모션 디자인 기술 없이도 우리의 YouTube 인트로 메이커를 사용하여 동영상에 기억에 남는 오프닝을 만드세요. HeyGen의 AI 인트로 메이커는 로고, 짧은 텍스트 프롬프트 또는 몇 가지 브랜드 자산을 사용하여 음악, 모션과 함께 YouTube용으로 내보낼 준비가 된 형식의 세련된 인트로 비디오로 변환합니다. 빠르고 일관되며 창작자와 팀을 위해 만들어진 우리의 AI 비디오 도구는 비디오 편집 과정을 간소화합니다.
모든 비디오에 채널을 즉시 인식할 수 있게 해주고 인식된 제작 가치를 향상시키는 짧고 브랜드화된 오프너를 제공하세요.
세로 및 정사각형 형식에 맞춰 간결하고 인상적인 인트로를 만들어 YouTube 동영상의 첫 초부터 시청자의 관심을 사로잡는 데 도움을 줍니다.
브랜드 이미지를 일관되게 강화하는 인트로로 내부 또는 외부 프레젠테이션을 시작하여 이해관계자 및 직원들에게 신뢰성을 부여하세요.
제품 비디오 전에 다이내믹한 로고 노출과 짧은 태그라인을 사용하여, 출시가 영화 같고 브랜드에 어울리게 느껴지도록 하세요.
고객 비디오, 제안서, 릴에 대한 인트로를 신속하게 제작하여, 긴 대기 시간 없이 완성도 높은 자산을 전달합니다.
이벤트 프로모션, 라이브 스트림, 하이라이트 리얼을 위한 카운트다운 오프너와 스폰서 태그 인트로를 제작하여 어떤 편집에도 즉시 사용할 수 있도록 준비하세요.
AI 소개를 위한 최고의 도구인 HeyGen이 왜 최고인가
HeyGen은 속도와 완성도를 결합하여 모션 디자이너를 고용하지 않고도 전문가 수준의 인트로를 제작할 수 있게 해줍니다. 우리의 AI는 레이아웃, 모션, 타이밍을 처리하면서 스타일, 색상, 음악에 대한 전체 통제권을 유지하여 YouTube 인트로를 만듭니다. 모든 비디오 채널에 일관된 브랜드 오프너를 제공하세요.
전문가 수준의 카메라 움직임, 타이포그래피, 전환 효과를 사용하여 고품질의 애니메이션 인트로를 제작하세요. 모든 것이 주목을 끌기 위해 조정되어 있어서, YouTube 동영상의 처음 3~8초가 스튜디오 작업처럼 보일 것입니다.
디자이너가 만든 템플릿에서 시작하여 로고, 색상, 글꼴, 음악을 교체하여 당신의 정체성에 맞게 조정하세요. 캠페인과 창작자들 간에 일관성을 유지하기 위해 브랜드 키트를 저장하세요.
우리의 생성기를 사용하여 몇 분 안에 수십 가지 인트로 변형을 만들고, 다양한 종횡비로 내보내며, 캠페인이나 계절이 바뀔 때 디자이너를 다시 예약하지 않고도 인트로를 빠르게 업데이트하세요.
스마트 로고 애니메이션 및 공개
로고를 이미지에서 비디오로 또는 텍스트에서 비디오로 업로드하세요. 도구를 선택하고 스타일을 고른 후, HeyGen이 게이밍 인트로를 위한 선택 가능한 카메라, 글로우, 리빌 타이밍과 함께 귀하의 마크를 강조하는 모션을 생성합니다. 몇 초 안에 지속 시간과 진입 효과를 미세 조정하세요.
음악 선택 및 비트 동기화
선별된 트랙을 선택하거나 자신의 오디오를 업로드한 후, 자동으로 모션 타이밍과 비트에 맞춰 컷을 동기화하여 인트로에 자연스러운 리듬과 에너지를 부여하세요.
