아웃트로 메이커: 무료 유튜브 비디오 엔딩 만들기

HeyGen의 아웃트로 메이커를 사용하여 명확한 행동 유도와 브랜드 스타일을 갖춘 비디오를 완성하세요. 편집 타임라인이나 모션 디자인 경험이 없어도 애니메이션 엔드 스크린, 구독 유도 문구, 음악, 자막, 클릭 가능한 콜아웃이 포함된 브랜드 아웃트로 시퀀스를 만들 수 있습니다. 시청자가 계속해서 시청하고 클릭하게 만드는 일관된 엔딩을 만드세요.

유튜브 엔드 스크린 및 구독 유도

유튜브 엔드 스크린 및 구독 유도

아웃트로 비디오에 애니메이션 구독 버튼, 추천 동영상, 재생 목록 링크를 추가하여 채널 유지 및 성장을 촉진하세요.

강좌 및 수업 마감 화면

강좌 및 수업 마감 화면

다음 단계, 요약 텍스트, 퀴즈 링크를 포함한 고품질의 아웃트로 비디오로 수업을 마무리하여 수료율과 학습 성과를 높이세요.

브랜드 기업 비디오 엔딩

브랜드 기업 비디오 엔딩

제품 데모, 웹캐스트 및 발표를 법적 텍스트, 연락처 정보 및 회사 로고가 일관되게 포함된 아웃트로 비디오로 마무리하세요.

행사 요약 및 하이라이트 영상

행사 요약 및 하이라이트 영상

후속 조치를 유도하기 위해 스폰서 언급, 소셜 링크, 그리고 참가 신청 또는 티켓 콜투액션(CTA)이 포함된 이벤트 영상을 마무리하세요.

소셜 비디오 결론 및 카운트다운

소셜 비디오 결론 및 카운트다운

릴스와 쇼츠를 위한 짧고 반복 가능한 아웃트로에 빠른 호출을 액션, 핸들, 해시태그를 사용하여 참여도를 높이세요.

팟캐스트와 인터뷰 마무리

팟캐스트와 인터뷰 마무리

쇼 노트, 게스트 링크 및 구독 안내를 포함한 오디오 백업 아웃트로 클립을 만들어 TikTok과 YouTube를 포함한 크로스 채널에 게시하세요.

HeyGen이 최고의 아웃트로 메이커인 이유

HeyGen은 창작자와 팀이 전문적인 아웃트로를 빠르게 제작할 수 있도록 도와줍니다. 그래서 당신의 채널이 일관성을 유지하고, 시청자들이 다음에 무엇을 해야 할지 알 수 있습니다. 템플릿이나 프롬프트에서 시작하여, 텍스트와 타이밍을 맞춤 설정하고, 음악과 목소리를 선택한 다음, 몇 분 안에 플랫폼에 맞는 파일을 내보낼 수 있습니다.

시청자들이 계속해서 시청하고 전환하게 만드세요

다음 비디오, 재생 목록 또는 구독 버튼을 강조하는 아웃트로를 디자인하여 더 많은 시청자가 채널에 머물고 조치를 취하도록 하세요.

빠르고, 반복 가능하며, 브랜드 일관성이 있는

템플릿과 브랜드 키트를 사용하여 썸네일, 색상 및 톤과 일치하는 아웃트로 라이브러리를 매번 다시 만들지 않고도 생성하세요.

디자인 기술이 필요하지 않습니다

안내된 레이아웃, 스크립트 제안, 그리고 간단한 타임라인 컨트롤이 정교해 보이는 애니메이션 엔딩을 제작하기 쉽게 해줍니다.

AI 포토 아바타 및 캐릭터 애니메이션

인물 초상화, 전신 사진, 그리고 아바타를 생동감 있는 제스처로 움직이게 만드세요. 이 이미지 생성기는 표정을 분석하고 고급 인공지능을 사용하여 사실적인 얼굴 애니메이션을 추가하여 설득력 있는 비디오 결과물을 만들어냅니다.

