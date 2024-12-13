2

Step 2

Registra il tuo schermo

Registra la tua sessione di Zoom utilizzando la funzione di registrazione dello schermo di Zoom. Assicurati che le impostazioni di registrazione siano ottimizzate per un'uscita video di alta qualità. Questo passaggio è cruciale per dimostrare le caratteristiche e le funzionalità che desideri evidenziare.