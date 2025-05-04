Crea un tutorial video AI dallo script in pochi minuti

Inizia da uno script, una presentazione o una registrazione dello schermo e crea video tutorial raffinati con HeyGen. Genera automaticamente voiceover, sottotitoli, sequenze di scene ed esportazioni pronte per la piattaforma così i team possono pubblicare formazioni, dimostrazioni e video tutorial più rapidamente senza l'uso di telecamere o editing della timeline.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.


Moduli rapidi per l'inserimento dei dipendenti

Moduli rapidi per l'inserimento dei dipendenti

L'onboarding spesso crea intasamenti nella programmazione e nella produzione. HeyGen trasforma i documenti delle politiche e le presentazioni in lezioni di onboarding coerenti con narrazione, sottotitoli e quiz rapidi così che i nuovi assunti si integrino più velocemente e le risorse umane possano scalare le consegne.

Guide ai prodotti e tutorial sulle funzionalità

Guide ai prodotti e tutorial sulle funzionalità

I team di prodotto necessitano di aggiornamenti frequenti dei tutorial dopo le release. HeyGen converte le note di rilascio e le schermate in brevi spiegazioni con scene passo dopo passo chiare, clip di esempi d'uso e sovrapposizioni di evidenziazione per accelerare l'adozione e ridurre il carico di supporto.

Clip di formazione e supporto per i clienti

Clip di formazione e supporto per i clienti

I team di supporto possono trasformare gli articoli della base di conoscenza in brevi video di risoluzione dei problemi. HeyGen produce trascrizioni ricercabili e scene con timestamp in modo che i clienti trovino risposte più rapidamente e i team riducano il volume di ticket.

Moduli del corso e contenuti di eLearning

Moduli del corso e contenuti di eLearning

Gli educatori e i creatori possono generare moduli di corsi completi a partire da programmi o presentazioni. HeyGen crea video lezioni, sollecitazioni per valutazioni e risorse scaricabili per aiutare a scalare cataloghi di corsi monetizzati con un valore di produzione coerente.

Microapprendimento e supporto alle prestazioni

Microapprendimento e supporto alle prestazioni

Hai bisogno di brevi ripassi per team impegnati? HeyGen crea clip di microapprendimento e guide passo-passo che gli apprendisti possono consumare sul lavoro, migliorando la ritenzione con lezioni video brevi e focalizzate.

Formazione e certificazione multilingue

Formazione e certificazione multilingue

I programmi globali richiedono localizzazione. Utilizza il traduttore video di HeyGen per rigenerare voiceover, sottotitoli e tempistica per ogni lingua in modo che i materiali di certificazione rimangano sincronizzati e culturalmente appropriati senza dover rifare le riprese.

Perché HeyGen è il miglior generatore di tutorial video AI

HeyGen combina la generazione guidata da script, una narrazione accurata e modelli di design istruzionale per produrre rapidamente video tutorial professionali. Dai moduli di corso a brevi spiegazioni, i team possono scalare la formazione mantenendo costanti la qualità, il marchio e l'accessibilità con il creatore di video tutorial.

Produzione rapida di lezioni

Trasforma testi o slide in video pronti per le lezioni in pochi minuti. HeyGen scrive sceneggiature, sincronizza la narrazione e assembla le immagini in modo che i team didattici possano evitare sessioni di registrazione ed editing manuale.

Chiarezza da studio senza studio

HeyGen compone automaticamente illuminazione, movimenti di camera e voiceover chiari in modo che i video tutorial appaiano e suonino professionali senza necessità di produzione sul posto.

Progettato per la scalabilità e la localizzazione

Genera in batch molte lezioni, traduci gli script con il traduttore video e produci voiceover e sottotitoli specifici per la lingua in modo che la formazione venga distribuita globalmente senza dover registrare nuovamente.

Scrittura intelligente e segmentazione dei corsi

Fornisci un abbozzo di lezione o incolla un intero script e HeyGen lo struttura automaticamente in scene, titoli e segnali temporali. Il sistema suggerisce obiettivi di apprendimento, divide il contenuto in micro-lezioni facilmente assimilabili e inserisce segnalibri per quiz o call-to-action in modo che ogni tutorial segua un flusso pedagogico collaudato ed sia pronto per la pubblicazione.

Un editor di contenuti AI che mostra un input di testo, 'Panoramica Risultati Q3', una foto di un uomo e un cursore AI verde.

Voiceover naturali e sottotitoli sincronizzati

Genera narrazioni che suonano umane in molte lingue e accenti. HeyGen produce un sincronismo labiale accurato dove vengono utilizzati presentatori sullo schermo, genera automaticamente sottotitoli e esporta sottotitoli SRT o incastonati per l'accessibilità e la compatibilità con i sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS). Questo garantisce una chiara consegna audio e trascrizioni ricercabili per gli apprendenti.

Interfaccia di un'app di creazione di contenuti che mostra un avatar di una donna sorridente accanto a una diapositiva con il testo "La scena del biliardo di New York" e un pulsante "Benvenuto".

Composizione visiva e b-roll intelligenti

HeyGen converte slide, screenshot e catture di prodotti in scene dinamiche con movimento, zoom e suggerimenti di b-roll. La piattaforma applica la transizione da immagine a video in modo fluido, sovrappone frammenti di codice o callout e sincronizza il ritmo con la narrazione in modo che i walkthrough e le demo rimangano coinvolgenti e facili da seguire.

Una giovane donna nera con capelli ricci indossa un maglione verde su uno sfondo vivace verde e blu. Un riquadro bianco recita "ONBOARDING DAY 2".

