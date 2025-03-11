정면을 향하고, 잘 밝혀진 머리 사진은 최소한의 가림으로 가장 좋은 결과를 낳습니다. 극단적인 측면 각도, 심한 가림, 또는 매우 낮은 해상도의 이미지는 피하여 인공지능 사진이 최상으로 보이게 하세요. 각도가 이상한 사진만 가지고 있다면, 입 모양과 표정이 개선된 더 선명한 크롭을 시도해 보세요.