당신의 가장 큰 소식을 모두의 시선을 사로잡고 눈물을 자아내는 아기 출산 소식 영상으로 만들어 보세요. 사진을 업로드하고, 전하고 싶은 메시지를 적기만 하면 카메라, 편집 프로그램, 제작 경험 없이도 몇 분 만에 바로 공유할 수 있는 영상을 완성할 수 있습니다.
브랜드가 아기 출생 발표 영상 제작을 위해 HeyGen을 선택하는 이유
어떤 사진이든 순식간에 생동감 있게 만들어 보세요
초음파 사진, 아기 방 사진, 혹은 예비 부모의 사진 한 장만으로도 움직임과 내레이션이 있는 감동적인 임신 소식 영상으로 만들 수 있습니다. 이미지를 업로드하면 플랫폼이 부드러운 모션, 음악, 그리고 맞춤형 음성 메시지를 더해 자동으로 영상을 제작해 줍니다. 이미지 투 비디오(image to video) 기술 덕분에 촬영, 삼각대, 촬영 스태프가 전혀 필요 없습니다. 사진 한 장이 5분 이내에 완성도 높은 영상으로 바뀌어, 가족에게 보내고 모든 플랫폼에 공유할 준비가 끝납니다.
나만의 목소리로 맞춤형 내레이션
당신의 말을 직접 녹음하고, 그것이 따뜻하고 자연스러운 보이스오버로 다시 들려오는 경험을 해보세요. AI 음성 클로닝은 짧은 오디오 샘플만으로 당신의 말투와 속도를 그대로 반영해, 화면에 직접 등장하지 않아도 영상 속 목소리가 정말 당신처럼 들리게 해줍니다. 자연스러운 내레이션 스타일을 선택하거나, 자신의 목소리를 클론해 사랑하는 사람들과 나누는 모든 버전의 영상 메시지를 더욱 개인적으로 꾸며보세요.
모든 스타일의 공지에 어울리는 귀여운 템플릿
성별 공개, 출산 예정일 공개, 신생아 탄생 소식까지 아우르는 다양한 베이비 테마 템플릿 라이브러리에서 골라보세요. 플로럴, 수채화 스타일, 핑크·블루 컬러 팔레트는 물론, 따뜻하고 개인적인 느낌을 주도록 디자인된 수십 가지의 독특한 스타일을 제공하며, 세로형 소셜 포스트부터 와이드 화면 가족 이메일용 레이아웃까지 그 사이 모든 형식에 맞는 옵션을 지원합니다. AI 비디오 생성기가 장면 구성, 전환, 속도 조절을 자동으로 처리해 주기 때문에 별도의 편집 없이도 영상이 완성도 높게 보입니다. 정적인 카드나 Canva 그래픽과 달리, 모든 템플릿은 모션과 사운드가 포함된 완전한 애니메이션 아기 탄생 영상으로 제작됩니다.
무음 시청을 위한 자막 추가
대부분의 사람들은 특히 소셜 미디어에서 소리를 끈 채로 영상을 시청합니다. 내장 자막 기능은 공지에 읽을 수 있는 텍스트를 추가해, 볼륨이 켜져 있든 꺼져 있든 메시지가 제대로 전달되도록 합니다. 자막 생성기는 내레이션에 맞춰 자막을 자동으로 동기화하고, 영상의 분위기와 잘 어울리도록 다양한 스타일 옵션을 제공합니다.
모든 채널에 즉시 공유하세요
원하는 모든 플랫폼에 맞는 형식으로 아기 출산 소식 영상을 한 번에 내보내세요. 인스타그램 릴스와 TikTok용 세로 버전, YouTube나 이메일용 가로 버전, Facebook용 정사각형 버전을 각각 다운로드할 수 있습니다. 이 릴 생성기는 콘텐츠를 각 플랫폼에 맞는 크기와 화면 비율로 자동 변환해 주어, 형식 바꾸기에 시간을 쓰지 않고 공유하는 데만 집중할 수 있습니다.
아기 출생 알림 영상 제작기의 활용 사례
Calling every relative one by one takes hours, and the news never lands the same way twice. With a baby announcement video maker, write your message once, produce a single video, and send it to your entire family at the same time. Everyone gets the same emotional reveal moment, in a format they can save, replay, and share. No phone tree, no forgotten cousins, and no spoilers before grandma finds out.
Planning a gender reveal party involves coordination, props, and timing. If you want to share the moment with people who cannot attend, a video announcement captures the reveal in a way that travels. Use text to video to build a short, styled reveal video from your ultrasound photo and a short script, add a dramatic music swell and a color-themed reveal in pink or blue, and send it to anyone who could not be there in person.
