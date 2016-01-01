HeyGen은 지능적인 장면 구성, 음성 생성, 그리고 시각적 순서를 이용하여 텍스트를 완성된 비디오로 변환합니다. 프롬프트나 스크립트를 입력하면 엔진이 내레이션, 타이밍, 전환, 레이아웃을 자동으로 조립합니다. 기존 비주얼을 적용하고 싶을 때는 텍스트를 비디오로 결합하는 것과 선택적 이미지를 비디오 입력으로 사용하세요. 미묘한 움직임을 추가하고, 속도를 조절하여 교육, 마케팅, 또는 소셜 플랫폼용으로 공유할 준비가 된 콘텐츠를 제작하세요.