Ubah data, bagan, dan konten visual Anda menjadi video infografis yang rapi hanya dalam hitungan menit. Dengan pembuat video infografis ini, Anda cukup mulai dari informasi yang sudah ada dan langsung mendapatkan video animasi lengkap dengan narasi, tanpa perlu kamera, software desain, atau pengalaman editing. Jadikan ide-ide kompleks lebih jelas, mudah dibagikan, dan optimal untuk semua jenis layar.
Mengapa Brand Memilih HeyGen Infographic Video Maker
Animasikan Data atau Grafik Apa Pun Secara Otomatis
Berhenti mengirim slide statis yang tidak dibaca siapa pun. Tempelkan data Anda, unggah sebuah bagan, atau jelaskan sebuah konsep dan lihat bagaimana semuanya diubah menjadi video infografis animasi, adegan demi adegan, lengkap dengan motion graphics, transisi yang mulus, dan narasi yang disesuaikan waktunya. Anda mendapatkan hasil akhir yang rapi tanpa perlu menyentuh timeline. Baik Anda sedang mempresentasikan riset pasar, metrik produk, atau urutan panduan langkah demi langkah, pembuat video AI akan menangani semua pekerjaan berat sehingga konten Anda tersampaikan sebagaimana mestinya.
Mulai dari Template Video Infografis yang Dapat Disesuaikan
Anda tidak perlu memulai dari kanvas kosong. Pilih dari perpustakaan luas berisi template video infografis yang dirancang secara profesional, masing-masing dibuat untuk menghidupkan data Anda dengan grafik animasi, palet warna yang selaras dengan brand, dan tata letak yang bisa Anda sesuaikan dengan brand Anda dalam hitungan menit. Cukup unggah PDF, PowerPoint, URL, atau naskah tertulis dan platform akan otomatis mengubahnya menjadi video infografis terstruktur. Tim yang bekerja dari dokumen yang sudah ada menggunakan PDF ke video dan PPT ke video untuk melewati proses pembuatan ulang manual dan langsung mendapatkan hasil akhir yang siap dibagikan hanya dalam beberapa menit.
Sesuaikan Visual, Branding, dan Tata Letak
Video infografis Anda harus mencerminkan brand Anda, bukan terlihat seperti template. Sesuaikan palet warna, gaya font, desain ikon, dan tema latar langsung di dalam editor yang intuitif. Unggah logo Anda, ubah urutan scene, dan atur timing dengan presisi tanpa satu baris kode pun. Setiap elemen dapat dikustomisasi sehingga hasil akhir tetap konsisten dengan brand di setiap kampanye dan kanal. Editor video memberi Anda kendali kreatif penuh di setiap tahap, dan perubahan dirender seketika sehingga proses iterasi menjadi cepat dan tanpa hambatan.
Terjemahkan dan Lokalkan ke Lebih dari 175 Bahasa
Satu video infografis langsung menjadi aset global kapan pun Anda membutuhkannya. Jalankan video yang sudah jadi melalui mesin penerjemah platform dan dapatkan versi yang disinkronkan dengan gerak bibir serta dinarasikan secara natural dalam salah satu dari 175+ bahasa, tanpa perlu membangun ulang adegan atau merekam ulang audio. Brand dan tim yang mendistribusikan konten lintas wilayah menggunakan penerjemah video AI untuk melakukan lokalisasi hanya dalam satu sore, bukan berbulan-bulan.
Narasi dengan Voice Over AI yang Terdengar Alami
Setiap video infografis menjadi hidup dengan narasi yang jernih dan profesional, dihasilkan dari skrip Anda hanya dalam hitungan detik. Pilih dari ratusan gaya suara, atur kecepatan, dan sesuaikan nada dengan audiens Anda. Tanpa ruang rekaman, tanpa mikrofon, tanpa pengambilan ulang. Jika audiens Anda global, gunakan AI voice Cloning untuk menjaga konsistensi suara Anda di setiap versi lokal yang Anda produksi.
Berbagai Penggunaan Infographic Video Maker
Marketing teams spend weeks turning research reports and campaign data into content that actually gets shared. Static infographics rarely captivate the way a moving, narrated video does, and traditional production requires designers, copywriters, and rounds of revision before anything goes live. With an infographic video maker, you write your narrative, drop in your data and statistics, and generate a finished animated video in one session that is genuinely engaging for your audience. Teams use this workflow to produce data-driven content for social media posts, email, and paid channels faster than any agency turnaround, using marketing videos to keep every campaign moving.
Product updates communicated through text-heavy release notes rarely stick. Engineering teams ship features, product managers write announcements, and users still do not understand what changed or why it matters. An infographic video maker lets product teams transform complex data and feature descriptions into clear, visually compelling walkthroughs with animated callouts and step-by-step narration. Use the product demo video workflow to produce polished feature videos the same day the update ships.
