대규모 광고 크리에이티브를 위한 UGC 영상 제작 앱

HeyGen의 UGC 동영상 생성기를 사용해 텍스트만으로 시선을 사로잡는 UGC 스타일 동영상 광고를 만들어 보세요. 크리에이터를 섭외하거나 촬영을 조율할 필요 없이, 실제 같은 후기 영상, 제품 리뷰, 소셜 프루프 영상을 손쉽게 제작할 수 있습니다. 스크립트를 작성하고, 크리에이터 스타일의 프레젠터를 선택한 뒤, 모든 플랫폼에서 자연스럽게 보이고 느껴지는 완성도 높은 UGC 광고를 생성하세요.