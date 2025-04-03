HeyGen logo

방송 품질 보도를 위한 AI 뉴스 앵커

HeyGen의 AI 뉴스 앵커를 사용하여 세련된 뉴스 세그먼트, 경보 및 다국어 방송을 만드세요. 생생한 앵커, 완벽한 입모양 동기화, 방송에 안전한 비주얼을 갖춘 스튜디오 준비 완료 비디오를 스크립트, 기사 또는 URL에서 제작하세요 — 카메라 크루 없이도 가능합니다.

뉴스룸과 지역 방송국

뉴스룸과 지역 방송국

추가적인 방송 스태프 없이 에어타임을 채우고, 매시간 브리핑을 제작하거나 지역화된 세그먼트를 게시하세요. 반복 가능한 세그먼트와 보도 범위를 확장하는 데 앵커를 사용하세요.

기업 및 내부 커뮤니케이션

기업 및 내부 커뮤니케이션

브랜드가 있는 앵커와 정확한 타이밍을 사용하여 일관된 경영진 업데이트, 수익 발표 또는 교육 요약을 전달하세요.

PR, 브랜드 및 마케팅 팀

PR, 브랜드 및 마케팅 팀

시기적절한 제품 브리핑, 이벤트 요약, 위기 성명을 전문적인 전달 방식과 승인된 메시지로 발표하세요.

교육 및 설명 채널

교육 및 설명 채널

수업, 브리핑, 연구 요약을 이해도와 기억력을 높이는 뉴스 스타일의 내레이션 비디오로 만드세요.

소셜 클립 및 신디케이션

소셜 클립 및 신디케이션

소셜 피드와 출판 네트워크에 최적화된 짧은 뉴스 클립과 세로 형식의 콘텐츠를 제작하여 빠르게 도달 범위를 확장하세요.

HeyGen이 최고의 AI 뉴스 앵커 비디오인 이유

HeyGen은 현실적인 아바타 생성, 빠른 스크립트-비디오 파이프라인, 그리고 기업 수준의 현지화를 결합하여 대규모로 신뢰할 수 있는 뉴스 콘텐츠를 제공합니다. 일관된 톤, 브랜딩, 그리고 준수성을 유지하며 속보 업데이트, 지역별 판, 그리고 반복 방송을 출판하세요.

24/7 생산 시스템이 확장됩니다

인력 제약 없이 지속적인 커버리지와 주문형 세그먼트를 생성하세요. HeyGen 앵커는 결코 피곤해하지 않으며, AI가 생성한 콘텐츠를 사용하여 예정된, 실시간, 그리고 상시 뉴스 워크플로우를 운영할 수 있습니다.

방송 수준의 리얼리즘과 컨트롤

스튜디오 수준의 앵커를 선택하고 제스처를 조정하며 발표 방식을 미세 조정하세요. 우리의 립싱크, 얼굴 미세 표정, 그리고 타이밍 조절 기능은 신뢰할 수 있는 화면 속 프레젠터를 만들어냅니다.

지능적인 현지화를 통한 글로벌 도달

AI 기술을 사용하여 스크립트를 번역하고, 자연스러운 음성을 합성하며, 자막과 립싱크의 타이밍을 유지하여 뉴스가 다양한 언어와 지역에 자연스럽게 전달되도록 합니다.

스튜디오용 AI 앵커

선택 가능한 외모, 복장, 그리고 현장 배경을 가진 생생한 앵커 아바타를 만드세요. 사전 제작된 뉴스 템플릿을 사용하거나, 고유한 브랜드 정체성에 맞는 독특한 앵커를 맞춤 설정하세요.

이미지를 비디오로

방송을 위한 스크립트 워크플로우

기사를 붙여넣기, 스크립트를 업로드하거나 URL을 제공하세요. HeyGen은 텍스트를 타임드 스크립트로 변환하고, B-롤을 매치시키며, 하단 써드를 삽입하고, 내보내기 준비가 된 완성된 AI 뉴스 앵커 비디오 세그먼트를 제작합니다.

핑크색과 파란색 네온 불빛이 방사형으로 퍼져나가는 생생한 배경에 어두운 틱톡 앱 인터페이스가 표시된 스마트폰.

완벽한 립싱크와 제스처 매핑

우리의 모델은 입 모양을 말소리에 맞추고 강조를 위해 자연스러운 제스처를 적용합니다. 멀티 아바타 장면은 앵커들이 서로 인터뷰를 하거나 패널 세그먼트를 진행할 수 있게 해줍니다.

음성 복제

어떤 플랫폼에서도 고품질로 내보내기 가능

MP4, SRT 자막, 챕터 마커, 소셜 미디어용 클립을 내보내세요. TV 방송용 패키지, 웹 임베드, 또는 소셜 배포를 위한 세로형 뉴스 비디오를 만드세요.

