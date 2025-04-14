I video educativi per i pazienti sono brevi spiegazioni visive, narrate, di condizioni di salute, piani di trattamento, procedure o istruzioni per la cura. Sono più efficaci dei materiali scritti perché la maggior parte dei pazienti trattiene molte più informazioni da un video che dal testo stampato, soprattutto quando è in ansia o sta affrontando una nuova diagnosi. Il video combina narrazione audio, testo a schermo e segnali di ritmo che guidano lo spettatore attraverso informazioni complesse in modo strutturato. Per le organizzazioni sanitarie, il risultato è una aderenza alle cure misurabilmente migliore, meno telefonate di richiamo dopo la dimissione e punteggi di soddisfazione dei pazienti più elevati.