미소 짓는 노인과 다양한 프로필 사진이 표시된 "아바타 선택" 메뉴.

빠른 사진 동영상 제작

이미지를 업로드하고 스크립트를 추가한 다음 비디오 생성을 클릭하세요. HeyGen이 나머지를 처리합니다. 사진을 몇 초 안에 고품질의 멋진 비디오로 바꿔보세요. 이것은 대량으로 빠른 비디오 제작이 필요한 사람들을 위한 이상적인 이미지에서 비디오로의 도구입니다.

미소 짓는 흑인 여성의 다양한 이미지가 특징인 사진 업로드 인터페이스로, 커서가 그녀의 또 다른 이미지를 드래그하고 있습니다.

하나의 흐름으로 음성, 음악, 그리고 자막

내장된 목소리와 음악을 사용하여 비디오를 생성하세요. 오디오에 맞춰 자막이 동기화된 말하는 아바타를 만드세요. 별도의 도구 없이 오디오 레이어를 추가하세요. 다양한 비디오 형식과 해상도를 지원합니다.

음성 복제

유연한 스타일과 모션 컨트롤

비디오 길이, 종횡비, 그리고 페이싱을 맞춤 설정하세요. “느린 팬” 또는 “대상에 줌”과 같은 텍스트 기반 명령어로 전환을 안내합니다. 이 비디오 생성 도구는 배우기 쉽게 완전한 제어를 가능하게 해줍니다.

디지털 인터페이스가 흰색 3D 나선형 배경, 썸네일이 있는 비디오 편집 타임라인, 그리고 빈 슬롯 위에 있는 파란색 커서를 보여주고 있습니다.

품질, 편리함, 그리고 속도를 중시하는 100,000개 이상의 팀이 사용합니다

귀하의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로의 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인하세요.

Miro
"우리 작가들이 시각적 스토리텔링 매체에 있어서 내가 가지고 있는 것과 동일한 수준의 창의성을 발휘할 수 있게 되었습니다."

Steve Sowrey, 러닝 미디어 디자이너

Steve Sowrey, 러닝 미디어 디자이너
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"저에게 마법 같은 순간은 매주 하던 영화가 있었을 때였어요. 갑자기, 제가 대본을 쓰고 보내면 다시는 카메라 앞에 설 필요가 없다는 걸 깨달았죠."

로저 허스트, 공동 창업자

로저 허스트, 공동 창업자
play buttonWatch video
워크데이
"HeyGen에 대해 좋아하는 점은 이제 프로젝트를 거절할 필요가 없어졌다는 것입니다. 마치 우리 팀이 확장된 것 같아요. 우리가 가진 자원으로 훨씬 더 많은 일을 할 수 있습니다."

저스틴 마이징어, 프로그램 매니저

저스틴 마이징어, 프로그램 매니저
play buttonWatch video
작동 원리

HeyGen의 아웃트로 메이커 사용 방법

네 단계로 완성된 아웃트로를 만들어보세요, 복잡함을 없애주는 도구들을 사용하여.

1단계

템플릿을 선택하거나 처음부터 시작하세요

채널에 맞는 스타일을 선택하거나, “구독, 다음 비디오, 소셜 링크”와 같은 톤과 요소를 설명하는 짧은 프롬프트를 붙여넣으세요.

2단계

텍스트, 로고, 타이밍을 개인화하세요

채널 이름, 소셜 핸들, 추천 비디오 썸네일을 추가하고 각 요소가 표시되는 시간을 설정하세요.

3단계

오디오와 자막을 추가하세요

배경 음악을 선택하고, 빠른 음성 인사를 생성하며, 아웃트로가 음소거 상태에서도 효과적이도록 자막을 만드세요.

4단계

동영상에 내보내기 및 첨부하기

플랫폼에 맞는 MP4를 렌더링하고, SRT 자막을 다운로드하거나 호스팅된 링크를 사용하세요. 미래 에피소드를 위한 템플릿으로 프로젝트를 저장하세요.

