Trasforma note cliniche, istruzioni di cura e contenuti sanitari in video di educazione del paziente professionali in pochi minuti. Niente telecamere, niente troupe di produzione, nessuna esperienza di montaggio richiesta. Scrivi i tuoi contenuti una sola volta e produci video chiari e multilingue che i pazienti guardano davvero e ricordano.
Perché i brand scelgono HeyGen per i video di educazione dei pazienti
Narrazione chiara che i pazienti possono seguire
Istruzioni scritte poco chiare portano a una bassa aderenza e a continue chiamate al team di cura. Con il generatore di video AI, le tue istruzioni scritte per la cura diventano video narrati con ritmo naturale, comunicazione chiara e testi a schermo che rafforzano ogni punto chiave. I pazienti escono dalle visite con un video che possono rivedere a casa, invece di un opuscolo che potrebbero ignorare. Nessuna registrazione di voce fuori campo, nessun tempo in studio e nessun presentatore necessario.
Converti immediatamente i documenti medici in video
I team di cura trascorrono ore a tradurre contenuti clinici complessi in formati comprensibili per i pazienti. Lo strumento PDF to video utilizza i documenti che hai già, incluse le lettere di dimissione, le istruzioni post-operatorie e le guide alle patologie, e li converte automaticamente in video narrati, scena per scena. Impaginazione, ritmo e gerarchia visiva sono gestiti per te. Ciò che prima richiedeva giorni di lavoro di design ora richiede pochi minuti, liberando gli educatori clinici per concentrarsi sull’accuratezza dei contenuti invece che sulla logistica di produzione.
Raggiungi i pazienti nella loro lingua
Le barriere linguistiche sono una delle principali cause di esiti sanitari sfavorevoli. Con la traduzione video basata sull’IA integrata in oltre 175 lingue e dialetti, ogni video di educazione del paziente che produci può essere localizzato senza doverlo ricreare da zero. Il voice cloning preserva il tono originale del relatore in tutte le traduzioni e il lip-sync garantisce che il risultato appaia e suoni naturale. Un singolo video sorgente diventa un’intera libreria educativa multilingue, pronta per essere distribuita su qualsiasi portale o dispositivo per i pazienti.
Aggiorna i contenuti senza nuove riprese
Le linee guida terapeutiche cambiano. Le istruzioni sui farmaci vengono aggiornate. Con testo in video, modificare un video di educazione del paziente è veloce quanto modificare un documento. Aggiorna il tuo script, rigenera il video e pubblica la nuova versione in pochi minuti. Niente nuove riprese, niente nuova prenotazione di una troupe di produzione, niente ritardi in post-produzione. I team sanitari possono mantenere aggiornata l’intera libreria di video con la stessa rapidità con cui aggiornano i protocolli scritti.
Scala in tutti i reparti e specializzazioni
Un ospedale o un sistema sanitario può avere la necessità di educare i pazienti in cardiologia, oncologia, ortopedia e in decine di altri reparti. Lo strumento per i video educativi rende possibile produrre contenuti video coerenti con il brand e in grande quantità, senza dover ampliare il team di produzione. I reparti possono lavorare su template condivisi e linee guida di brand, generando al contempo contenuti specifici per la propria popolazione di pazienti. Una produzione che prima richiedeva un team media dedicato può ora essere gestita internamente a livello di reparto.
Casi d’uso del creatore di video per l’educazione dei pazienti
Patients preparing for surgery or a diagnostic procedure often arrive anxious and underprepared because written instructions are easy to skim and hard to follow. A short patient education video covering exactly what to expect, what to bring, and how to prepare reduces procedure-day complications and no-shows. With script to video, clinical educators write the preparation checklist once and generate a polished walkthrough video patients can access on their phones the night before their appointment.
Patients discharged after a procedure retain only a fraction of verbal instructions received at the bedside, especially when they are tired or in pain. A video they can rewatch at home dramatically improves adherence to wound care, medication schedules, and follow-up appointments. Using the PPT To video tool, care coordinators can convert existing discharge slide decks into narrated, patient-ready videos without rebuilding content from scratch. The outcome is fewer readmissions, fewer callback calls, and better recovery results.
