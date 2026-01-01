AI 인플루언서 생성기 – 가상 인플루언서를 몇 분 만에 만들기
인플루언서 파트너십이나 제작 팀을 기다릴 필요가 없습니다. HeyGen의 AI Influencer Generator를 사용하면 인력을 따로 고용하지 않고도 다양한 인플루언서 스타일의 버전을 만들어낼 수 있습니다.
테스트 훅을 시도하고 각도를 반복적으로 다듬어, 실제 같은 AI 아바타 디지털 인플루언서를 활용해 그 어느 때보다 빠르게 캠페인을 확장하세요.
스크롤을 멈추게 만드는 인플루언서 영상 제작AI 아바타로
비용은 최소화하면서 인플루언서 스타일의 콘텐츠를 제작하고, 크리에이터 주도 참여의 힘을 활용해 성과를 높이세요. 이를 위해 AI 동영상 생성기를 활용해 보세요.
AI로 인플루언서 캠페인을 대규모로 확장하세요
AI 아바타를 활용해 크리에이터 스타일의 인플루언서 콘텐츠를 손쉽게 제작하세요. 스크립트를 업로드하고, 우리의 AI 영상 제작 도구로 TikTok, 릴스, YouTube에서 성과를 내는 진짜 같은 인플루언서 영상을 만들어 보세요.
무제한 인플루언서 스크립트 테스트
다양한 보이스와 페르소나로 인플루언서 메시지를 A/B 테스트하세요. 대규모로 디지털 인플루언서의 효과를 검증하면서, 여러 AI 생성 아바타 버전에 걸친 캠페인을 빠르게 최적화할 수 있습니다.
수백 명의 AI 인플루언서를 만들어 보세요
계약, 일정 조율, 협상 없이 수백 개의 AI 인플루언서 페르소나를 한 번에 배포하세요. 다양한 얼굴, 목소리, 말투를 테스트해 브랜드에 가장 높은 성과를 내는 조합을 정확히 찾아낼 수 있습니다.
위험 없이 인플루언서 파트너십을 대체하세요
크리에이터, 계약, 일정에 의존하지 않고도 신뢰할 수 있는 인플루언서 스타일의 영상을 제작하세요. 메시지, 브랜드 안전성, 전달 방식까지 완전히 통제하면서, AI 기반 인플루언서를 통해 필요할 때마다 일관된 콘텐츠를 제작할 수 있습니다.
몇 분 만에 AI 인플루언서 영상 제작하기
다양한 AI 인플루언서 아바타 컬렉션에서 선택하거나, 나와 닮은 맞춤형 아바타를 직접 만들어 보세요. 인플루언서를 섭외하지 않고도 매력적인 인플루언서 영상을 제작하고 싶은 브랜드, 에이전시, 마케터에게 완벽한 솔루션입니다.
팀들이 HeyGen을 선택하는 이유AI 인플루언서 생성기
비용은 극적으로 줄이면서 인플루언서 스타일의 콘텐츠를 제작하고, 크리에이터 주도의 참여를 통해 성과를 끌어올리세요. 전통적인 제작 팀에 의존하지 않고 HeyGen의 AI 인플루언서 영상 생성기를 활용해 신뢰를 구축하고, 아이디어를 테스트하며, 캠페인을 대규모로 확장할 수 있습니다.
다재다능한 AI 인플루언서 아바타 라이브러리
다양한 타깃, 미학, 캠페인 스타일에 맞춰 설계된 1,100개 이상의 현실적인 AI 인플루언서 아바타 중에서 선택하세요. 브랜드에 딱 맞는 얼굴, 목소리, 분위기를 찾아 TikTok, Reels, Shorts에서 자연스럽게 어울리는 콘텐츠를 손쉽게 제작하고 발행할 수 있습니다.
업종별 옵션
패션, 리테일, 이커머스, 기업, 크리에이티브 등 어떤 분야에 있든, 당신의 니치에 딱 맞는 인플루언서 스타일 영상을 만들어 보세요. 톤, 스타일, 전달 방식을 빠르게 조정해 타깃 시청자에 최적화하고 성과를 극대화하세요.
시간 절약 솔루션
조율, 재촬영, 편집 지연은 건너뛰세요. 바로 사용할 수 있는 AI 인플루언서 아바타로, 스크립트에서 스크롤을 멈추게 하는 영상까지 몇 분 만에 완성할 수 있어 다양한 각도를 A/B 테스트하고, 여러 버전을 대량으로 제작하며, 콘텐츠를 꾸준히 발행하기가 쉬워집니다.
AI 인플루언서 영상을 제작하고즉시 공개하세요
몇 분 만에 인플루언서 스타일의 영상을 AI 아바타 생성기와 다양한 AI 도구로 만들어 보세요. 아바타 선택부터 다국어 영상 제작까지, 모든 단계가 빠른 제작과 대규모 활용을 위해 설계되었습니다.