템플릿 라이브러리 및 브랜드 키트 지원
다양한 톤과 분야에 최적화된 디자이너 템플릿 라이브러리에 접근하여 브랜드 키트를 적용하고, 팀 전체의 일관성을 위해 색상과 글꼴을 고정하세요.
다양한 형식의 내보내기 및 최적화
16:9, 1:1, 또는 9:16 비율로 MP4 형식의 인트로를 내보내거나, 오버레이용으로 투명 배경 비디오를 다운로드하세요. 배치 내보내기를 위한 명명 프리셋을 사용하여 플랫폼에 업로드할 준비가 된 상태로 만드세요.
귀하의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로의 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인하세요.
AI 인트로 메이커 사용 방법
HeyGen으로 인트로를 만드는 것은 빠르고 반복 가능하여, 창작자와 마케팅 팀에게 이상적입니다.
HeyGen이 주요 대상, 객체 및 배경 요소를 감지하여 모션 계획을 위해 분석하는 동안 명확하고 고품질의 이미지(PNG, JPG, HEIC, 또는 WebP 최대 200MB)를 선택하세요.
스크립트를 입력하거나 음성을 업로드하여 아바타 IV가 정확하게 얼굴 표정과 입 모양에 말하기를 매핑할 수 있게 합니다.
HeyGen은 자연스러운 움직임 경로를 예측하고, 중간 프레임을 자동으로 생성하며, 팬, 줌, 틸트와 같은 시네마틱 효과를 추가하여 동적인 애니메이션을 만듭니다.
AI는 조명, 그림자 연속성 및 전환을 미세 조정하여 어떤 플랫폼에서든 공유할 준비가 된 정교하고 현실적인 비디오를 렌더링합니다.
AI 인트로 메이커는 로고, 태그라인 또는 짧은 프롬프트와 같은 간단한 입력을 자동으로 애니메이션 비디오 인트로로 변환하여 시간과 디자인 비용을 절약합니다.
디지털 콘텐츠의 인트로는 일반적으로 3초에서 8초 정도로 짧게 유지하는 것이 시청자들의 관심을 유지하고 주요 콘텐츠를 빠르게 시작할 수 있게 도와줍니다.
네, 벡터 또는 PNG 로고를 업로드하고 브랜드 키트에 사용자 정의 글꼴을 추가하여 모든 YouTube 인트로가 정확한 시각적 정체성을 사용하도록 하세요.
HeyGen은 엄선된 음악 라이브러리와 선택적인 사운드 이펙트를 제공합니다; 또한 YouTube 동영상에서 사용자 정의 오디오 브랜딩을 위해 라이선스가 부여된 트랙을 업로드할 수도 있습니다.
네, 지원되는 경우 알파 채널과 함께 내보내기를 하여, 기존 영상이나 비디오 편집 프로젝트의 모션 배경 위에 로고 인트로를 배치하기에 이상적입니다.
동일한 프로젝트에서 여러 가지 종횡비를 생성하세요. 예를 들어 YouTube는 16:9, 피드 게시물은 1:1, 스토리와 릴스는 9:16 등입니다.
HeyGen 플랜에 따라 제한이 달라집니다, 무료 티어는 종종 생성 제한이 있으며, 유료 플랜은 더 높거나 무제한의 내보내기를 포함합니다.
네, HeyGen은 저장된 템플릿, 공유된 브랜드 키트, 역할 기반 접근을 통해 일관된 결과물을 위한 팀 워크플로우를 지원합니다.
매우 편집 가능하여, 타이밍 조정, 음악 교체, 애니메이션 스타일 변경 또는 텍스트 레이어 편집을 처음부터 다시 구축하지 않고도 할 수 있어 YouTube 인트로를 만드는 데 완벽합니다.
HeyGen 약관에 따라 생성한 자산은 귀하의 것입니다. 업로드하는 제3자 음악이나 이미지가 상업적 사용에 문제가 없는지 확인하세요.
