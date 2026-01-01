HeyGen으로 몇 분 만에 제품 설명을 완성도 높은 이커머스 영상으로 바꿔 보세요. 카메라도, 촬영팀도, 편집 소프트웨어도 필요 없습니다. 텍스트를 붙여넣고 스타일만 고르면, 바로 게시할 수 있는 제품 영상, UGC 광고, 데모 영상이 완성됩니다.
이커머스 동영상 메이커의 주요 기능
몇 분 안에 완성하는 제품 소개 영상 제작
제품 정보를 입력하기만 하면 몇 분 안에 고품질 이커머스 제품 영상을 만들 수 있습니다. 상품을 설명하고 스타일을 선택하면, 텍스트를 영상으로 변환하는 엔진이 장면, 내레이션, 모션을 자동으로 구성해 줍니다. 이 이커머스 영상 제작 도구를 사용하면 별도의 학습 없이도 완성도 높은 영상 콘텐츠를 손쉽게 제작할 수 있습니다.
완벽한 녹음을 위한 AI 음성 클린업
한 번만 녹화하면 AI Speech Cleanup이 자동으로 군더더기 말, 긴 침묵, 말꼬리 잡힌 부분, 재촬영 분량을 깔끔하게 제거해 줍니다. 편집 실력이 전혀 없어도, 가장 잘 나온 순간들만 자연스럽게 이어 붙여 눈에 띄지 않는 전환으로 완성해 주기 때문에, 모든 제품 데모 영상이 완벽하게 촬영된 것처럼 보이고 영상 편집에 들이는 시간을 크게 줄일 수 있습니다.
크리에이터 스타일의 보이스오버 UGC 광고
실제 고객 게시물처럼 느껴지는 스크롤 멈추는 광고를 만들어 보세요. 훅을 쓰고, 자연스러운 보이스오버를 더해, 후기 스타일의 클립을 빠르게 제작할 수 있습니다. 내장된 AI 광고 제작기와 AI 도구를 통해 인스타그램 피드와 릴스에 자연스럽게 녹아드는 콘텐츠를 만들고, 제품 페이지로 이어지는 클릭을 유도하세요.
글로벌 브랜드를 위한 다국어 영상
단 한 편의 영상도 다시 제작할 필요 없이 전 세계 모든 시장의 쇼핑客에게 도달하세요. 175개 이상의 언어로 자연스러운 내레이션을 생성한 뒤, 비디오 번역기를 사용해 정교한 립싱크로 완성된 클립을 현지화할 수 있습니다. 하나의 제품 영상이 하나의 플랫폼에서 모든 지역에 바로 사용할 수 있는 스토어프론트용 에셋으로 바뀝니다.
브라우저에서 바로 사용하는 올인원 편집기
예산을 낭비하지 않고 더 많은 크리에이티브를 테스트하세요. 동영상을 원하는 대로 커스터마이즈하고, 어떤 규격이든 맞게 사이즈를 조정하거나 훅을 바꾼 뒤, 하나의 프로젝트에서 다양한 버전을 생성해 다운로드할 수 있습니다. 올인원 AI 영상 편집기는 브라우저에서 바로 실행되므로, 이커머스 영상을 편집하는 데 별도의 영상 편집 경험이 필요하지 않습니다.
이커머스 영상 아이디어와 활용 사례
Filming demos for every SKU eats time and budget. Turn product photos and specs into a clean product video for every listing, showcase it on Amazon, and boost conversions on your product pages.
Shooting fresh social creative is slow and costly. Turn a quick idea into ready-to-post clips with the tiktok video generator, then resize them into an Instagram story or Reel to engage shoppers with video marketing.
Chasing customers for recorded reviews rarely scales. Script authentic social proof, pick from a library of AI actors, and produce stunning testimonial videos that attract buyers and lift engagement before checkout.
Seasonal pushes stall when creators are booked out. Spin up a promo video for Black Friday or flash sales in minutes, then repurpose and publish that video content to any platform anytime.
New features are hard to explain in a product photo. Write the key points and build an AI video explainer with animation that shows how your product works in a professional-looking walkthrough before they buy.
Every channel wants a different format. Produce marketing videos once, then resize and export them with the right graphics and text overlay for each platform, from lifestyle Reels to landscape ads.
이커머스 동영상 메이커는 어떻게 작동하나요
제품 아이디어부터 완성된 게시용 클립까지, 네 가지 간단한 단계만으로 이커머스 영상을 만들어 보세요.
스토어에 맞는 템플릿과 화면 비율, 스타일을 선택한 뒤 원하는 상품 영상 유형을 설정하세요.
Paste your product details or description. The system splits it into scenes and sets natural pacing.
자막, 배경, 음악, 브랜딩 요소나 보이스를 추가한 뒤 타이밍을 조정해 메시지가 정확히 전달되도록 하세요.
깔끔한 영상을 렌더링한 뒤, 스토어와 소셜 채널에 맞는 올바른 형식으로 내보내세요.
An ecommerce video maker is an AI platform that turns product details into videos with no filming. Select a style, paste your text, and you are able to create product videos in minutes. The script to video workflow puts everything you need in one place.
네. AI를 활용해 쇼핑객이 기대하는 캐주얼한 톤에 맞는, 크리에이터 스타일의 자연스러운 숏폼 클립을 제작할 수 있습니다. 마케터들은 이러한 AI 도구를 사용해 AI 소셜 미디어 광고 도구로 매력적인 영상을 만들고, 인스타그램용 다양한 버전을 테스트하며, 클릭을 이끌어내고 참여도를 높여 주는 클립을 대규모로 제작합니다.
Absolutely. No camera or editing skills are needed. Create a faceless video for your store using presenters and text, right in your browser or the mobile app. Publish online video to any social media platform, with no shoot required.
제품 이미지를 업로드하고 스크립트나 모션 프롬프트를 선택하면, 이미지 투 비디오 도구가 시네마틱한 패닝과 줌 효과로 애니메이션을 추가합니다. 정적인 카탈로그 사진이 아마존, 라이프스타일 광고, 상품 상세 페이지 등에 손쉽게 활용할 수 있는 고급스러운 영상으로 탈바꿈합니다.
네. 동영상을 자유롭게 커스터마이즈하고, 원하는 모든 비율과 해상도로 사이즈를 조정한 뒤, 각 채널에 맞는 고화질 파일로 다운로드할 수 있습니다. 여기에 AI 음성 클로닝을 함께 사용하면 일관된 브랜드 보이스를 유지하면서, 어떤 버전이든 마지막 손질만으로 쉽게 업데이트하고, 테스트와 영상 편집에 드는 시간을 절약할 수 있습니다.
네. 전자상거래를 위해 제작된 전문 템플릿을 선택한 뒤, 직관적인 온라인 동영상 편집기나 인스타그램 동영상 메이커에서 편집해 보세요. 클릭 한 번으로 자막이나 텍스트 오버레이를 추가하고, 그래픽을 넣어 전문적인 느낌의 멋진 영상을 손쉽게 만들 수 있습니다.
AI 도구 더 탐색해보세요
Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.
AI를 활용해 제품 아이디어를 전문적인 이커머스 영상으로 만들어 보세요.