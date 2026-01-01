AI 인플루언서 생성기 – 가상 인플루언서를 몇 분 만에 만들기

인플루언서 파트너십이나 제작 팀을 기다릴 필요가 없습니다. HeyGen의 AI Influencer Generator를 사용하면 인력을 따로 고용하지 않고도 다양한 인플루언서 스타일의 버전을 만들어낼 수 있습니다.

테스트 훅을 시도하고 각도를 반복적으로 다듬어, 실제 같은 AI 아바타 디지털 인플루언서를 활용해 그 어느 때보다 빠르게 캠페인을 확장하세요.