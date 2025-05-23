표정이 생생하고 자연스러운 제스처, 부드러운 움직임으로 생동감 있는 애니메이션 캐릭터를 만들어내어 여러분의 아이디어를 현실로 만듭니다. 장난기 넘치는 교실부터 상상력이 돋보이는 판타지 세계에 이르기까지, 다채로운 테마의 환경을 몇 초 만에 구축하세요. AI 비디오 메이커는 캐릭터 스타일과 장면 디자인을 여러분의 메시지에 자동으로 맞춰, 수작업 애니메이션 작업에 드는 시간을 절약해 줍니다.