Organic social posts about major life events perform well, but only if the video quality matches the moment. A polished baby announcement video stands out against low-quality clips in every feed. The AI video generator produces scroll-stopping content formatted for vertical platforms, so your post looks intentional and emotional instead of rushed and shaky.
Some announcements deserve a more personal touch. Create individual versions of your video for close friends, your partner's coworkers, or your own family with slightly different intros or messages for each group. Script to video lets you swap out text and regenerate a new version in under a minute, so personalizing the same announcement for different audiences takes minutes, not hours.
Announcement videos are not just for sharing. They are memories. A short, beautifully produced video captures the exact moment you told the world, with music, visuals, and words that reflect how you felt. The AI video editor lets you trim, refine, and add finishing touches so the final video is something worth keeping for years.
Telling your team or manager you are expecting is a big moment and a video makes it warmer than an email and less awkward than a room announcement. Produce a short, professional video with a clear message and a lighthearted tone, use faceless video tools if you prefer not to appear on camera, and share it to your Slack channel or email it directly to your manager before the big meeting.
아기 출생 소식 영상 제작기는 이렇게 작동합니다
단계별 네 가지 과정만 거치면 빈 화면에서 시작해 몇 분 안에 공유할 수 있는 아기 출생 소식 영상이 완성됩니다.
영상의 중심이 될 이미지나 문자 메시지를 추가하세요. 초음파 사진이나 아기 방 사진을 업로드하거나, 짧은 발표 스크립트를 작성해도 좋습니다. 플랫폼이 해당 내용을 분석해 자동으로 장면 구성을 만들어 줍니다.
공지에 어울리는 비주얼 테마를 선택하세요. 원하는 분위기에 맞는 색상, 레이아웃, 음악을 고르고, 템플릿이 자동으로 속도, 전환, 구도를 알아서 조정해 줍니다.
직접 클론한 본인 목소리로 내레이션을 추가하거나 자연스러운 AI 보이스를 선택하세요. 자동 자막을 켜서 소리를 끈 상태에서도 메시지가 잘 보이도록 하고, 영상 분위기에 맞게 타이밍과 자막 스타일을 조정하세요.
완성된 영상을 필요한 모든 형식으로 다운로드하세요. 세로형 클립은 소셜 미디어에 공유하고, 와이드스크린 버전은 가족에게 이메일로 보내며, 원본 파일은 아기 앨범에 저장해 두세요.
아기 출생 소식 영상 메이커는 사진, 스크립트 또는 짧은 메시지를 촬영이나 편집 없이 완성된 공유용 영상으로 만들어 주는 도구입니다. 사용자는 콘텐츠를 업로드하고, 시각 스타일과 내레이션을 선택하면 플랫폼이 자동으로 영상을 제작합니다. HeyGen의 도구는 AI를 활용해 장면 구성, 보이스오버, 자막, 내보내기 형식까지 모두 처리하여, 5분 이내에 완성도 높고 개인적인 느낌의 영상을 만들어 줍니다.
결과물은 당신의 구체적인 콘텐츠를 중심으로 제작됩니다. 사진, 문구, 그리고 목소리를 제공하면, 플랫폼이 그 요소들을 선택한 템플릿에 적용해 당신만의 순간을 담은 영상을 만들어 줍니다. 흔한 스톡 영상이 아니라, 당신의 이야기를 반영한 영상인 것이죠. 내레이션을 위해 자신의 목소리를 클론할 수 있고, 완전히 맞춤형 스크립트를 작성할 수 있으며, 차분하고 감성적인 분위기든 밝고 축하하는 분위기든 원하는 톤에 어울리는 시각적 스타일을 선택할 수 있습니다.
전혀 필요 없습니다. 이 워크플로우는 편집 프로그램을 한 번도 열어본 적 없는 분들을 위해 설계되었습니다. 사진을 업로드하거나 스크립트를 입력하고, 스타일만 선택하면 나머지는 플랫폼이 모두 처리합니다. 타임라인 편집도, 키프레임도, 내보내기 설정도 필요 없습니다. 대부분의 사용자는 첫 시도에 바로 첫 번째 영상을 완성합니다.
네. 카메라 롤에 있는 어떤 사진이든 업로드하면, 플랫폼이 그 사진을 움직이는 영상 장면으로 애니메이션화해 줍니다. 이미지 → 비디오 기능은 초음파 사진, 아기 사진, 예비 부모의 초상 사진 등, 출산 소식을 중심에 두고 싶은 어떤 이미지와도 함께 사용할 수 있습니다. 여러 장의 사진을 서로 다른 장면에 넣어 더 긴 발표 영상을 만들 수도 있습니다.
