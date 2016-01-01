Video di testo in parlato tramite intelligenza artificiale

Trasforma i tuoi contenuti scritti in video di alta qualità in pochi minuti. Con la piattaforma AI-powered di HeyGen, puoi creare sorprendenti video da testo a video per siti web, social media, e-learning e altro ancora. Non è necessaria alcuna ripresa o strumenti di montaggio complessi. Basta digitare il tuo testo, scegliere una voce e lasciare che la nostra piattaforma dia vita alle tue idee.

Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro traduttore video AI

Il traduttore video AI di HeyGen converte automaticamente qualsiasi video in un'altra lingua con audio sincronizzato in modo naturale che corrisponde alla voce e all'emozione del relatore. Mantiene lo stile originale di consegna mentre genera versioni multilingue di qualità da studio in pochi minuti.

Translate Video

Seleziona video di esempio
Carica video personalizzato
Clicca per tradurre il video
Video di testo in voce

Crea video coinvolgenti con narrazione professionale senza la necessità di doppiatori

Vuoi creare video con narrazioni di qualità professionale senza la complessità di assumere doppiatori? Con la tecnologia video di sintesi vocale AI di HeyGen, puoi aggiungere facilmente voci dall'aspetto naturale ai tuoi contenuti in modo rapido, efficiente e conveniente. Questo potente innovazioni vocali AI creatore di video AI converte il tuo testo in un discorso realistico, arricchendo i tuoi video con un tocco raffinato e coinvolgente.

HeyGen ti permette di scegliere tra un'ampia gamma di voci e accenti, assicurando che si adattino al tono del tuo video e alle preferenze del pubblico. Che tu abbia bisogno di un tono di conversazione informale o di una narrazione più formale, la nostra tecnologia video di sintesi vocale AI garantisce risultati di alta qualità ogni volta.

Video di testo in voce

Migliori pratiche per i video di testo in voce con intelligenza artificiale

Massimizza il coinvolgimento della tua narrazione testo-voce con questi consigli:

  • Scrivi per l'orecchio: Usa un linguaggio chiaro e colloquiale che suoni naturale quando viene pronunciato ad alta voce.
  • Adatta la Voce allo Scopo: Scegli una voce che si allinei con il tema del tuo video—ad esempio, un tono calmo per i tutorial o una voce vivace per le pubblicità.
  • Regola il Ritmo: Assicurati che la velocità del discorso sia appropriata per il contenuto—lenta per idee complesse, più veloce per scene dinamiche.
  • Testo di revisione: Rileggi attentamente il tuo script per verificare la grammatica e la chiarezza al fine di evitare frasi imbarazzanti o errori nella narrazione.
Video di testo in voce

Aumentare il coinvolgimento con video di testo in voce

Incorporare la narrazione testo-voce nei tuoi video li rende più inclusivi e accessibili. Questa funzionalità aiuta il pubblico con disabilità visive o coloro che preferiscono i contenuti audio a connettersi con il tuo materiale. Una narrazione chiara e professionale aggiunge inoltre credibilità e un tocco umano ai tuoi video, aiutandoti a stabilire connessioni migliori con il tuo pubblico. Utilizzare sistemi di riconoscimento vocale basati sull'intelligenza artificiale migliora ulteriormente l'accessibilità, consentendo un coinvolgimento più ampio del pubblico.

Lo strumento video di sintesi vocale AI di HeyGen è progettato per garantire che la narrazione video di qualità professionale sia facile e accessibile. Con controlli intuitivi, diverse opzioni vocali e una chiarezza del suono ineguagliabile, diamo potere ai creatori di produrre video che catturano e risuonano.

Come funziona?

Trasforma il testo in video in 4 semplici passaggi

Crea video professionali in pochi minuti: basta digitare, scegliere e generare.

Passo 1

Inserisci il tuo script

Inizia incollando il tuo contenuto scritto—sia che si tratti di un post del blog, un articolo, un annuncio o uno script—nel nostro editor.

Passaggio 2

Scegli un Avatar e una Voce AI

Scegli tra oltre 300 avatar e voci per adattarsi al tuo tono e pubblico. Non sono necessari attori o studi di registrazione.

Passaggio 3

Personalizza aspetto e stile

Arricchisci i tuoi video aggiungendo animazioni, sottotitoli, sfondi e transizioni che danno vita al tuo messaggio.

Passaggio 4

Genera e condividi il tuo video

Consenti a HeyGen di generare il tuo modello di video basato su intelligenza artificiale da testo a video in pochi minuti. Puoi scaricarlo o condividerlo direttamente su qualsiasi piattaforma istantaneamente.

Domande frequenti sui video di testo in voce tramite intelligenza artificiale

Come posso creare un video con testo e voce online?

Puoi incollare il tuo script, scegliere una voce o un avatar AI e HeyGen lo trasforma automaticamente in un video narrato completo. Se hai bisogno di aiuto nella preparazione del tuo script, prova il Generatore di Script Video AI

Posso generare un video da un breve comando?

Sì. Puoi inserire un'idea semplice o un breve suggerimento, e l'intelligenza artificiale genererà automaticamente narrazione, scene e ritmo. Questo è perfetto per la creazione rapida di contenuti per YouTube, TikTok o per la formazione.

Ho bisogno di attrezzature per la registrazione come un microfono?

No. Tutta la narrazione è creata utilizzando il testo in voce neurale, così puoi produrre doppiaggi raffinati senza registrare nulla. Tutto funziona completamente online nel tuo browser.

Posso caricare i miei filmati e aggiungere un doppiaggio AI?

Sì. Puoi importare qualsiasi video e sovrapporre una narrazione AI per spiegazioni, dimostrazioni o tutorial. Se desideri aggiungere foto o loghi alle tue riprese, utilizza lo strumento Aggiungi Foto al Video

Quanto sono realistici i suoni delle intelligenze artificiali?

HeyGen utilizza modelli neurali avanzati di discorso che producono una narrazione fluida, naturale ed espressiva. Puoi ulteriormente affinare il tono, il ritmo e l'altezza per adattarli al tuo marchio o allo stile del tuo video.

HeyGen supporta più lingue?

Sì. Puoi generare video in oltre 70 lingue e accenti, rendendolo ideale per team globali, corsi multilingue o canali YouTube internazionali.

Posso aggiungere avatar AI ai miei video di testo in voce?

Sì. Puoi scegliere presentatori AI sullo schermo o personaggi in stile UGC per trasmettere visivamente il tuo messaggio. Per un'animazione avanzata dell'avatar, esplora il AI Talking Head Video Generator

Il mio video esportato manterrà la sua qualità su YouTube o TikTok?

Assolutamente. Il tuo video finale viene esportato in HD o 4K, garantendo immagini nitide e una narrazione chiara su YouTube, TikTok, Instagram e altre piattaforme.