Training content that relies on static slides or long documents produces low completion rates and even lower retention. Learning and development teams need content that moves, explains, and reinforces key information visually. With an infographic video maker, you convert process maps, compliance requirements, and onboarding steps into dynamic, narrated infographic videos that employees actually watch. The training video workflow supports SCORM-ready export and can be localized into multiple languages for distributed teams in hours.
Explaining a concept with text and a static graph is one thing. Explaining it with a timed, narrated, animated sequence is something learners actually remember. Educators and e-learning producers use infographic video to turn lesson plans, pie charts, and statistical breakdowns into structured educational content without hiring a motion graphics studio. Making information memorable is the whole point, and the educational video and course builder tools sit inside the same platform so building an entire module from scratch takes hours instead of weeks.
Creative agencies regularly face briefs that require fast turnaround on data visualization and explainer content across multiple clients and campaigns. Traditional production pipelines cannot keep up with the volume. With an infographic video maker, agencies use templates and script to video automation to create infographic videos at pace, keep margins healthy, and meet client deadlines without growing headcount. Localization into additional languages is a single extra step rather than a separate project.
Buyers do not have time to read a 12-page deck. Sales teams that can send a short, animated infographic video showcasing ROI data, comparison stats, or onboarding timelines compel conversations forward faster because the information is easy to digest on the first pass. Video infographic content that puts your numbers in motion is more informative and more impactful than a PDF, and it helps stakeholders make decisions faster. Build prospect-specific content using AI video Ad and promo video templates designed to keep attention and drive the next step in the deal.
Cara Membuat Video Infografis dengan AI
Ubah data mentah atau naskah tertulis menjadi video infografis jadi dalam empat langkah sederhana, tanpa perlu alat desain atau pengalaman editing.
Unggah PDF, tempelkan skrip, masukkan URL, atau ketik topik. Platform akan membaca materi sumber Anda dan secara otomatis menyusunnya menjadi kerangka video infografis per adegan.
Pilih tema visual, sesuaikan warna dan tata letak, tambahkan branding Anda, dan atur suara narasi. Setiap elemen dapat diedit sebelum Anda melakukan render.
Platform ini menghasilkan video infografis lengkap dengan narasi tersinkronisasi, motion graphics, dan transisi. Pratinjau setiap adegan sebelum Anda menyelesaikannya.
Unduh video Anda dalam format yang Anda butuhkan atau ekspor langsung ke kanal Anda. Tambahkan subtitle, lokalkan ke bahasa lain, atau kirimkan ke LMS Anda dalam satu langkah.
Pembuat video infografis adalah alat yang secara otomatis mengubah data, bagan, alur proses, dan konten tertulis menjadi video animasi dengan narasi. Anda cukup menyediakan materi sumber, baik itu naskah, PDF, ringkasan spreadsheet, atau deskripsi topik, lalu platform akan menyusunnya menjadi rangkaian adegan visual dengan narasi yang teratur dan motion graphics. Hasil akhirnya adalah video jadi yang siap digunakan untuk media sosial, platform pelatihan, situs web, atau presentasi tanpa perlu pengeditan manual atau pekerjaan desain apa pun.
Ya. Anda dapat mengunggah bagan, grafik, dan aset brand Anda sendiri lalu menerapkannya di setiap scene. Editor memungkinkan Anda mengatur palet warna, tipografi, dan logo sehingga video jadi sepenuhnya selaras dengan panduan brand Anda tanpa perlu melibatkan desainer. Jika Anda memulai dari file presentasi, fitur PPT To Video akan mengambil visual slide yang sudah ada dan secara otomatis menyusunnya kembali menjadi scene video animasi.
Sebagian besar video infografis siap dalam beberapa menit setelah Anda mengirimkan materi sumber. Platform ini secara bersamaan menangani pembuatan adegan, sinkronisasi narasi, dan motion graphics sehingga Anda tidak perlu menunggu antrean produksi manual. Video yang lebih panjang dengan banyak adegan data mungkin memerlukan sedikit lebih banyak waktu, tetapi alur kerja dari input hingga ekspor tetap dihitung dalam hitungan menit, bukan hari.
Tidak diperlukan pengalaman apa pun. Seluruh prosesnya mudah digunakan sejak sesi pertama. Anda cukup menulis atau menempelkan informasi Anda, memilih gaya visual, dan platform akan menghasilkan videonya. Tim tanpa latar belakang desain dapat menggunakannya untuk membuat konten yang terlihat profesional sejak percobaan pertama. editor video AI akan menangani penyelarasan, jarak, dan pengaturan waktu animasi secara otomatis.
