대규모 광고 크리에이티브를 위한 UGC 영상 제작 앱
HeyGen의 UGC 동영상 생성기를 사용해 텍스트만으로 시선을 사로잡는 UGC 스타일 동영상 광고를 만들어 보세요. 크리에이터를 섭외하거나 촬영을 조율할 필요 없이, 실제 같은 후기 영상, 제품 리뷰, 소셜 프루프 영상을 손쉽게 제작할 수 있습니다. 스크립트를 작성하고, 크리에이터 스타일의 프레젠터를 선택한 뒤, 모든 플랫폼에서 자연스럽게 보이고 느껴지는 완성도 높은 UGC 광고를 생성하세요.
UGC 비디오 생성기의 주요 기능
실제 같은 크리에이터 스타일 프레젠터
1,100개 이상의 AI UGC 영상 프레젠터 중에서 선택하세요. 이들은 기업 대변인처럼 보이지 않고, 일상적인 크리에이터처럼 보이도록 설계되었습니다. 각 프레젠터는 자연스러운 표정, 캐주얼한 제스처, 그리고 UGC 콘텐츠에서 기대되는 다듬어지지 않았지만 공감 가는 스타일에 맞춘 진짜 같은 전달 방식으로 당신의 스크립트를 전달합니다. 어떤 프레젠터든 AI 보이스 클로닝 과 함께 사용해 수십 가지 광고 버전 전반에서 단 한 번도 직접 녹음하지 않고도 일관된 브랜드 보이스를 유지할 수 있습니다.
대규모로 즉각적인 광고 버전 테스트
수주일이 걸리던 UGC 광고를 이제 하나의 스크립트로 몇 분 만에 수십 개 버전까지 만들어 보세요. 플랫폼별 A/B 테스트를 위해 출연자, 배경, 훅, 콜투액션을 자유롭게 바꿔가며 크리에이티브를 실험할 수 있습니다. HeyGen의 text to video 엔진을 사용하면 퍼포먼스 마케터는 검증된 콘셉트를 빠르게 변주하고, 크리에이터를 다시 브리핑할 필요 없이 시청자 피로도가 오기 전에 새로운 크리에이티브를 지속적으로 제작할 수 있습니다.
재촬영 없이 만드는 다국어 UGC 광고
성과가 가장 좋은 UGC 광고를 순식간에 새로운 시장으로 확장하세요. HeyGen의 AI Video Translator는 어떤 영상이든 175개 이상의 언어로 정확하게 현지화하고, AI lip sync와 원래 목소리 톤을 그대로 유지해 번역된 광고가 모든 타겟에게 자연스러운 현지 광고처럼 들리게 합니다. 하나의 원본 영상만으로 스페인어, 일본어, 포르투갈어 등 수십 개 언어로 동일한 고성과 크리에이티브를 집행하세요.
스크립트 기반 제작으로 완벽한 제어
광고 스크립트를 작성하거나 붙여넣으면 HeyGen이 나머지를 처리합니다. AI 비디오 생성기를 사용해 텍스트만으로 속도, 톤, 장면 전환, 시각적 강조까지 모두 제어하세요. AI 제품 배치를 활용해 화면 속에 자연스럽게 상품을 노출하고, 브랜드 배경을 추가하며, 소셜 피드에서 소리 없이 시청할 수 있도록 자막 생성기 출력까지 포함할 수 있습니다.
모든 광고 채널에 맞춘 플랫폼 최적화 내보내기
각 플랫폼이 요구하는 정확한 형식으로 UGC 동영상 광고를 제작하세요. TikTok과 Reels용은 세로형, 피드 광고용은 정사각형, YouTube 프리롤용은 가로형으로 내보낼 수 있습니다. HeyGen은 자막이 포함된 HD 및 4K 영상, 깨끗한 오디오, 최적화된 파일 크기로 결과물을 제공하므로, 추가 후반 작업이나 형식 변환 없이 바로 광고 관리자에 업로드할 수 있는 크리에이티브를 만들어 줍니다.
사용 사례
전자상거래용 제품 리뷰 영상
Need authentic product reviews to drive conversions? Write the review script, select a relatable presenter, and produce convincing product video reviews ready for product pages and paid social in minutes.
유료 캠페인을 위한 소셜 증명 광고
Need testimonial-style ads that build trust at scale? Create polished social proof videos using diverse AI actors and authentic scripts, then generate dozens of variations to test across facebook ad and instagram ad maker campaigns.