애플 iMac이 차트와 지표가 있는 데이터 대시보드를 표시하고, 나무 책상 위에는 키보드, 스마트폰, 그리고 머그컵이 있습니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

아웃트로 메이커란 무엇인가요?

아웃트로 메이커는 AI 비디오 생성기로 비디오의 마무리 장면을 디자인하는 데 도움을 주며, 구독 유도, 추천 영상, 자막, 브랜딩 등을 포함하여 시청자들이 다음에 무엇을 해야 할지 알 수 있도록 합니다.

HeyGen의 아웃트로 메이커를 사용하기 위해 비디오 편집 기술이 필요한가요?

아니요. HeyGen은 템플릿, 가이드 레이아웃 및 간단한 컨트롤을 제공하여 모션 디자인 경험이 없는 창작자라도 비디오 메이커에서 세련된 아웃트로를 제작할 수 있습니다.


아웃트로에 구독과 재생목록 썸네일을 추가할 수 있나요?

네. YouTube 엔드 스크린 요구 사항에 맞는 애니메이션 썸네일 자리 표시자, 구독 버튼, 그리고 재생 목록 링크를 추가하세요.

아웃트로에 음악과 보이스오버를 포함할 수 있나요?

네. 로열티 프리 음악 트랙을 선택하거나, 자신의 오디오를 업로드하거나, YouTube 비디오를 위한 아웃트로 비디오를 완성하기 위해 짧은 음성 오버를 생성하세요.

어떤 내보내기 형식이 지원되나요?

YouTube 및 소셜 플랫폼에 최적화된 MP4 파일을 내보내고, 아웃트로 비디오에 필요한 경우 자막 파일(예: SRT)을 다운로드하세요.

아웃트로는 얼마나 길어야 하나요?

아웃트로는 일반적으로 플랫폼과 콜 투 액션에 따라 5초에서 20초 정도 실행됩니다. HeyGen은 시간 요소를 다루는 데 도움을 주어 어떤 것도 서두르는 느낌이 없도록 합니다.

많은 비디오에 동일한 아웃트로를 재사용할 수 있나요?

네. 프로젝트를 템플릿으로 저장하고, 브랜드 키트를 적용한 다음, 개별 에피소드나 유튜브 비디오 시즌을 위해 복제하고 조정하세요.

아웃트로가 YouTube 엔드 스크린 도구와 호환되나요?

네. HeyGen 템플릿에는 YouTube의 클릭 가능한 요소를 위한 안전 영역이 포함되어 있으며, YouTube 종료 화면 주석을 쉽게 추가할 수 있도록 내보낼 수 있습니다.

다른 언어나 지역에 맞게 다양한 아웃트로를 만들 수 있나요?

네. 프로젝트를 복제하고, 음성 해설과 자막을 교체한 다음, 시각적인 요소는 변경하지 않고 비디오 번역기를 사용하여 현지화된 버전을 내보내세요.

편집하는 동안 내 미디어가 안전한가요?

네. 여러분의 업로드와 프로젝트들은 안전하게 저장되며, 비디오 메이커의 모든 프로젝트에 대한 접근 및 공유 설정을 여러분이 직접 관리할 수 있습니다.

팀이 아웃트로 프로젝트에서 협업할 수 있나요?

네. 팀 구성원들을 초대하여 아웃트로를 편집, 검토, 승인하게 하여 채널 관리자와 편집자가 일치된 상태를 유지하도록 합니다.

내보낸 후에 아웃트로를 편집할 수 있나요?

네. 프로젝트를 다시 열고, 텍스트, 음악 또는 타이밍을 변경한 다음, 아웃트로 비디오를 위해 새로운 내보내기를 다시 생성하세요. 버전은 저장되므로 필요할 경우 이전 상태로 되돌릴 수 있습니다.

다른 사용자들이 시청 시간이나 참여도에 영향을 미치나요?

잘 디자인된 아웃트로는 시청자들이 더 많은 콘텐츠를 시청하거나 구독하도록 장려하여 일관되게 사용될 때 세션 지속 시간과 채널 성장을 향상시킬 수 있습니다.

