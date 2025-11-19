홈 도구 마케팅 비디오 제작

AI를 활용하여 빠르고 출판 준비가 된 마케팅 비디오 제작

카메라나 긴 편집 작업 없이 전문적인 마케팅 비디오를 제작하세요. HeyGen은 짧은 브리핑을 완성도 높고, 각 광고 네트워크에 적합한 형식의 설득력 있는 스크립트와 표현력 있는 AI 프레젠터가 있는 플랫폼 준비 비디오로 변환합니다. 마케팅 비디오 제작자로 더 많은 창의성을 발휘하고, 더 많은 아이디어를 시험하며, 모든 작업을 단일 작업 공간에서 캠페인을 확장하세요.