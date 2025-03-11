사진을 업로드하거나 이미지 링크를 붙여넣기만 하면 즉시 완성된 노래 비디오를 얻을 수 있습니다. HeyGen은 얼굴을 움직이게 하고, 오디오에 맞춰 입술을 동기화하며, 자연스러운 표정과 자막을 추가하고, 플랫폼에 맞게 내보내기를 할 수 있어 카메라나 수동 애니메이션 없이도 공유할 수 있는 클립을 만들 수 있습니다.
무료 이미지에서 비디오 생성기를 사용해 보세요
창작자들은 관객을 늘리기 위해 빠르고, 재미있거나, 향수를 불러일으키는 클립을 원합니다. HeyGen은 사진을 노래할 수 있는 순간으로 바꿔주어—밈, 트렌드를 따라하는 영상, 공유가 중요한 짧은 형식의 플랫폼에 완벽합니다.
정적인 전자카드 대신에 생일, 기념일 또는 놀라운 선물로 노래하는 초상화를 보내세요. HeyGen은 개인적이고 기억에 남을 정성스럽거나 유쾌한 클립을 만듭니다.
교사들과 언어 창작자들은 발음과 억양을 설명하기 위해 노래하는 사진들을 사용합니다. HeyGen의 립싱크와 다국어 오디오는 학습자들이 문구가 어떻게 형성되는지 보고 듣는 데 도움을 줍니다.
마케팅 팀은 마스코트나 제품 캐릭터를 활용하여 징글이나 슬로건을 연출합니다. HeyGen은 브랜드가 스튜디오 시간 없이 캠페인을 위한 짧고 반복 가능한 클립을 제작하도록 도와줍니다.
역사적인 사진이나 가족 초상화에 노래하는 메시지와 보존된 표정으로 생명을 불어넣으세요. 이러한 감정이 풍부한 클립들은 추모 행사, 기록 보관소, 가족 공유에 이상적입니다.
채널과 가상 이벤트를 위해 일러스트레이션 또는 아바타를 노래하는 연주자로 변신시키세요. 저희 AI 사진 애니메이터를 사용하면 HeyGen의 표현력 있는 애니메이션은 모션 캡처 없이 캐릭터에게 독특한 목소리와 무대 재능을 부여합니다.
왜 헤이겐이 최고의 사진 노래 만들기 도구인가
HeyGen은 고급 얼굴 애니메이션, 고품질 음성 및 립싱크, 플랫폼 프리셋을 결합하여 창작자와 팀이 빠르고 신뢰할 수 있게 바이럴 노래 클립을 제작할 수 있게 합니다. 수십 가지 변형을 생성하고, 오디오를 현지화하며, 소셜 채널에 공유하세요.
우리 시스템은 눈 깜빡임, 입 모양, 그리고 머리 움직임을 섬세하게 모델링하여 사진 속 노래하는 모습이 자연스럽고 감정 표현이 풍부하게 보이도록 하며, 프레임별 편집 없이도 이루어집니다.
선명한 이미지를 업로드하고, 오디오를 선택하거나 업로드하면 HeyGen이 얼굴 인식, 입모양 동기화 및 렌더링을 처리하여 애니메이션 경험이 없는 창작자도 전문가 수준의 결과물을 얻을 수 있습니다.
비디오 번역기와 일괄 내보내기 기능을 사용하여 다양한 지역 버전을 생성하여, 다양한 청중과 플랫폼에서 후크, 언어 및 형식을 테스트할 수 있습니다.
스마트 얼굴 인식 기능이 있는 이미지를 노래하는 비디오로
HeyGen은 얼굴의 랜드마크를 감지하고 오디오를 현실적인 입 모양과 표정에 매핑합니다. 이미지에서 비디오로 가는 파이프라인은 미묘한 움직임의 경로와 조명의 연속성을 재구성하여 첫 시청 때부터 결과물이 생생하고 설득력 있게 느껴지도록 합니다.
정확한 립싱크와 표현력 있는 타이밍
우리의 립싱크 엔진은 음절 수준에서 오디오를 매치하고 자연스러운 멈춤, 숨결, 그리고 미세한 표정을 추가하여 매력적인 AI 노래 경험을 만듭니다. 그 결과는 리듬, 감정, 그리고 관객의 주의를 유지하면서도 진정성 있게 들리게 하여, 여러분의 사진을 생동감 있게 만드는 노래하는 초상화입니다.
유연한 오디오 옵션 및 음성 지원
업로드한 노래나 목소리 트랙을 사용하거나, 고품질의 음성 모델 중에서 선택하거나, 다양한 언어로 노래할 수 있는 오디오를 생성하세요. HeyGen은 다국어 발음을 지원하여, 캐릭터들이 신뢰성 있는 전달로 다른 언어로 노래하게 할 수 있습니다.
