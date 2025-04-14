모든 기념일에는 저마다의 이야기가 있고, 좋은 영상은 그 이야기에 생명을 불어넣어 줍니다. 사진을 업로드하고 메시지를 더하기만 하면, 그 순간의 감정을 고스란히 담은 영화 같은 영상을 만들 수 있습니다. 1주년이든 50주년이든, 결과물은 마치 전문 영상 제작자가 며칠을 들여 만든 것처럼 보입니다. 카메라 촬영도, 복잡한 편집도, 특별한 기술도 필요 없습니다. image to video 기능을 사용해 정적인 추억을 자동으로 생동감 있는 장면으로 바꿔 보세요.