Creazione in batch, versionamento ed esportazione per LMS

Crea centinaia di varianti di lezioni da fogli di calcolo o librerie di contenuti utilizzando flussi di lavoro batch per semplificare il processo di creazione dei video. HeyGen mantiene kit di marca, modelli e cronologia delle versioni ed esporta pacchetti SCORM, LTI, MP4 e sottotitoli per un facile caricamento su LMS e distribuzione su piattaforme utilizzando le sue capacità di creazione video.

Un uomo sorride dietro una finestra di dialogo che mostra "Esporta come SCORM" attivato e "SCORM 1.2" selezionato.

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione da immagine a video sul mercato.

Guardo
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo avuto un film che facevo ogni settimana. All'improvviso, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
play buttonWatch video
Come funziona

Come utilizzare il generatore di tutorial video AI

Crea video tutorial completi in quattro chiari passaggi, dal contenuto agli asset pronti per gli apprendisti.

Passo 1

Carica il tuo contenuto o incolla un breve testo

Fornisci diapositive, registrazioni dello schermo, un documento o una breve sceneggiatura. HeyGen analizza la struttura ed estrae i punti chiave per costruire un abbozzo di lezione.

Passaggio 2

Scegli lo stile, la voce e il ritmo

Seleziona un tipo di presentatore, modello vocale, durata e tema visivo. Applica il tuo kit di marca affinché ogni video utilizzi i font, i colori e gli overlay corretti.

Passaggio 3

Anteprima, modifica e aggiungi interattività

Rivedi le bozze generate, modifica gli script, inserisci quiz o richiami e rigenera le riprese alternative. Le modifiche si propagano attraverso le varianti per risparmiare tempo.

Passaggio 4

Esporta e pubblica le tue creazioni video per gli studenti.

Esporta file SCORM, LTI, MP4 e sottotitoli, oppure pubblica direttamente su un LMS. Utilizza l'esportazione batch per distribuire intere biblioteche di corsi e monitorare il progresso degli studenti.

Un iMac Apple mostra una dashboard di dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos'è un tutorial video sull'IA e come li crea HeyGen?

Un tutorial video AI è un video lezione generato da testo, diapositive o catture di schermo utilizzando scripting automatizzato, narrazione e composizione di scene con un AI video generator. HeyGen prende i tuoi materiali di partenza, crea una struttura di lezione, produce voiceover e sottotitoli, e assembla le immagini in video tutorial pubblicabili utilizzando tecniche avanzate di creazione video senza riprese manuali.

Ho bisogno di competenze di registrazione o di attrezzature speciali per creare video tutorial?

No. HeyGen produce video tutorial professionali senza l'uso di telecamere o cabine acustiche. Se preferisci, puoi caricare le tue registrazioni, ma i flussi di lavoro di HeyGen per la conversione di testo in video e di immagini in video creano lezioni rifinite a partire da contenuti esistenti utilizzando il suo generatore di video.

Quanto sono accurati gli script e le narrazioni generati?

HeyGen, uno strumento di intelligenza artificiale, crea script focalizzati sulla conversione basati sui tuoi input e può generare doppiaggi naturali in molte lingue. Gli script sono modificabili e HeyGen supporta la clonazione della voce e la selezione del tono in modo che la narrazione corrisponda al tuo stile didattico.

Posso aggiungere quiz e valutazioni ai tutorial?

Sì, puoi utilizzare l'editor video per ulteriori miglioramenti. HeyGen supporta la generazione di domande per quiz e rubriche di valutazione a partire dal contenuto della lezione. Queste possono essere integrate nel flusso video o esportate come elementi compatibili con LMS per il monitoraggio e la valutazione.

Quali formati di esportazione e integrazioni LMS sono supportati?

Le opzioni di esportazione includono file video MP4, sottotitoli SRT/VTT, pacchetti SCORM ed esportazioni pronte per LTI. HeyGen si integra con le comuni piattaforme LMS e supporta il caricamento in blocco per ampi cataloghi di corsi.

Come funziona la localizzazione per la formazione multilingue?

Utilizza il traduttore video per tradurre script, rigenerare doppiaggi nelle lingue di destinazione e produrre sottotitoli sincronizzati. HeyGen adatta il tempismo e il sincronismo labiale dove necessario, così che le lezioni localizzate sembrino native.

Posso mantenere la coerenza del marchio su molti tutorial?

Sì. Carica un kit del marchio con loghi, caratteri e palette di colori. HeyGen applica automaticamente questi elementi e supporta modelli e componenti bloccati per mantenere coerenza visiva e di messaggio nelle lezioni.

Quanto tempo ci vuole per generare un video tutorial?

Le micro-lezioni semplici vengono elaborate in pochi minuti, mentre moduli più lunghi e con più scene possono richiedere più tempo a seconda della lunghezza e della complessità. I lavori batch per molte lezioni vengono eseguiti in parallelo così che grandi cataloghi possano essere processati efficacemente, rendendo più semplice la creazione di contenuti video.

I video tutorial generati sono adatti per la formazione su certificazione o conformità?

Sì. HeyGen produce lezioni sottotitolate, versionate ed esportabili che soddisfano le esigenze di accessibilità e tracciabilità. Utilizza i metadati di esportazione e il tracciamento del completamento per supportare i requisiti di certificazione e audit.

Chi possiede i contenuti creati con HeyGen?

Mantieni la proprietà di tutti i video e i materiali che produci. HeyGen utilizza risorse con licenza e i risultati generati sono forniti per uso commerciale ed educativo. Assicurati che qualsiasi contenuto di terze parti che carichi abbia i diritti appropriati per l'uso nel tuo creatore di video tutorial.