플랫폼에 적합한 내보내기 및 프리셋
세로, 정사각형, 그리고 가로 배치에 최적화된 MP4 클립을 내보내세요. 캡션 오버레이와 안전한 텍스트 배치가 포함되어 있습니다. 프리셋은 클립이 소셜 플랫폼 가이드라인을 준수하고 피드 미리보기나 스토리에서 멋지게 보이도록 보장합니다.
귀하의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로의 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 주도하는 방법을 확인하세요.
사진 노래하기 도구 사용 방법
네 단계로 이미지에서 비디오로 노래하는 사진 클립을 만드세요.
선명한 정면 이미지를 선택하거나 이미지 URL을 붙여넣으세요. HeyGen이 자동으로 얼굴을 감지하고 립싱크에 가장 적합한 프레이밍을 추천해줍니다.
노래, 음성 클립을 업로드하거나 음성 모델 중에서 선택하세요. 언어와 타이밍을 선택하면; HeyGen이 리듬을 분석하고 음소를 입 모양 움직임에 매핑합니다.
생성된 초안을 검토하고, 표현을 수정하고, 자막을 추가하거나 타이밍을 변경하세요. 다양한 버전을 생성하거나 다른 목소리를 적용해 보세요.
캡션과 안전한 텍스트 배치가 포함된 Reels, TikTok, 또는 스토리용으로 최적화된 MP4 파일을 내보내세요. A/B 테스팅이나 다국어 캠페인을 위해 여러 버전을 일괄 내보내기 할 수 있습니다.
사진을 노래하게 만든다는 것은 정적인 얼굴을 선택한 오디오 트랙에 맞춰 입 모양과 표정이 동기화되어 표현하는 것을 말합니다. HeyGen은 얼굴 인식, 음소 매핑, 그리고 동작 합성을 사용하여 오디오와 일치하는 현실적인 입 모양, 눈 깜빡임, 그리고 미묘한 머리 움직임을 만들어 설득력 있는 결과를 도출합니다.
정면을 향하고, 잘 밝혀진 머리 사진은 최소한의 가림으로 가장 좋은 결과를 낳습니다. 극단적인 측면 각도, 심한 가림, 또는 매우 낮은 해상도의 이미지는 피하여 인공지능 사진이 최상으로 보이게 하세요. 각도가 이상한 사진만 가지고 있다면, 입 모양과 표정이 개선된 더 선명한 크롭을 시도해 보세요.
네, 플랫폼이 지원하는 길이와 형식 제한 내에서 노래나 음성 트랙을 업로드할 수 있습니다. 상업적 음악을 사용할 때 저작권을 주의하세요. HeyGen은 안전한 상업적 사용과 빠른 프로토타이핑을 위한 라이선스가 부여된 사운드와 음성 모델도 제공합니다.
HeyGen의 립싱크는 음소 수준에서 작동하며, 리얼리즘을 강화하기 위해 타이밍 조정, 숨소리, 그리고 미세 표정을 추가합니다. 결과물은 짧은 소셜 클립과 개인화된 메시지에 매우 설득력이 있지만, 극단적인 클로즈업이나 영화적 샷에서는 현재 합성의 한계를 드러낼 수 있습니다.
대부분의 도구는 한 번에 하나의 움직이는 얼굴을 최적화합니다. 사진에 여러 얼굴이 포함되어 있는 경우 각 얼굴마다 별도의 클립을 생성하거나 그룹화된 이미지를 업로드하고 지원하는 경우 어떤 얼굴을 움직일지 선택할 수 있습니다.
네. 이 플랫폼은 다국어 오디오 및 발음 모델을 지원하여, 여러 언어로 사진을 노래하게 할 수 있습니다. 비디오 번역기를 사용하여 오디오 트랙과 캡션을 재생성함으로써, AI 노래 클립이 언어에 걸쳐 자연스럽게 들리게 할 수 있습니다.
HeyGen으로 생성된 클립과 제공된 라이선스 자산은 상업적 사용에 적합하여, 어떤 사진이든 노래하게 만들 수 있습니다. AI 사진을 사용할 때 권리 및 플랫폼 정책을 준수하기 위해 업로드하는 제3자 오디오나 이미지의 라이선스를 확인하세요.
네. 미리보기 초안을 확인하고 표현 강도, 자막 텍스트, 또는 대체 오디오 트랙과 같은 편집을 적용하세요. 다양한 목소리, 언어 및 타이밍을 테스트하기 위해 변형을 빠르게 재생성하세요.
짧은 클립은 일반적으로 길이와 복잡성에 따라 몇 초에서 몇 분 안에 렌더링되므로, 빠르게 온라인 무료 노래 사진을 만들 수 있습니다. 수출은 세로, 정사각형, 그리고 가로 배치에 최적화된 MP4 파일로 제공되며, 선택적으로 자막을 태울 수 있습니다.
HeyGen은 업로드를 암호화하고 엄격한 개인정보 보호 조치를 따릅니다. 사용자는 생성한 콘텐츠의 소유권을 유지합니다. 저장, 보관 및 공유 권한에 대한 자세한 내용은 플랫폼 약관을 확인하세요.
