을 사용하여 내레이션을 하세요. 원한다면 자신의 비디오나 음성을 업로드하여 실제 영상과 AI 요소를 혼합할 수도 있습니다.
HeyGen의 전사는 매우 정확하며 편집 가능합니다; 내보내기 전에 문구, 타이밍을 빠르게 수정하거나 현지화된 자막을 추가할 수 있습니다.
물론입니다. 로고를 업로드하고 브랜드 키트에서 브랜드 폰트와 색상을 설정한 다음, 일관된 브랜드 프레젠테이션을 위해 비디오 템플릿에 적용하세요.
온라인 비디오 프레젠테이션 제작기를 사용하여 와이드스크린(16:9), 정사각형(1:1), 또는 세로(9:16) 비율로 MP4 비디오를 내보내고, 공유에 최적화된 SRT 자막 파일과 썸네일 이미지를 함께 내보낼 수 있습니다.
네. 엔터프라이즈 플랜에는 SSO, 역할 기반 접근, 암호화된 저장소, 그리고 준수 옵션이 포함됩니다. 맞춤형 보안 및 호스팅 요구 사항에 대해서는 영업팀에 문의하세요.
예, 스크립트를 번역하고, 현지화된 TTS 목소리로 전환하며, 글로벌 청중에게 도달하기 위해 다양한 언어 버전을 내보내세요. 비디오 번역기.
많은 프레젠테이션들은 몇 분 안에 생성되고 다듬어질 수 있습니다; 최종 편집 시간은 길이와 비디오 프레젠테이션을 사용할 때 선택하는 맞춤 설정의 양에 따라 달라집니다.
팀 및 엔터프라이즈 고객을 위해 온보딩, 교육 자료 및 전담 지원을 제공하여 비디오 제작을 확대하고 비디오 프레젠테이션을 만드는 데 도움을 드립니다.
AI 도구 더 탐색해보세요
Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.
AI로 여러분의 아이디어를 전문적인 비디오로 변환하세요.