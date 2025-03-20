일반 뉴스레터를 눈길을 끄는 비디오로 전환하세요. HeyGen은 스크립트, 업데이트 및 공지사항을 아바타, 음성 해설, 자막, 소셜 미디어에 적합한 형식의 전문 비디오로 만들어 붐비는 수신함에서 주목을 받을 수 있게 해줍니다.
사람들이 실제로 시청하는 형식으로 월간 또는 분기별 업데이트를 보내세요. 긴 텍스트로 뉴스나 제품 진행 상황을 설명하는 대신, 간결한 진행자 주도의 비디오를 전달하세요.
짧은 시각적 가이드를 통해 새 기능을 빠르게 설명하세요. 비디오는 혼란을 줄이고 구독자가 텍스트만으로 이해하는 것보다 가치를 더 빨리 이해하도록 도와줍니다.
고객의 성공 사례를 인상적인 형식으로 보여주거나 강조하여 신뢰를 구축하고 행동을 유도하세요.
긴 환영 이메일을 친근한 소개 비디오로 대체하여 무엇을 기대해야 하는지, 어떻게 시작해야 하는지, 도움을 어디에서 찾을 수 있는지를 보여주세요.
창작자들은 포화된 수신함에서 눈에 띄기 위해 비디오 뉴스레터를 사용합니다. 사고 리더십 기사, 팁, 그리고 주간 요약을 매력적인 비디오 세그먼트로 전환하세요.
핵심 요약, 주요 이정표 또는 커뮤니티 순간들을 구독자들이 즐겨 보는 고회전 비디오 요약을 통해 공유하세요.
비디오 뉴스레터 제작을 위해 HeyGen을 선택하는 이유
HeyGen을 사용하면 글로 쓰인 콘텐츠를 개인적이고 명확하며 소비하기 쉬운 비디오로 빠르고 세련되게 변환할 수 있습니다. 긴 텍스트 블록을 간결하고 인간이 이끄는 업데이트로 대체하여 유지율을 높이고 클릭률을 더 높일 수 있습니다.
텍스트의 벽과 경쟁하기보다는, 이메일 뉴스레터에서 시청자들의 시선을 즉시 사로잡는 역동적인 비디오를 보내세요. 시각적 스토리텔링은 관객들이 당신의 메시지를 기억하고 행동을 취하도록 돕습니다.
스크립트를 붙여넣고, 프레젠터나 아바타를 선택하면 HeyGen이 음성 해설, 자막, 레이아웃, 브랜딩이 포함된 완성된 비디오 이메일을 생성합니다. 비디오 이메일을 만들기 위한 촬영이나 편집 기술은 필요하지 않습니다.
비디오 번역기를 사용하여 귀하의 스크립트, 나레이션, 자막을 여러 언어로 번역하여 전 세계 구독자들에게 업데이트를 전달하세요.
리얼리스틱 프레젠터가 있는 비디오 스크립트
작성한 뉴스레터 본문을 명확한 내레이션 비디오로 전환하세요. 인간처럼 들리는 목소리나 AI 아바타 중에서 선택하고 브랜드 업데이트, 튜토리얼 또는 제품 발표를 위한 일관된 톤을 얻으세요.
자동 편집 및 캡션
HeyGen은 콘텐츠를 장면으로 구성하고, 자막을 추가하며, 타이밍을 선택하고, 각 세그먼트가 시청하기 쉽도록 합니다. 내장된 접근성 기능은 자막을 선호하는 시청자를 지원합니다.
브랜드 스타일과 프리셋
로고, 색상 및 글꼴 스타일을 자동으로 적용하세요. 이메일 친화적인 길이나 소셜 최적화된 컷으로 비디오를 내보내어 모든 콘텐츠가 배포 채널에 맞게 조정됩니다.
다국어 및 지역화 옵션
다시 녹음할 필요 없이 뉴스레터 비디오를 다양한 언어로 재생성하세요. 전 세계 청중을 위해 음성 해설, 자막, 화면 텍스트를 현지화하세요.
귀하의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로의 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인하세요.
비디오 뉴스레터 생성기 사용 방법
비디오 콘텐츠 템플릿을 사용하여 단 네 단계로 정교한 비디오 뉴스레터를 만드세요.
기존 뉴스레터 복사본을 붙여넣거나 간단한 개요를 작성하세요. HeyGen이 구조를 분석하고 발표자를 위한 장면을 준비합니다.
아바타나 목소리를 선택하고, 브랜딩을 설정하며, 개인화된 비디오에 맞는 비디오 포맷을 선택하세요. HeyGen이 여러분의 콘텐츠를 깔끔한 시각적 레이아웃으로 조립합니다.
비디오를 미리 보고, 문구, 속도 또는 시각적 요소를 조정한 후, 테스트를 위한 변형을 생성하세요. 필요에 따라 자막이나 다른 언어 버전을 추가하세요.
MP4 파일을 내보내거나 이메일용 미리보기를 추가하세요. 뉴스레터에 비디오 링크나 썸네일을 추가하여 클릭률을 높이세요.
비디오 뉴스레터는 긴 텍스트 이메일을 짧고 흥미로운 비디오로 대체합니다. HeyGen은 여러분의 업데이트, 공지사항, 그리고 이야기들을 구독자들이 몇 초 안에 볼 수 있는 개인화된 비디오 이메일로 전환해줍니다.
아니요. AI 아바타나 합성 음성을 선택하여 콘텐츠를 전달할 수 있습니다. 원한다면 직접 촬영한 영상을 사용할 수도 있지만, HeyGen은 카메라 없이도 비디오 제작을 가능하게 합니다.
대부분의 고효율 동영상은 2분 미만입니다. HeyGen이 여러분의 뉴스레터를 명확하고 간결한 부분으로 압축하여 주의를 끌 수 있도록 도와줍니다.
이메일 플랫폼은 일반적으로 호스팅된 파일에 연결된 비디오 썸네일을 추가하는 것을 지원합니다. 제공업체의 기능에 따라 비디오 콘텐츠를 내장하거나 링크하거나 첨부할 수 있습니다.
네, 비디오 콘텐츠는 효과적인 이메일 마케팅에 필수적입니다. 비디오 번역기를 사용하여 업데이트된 내레이션, 자막, 화면 텍스트가 포함된 현지화된 버전을 제작하세요.
비디오는 구독자들이 정보를 기억하는 데 도움이 되고 클릭률을 증가시킵니다. 많은 팀들이 텍스트를 비디오로 전환하는 접근 방식을 사용할 때 열람률과 활동에서 상당한 개선을 보고 있습니다.
네. 브랜드 키트를 업로드하면 HeyGen이 자동으로 귀하의 색상, 로고, 그리고 시각적 스타일을 적용합니다.
HeyGen은 이메일 호환성, 웹 삽입 및 소셜 플랫폼에서의 재사용을 위해 최적화된 MP4 파일을 내보냅니다.
네. 여러분의 업로드, 스크립트, 생성된 비디오는 보호되며, 생성된 모든 콘텐츠에 대한 권리를 유지합니다.
