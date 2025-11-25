실제 고객 게시물처럼 느껴지는 진정성 있는 스크롤을 멈추게 하는 UGC 광고를 촬영이나 긴 제작 주기 없이 만드세요. HeyGen은 브랜드가 현실적인 재능, 자연스러운 음성 해설, 플랫폼에 적합한 형식으로 테스트모니얼 클립, 스킷 광고, 제품 데모, 네이티브하게 느껴지는 UGC 콘텐츠를 만들 수 있도록 도와줍니다. 더 많은 크리에이티브를 테스트하고, 더 빠르게 확장하며, 결과의 진정성을 유지하세요.
무료 이미지에서 비디오 생성기를 사용해 보세요
신뢰성을 높이고 구매 저항을 줄이는 솔직한 반응, 제품 시연, 그리고 사용 전후 이야기를 보여주세요.
기능을 자연스러운 맥락에서 보여주는 짧고 집중적인 클립을 사용하여, 시청자들이 제품의 가치를 빠르게 이해할 수 있도록 도와주세요.
인플루언서 콘텐츠를 모방하는 대화형 스킷이나 공동 호스트 방송을 만들면서 AI 배우를 사용하여 완전히 통제되고 브랜드에 안전하게 유지하세요.
자연스러운 대화처럼 들리는 장편 추천사나 토론 클립을 제작하여 UGC 콘텐츠 내 인스트림 배치에 적합하게 활용하세요.
동일한 개념에 대해 다양한 훅, 콜투액션, 시각적 요소를 사용하여 여러 가지 변형을 생성하여 AI 광고에 가장 높은 성능을 발휘하는 조합을 찾으세요.
언어, 억양, 그리고 문화적 참조를 바꿔 규모에 맞게 현지화된 창의력을 테스트해보세요. 다시 촬영할 필요 없이.
왜 HeyGen이 최고의 UGC 광고 생성기인가
HeyGen은 리얼리즘과 속도를 혼합하여 창의적 전략이 시장의 속도에 맞춰 움직일 수 있게 합니다. 스크립트를 생성하거나 브리핑을 업로드하고, 현실감 있는 인재를 선택하거나 대변인을 복제하며, 각 장면을 플랫폼 행동에 맞게 조율하세요. 더 많은 광고 변형, 더 빠른 테스팅, 그리고 진정성을 희생하지 않는 측정 가능한 향상을 얻을 수 있습니다.
셀피 스타일, 팟캐스트, 리뷰 형식의 콘텐츠를 자연스러운 결함, 진정한 반응, 그리고 자연스러운 흐름을 담아 제작하여 시청자들이 메시지를 신뢰하게 만드세요.
일괄 생성하여 변형을 만들고, 목소리와 캡션을 교체하거나, 복사본과 시각 자료를 현지화하여 어떤 것이 공감을 얻는지 테스트하면서도 스크립트와 타이밍에 대한 창의적인 통제를 유지하세요.
촬영 예약, 여행, 그리고 재능 계약을 건너뛰고 AI 광고 생성에 집중하세요. HeyGen이 캐스팅, 음성 녹음, 자막, 편집을 처리하여 팀이 몇 주가 아닌 몇 시간 내에 UGC 비디오 캠페인을 만들 수 있도록 도와줍니다.
현실적인 재능과 아바타 옵션
다양하고 신뢰감 있는 아바타 중에서 선택하여 실제 창작자처럼 느껴지게 디자인하세요, 대본을 읽는 배우가 아닙니다. 또한 짧은 클립을 업로드하여 자신의 카메라 앞에서의 존재감을 복제할 수 있으며, 모든 UGC 광고에 걸쳐 브랜드 목소리를 일관되게 유지할 수 있습니다.
정밀한 스크립트 제어 및 즉각적인 편집
UGC 광고의 모든 순간을 초단위로 스크립트 지시를 통해 제어하세요. 문구, 타이밍, 반응, 정지, 강조를 조정하여 비디오가 의도적으로 느껴지면서도 UGC가 가장 잘 나타내는 자연스럽고 진정성 있는 톤을 유지하십시오. 다시 촬영하거나 처음부터 시작하지 않고도 빠른 편집이 가능합니다.
자연스러운 음성 녹음과 현지화된 자막
추가 제작 비용 없이 전 세계 청중에게 다양한 언어와 악센트로 인간처럼 들리는 음성을 생성하세요. 자동으로 자막을 추가하여 조용한 스크롤링에 대응하고, 인라인으로 텍스트를 미세 조정하며, 채널별 플랫폼 및 접근성 요구 사항을 충족하기 위해 자막 파일을 내보낼 수 있습니다.