Ya. Setelah Anda membuat video, Anda dapat menerjemahkannya ke lebih dari 175 bahasa dengan sinkronisasi bibir yang akurat dan narasi alami tetap terjaga. Anda tidak perlu membangun ulang adegan atau merekam ulang audio apa pun. penerjemah video menangani proses lokalisasi sebagai satu langkah tambahan, sehingga memudahkan Anda menyajikan konten infografis yang sama kepada tim, pasar, atau audiens internasional tanpa memerlukan anggaran produksi terpisah.
Alat desain memerlukan animasi manual, pengeditan timeline, perekaman voiceover, dan pengaturan format ekspor—masing-masing bisa menambah berjam-jam kerja untuk setiap proyek. Platform ini menggantikan seluruh alur kerja tersebut dengan input berbasis teks yang secara otomatis menghasilkan video jadi. Tim yang menggunakan alat tradisional melaporkan bahwa mereka menghabiskan berhari-hari untuk pekerjaan yang dapat diselesaikan pembuat infografis animasi ini hanya dalam hitungan menit.alur kerja penjelasan video AIini dibuat khusus untuk jenis konten terstruktur dan berbasis data yang paling lama diproduksi secara manual.
Ya. Edit naskah, ganti satu data, ubah gaya visual, atau atur ulang urutan adegan lewat editor berbasis teks, lalu render ulang. Video yang sudah diperbarui akan siap dalam hitungan menit tanpa perlu membangun ulang dari awal. Ini membuat pembuatan video infografis menjadi praktis untuk konten yang sering berubah, seperti metrik triwulanan, rangkaian pembaruan produk, atau pelatihan kepatuhan yang harus mencerminkan kebijakan terbaru—sesuatu yang tidak memungkinkan dilakukan dengan produksi video yang direkam.
Ya. Anda dapat mengekspor dalam rasio aspek yang sesuai untuk setiap platform, termasuk 16:9 untuk YouTube dan presentasi, 9:16 untuk format sosial vertikal, dan 1:1 untuk postingan feed. Tambahkan subtitle secara otomatis menggunakan pembuat subtitle sehingga konten Anda tetap efektif di lingkungan pemutaran otomatis tanpa suara. Untuk konten sosial berdurasi pendek, pembuat reel dan alat YouTube Shorts memungkinkan Anda memotong konten infografis menjadi format asli tiap platform hanya dalam satu langkah.
Tersedia paket gratis tanpa memerlukan kartu kredit, sehingga Anda bisa membuat video dan mencoba alat-alat inti sebelum berlangganan. Paket berbayar mulai dari $24 per bulan dan membuka akses ke fitur kloning suara, durasi video yang lebih panjang, akses penuh ke semua template, serta opsi ekspor lanjutan. Paket Enterprise mencakup akses API, integrasi kustom, dan fitur kolaborasi tim untuk organisasi yang menjalankan alur kerja produksi dengan volume tinggi.
Ya. Anda dapat menggunakan dokumen sumber atau skrip yang sama untuk menghasilkan beberapa versi dengan gaya visual, nada narasi, atau trek bahasa yang berbeda. Tim yang bekerja dari satu laporan data sering kali membuat versi terpisah secara bersamaan untuk pengarahan internal, distribusi di media sosial, dan konten pelatihan. Alur kerja teks ke video dan video tanpa wajah memudahkan Anda untuk mengembangkan satu input menjadi beberapa output berbeda tanpa perlu mengulang pekerjaan produksi.
Platform ini mencakup perpustakaan template infografis yang sangat lengkap, mulai dari linimasa, alur proses, bagan perbandingan, pemecahan data, hingga urutan langkah demi langkah. Setiap template dirancang secara profesional dan sepenuhnya dapat disesuaikan, sehingga Anda bisa meningkatkan tata letak, menyesuaikan skema warna, dan menerapkan branding Anda tanpa mengubah struktur dasarnya. Jelajahi berdasarkan industri, format, atau jenis konten untuk menemukan titik awal yang tepat bagi video infografis Anda, lalu ganti konten placeholder dengan data Anda sendiri hanya dalam hitungan menit.
Ini adalah format dinamis yang dibuat khusus untuk melakukan hal itu. Laporan statis dan slide presentasi memang memberi informasi, tetapi video infografis memikat audiens Anda dengan menggabungkan gerakan, narasi, dan ilustrasi dengan cara yang menarik sekaligus mudah diikuti. Video yang memvisualisasikan data dan menjaganya tetap bergerak lebih mungkin ditonton sampai selesai, dibagikan lintas tim, dan diingat kembali di kemudian hari. Jika Anda ingin membagikan temuan kompleks kepada sekelompok pemangku kepentingan atau sekaligus menghibur dan mengedukasi, video infografis adalah format yang memberikan kesan mendalam tanpa memerlukan keahlian produksi.