짧은 오디오 샘플을 녹음하기 위해 AI 음성 클로닝을(를) 사용하면, 플랫폼이 내레이션용으로 당신의 목소리를 그대로 복제합니다. 즉, 전체 스크립트를 직접 녹음하지 않아도 당신 특유의 말투와 따뜻함이 담긴 목소리로 영상이 재생됩니다. 다른 스타일의 내레이션을 원한다면, 자연스러운 AI 음성 라이브러리에서 원하는 목소리를 선택할 수도 있습니다.
네. 전달하고 싶은 각 그룹, 예를 들어 가까운 가족, 친구들, 배우자의 친척, 직장 동료 등에게 각각 조금씩 다른 도입부나 마무리 메시지를 작성하면, 스크립트에서 영상으로 도구가 1분 이내에 새로운 버전을 다시 생성해 줍니다. 이렇게 하면 동일한 핵심 제작 품질을 유지하면서도 각기 개인화된 여러 개의 발표 영상을 만들 수 있습니다.
HeyGen은 신용카드 없이도 이용할 수 있는 무료 플랜을 제공하며, 이를 통해 영상을 생성하고 핵심 기능을 모두 체험해 볼 수 있습니다. 월 24달러부터 시작하는 유료 플랜을 이용하면 보이스 클로닝, 더 긴 영상 길이, 전체 스타일 및 템플릿 라이브러리에 대한 접근이 가능해지며, 여러 버전의 영상 제작이나 인쇄·전시용 고해상도 출력이 필요할 때 특히 유용합니다. 디자이너를 고용하거나 소프트웨어를 구매하지 않고도 온라인에서 완성도 높은 출생 축하 영상을 제작할 수 있는 가장 경제적인 방법 중 하나입니다.
아기 탄생 소식 영상은 인스타그램 릴스, 틱톡, 유튜브 쇼츠용 세로형, 이메일과 페이스북용 가로형, 그리고 일반 소셜 미디어용 정사각형 형식으로 내보낼 수 있습니다. 플랫폼이 모든 크롭과 화면 비율 조정을 자동으로 처리해 줍니다. 영상 내보내기 시 자막은 영상에 자막 추가 기능을 통해 영상에 바로 입혀진 형태로 넣거나, 공유할 플랫폼에 따라 별도의 SRT 파일로 저장할 수 있습니다.
네. 많은 분들이 아기 출생 소식 영상 하나로 소식 전하기와 초대장을 함께 대신합니다. 초대 영상 형식을 사용해 행사 정보, 날짜, 그리고 개인적인 메시지를 출생 소식과 함께 담은 뒤, 플랫폼에서 바로 원하는 채널로 공유해 보세요. 문자 메시지나 일반 전자 초대장보다 훨씬 더 기억에 남는 경험을 선사할 수 있습니다.
영상은 사진으로는 전달할 수 없는 감정적인 경험을 만들어 줍니다. 움직임, 음악, 내레이션, 그리고 속도감이 어우러져 단순한 상태 업데이트가 아니라 ‘하나의 순간’처럼 느껴지게 하죠. 사람들은 정적인 이미지보다 영상을 더 자주 보고, 댓글을 남기고, 공유하기 때문에, 영상으로 만든 발표는 자연스럽게 더 많은 사람들에게 도달하고, 보는 모든 이에게 더 강한 인상을 남기게 됩니다.
Canva 템플릿은 디지털 카드에는 적합하지만, 완성도 높은 영상만큼의 임팩트를 주지는 못하는 정적인 그래픽이나 기본적인 애니메이션 이미지를 만들어 냅니다. 아기 탄생 소식 영상은 보이스오버, 장면 전환, 음악, 그리고 다양한 모션이 포함되어, 정적인 카드로는 구현할 수 없는 풍부한 표현이 가능합니다. 사랑스러운 출생 소식을 SNS 전반에 공유할 때, 영상은 도달률, 저장 수, 감정적 울림 면에서 항상 그래픽보다 뛰어나며, 온라인에서 제작하는 데 걸리는 시간도 거의 비슷합니다.
네. 그런 세부 정보를 그대로 스크립트에 작성하면, 내레이션과 화면에 표시되는 텍스트 모두에 반영됩니다. 아기의 생년월일, 몸무게, 키, 이름, 그리고 공유하고 싶은 다른 정보들을 모두 포함하세요. 영상 스크립트 생성기를 사용하면, 어떻게 시작해야 할지 잘 모르겠을 때에도 이런 정보들을 자연스럽고 매끄러운 발표 형식으로 구성하는 데 도움이 됩니다. 그 결과, 가족과 친구들이 알고 싶어 하는 모든 정보를 담은 귀엽고 완성도 높은 출생 발표 영상이 만들어지며, 축하할 순간이 오면 바로 공유할 수 있습니다.
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Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.
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