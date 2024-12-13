비디오 제작 과정을 간소화하고 싶으신가요?

HeyGen의 비디오 GPT 도구는 최첨단 AI를 활용하여 간단한 프롬프트로 완성도 높은 비디오를 생성합니다. 마케팅, 교육, 또는 엔터테인먼트 목적이든, 비디오 GPT는 몇 번의 클릭으로 아이디어를 정교한 비주얼로 변환합니다.

HeyGen을 사용하면 전문적인 비디오를 만드는 것이 이제까지보다 쉽고 빠르게 되었습니다. AI가 무거운 작업을 처리하게 하고 당신은 창의적인 비전에 집중하세요.