Managing a chronic condition like diabetes or hypertension requires ongoing education that evolves over a patient's care journey. Static brochures and one-time counseling sessions are not enough. With an AI video generator, health educators can produce a structured library of short condition-management videos covering diet, medication, monitoring, and lifestyle adjustments. Each video is consistent in tone and quality, easy to update as clinical guidance changes, and available on demand through any patient portal.
Community health organizations serving diverse populations face a constant challenge: producing patient education content in five, ten, or twenty languages is beyond most teams' production budgets. HeyGen's AI dubbing turns a single English source video into a full multilingual set in a fraction of the time traditional translation takes. Health messaging stays consistent across every language version, and communities receive accurate, accessible health information in the language they are most comfortable with.
The first touchpoint a patient has with a new practice shapes their perception of care quality. A warm, informative welcome video covering how to book appointments, navigate the patient portal, and prepare for their first visit reduces administrative friction and builds trust before the first in-person interaction. Teams can use the tutorial video maker to produce practice-specific onboarding videos that reflect their brand and clinical culture without hiring a video production company.
Patient outcomes depend not just on what patients know but on what clinical staff know. New protocols, updated drug interaction guidance, and regulatory compliance training all require clear, consistent communication across a distributed workforce. The training video tool lets L&D teams in healthcare organizations produce staff-facing clinical education content at scale with the same speed and quality standards as patient-facing material. Courses that previously required studio production can now be created and updated in-house.
Come funziona il creatore di video educativi per pazienti?
Crea video professionali di educazione del paziente in quattro passaggi, partendo dal contenuto scritto fino a un video finale e condivisibile che i tuoi pazienti possono guardare su qualsiasi dispositivo.
Incolla le tue istruzioni di cura, importa un PDF o carica una presentazione. La piattaforma estrae le informazioni chiave e crea automaticamente una sceneggiatura video strutturata.
Seleziona un template adatto alla formazione sanitaria. Regola il ritmo, il layout e la visualizzazione del testo per adattarli al formato dei tuoi contenuti e al tuo pubblico di pazienti.
Applica un doppiaggio nella lingua di cui ha bisogno la tua popolazione di pazienti. Aggiungi il logo della tua organizzazione, la palette di colori e eventuali callout a schermo per le istruzioni principali.
Genera il video finale in pochi minuti. Esportalo nel portale pazienti, incorporalo nei documenti di dimissione oppure condividilo direttamente tramite link. Nessun software di montaggio necessario.
I video educativi per i pazienti sono brevi spiegazioni visive, narrate, di condizioni di salute, piani di trattamento, procedure o istruzioni per la cura. Sono più efficaci dei materiali scritti perché la maggior parte dei pazienti trattiene molte più informazioni da un video che dal testo stampato, soprattutto quando è in ansia o sta affrontando una nuova diagnosi. Il video combina narrazione audio, testo a schermo e segnali di ritmo che guidano lo spettatore attraverso informazioni complesse in modo strutturato. Per le organizzazioni sanitarie, il risultato è una aderenza alle cure misurabilmente migliore, meno telefonate di richiamo dopo la dimissione e punteggi di soddisfazione dei pazienti più elevati.
Qualsiasi argomento su cui ci si aspetta che i pazienti agiscano dopo aver lasciato una struttura clinica è un ottimo candidato. Le aree a maggior impatto includono l’assistenza post‑procedura, la gestione delle malattie croniche, le istruzioni sui farmaci, la preparazione alla visita e l’onboarding dei nuovi pazienti. I video brevi, focalizzati su un singolo argomento, ottengono costantemente risultati migliori rispetto alle panoramiche generali più lunghe, perché i pazienti possono trovare esattamente ciò di cui hanno bisogno senza dover guardare contenuti non pertinenti. Il generatore di script video può aiutare i team clinici a strutturare i contenuti su qualsiasi tema di salute in un formato chiaro, facilmente consultabile e con un ritmo adatto al pubblico dei pazienti.
