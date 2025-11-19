1단계 메시지와 사진부터 시작하세요 받는 사람에게 중요한 사진을 업로드하고 산타가 말해야 할 내용을 작성하세요. 이 세부 사항들은 특히 산타로부터 온 비디오에서 매우 자연스럽게 휴일 이야기의 일부가 됩니다. 모든 사람이 보이고 감사함을 느낍니다.

2단계 스타일과 분위기를 선택하세요 상황과 인물의 개성에 맞는 산타 복장과 배경을 선택하세요. 각 장면은 조명, 소품, 그리고 축제의 분위기를 갖추고 준비되어 있습니다. 특히 산타로부터의 개인화된 비디오를 만들 때, 고품질의 시각적 효과를 즉시 얻을 수 있습니다.

3단계 비디오를 미리보고 다듬으세요 산타가 인사를 전하는 방식을 확인하고 개선이 필요한 부분을 조정하세요. 텍스트, 속도 또는 이미지를 쉽게 수정하여 산타로부터의 비디오 메시지가 완벽해지도록 보장할 수 있습니다. 최종 결과는 항상 여러분의 비전에 부합합니다.