틱톡 및 릴스 광고 크리에이티브
Need native-feeling short-form ads for social platforms? Write hook-driven scripts, pair them with casual creator-style presenters, and produce vertical tiktok video and reel generator content optimized for engagement.
앱 및 SaaS 온보딩 프로모션
Need relatable walkthrough videos that drive signups? Create approachable product demo video content where a friendly presenter walks viewers through your product using the authentic tone that converts.
인플루언서 스타일 브랜드 콘텐츠
Need creator-led brand content without influencer budgets? Produce AI Influencer Generator content at scale, choosing from diverse virtual presenters who deliver your brand message with the personality and relatability your audience expects.
글로벌 시장을 위한 현지화 광고 크리에이티브
Need UGC-style ads that resonate across regions? Translate your best-performing UGC ads into 175+ languages with AI dubbing while preserving authentic delivery, enabling one winning creative to perform globally.
작동 방식
광고 콘셉트부터 플랫폼에 바로 올릴 수 있는 크리에이티브까지, 단 몇 분 만에 완성되는 UGC 스타일 영상 광고를 네 단계로 제작하세요.
형식을 선택하세요
UGC 광고 템플릿을 선택하거나 처음부터 직접 만들어 보세요. 제작하려는 광고 유형에 맞춰 화면 비율, 비주얼 스타일 등을 설정하면, 시스템이 자연스러운 구도와 조명, 크리에이터 스타일의 연출 설정을 자동으로 준비합니다.
스크립트를 작성하세요
광고 스크립트를 직접 작성하거나 붙여넣으세요. 훅, 핵심 혜택 포인트, 그리고 콜투액션을 구성합니다. HeyGen이 텍스트의 톤, 속도, 장면 구조를 분석해 UGC 스타일의 자연스러운 느낌이 나도록 전달 방식을 최적화합니다.
발표자를 선택하세요
1,100명 이상의 크리에이터 스타일 프레젠터를 둘러보고, 타깃 오디언스와 가장 잘 맞는 인물을 선택하세요. 목소리, 전달 방식, 배경을 조정해 광고가 자연스럽고 공감 가게 느껴지도록 만드세요.
생성 후 내보내기
최종 UGC 영상 광고를 렌더링합니다. HeyGen은 출연자의 전달 방식, 비주얼, 자막, 전환 효과를 모두 동기화한 뒤 TikTok, Instagram, Facebook, YouTube 또는 각종 광고 관리자에서 바로 사용할 수 있는 플랫폼 최적화 파일로 내보냅니다.
자주 묻는 질문
UGC 동영상 생성기는 무엇이며, 어떻게 광고를 제작하나요?
UGC 비디오 생성기는 실제 크리에이터가 만든 사용자 제작 콘텐츠처럼 보이고 느껴지는 광고 영상을 AI로 만들어 주는 도구입니다. HeyGen의 UGC 비디오 생성기를 사용하면 스크립트를 작성하고, 1,100명 이상의 크리에이터 스타일 프레젠터 중에서 선택한 뒤, 누구를 고용하거나 직접 촬영하지 않고도 실제 같은 후기, 리뷰, 소셜 프루프 광고를 손쉽게 제작할 수 있습니다.
UGC 광고가 소셜 미디어에서 잘 성과를 낼 만큼 충분히 진짜처럼 보이나요?
네. HeyGen의 프레젠터는 실제 크리에이터가 카메라 앞에서 말하는 방식과 비슷한 캐주얼한 제스처, 자연스러운 표정, 공감 가는 전달 방식으로 UGC 형식에 최적화되어 설계되었습니다. 여기에 캐주얼한 배경과 대화체 스크립트를 더해, TikTok, Instagram, Facebook에서 시청자들이 반응하는 자연스러운(오가닉) 콘텐츠 스타일과 잘 어울리는 결과물을 만들어 냅니다.
하나의 스크립트로 몇 가지 광고 버전을 만들 수 있나요?
고정된 제한은 없습니다. 진행자, 배경, 훅, 콜투액션을 자유롭게 바꿔가며 테스트 전략에 필요한 만큼 다양한 버전을 생성할 수 있습니다. 대부분의 팀은 한 번의 세션에서 하나의 콘셉트당 10개에서 50개 정도의 변형 영상을 제작하며, 각각은 전통적인 UGC 제작 방식처럼 몇 주를 기다릴 필요 없이 몇 분 안에 광고 플랫폼 전반에서 A/B 테스트에 바로 활용할 수 있는 상태가 됩니다.
