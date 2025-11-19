카메라나 긴 편집 작업 없이 전문적인 마케팅 비디오를 제작하세요. HeyGen은 짧은 브리핑을 완성도 높고, 각 광고 네트워크에 적합한 형식의 설득력 있는 스크립트와 표현력 있는 AI 프레젠터가 있는 플랫폼 준비 비디오로 변환합니다. 마케팅 비디오 제작자로 더 많은 창의성을 발휘하고, 더 많은 아이디어를 시험하며, 모든 작업을 단일 작업 공간에서 캠페인을 확장하세요.
무료 이미지에서 비디오 생성기를 사용해 보세요
시네마틱한 샷과 선명한 메시지로 기능과 혜택을 선보이고, 빠른 CTA로 사전 주문 및 클릭을 유도하세요.
인스타그램 릴스와 틱톡에서 스크롤을 멈추게 할 최적화된 6–30초 분량의 펀치력 있는 클립을 만드세요.
복잡한 기능을 간단하고 매력적인 애니메이션 워크스루로 전환하여 지원 문의를 줄이고 체험 사용자의 유료 전환을 늘리세요.
진정성 있는 고객 사례와 UGC 형식을 생성하여 대규모로 신뢰와 소셜 증명을 구축하세요.
이메일과 랜딩 페이지에 짧고 개인화된 비디오를 삽입하여 열람률과 페이지 전환율을 높이세요.
문화적 관련성을 가진 글로벌 캠페인을 빠르게 확장하기 위해 다양한 언어 버전과 지역 변형을 신속하게 제작하세요.
마케팅 비디오를 만드는 최고의 도구인 HeyGen에 대해
HeyGen은 AI 스크립팅, 생생한 프레젠터, 내장된 디자인 도구를 결합하여 팀이 몇 분 안에 고영향 마케팅 비디오를 만들 수 있게 해줍니다. 제작 시간을 절약하고, 브랜드 일관성을 유지하며, 실제로 효과를 내는 광고, 설명자, 프로모션을 런칭하세요.
스크립트, 장면, 음성 녹음을 즉시 생성한 다음 — 플랫폼별 성능 최적화를 위해 시각적 요소와 캡션을 조정하세요.
클릭 한 번으로 9:16, 1:1, 16:9 버전을 내보내어 TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn 등에서 메시지가 완벽하게 포맷되도록 하세요.
수십 개의 현지화된 광고 변형을 만들고, 프로모션 비디오에 대한 훅, CTA 및 썸네일을 A/B 테스트하여 어떤 것이 전환되는지 찾으세요 — 편집자를 고용할 필요 없이.
AI 스크립트 및 후크 생성기
제품, 목표, 대상 고객을 입력하면 전환을 위해 맞춤화된 여러 개의 고효율 스크립트와 훅을 얻을 수 있습니다. 각 스크립트는 처음 3-5초 안에 주의를 끌도록 최적화되어 있으며, 명확한 내레이션 CTA로 끝납니다.
현실적인 AI 프레젠터 및 음성 해설
다양한 AI 프레젠터 중에서 선택하거나 프로모션 비디오를 위해 자신의 목소리를 복제하세요 — 모두 자연스러운 제스처와 다국어 지원으로 가능합니다. 스튜디오 시간 없이도 진정성 있는 화면 내레이션을 제공하세요.
스마트 씬 빌더 & B-롤
내장된 목소리와 음악을 사용하여 비디오를 생성하세요. 오디오에 맞춰 자막이 동기화된 말하는 아바타를 만드세요. 별도의 도구 없이 오디오 레이어를 추가하세요. 다양한 비디오 형식과 해상도를 지원합니다.
원클릭 다중 포맷 내보내기
즉시 플랫폼에 맞는 파일과 다양한 형태의 변형 파일들 — 세로, 정사각형, 와이드스크린 — 을 캡션, 썸네일, 자막이 포함된 상태로 제작하여 최대한의 도달 범위를 확보하세요.
귀하의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로의 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인해 보세요.
HeyGen을 사용하여 마케팅 비디오를 만드는 방법
HeyGen으로 마케팅 비디오를 만드는 것은 네 가지 간단한 단계입니다.
제품 링크, 주요 혜택 또는 짧은 안내문을 공유하며 시작하세요.
발표자를 선택하고, 시각 자료를 다듬으며, 속도를 조절하고, 메시지를 안내할 자막을 추가하세요.
소셜 피드, 광고 또는 랜딩 페이지에 맞게 비디오를 최적화하려면 빠른 종횡비 변경과 레이아웃 조정을 하세요.
고화질 비디오, 썸네일, 자막 파일을 다운로드하거나 연결된 플랫폼에 직접 게시하세요.
HeyGen은 광고, 설명자, 데모, 사용 후기, 소셜 미디어 짧은 영상, 그리고 랜딩 페이지 비디오를 만듭니다. 템플릿과 AI 워크플로우가 각 형식의 작업 속도를 높여줍니다.
아니요, AI 프레젠터와 텍스트-투-스피치 음성을 사용하거나, 자신의 영상과 목소리를 업로드하여 하이브리드 편집을 할 수 있습니다.
네. 브랜드 키트(로고, 폰트, 색상)를 업로드하면 HeyGen이 자동으로 템플릿과 내보내기에 적용할 것입니다.
대부분의 마케팅 비디오는 생성하는 데 몇 분이 걸리고 간단한 편집으로 마무리됩니다. 복잡한 맞춤 설정이 필요한 경우 시간이 더 걸릴 수 있지만, 대부분의 작업은 자동화되어 있습니다.
네. HeyGen은 자막을 자동 생성하고 편집, 스타일 설정 및 접근성과 플랫폼 요구 사항에 맞게 SRT 파일을 내보낼 수 있게 해줍니다.
물론입니다. A/B 테스트를 실행하고 캠페인 전반에 걸쳐 ROAS를 최적화하기 위해 다양한 훅, CTA 및 형식을 대량으로 생성하세요.
세로(9:16), 정사각형(1:1), 와이드스크린(16:9) 형식으로 MP4를 내보내고, 각 버전에 대한 SRT 자막 파일과 썸네일 이미지도 함께 내보냅니다.
HeyGen은 기업 보안 기능, 데이터 암호화 및 역할 기반 접근을 마케팅 비디오 템플릿에 제공합니다. 맞춤형 컴플라이언스 요구 사항에 대해서는 영업팀에 문의하세요.
네, AI 비디오 번역기를 사용하여 스크립트를 번역하고 다국어 음성을 사용하며 프로모션 비디오의 지역별 버전을 생성하여 글로벌 청중에게 빠르게 도달하세요.
HeyGen 웹사이트에 가입하여 무료 플랜을 시작하세요. 템플릿을 탐색하고 신용카드 없이 첫 마케팅 비디오를 생성해보세요.
AI 도구 더 탐색해보세요
Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.
AI로 여러분의 아이디어를 전문적인 비디오로 변환하세요.