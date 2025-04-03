HeyGen의 AI 뉴스 앵커를 사용하여 세련된 뉴스 세그먼트, 경보 및 다국어 방송을 만드세요. 생생한 앵커, 완벽한 입모양 동기화, 방송에 안전한 비주얼을 갖춘 스튜디오 준비 완료 비디오를 스크립트, 기사 또는 URL에서 제작하세요 — 카메라 크루 없이도 가능합니다.
무료 이미지에서 비디오 생성기를 사용해 보세요
추가적인 방송 스태프 없이 에어타임을 채우고, 매시간 브리핑을 제작하거나 지역화된 세그먼트를 게시하세요. 반복 가능한 세그먼트와 보도 범위를 확장하는 데 앵커를 사용하세요.
브랜드가 있는 앵커와 정확한 타이밍을 사용하여 일관된 경영진 업데이트, 수익 발표 또는 교육 요약을 전달하세요.
시기적절한 제품 브리핑, 이벤트 요약, 위기 성명을 전문적인 전달 방식과 승인된 메시지로 발표하세요.
수업, 브리핑, 연구 요약을 이해도와 기억력을 높이는 뉴스 스타일의 내레이션 비디오로 만드세요.
소셜 피드와 출판 네트워크에 최적화된 짧은 뉴스 클립과 세로 형식의 콘텐츠를 제작하여 빠르게 도달 범위를 확장하세요.
HeyGen이 최고의 AI 뉴스 앵커 비디오인 이유
HeyGen은 현실적인 아바타 생성, 빠른 스크립트-비디오 파이프라인, 그리고 기업 수준의 현지화를 결합하여 대규모로 신뢰할 수 있는 뉴스 콘텐츠를 제공합니다. 일관된 톤, 브랜딩, 그리고 준수성을 유지하며 속보 업데이트, 지역별 판, 그리고 반복 방송을 출판하세요.
인력 제약 없이 지속적인 커버리지와 주문형 세그먼트를 생성하세요. HeyGen 앵커는 결코 피곤해하지 않으며, AI가 생성한 콘텐츠를 사용하여 예정된, 실시간, 그리고 상시 뉴스 워크플로우를 운영할 수 있습니다.
스튜디오 수준의 앵커를 선택하고 제스처를 조정하며 발표 방식을 미세 조정하세요. 우리의 립싱크, 얼굴 미세 표정, 그리고 타이밍 조절 기능은 신뢰할 수 있는 화면 속 프레젠터를 만들어냅니다.
AI 기술을 사용하여 스크립트를 번역하고, 자연스러운 음성을 합성하며, 자막과 립싱크의 타이밍을 유지하여 뉴스가 다양한 언어와 지역에 자연스럽게 전달되도록 합니다.
스튜디오용 AI 앵커
선택 가능한 외모, 복장, 그리고 현장 배경을 가진 생생한 앵커 아바타를 만드세요. 사전 제작된 뉴스 템플릿을 사용하거나, 고유한 브랜드 정체성에 맞는 독특한 앵커를 맞춤 설정하세요.
방송을 위한 스크립트 워크플로우
기사를 붙여넣기, 스크립트를 업로드하거나 URL을 제공하세요. HeyGen은 텍스트를 타임드 스크립트로 변환하고, B-롤을 매치시키며, 하단 써드를 삽입하고, 내보내기 준비가 된 완성된 AI 뉴스 앵커 비디오 세그먼트를 제작합니다.
완벽한 립싱크와 제스처 매핑
우리의 모델은 입 모양을 말소리에 맞추고 강조를 위해 자연스러운 제스처를 적용합니다. 멀티 아바타 장면은 앵커들이 서로 인터뷰를 하거나 패널 세그먼트를 진행할 수 있게 해줍니다.
어떤 플랫폼에서도 고품질로 내보내기 가능
MP4, SRT 자막, 챕터 마커, 소셜 미디어용 클립을 내보내세요. TV 방송용 패키지, 웹 임베드, 또는 소셜 배포를 위한 세로형 뉴스 비디오를 만드세요.