창의적 미디어 및 라이선스가 부여된 스톡 라이브러리
AI가 생성한 B롤을 수백만 개의 라이선스가 부여된 스톡 클립 및 이미지와 혼합하여 시각적으로 풍부한 UGC 광고를 만드세요. 이 조합은 콘텐츠를 신선하고 다양하게 유지하는 동시에 모든 것이 저작권 안전을 보장하며 대규모 유료 미디어 사용에 적합하도록 준비됩니다.
귀하의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로의 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인하세요.
UGC 광고 생성기 사용 방법
몇 가지 명확한 단계로 UGC 광고를 만들고, 창의적인 느낌을 실감나게 유지하는 컨트롤을 사용하세요.
HeyGen에게 제품, 타겟 대상, 원하는 톤, 그리고 AI 광고를 생성하기 위한 플랫폼을 알려주세요. 스크립트를 붙여넣거나 AI가 여러 짧은 훅을 작성하도록 하세요.
현실적인 배우, 셀피 스타일 또는 팟캐스트 레이아웃을 선택하세요. 목소리, 자막, 그리고 흔들리는 손으로 찍은 것인지, 손으로 들고 찍은 것인지, 아니면 안정적인 프레이밍을 원하는지 선택하세요.
UGC 콘텐츠를 위해 다양한 훅, CTA 및 고품질 음악이 포함된 여러 컷을 만드세요. 특정 대사를 편집하거나, 반응을 교체하거나, 장면의 타이밍을 조절하여 완벽한 속도를 만들어보세요.
플랫폼에 적합한 파일을 다운로드하거나, 광고 플랫폼 및 분석을 위해 호스팅된 링크를 사용하세요. 성능 데이터를 기반으로 빠르게 반복하세요.
UGC 광고는 신뢰를 구축하고 전환율을 높이기 위해 리뷰와 짧은 사용 후기와 같은 실제 사용자 콘텐츠를 모방합니다. HeyGen은 현실적인 재능과 자연스러운 전달을 사용하여 이러한 형식을 빠르게 만듭니다.
아니요. HeyGen은 AI 재능, 음성 녹음, 그리고 스톡 미디어를 사용하여 스크립트나 프롬프트로부터 UGC 스타일의 광고를 생성할 수 있습니다. 또한 기존 클립을 업로드하여 생성된 장면과 혼합할 수도 있습니다.
네. HeyGen은 반응, 대화, 그리고 속도를 직접 조절할 수 있게 초단위로 스크립트를 제어하여 최종적으로 진정성 있는 느낌을 유지할 수 있도록 합니다.
네. 다양한 언어, 억양, 자막 스타일 중에서 선택할 수 있습니다. 비디오 번역기를 통해 재촬영 없이 빠르게 현지화된 버전을 제작할 수 있습니다.
일괄 생성을 통해 한 번에 수십 가지 변형을 생산할 수 있으며, 비디오 광고를 위한 A/B 테스팅을 가속화하기 위해 훅, CTA 및 이미지를 교체할 수 있습니다.
네. 여러분은 완전한 창작 통제권을 유지하며, HeyGen은 콘텐츠 안전성 및 사용 지침을 강제하여 출력물이 고품질 광고를 위한 브랜드 표준을 충족하도록 합니다.
네. 업로드된 인플루언서 영상이나 진짜 고객 클립을 생성된 자산과 혼합하거나, 광고에서 일관된 시리즈 콘텐츠를 위해 허가를 받고 대변인을 복제하세요.
TikTok, Instagram, Facebook, YouTube 및 프로그래매틱 배치에 최적화된 MP4 파일을 내보내고, 자막용 SRT 파일과 같은 자막 파일을 다운로드하세요.
HeyGen은 규정을 준수하는 콘텐츠를 만드는 데 도움을 주지만, 최종 확인은 사용자 책임입니다. 특정 창작물 및 광고 문안 요구 사항에 대해 플랫폼 정책을 검토할 것을 권장합니다.
새로운 훅과 비주얼을 만들기 위해 빠른 생성 주기를 사용하고, 그 다음 승리한 요소들을 새로운 변형으로 교체하세요. HeyGen의 배치 모드는 반복을 빠르고 데이터 기반으로 만듭니다.
네. 팀원을 초대하고 프로젝트를 공유하며 리뷰 노트를 남겨서 창의적인 마케팅 및 분석 팀이 AI를 사용한 광고에 대해 일치된 상태를 유지하도록 합니다.
업로드한 파일과 생성된 자산들은 안전하게 저장되며, 접근 제어가 이루어지고 프라이버시 최고의 관행에 따라 처리됩니다.