모션 그래픽 사진을 비디오로

작동 원리

AI 뉴스 앵커 생성기 사용 방법

HeyGen의 AI 뉴스 앵커 생성기로 단 네 단계로 여러분의 뉴스 앵커 비디오를 생동감 있게 만드세요.

1단계

내용을 입력하세요

스크립트를 붙여넣기, 기사를 업로드하기, 또는 URL을 제공하세요. 선택적 메타데이터를 추가하세요: AI 생성 콘텐츠를 위한 출처, 지역 및 대상 언어.

2단계

앵커 및 스타일 선택

스튜디오 앵커를 선택하거나 AI 뉴스 앵커 생성기로 맞춤형 아바타를 만드세요. 톤, 카메라 구도, 템플릿(속보, 데스크, 현장 보고)을 선택하세요.

3단계

현지화하고 세분화하다

번역하고, 음성 옵션을 선택하며, 제스처나 하단 삼분의 일 복사본을 조정하세요. AI 비디오 생성기에서 간단한 컨트롤을 통해 초안을 미리 보고 편집을 요청하세요.

4단계

생성하고 게시하다

고급 AI 비디오 기술을 사용하여 방송 파일, 자막, 그리고 소셜 클립을 렌더링하세요. API를 통해 배송을 예약하거나 즉시 게시를 위한 패키지를 다운로드하세요.

자주 묻는 질문(FAQ)

AI 뉴스 앵커란 무엇인가요?

AI 뉴스 앵커는 스크립트를 읽고 현실적인 방송 스타일의 비디오로 뉴스를 제공하는 생성 아바타입니다. HeyGen은 텍스트를 비디오로, 음성 합성, 그리고 아바타 애니메이션을 결합하여 카메라나 현장 스태프 없이도 정교한 뉴스 세그먼트를 제작합니다.


입모양 동기화와 전달이 얼마나 정확한가요?

HeyGen의 엔진은 자연스러운 립싱크와 일치하는 제스처를 생성하기 위해 음성학과 얼굴 움직임을 맞춥니다. 딜리버리 튜닝을 통해 프로그램의 톤에 맞게 속도, 강조, 그리고 격식을 조정할 수 있습니다.


뉴스 세그먼트를 번역하고 현지화할 수 있나요?

네. HeyGen은 스크립트를 번역하고, 여러 언어로 자연스러운 음성을 생성하며, 고급 비디오 번역기를 통해 현지화된 세그먼트가 리듬과 의미를 유지하도록 자막 타이밍을 조정합니다.


이것은 생방송 뉴스에 적합한가요?

HeyGen은 AI를 사용하여 거의 실시간으로 뉴스 비디오를 제작할 수 있는 빠른 처리 속도와 자동화된 파이프라인을 지원합니다. 중요한 생방송 커버리지의 경우, 필요에 따라 자동화된 세그먼트와 인간의 편집 검토를 결합하세요.


우리 브랜드에 맞는 맞춤 앵커를 만들 수 있나요?

네. 맞춤형 아바타를 만들거나 의상, 메이크업, 현장 그래픽에 브랜드 키트를 적용하여 모든 세그먼트가 여러분의 편집 정체성을 반영하도록 하세요.


지원되는 출력 형식은 무엇인가요?

TV, 웹, 소셜 플랫폼에 최적화된 방송용 MP4, H264 패키지, SRT 자막, 썸네일 이미지 및 소셜용 클립을 내보내세요.

내가 만든 비디오의 소유자는 누구인가요?

인공지능이 생성한 모든 콘텐츠의 소유권은 여러분이 보유합니다. HeyGen은 여러분의 자산에 대한 권리를 주장하지 않습니다. 포함된 제3자 콘텐츠가 적절하게 라이선스되었는지 확인하세요.

HeyGen이 민감한 편집 콘텐츠를 어떻게 보호하나요?

HeyGen은 AI 비디오 프로젝트를 위한 기업 보안 제어, 암호화된 저장소 및 역할 기반 접근을 제공합니다. 규제 산업을 위해서는 사설 배포 및 준수 옵션이 제공됩니다.

제 뉴스룸 워크플로우에 HeyGen을 통합할 수 있나요?

네. REST API, 웹훅, 그리고 배치 도구를 사용하여 기존 시스템 내에서 콘텐츠 수집, 생성, 스케줄링 및 배포를 자동화하세요.

어떤 편집 제어 기능이 있나요?

스크립트 편집, 법적 텍스트 블록 적용, 출처 표기 추가, 브랜드 일관성을 위한 템플릿 잠금. 출판 전에 검토 및 승인 워크플로우를 집행할 수 있습니다.