귀하의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로의 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인하세요.
AI 뉴스 앵커 생성기 사용 방법
HeyGen의 AI 뉴스 앵커 생성기로 단 네 단계로 여러분의 뉴스 앵커 비디오를 생동감 있게 만드세요.
스크립트를 붙여넣기, 기사를 업로드하기, 또는 URL을 제공하세요. 선택적 메타데이터를 추가하세요: AI 생성 콘텐츠를 위한 출처, 지역 및 대상 언어.
스튜디오 앵커를 선택하거나 AI 뉴스 앵커 생성기로 맞춤형 아바타를 만드세요. 톤, 카메라 구도, 템플릿(속보, 데스크, 현장 보고)을 선택하세요.
번역하고, 음성 옵션을 선택하며, 제스처나 하단 삼분의 일 복사본을 조정하세요. AI 비디오 생성기에서 간단한 컨트롤을 통해 초안을 미리 보고 편집을 요청하세요.
고급 AI 비디오 기술을 사용하여 방송 파일, 자막, 그리고 소셜 클립을 렌더링하세요. API를 통해 배송을 예약하거나 즉시 게시를 위한 패키지를 다운로드하세요.
AI 뉴스 앵커는 스크립트를 읽고 현실적인 방송 스타일의 비디오로 뉴스를 제공하는 생성 아바타입니다. HeyGen은 텍스트를 비디오로, 음성 합성, 그리고 아바타 애니메이션을 결합하여 카메라나 현장 스태프 없이도 정교한 뉴스 세그먼트를 제작합니다.
HeyGen의 엔진은 자연스러운 립싱크와 일치하는 제스처를 생성하기 위해 음성학과 얼굴 움직임을 맞춥니다. 딜리버리 튜닝을 통해 프로그램의 톤에 맞게 속도, 강조, 그리고 격식을 조정할 수 있습니다.
네. HeyGen은 스크립트를 번역하고, 여러 언어로 자연스러운 음성을 생성하며, 고급 비디오 번역기를 통해 현지화된 세그먼트가 리듬과 의미를 유지하도록 자막 타이밍을 조정합니다.
HeyGen은 AI를 사용하여 거의 실시간으로 뉴스 비디오를 제작할 수 있는 빠른 처리 속도와 자동화된 파이프라인을 지원합니다. 중요한 생방송 커버리지의 경우, 필요에 따라 자동화된 세그먼트와 인간의 편집 검토를 결합하세요.
네. 맞춤형 아바타를 만들거나 의상, 메이크업, 현장 그래픽에 브랜드 키트를 적용하여 모든 세그먼트가 여러분의 편집 정체성을 반영하도록 하세요.
TV, 웹, 소셜 플랫폼에 최적화된 방송용 MP4, H264 패키지, SRT 자막, 썸네일 이미지 및 소셜용 클립을 내보내세요.
인공지능이 생성한 모든 콘텐츠의 소유권은 여러분이 보유합니다. HeyGen은 여러분의 자산에 대한 권리를 주장하지 않습니다. 포함된 제3자 콘텐츠가 적절하게 라이선스되었는지 확인하세요.
HeyGen은 AI 비디오 프로젝트를 위한 기업 보안 제어, 암호화된 저장소 및 역할 기반 접근을 제공합니다. 규제 산업을 위해서는 사설 배포 및 준수 옵션이 제공됩니다.
네. REST API, 웹훅, 그리고 배치 도구를 사용하여 기존 시스템 내에서 콘텐츠 수집, 생성, 스케줄링 및 배포를 자동화하세요.
스크립트 편집, 법적 텍스트 블록 적용, 출처 표기 추가, 브랜드 일관성을 위한 템플릿 잠금. 출판 전에 검토 및 승인 워크플로우를 집행할 수 있습니다.
AI 도구 더 탐색해보세요
Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.
AI로 여러분의 아이디어를 전문적인 비디오로 변환하세요.