Crea un video di save the date impeccabile partendo da una sceneggiatura, da una foto o da una semplice idea. Nessuna videocamera, nessuna troupe e nessuna esperienza di montaggio necessaria. Scegli uno stile, aggiungi il tuo messaggio e HeyGen trasforma il tuo video in una clip pronta da condividere in pochi minuti.
Perché i brand scelgono il Save the Date Video Maker di HeyGen
Genera video dal copione del tuo evento
Scrivi i dettagli del tuo evento, scegli un template video per il save the date e avvia il tuo progetto video. La piattaforma genera automaticamente un’animazione completa con narrazione, transizioni e sincronizzazione delle scene. Gli strumenti di IA gestiscono ritmo e sequenza, così il tuo annuncio è pronto all’istante. Che tu stia annunciando un matrimonio o un compleanno importante, text to video trasforma il tuo script in una clip rifinita, senza bisogno di montaggio.
Crea il tuo modello di video Save the Date
Scegli un modello elegante a tema matrimonio oppure esplora i design per ogni occasione. Ogni template video per save the date include grafiche abbinate, transizioni e opzioni di layout che puoi adattare al tuo tema. L’editor intuitivo drag-and-drop è adatto ai principianti e non richiede alcuna esperienza di design. Parti da zero oppure personalizza uno stile esistente. Il generatore di video AI ti offre accesso immediato all’intera libreria di template.
Narrazione vocale che suona proprio come te
Registra un breve campione della tua voce e la piattaforma lo clona per recapitare un messaggio sentito nel tuo stesso tono. Ogni parola del tuo annuncio romantico suona naturale perché l’audio rispecchia esattamente la tua voce e il tuo stile. I tuoi invitati sentono davvero te, anche se non hai mai registrato la versione finale del testo. In alternativa, scegli tra decine di voci preimpostate per trovare quella più adatta al tuo evento. Usa clonazione vocale AI per aggiungere la tua voce a ogni save the date.
Anima foto e filmati in video
Carica i tuoi filmati oppure scegli da una libreria di video stock per creare un annuncio composto da più scene. Anima le foto con transizioni, ritaglia le immagini per adattarle a qualsiasi formato e taglia le scene alla lunghezza ideale, senza bisogno di software di montaggio complessi. Servizi fotografici di engagement, scatti della location o filmati stock si trasformano automaticamente in contenuti video rifiniti. Lo strumento image to video gestisce la costruzione delle scene, il timing visivo e l’esportazione, così ottieni una clip finita senza alcun montaggio manuale.
Modifica, aggiungi didascalie e condividi in qualsiasi formato
Il tuo video finale viene esportato in HD, pronto per qualsiasi canale: SMS, email, Instagram, WhatsApp o download diretto. Usa gli strumenti essenziali dell’editor online per perfezionare i sottotitoli, regolare il timing e collaborare con il tuo partner o wedding planner prima di finalizzare. Gli strumenti di editing gestiscono automaticamente la generazione dei sottotitoli, così il tuo annuncio è leggibile anche senza audio. Usa il generatore di sottotitoli per aggiungere sottotitoli accurati in pochi secondi o tradurli per gli ospiti in altri Paesi.
Casi d’uso del creatore di video Save the Date
Skip the printed card and create a personalized save the date that arrives as a polished wedding save the date video in every guest's inbox. Write your details, choose a style that fits your wedding theme, and produce an announcement that feels as special as your big day. Guests open it, watch it, and remember the date. The invitation video format drives faster RSVPs than a save the date invitation sent by mail.
Planning an engagement party on a short timeline means every communication counts. Whether you want to start from scratch or build from a template, drop in the event details, add music, and produce a polished clip in minutes. Filming a proper announcement takes too much time for a spontaneous celebration. Use the AI video editor to fine-tune pacing and style before sharing with your guests.
Organizing a 40th, 50th, or 60th birthday means coordinating guests months in advance. Craft a video save the date that sets the tone, makes the event feel unforgettable, and leaves guests counting down to your special day. Add photos, venue details, and a heartfelt note so every guest knows what to expect. The birthday video format turns a simple announcement into something truly memorable.
A calendar invite or PDF flyer for a corporate event gets lost in overloaded inboxes. If you want to create genuine anticipation before launch, a video communicates the event value, agenda highlights, and date in a format that stuns your audience. Produce a branded announcement with your company's tone and messaging in minutes. Use a promo video to build pre-event excitement and drive registrations.
Sharing baby news deserves a gorgeous, timeless moment that feels bigger than a group text. A video announcement created from a single photo delivers the excitement with music, narration, and the parents' voice. Upload your photo and create a talking announcement using AI photo avatar so guests receive something personal without any filming required. Ready in minutes to share with family and friends.
When guests are spread across countries, a destination wedding requires communication that feels exciting and urgent. A video save the date shows the venue, conveys the mood, and makes the trip worth booking. Use our video tools to produce an announcement with endless customization options. For multilingual guest lists, the AI video translator localizes your clip into 175+ languages automatically.
Come funziona un creatore di video Save the Date
Crea il tuo video di save the date in quattro semplici passaggi, dalla scelta dello stile all’invio a tutti gli invitati della tua lista.
Sfoglia i template per eventi e scegli uno stile che si adatti al tono e al tema della tua celebrazione.
Inserisci il nome dell’evento, la data, il luogo e tutti i dettagli che vuoi che gli invitati ricordino.
