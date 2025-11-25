왜 HeyGen이 최고의 UGC 광고 생성기인가

HeyGen은 리얼리즘과 속도를 혼합하여 창의적 전략이 시장의 속도에 맞춰 움직일 수 있게 합니다. 스크립트를 생성하거나 브리핑을 업로드하고, 현실감 있는 인재를 선택하거나 대변인을 복제하며, 각 장면을 플랫폼 행동에 맞게 조율하세요. 더 많은 광고 변형, 더 빠른 테스팅, 그리고 진정성을 희생하지 않는 측정 가능한 향상을 얻을 수 있습니다.