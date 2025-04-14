Non sono richieste competenze specifiche. La piattaforma è facile da usare fin dalla prima sessione, con modelli e strumenti di editing che gestiscono automaticamente il design. Tu metti la creatività e gli strumenti fanno il resto. Scegli lo stile, inserisci i dettagli e crea un annuncio rifinito o un semplice invito seguendo passaggi guidati. La maggior parte delle persone realizza il proprio primo video “save the date” in meno di dieci minuti, senza alcuna esperienza di montaggio.