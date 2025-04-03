1단계 내용을 입력하세요 스크립트를 붙여넣기, 기사를 업로드하기, 또는 URL을 제공하세요. 선택적 메타데이터를 추가하세요: AI 생성 콘텐츠를 위한 출처, 지역 및 대상 언어.

2단계 앵커 및 스타일 선택 스튜디오 앵커를 선택하거나 AI 뉴스 앵커 생성기로 맞춤형 아바타를 만드세요. 톤, 카메라 구도, 템플릿(속보, 데스크, 현장 보고)을 선택하세요.

3단계 현지화하고 세분화하다 번역하고, 음성 옵션을 선택하며, 제스처나 하단 삼분의 일 복사본을 조정하세요. AI 비디오 생성기에서 간단한 컨트롤을 통해 초안을 미리 보고 편집을 요청하세요.