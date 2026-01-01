예산을 낭비하지 않고 더 많은 크리에이티브를 테스트하세요. 동영상을 원하는 대로 커스터마이즈하고, 어떤 규격이든 맞게 사이즈를 조정하거나 훅을 바꾼 뒤, 하나의 프로젝트에서 다양한 버전을 생성해 다운로드할 수 있습니다. 올인원 AI 영상 편집기는 브라우저에서 바로 실행되므로, 이커머스 영상을 편집하는 데 별도의 영상 편집 경험이 필요하지 않습니다.