아바타를 선택하세요
AI 인플루언서 아바타 라이브러리에서 선택하거나, 당신을 닮은 맞춤형 아바타를 직접 만들어 보세요.
프롬프트로 맞춤 설정
캠페인 목표에 맞게 외형, 음성, 배경, 스타일을 자유롭게 조정하세요.
어떤 언어로든 말하세요
인플루언서 영상을 자연스러운 음성과 립싱크로 여러 언어로 번역하세요.
생성하고 공유하기
TikTok, 릴스, 유튜브 쇼츠 및 광고용 인플루언서 스타일 영상을 생성하고 내보내세요.
자주 묻는 질문 (FAQ)
AI 인플루언서 생성기란 무엇인가요?
이 플랫폼은 AI 아바타를 활용해 실제 인플루언서 스타일의 영상을 만들어 줍니다. HeyGen을 사용하면 이러한 영상을 대량으로 스크립트 작성, 커스터마이즈, 생성할 수 있습니다.
HeyGen의 AI 인플루언서 생성기는 AI 도구와 어떻게 함께 작동하나요?
스크립트를 업로드하고, 아바타 라이브러리에서 선택하거나 직접 만든 다음, HeyGen이 영상을 생성합니다. 아바타는 사실적인 립싱크와 자연스러운 제스처로 완전히 애니메이션 처리되어, 실제 인플루언서가 당신의 대사를 말하는 것처럼 보이는 일관된 AI 인플루언서로 활용할 수 있습니다.
무료 AI 인플루언서 아바타를 만들 수 있나요?
네, HeyGen은 시작할 수 있는 무료 옵션을 제공합니다. 다양한 아바타를 시험해 보고, 테스트용 AI 인플루언서 영상을 생성해 본 뒤, 캠페인을 확장하기 위한 요금을 선택하기 전에 어떻게 작동하는지 직접 확인할 수 있습니다.
HeyGen AI 토킹 아바타를 인플루언서로도 활용할 수 있나요?
네, 가능합니다. 이 아바타들은 광고, 제품 데모, 후기, 소셜 게시물에서 인플루언서처럼 활동하도록 설계되었습니다. 실제 인플루언서를 대체하거나 보완하는 용도로 사용할 수 있으며, 콘텐츠에 대한 완전한 통제권을 유지하면서 브랜드에 딱 맞는 AI 인플루언서를 만들 수 있습니다.
다른 언어로 AI 인플루언서 영상을 제작할 수 있나요?
Yes, you can create an AI influencer with our tools. With HeyGen you can translate videos into many languages. The voice and lip sync stay natural, so your avatar looks like a native speaker. This makes global influencer campaigns simple and cost-effective, enabling you to create an AI influencer that resonates with audiences.
AI 인플루언서는 어느 정도까지 커스터마이징할 수 있나요?
이 인플루언서는 매우 유연하게 활용할 수 있습니다. 외모, 스타일, 목소리, 배경까지 모두 변경할 수 있습니다. 비즈니스용 대변인, 라이프스타일 크리에이터, 혹은 젊은 틱톡 스타일의 페르소나 등 어떤 콘셉트를 원하시든, 브랜드에 맞게 인플루언서를 자유롭게 조정할 수 있습니다.
AI 인플루언서는 누가 사용하나요?
브랜드, 에이전시, 마케터, 판매자들은 빠르고 확장 가능한 콘텐츠를 제작하기 위해 AI 인플루언서를 활용합니다. 맞춤형 AI 솔루션 덕분에, 비용이 많이 들거나 관리하기 어려운 파트너십에 의존하지 않고도 꾸준한 인플루언서 영상을 필요로 하는 모든 이들에게 유용합니다.
인플루언서 아바타에 모션은 어떻게 추가하나요?
모션은 자동으로 적용되어 초현실적인 AI 인플루언서를 빠르게 제작할 수 있습니다. 아바타는 스크립트에 맞춰 얼굴, 입, 몸을 자연스럽게 움직입니다. 또한 다양한 스타일과 톤을 선택하고 HeyGen의 AI 도구를 활용해 인플루언서를 더욱 풍부한 표현으로 연출할 수 있습니다.
텍스트 프롬프트로 사용할 수 있는 미리 디자인된 AI 인플루언서 스타일은 어디에서 찾을 수 있나요?
HeyGen에는 다양한 분야의 인플루언서를 닮은 기성 아바타가 대규모로 준비되어 있어, 초현실적인 AI 인플루언서를 손쉽게 생성할 수 있습니다. 브랜드에 잘 맞는 아바타를 선택하거나, 직접 나만의 맞춤형 인플루언서 페르소나를 디자인할 수도 있습니다.
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