UGC 영상 광고에 제 제품을 직접 추가할 수 있나요?
네. HeyGen은 AI 제품 배치 기능을(를) 지원하여 영상 화면 안에 자연스럽게 제품을 노출할 수 있습니다. 또한 브랜드 오버레이, 로고, 맞춤형 배경을 추가해 크리에이터 중심의 자연스러운 느낌을 유지하면서도 제품의 노출도를 높일 수 있습니다.
UGC 영상 제작은 실제 크리에이터를 고용하는 것과 어떻게 비교되나요?
크리에이터를 고용하면 보통 영상 하나당 $200에서 $2,000 이상이 들고, 계약서 작성, 제품 배송, 수정 작업, 2~4주에 이르는 제작 기간까지 필요합니다. HeyGen은 이와 견줄 만한 UGC 스타일 콘텐츠를 몇 분 만에, 훨씬 저렴한 비용으로 제작해 주며, 무제한 수정과 수십 가지 버전으로 즉시 확장할 수 있는 기능을 제공합니다. 외부 인력을 관리할 필요 없이, 전체 크리에이티브에 대한 통제권은 그대로 유지할 수 있습니다.
성과가 가장 좋은 UGC 광고를 다른 언어로도 번역할 수 있나요?
물론입니다. HeyGen의 video translator는 자연스러운 보이스 클로닝과 입 모양 동기화를 통해 모든 UGC 광고를 175개 이상의 언어로 현지화합니다. 가장 성과가 좋은 영어 광고를 다시 촬영하거나 각 시장마다 현지 크리에이터를 고용할 필요 없이 스페인어, 독일어, 일본어, 포르투갈어 등 다양한 언어로 집행할 수 있습니다.
UGC 동영상 생성기는 어떤 광고 플랫폼과 형식을 지원하나요?
HeyGen은 모든 주요 형식으로 UGC 광고를 내보낼 수 있습니다. TikTok과 Instagram Reels용 세로 9:16, 피드 노출용 정사각형 1:1, YouTube 및 디스플레이용 가로 16:9 형식을 지원합니다. 결과물은 HD와 4K 해상도로 제공되며, 자막이 삽입되어 있고, 깨끗한 오디오와 최적화된 파일 크기로 Meta Ads Manager, TikTok Ads, Google Ads 및 기타 플랫폼에 바로 업로드할 수 있습니다.
UGC 동영상 광고를 만들 때 HeyGen은 무료로 사용할 수 있나요?
HeyGen은 신용카드 없이도 이용할 수 있는 무료 플랜을 제공하며, 이를 통해 UGC 동영상 광고를 제작하고 핵심 기능을 체험할 수 있습니다. 월 24달러부터 시작하는 유료 플랜을 이용하면 크리에이터 스타일의 추가 프레젠터, 더 긴 영상 길이, AI 음성 클로닝 기능, 그리고 전체 UGC 템플릿 라이브러리와 다양한 커스터마이징 옵션에 접근할 수 있습니다.
실제 고객 없이 UGC 영상 생성기를 사용해 후기 광고를 만들어도 되나요?
네. 제품의 가치 제안을 바탕으로 후기 스크립트를 작성한 뒤, 다양한 크리에이터 스타일의 프레젠터와 조합해 소셜 프루프 광고를 제작할 수 있습니다. 많은 퍼포먼스 마케팅 팀이 이 방식을 활용해 실제 고객 후기 영상을 촬영하기 전에 메시지 각도를 테스트하고, 성과가 좋은 콘셉트를 선별해 캠페인 전반으로 확장합니다.
AI로 제작한 UGC 광고를 경쟁사보다 돋보이게 만들려면 어떻게 해야 하나요?
처음 2초 안에 강력한 훅을 넣고, 실제 고객이 제품에 대해 이야기하는 방식과 비슷한 스크립트를 사용하며, 타깃 고객층에 맞춰 여러 프레젠터 스타일을 테스트하세요. HeyGen의 AI video editor를 사용하면 영상의 템포를 다듬고, 트렌디한 오디오 스타일을 추가하며, 시각 요소를 조정해 각 광고가 게재되는 플랫폼에 자연스럽게 어울리도록 만들 수 있습니다.
지금 바로 UGC 동영상 광고를 제작하세요
AI로 진짜 같은 UGC 스타일 영상 광고를 제작하세요. 1,100개가 넘는 크리에이터 아바타로 인플루언서 없이도 가능합니다.