Da oltre quattro decenni, Videoimagem è stata all'avanguardia nella produzione di video aziendali in Brasile. L'agenzia si è costruita una solida reputazione nella creazione di contenuti di alta qualità per la formazione, la comunicazione interna, il lancio di prodotti e i vertici aziendali. Man mano che le aspettative dei clienti si sono evolute, Videoimagem ha riconosciuto una crescente domanda di contenuti più personalizzati, interattivi e scalabili.

Inizialmente, l'agenzia utilizzava altri strumenti video alimentati da intelligenza artificiale per creare contenuti personalizzati, ma si è scontrata con limitazioni nella qualità degli avatar, nel realismo della voce e nella scalabilità. Questi vincoli hanno ostacolato la loro capacità di fornire i video coinvolgenti e di alta qualità richiesti dai clienti.

Videoimagem aveva bisogno di produrre contenuti video personalizzati su larga scala garantendo al contempo un'esperienza fluida per i suoi clienti, quindi si è rivolta a HeyGen.

Lancio di campagne video personalizzate per AB InBev con HeyGen

Videoimagem ha utilizzato la piattaforma di HeyGen per lanciare campagne video personalizzate per AB InBev, mirando specificamente ai clienti sulle app BEES e Zé Delivery. Queste campagne avevano l'obiettivo di approfondire le relazioni con i clienti attraverso contenuti personalizzati e coinvolgenti che presentavano celebrità brasiliane.

Per l'app BEES di AB InBev, che collega l'azienda con clienti commerciali come bar e supermercati, Videoimagem ha prodotto oltre 50.000 video personalizzati. Questi video includevano contenuti promozionali su misura, con i clienti chiamati per nome e mostrati contenuti pertinenti alla loro cronologia di acquisti.

Per la campagna di Zé Delivery, che aveva come target i consumatori individuali, Videoimagem ha utilizzato avatar di ex calciatori famosi che rappresentavano le principali squadre di Rio de Janeiro. Questi video personalizzati celebravano le squadre sportive preferite dai clienti, creando un collegamento emotivo. “Abbiamo sentito da loro... che l'engagement è più che triplicato rispetto ai video non personalizzati,” ha condiviso Mathias. Inizialmente producendo oltre 3.000 video, la campagna ha mostrato un immenso potenziale di scalabilità.

Consentire a Videoimagem di scalare la produzione di video personalizzati

La piattaforma avanzata di personalizzazione video di HeyGen ha fornito la soluzione perfetta. Integrando l'API di HeyGen, Videoimagem ha potenziato la sua produzione video con avatar realistici e capacità di clonazione vocale verosimili, che erano essenziali per raggiungere i livelli elevati di coinvolgimento richiesti dai loro clienti. Come ha spiegato Mathias Eichbaum, Partner di Videoimagem, "La qualità degli avatar è molto migliore rispetto alle opzioni che abbiamo utilizzato o visto", sottolineando le caratteristiche superiori della piattaforma.

L'integrazione dell'API di HeyGen con strumenti come Eleven Labs ha permesso a Videoimagem di semplificare il processo di clonazione vocale e produrre migliaia di video personalizzati senza sacrificare la qualità, rendendola una scelta ideale per campagne su larga scala. La collaborazione tra Videoimagem e HeyGen è stata caratterizzata da un supporto reattivo e pratico, che ha aiutato Videoimagem a superare le sfide e ottimizzare la piattaforma per le loro esigenze specifiche.

Aumentare l'interazione e le connessioni con i clienti

I risultati delle campagne video personalizzate sono stati impressionanti. I tassi di coinvolgimento per i video sono più che triplicati rispetto alle campagne non personalizzate. I clienti hanno segnalato notevoli miglioramenti nelle interazioni degli utenti, dimostrando che i contenuti personalizzati erano più efficaci nel creare connessioni più profonde con i clienti.

Mathias è rimasto particolarmente colpito dall'esecuzione impeccabile delle campagne, affermando: “Siamo rimasti super impressionati... assolutamente nessun problema. Tutto era buono, nessun errore o bug.” La qualità degli avatar, le voci che suonano naturali e l'affidabilità complessiva della piattaforma hanno giocato un ruolo chiave nel garantire che queste campagne risuonassero con il loro pubblico.

I video personalizzati sono stati ben accolti dai clienti e dai committenti di Videoimagem, i quali hanno elogiato la capacità di produrre campagne su larga scala senza sacrificare qualità o coinvolgimento. Sfruttando la piattaforma di HeyGen, Videoimagem ha fornito un'esperienza di comunicazione più personalizzata e incisiva, stabilendo un nuovo standard nel marketing video.

Il futuro del video personalizzato con HeyGen

La tecnologia AI all'avanguardia di HeyGen ha trasformato l'approccio di Videoimagem alla produzione di video personalizzati, aiutando a fornire contenuti altamente coinvolgenti su larga scala. Superando le precedenti sfide legate alla qualità degli avatar, al realismo vocale e alla scalabilità, Videoimagem è stata in grado di aiutare i suoi clienti a connettersi con i consumatori a un livello più profondo e personale.

Guardando al futuro, Videoimagem prevede di espandere l'utilizzo della piattaforma di HeyGen per raggiungere un pubblico ancora più ampio, consolidando ulteriormente la sua posizione di leader nella creazione di contenuti video personalizzati. "HeyGen ci aiuta a raggiungere le persone in modo molto più personale e questo ci aiuta a connetterci con loro", ha detto Mathias.

Attraverso questa collaborazione, Videoimagem non solo ha migliorato l'interazione con i clienti, ma ha anche sbloccato nuove possibilità per il video marketing personalizzato, consolidando il ruolo di HeyGen come attore chiave nel futuro delle comunicazioni digitali.