1단계 스크립트나 뉴스레터 내용을 추가하세요 기존 뉴스레터 복사본을 붙여넣거나 간단한 개요를 작성하세요. HeyGen이 구조를 분석하고 발표자를 위한 장면을 준비합니다.

2단계 발표자와 스타일을 선택하세요 아바타나 목소리를 선택하고, 브랜딩을 설정하며, 개인화된 비디오에 맞는 비디오 포맷을 선택하세요. HeyGen이 여러분의 콘텐츠를 깔끔한 시각적 레이아웃으로 조립합니다.

3단계 검토하고 다듬기 비디오를 미리 보고, 문구, 속도 또는 시각적 요소를 조정한 후, 테스트를 위한 변형을 생성하세요. 필요에 따라 자막이나 다른 언어 버전을 추가하세요.