Sì. Puoi caricare PDF, file PowerPoint o testo semplice direttamente sulla piattaforma, e il sistema estrarrà e strutturerà automaticamente i contenuti in una sceneggiatura video. Il flusso di lavoro da PDF a video è pensato specificamente per i team che lavorano molto con i documenti, che dispongono già di contenuti clinici accurati e devono trasformarli in un formato video fruibile senza riscriverli da zero. Istruzioni di dimissione, piani di cura, protocolli operativi e brochure sulle condizioni cliniche vengono tutti convertiti in modo pulito.
Aggiornare un video è veloce quanto modificare lo script originale. Apri il progetto, rivedi il testo per riflettere le nuove linee guida e rigenera il video. La nuova versione viene renderizzata in pochi minuti e sostituisce quella precedente nel tuo canale di distribuzione, senza bisogno di nuove riprese o di ri-registrare l’audio. Questo è uno dei vantaggi più importanti rispetto ai video prodotti in modo tradizionale: la tua libreria rimane sempre aggiornata con la stessa rapidità con cui evolvono i tuoi protocolli clinici.
I video possono essere prodotti o tradotti in oltre 175 lingue e dialetti. Il motore di traduzione video basata sull’IA localizza la narrazione con il voice cloning che preserva tono e modalità di espressione, e il lip-sync garantisce un risultato naturale. Per i sistemi sanitari che servono comunità multilingue, questo elimina i costi e i tempi necessari per ingaggiare fornitori separati di traduzione e produzione per ogni versione linguistica.
Sì. La qualità dell’output è di livello studio, con una narrazione pulita, layout visivi professionali e transizioni fluide, adatte a qualsiasi ambiente di sanità digitale. I video vengono esportati in formati standard compatibili con tutte le principali piattaforme di portali paziente, sistemi LMS e codici di incorporamento per siti web. Le organizzazioni sanitarie possono produrre contenuti che risultano indistinguibili da video realizzati professionalmente, in una frazione del tempo e dei costi.
Non ci sono limiti di volume. I team che producono un’intera libreria di contenuti di educazione del paziente specifici per patologia, per reparto o multilingue possono generare video in parallelo. Il course builder supporta programmi strutturati di educazione sanitaria multi-modulo per le organizzazioni che devono distribuire i contenuti all’intera popolazione di pazienti o alla forza lavoro clinica, non solo come singole risorse video.
Una tradizionale società di produzione video per il settore sanitario in genere richiede tra i 3.000 e i 10.000 dollari per ogni minuto finito, necessita di settimane di lavorazione e rende gli aggiornamenti costosi e lenti. Un generatore di video basato sull’IA produce lo stesso risultato professionale partendo da una sceneggiatura in pochi minuti, offrendo il pieno controllo interno su modifiche e versioni. Per i sistemi sanitari che devono mantenere aggiornate decine o centinaia di video di educazione del paziente, la differenza in termini di costi e velocità è notevole, e la possibilità di aggiornare istantaneamente fa sì che il vantaggio qualitativo aumenti nel tempo.
Non è richiesta alcuna esperienza di montaggio. Il flusso di lavoro è interamente basato sul testo: scrivi o carica i tuoi contenuti, scegli un formato visivo e la piattaforma genera il video. Formatori clinici, responsabili del coinvolgimento dei pazienti e manager L&D senza alcuna esperienza precedente nella produzione video riescono regolarmente a creare contenuti rifiniti e pronti per la distribuzione già dalla loro prima sessione. L’editor video AI è disponibile per i team che desiderano perfezionare manualmente le singole scene, ma è facoltativo, non obbligatorio.
Sì. È disponibile un piano gratuito senza necessità di carta di credito, che offre ai team sanitari l’accesso alle funzionalità principali di generazione video per valutare la qualità dei risultati prima di passare a un piano a pagamento. I piani a pagamento, a partire da 24 $ al mese, sbloccano funzionalità aggiuntive come il voice cloning, durate video più lunghe, traduzione e una maggiore capacità di produzione mensile, ideale per i team che creano e gestiscono un’intera libreria di contenuti educativi per i pazienti.
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