Aggiungi la tua voce, regola gli elementi visivi e carica eventuali foto per personalizzare il video.
Scarica il tuo video e invialo via SMS, email o social media alla tua lista di invitati.
Un creatore di video “save the date” ti permette di realizzare un video di annuncio senza dover girare o montare nulla. Inserisci i dettagli del tuo evento, scegli un modello di video save the date, aggiungi la narrazione e la piattaforma genera un video finito. Usa script to video per trasformare un messaggio scritto in una clip pronta da condividere in pochi minuti. Invia il video via SMS, email o social media a tutta la tua lista di invitati.
Sì. Un video di annuncio che include le vostre foto, le vostre voci e i dettagli dell’evento risulta molto più personale di un invito stampato. Quando create il vostro save the date di nozze, ogni elemento è sotto il vostro controllo: immagini, narrazione, musica e messaggio. Se desiderate un aspetto coerente in tutte le scene, scambio di volto con IA inserisce le vostre foto in qualsiasi inquadratura. Aggiungete la vostra voce per farlo suonare esattamente come voi.
Registra un breve campione della tua voce e la piattaforma lo clonerà per narrare il video con il tuo stesso tono. La tua narrazione verrà applicata automaticamente a tutte le scene. Se preferisci non registrare, usa il generatore di voci AI per scegliere tra opzioni vocali dal suono naturale. In ogni caso, il video finale avrà un tocco personale senza bisogno di post-produzione.
Il tuo video dovrebbe includere il nome dell’evento, la data, il luogo e un link per l’RSVP o al sito web del matrimonio. Aiutano molto anche un breve messaggio personale, foto della coppia o della location e il tema dell’evento o il dress code. Se hai già una presentazione con tutti i dettagli, usa PPT To video per convertirla direttamente in un video. Mantieni il video finale sotto i 60 secondi.
Sì. Il video finale viene esportato in formato MP4 standard, che funziona su qualsiasi dispositivo e può essere inviato tramite WhatsApp, iMessage, email e sui social. Puoi anche generare una versione breve in verticale per Reels o Stories usando il reel generator. Ogni formato è ottimizzato per il mobile, così gli invitati possono aprirlo e salvare la data senza dover cambiare dispositivo.
Non c’è alcun limite al numero di persone con cui puoi condividere il tuo video. Una volta pronto, scarica l’MP4 e invialo all’intera lista di invitati tramite SMS, email o qualsiasi piattaforma di messaggistica. Per liste di invitati molto numerose, incolla il link in un messaggio di gruppo o in un’email collettiva. Puoi anche usare url to video per creare una versione ospitata online e condividere un link invece di un file.
Un video trasmette le informazioni in un formato che le persone sono molto più propense ad aprire e ricordare rispetto a una card o a una pagina web. Combina immagini, narrazione, musica e movimento in una breve esperienza che crea un entusiasmo autentico prima dell’evento. A differenza di un sito web, un video può essere riprodotto in qualsiasi app di messaggistica.Sincronizzazione labiale AI garantisce che la narrazione e il timing visivo coincidano alla perfezione per un risultato professionale.
Puoi creare gratuitamente un video di save the date senza bisogno della carta di credito. Il piano gratuito ti permette di realizzare il tuo video online, visualizzare l’anteprima del risultato ed esportarlo prima di effettuare l’upgrade. I piani a pagamento, a partire da 24 $ al mese, sbloccano il voice cloning, durate video più lunghe e l’intera libreria di stili. Inizia con un video gratuito e passa a un piano superiore quando sei pronto.
Sì. Carica le foto del tuo fidanzamento e la piattaforma creerà automaticamente un video multi‑scena con le tue immagini, transizioni, narrazione e musica. Puoi disporre le foto in qualsiasi ordine e aggiungere didascalie o dettagli dell’evento a ogni scena. Se hai bisogno di aiuto con il messaggio, usa il generatore di script video per preparare il tuo annuncio prima di aggiungerlo al video.
Sì. Un formato a presentazione è una scelta molto popolare per i video “save the date”, soprattutto quando si parte da un servizio fotografico di fidanzamento. Ogni foto diventa una scena con transizioni fluide, narrazione e musica. Usa il creatore di slideshow per creare una presentazione fotografica curata anche senza alcuna esperienza di design. Il risultato finale viene esportato in MP4, pronto da condividere via SMS o email.
Sì. Esporta il tuo save the date come GIF o come normale file video. Le GIF animate funzionano nelle email e nei feed social in cui l’autoplay potrebbe non attivarsi. Crea un breve loop animato dalla tua clip di annuncio usando gli strumenti di montaggio integrati. Le GIF vengono riprodotte automaticamente nella maggior parte dei client di posta, rendendole un formato molto usato per i save the date. Esporta in GIF o MP4 a seconda di dove prevedi di condividerlo.
Non sono richieste competenze specifiche. La piattaforma è facile da usare fin dalla prima sessione, con modelli e strumenti di editing che gestiscono automaticamente il design. Tu metti la creatività e gli strumenti fanno il resto. Scegli lo stile, inserisci i dettagli e crea un annuncio rifinito o un semplice invito seguendo passaggi guidati. La maggior parte delle persone realizza il proprio primo video “save the date” in meno di dieci minuti, senza alcuna esperienza di montaggio.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Trasforma le tue idee in video professionali con l’AI.