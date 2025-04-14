성별 공개, 출산 예정일 공개, 신생아 탄생 소식까지 아우르는 다양한 베이비 테마 템플릿 라이브러리에서 골라보세요. 플로럴, 수채화 스타일, 핑크·블루 컬러 팔레트는 물론, 따뜻하고 개인적인 느낌을 주도록 디자인된 수십 가지의 독특한 스타일을 제공하며, 세로형 소셜 포스트부터 와이드 화면 가족 이메일용 레이아웃까지 그 사이 모든 형식에 맞는 옵션을 지원합니다. AI 비디오 생성기가 장면 구성, 전환, 속도 조절을 자동으로 처리해 주기 때문에 별도의 편집 없이도 영상이 완성도 높게 보입니다. 정적인 카드나 Canva 그래픽과 달리, 모든 템플릿은 모션과 사운드가 포함된 완전한 애니메이션 아기 탄생 영상으로 제작됩니다.