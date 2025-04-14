Pembuat Video Infografis

Ubah data, bagan, dan konten visual Anda menjadi video infografis yang rapi hanya dalam hitungan menit. Dengan pembuat video infografis ini, Anda cukup mulai dari informasi yang sudah ada dan langsung mendapatkan video animasi lengkap dengan narasi, tanpa perlu kamera, software desain, atau pengalaman editing. Jadikan ide-ide kompleks lebih jelas, mudah dibagikan, dan optimal untuk semua jenis layar.

115,139,438Video dihasilkan
89,079,464Avatar dihasilkan
15,889,904Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Mengapa Brand Memilih HeyGen Infographic Video Maker

Animasikan Data atau Grafik Apa Pun Secara Otomatis

Berhenti mengirim slide statis yang tidak dibaca siapa pun. Tempelkan data Anda, unggah sebuah bagan, atau jelaskan sebuah konsep dan lihat bagaimana semuanya diubah menjadi video infografis animasi, adegan demi adegan, lengkap dengan motion graphics, transisi yang mulus, dan narasi yang disesuaikan waktunya. Anda mendapatkan hasil akhir yang rapi tanpa perlu menyentuh timeline. Baik Anda sedang mempresentasikan riset pasar, metrik produk, atau urutan panduan langkah demi langkah, pembuat video AI akan menangani semua pekerjaan berat sehingga konten Anda tersampaikan sebagaimana mestinya.

Mulai Gratis →
A dynamic stream of overlapping triangular portraits, each featuring a smiling woman in a distinct setting.

Mulai dari Template Video Infografis yang Dapat Disesuaikan

Anda tidak perlu memulai dari kanvas kosong. Pilih dari perpustakaan luas berisi template video infografis yang dirancang secara profesional, masing-masing dibuat untuk menghidupkan data Anda dengan grafik animasi, palet warna yang selaras dengan brand, dan tata letak yang bisa Anda sesuaikan dengan brand Anda dalam hitungan menit. Cukup unggah PDF, PowerPoint, URL, atau naskah tertulis dan platform akan otomatis mengubahnya menjadi video infografis terstruktur. Tim yang bekerja dari dokumen yang sudah ada menggunakan PDF ke video dan PPT ke video untuk melewati proses pembuatan ulang manual dan langsung mendapatkan hasil akhir yang siap dibagikan hanya dalam beberapa menit.

Mulai Gratis →
An image editor shows a distressed claymation man in a fedora and trench coat on a white canvas, with a media library panel displaying image search results on the right.

Sesuaikan Visual, Branding, dan Tata Letak

Video infografis Anda harus mencerminkan brand Anda, bukan terlihat seperti template. Sesuaikan palet warna, gaya font, desain ikon, dan tema latar langsung di dalam editor yang intuitif. Unggah logo Anda, ubah urutan scene, dan atur timing dengan presisi tanpa satu baris kode pun. Setiap elemen dapat dikustomisasi sehingga hasil akhir tetap konsisten dengan brand di setiap kampanye dan kanal. Editor video memberi Anda kendali kreatif penuh di setiap tahap, dan perubahan dirender seketika sehingga proses iterasi menjadi cepat dan tanpa hambatan.

Mulai Gratis →
A smiling man says "Hey everyone!" next to a voice selection interface showing "Andrew" and "Spare Change", with a pink pointer on "Spare Change".

Terjemahkan dan Lokalkan ke Lebih dari 175 Bahasa

Satu video infografis langsung menjadi aset global kapan pun Anda membutuhkannya. Jalankan video yang sudah jadi melalui mesin penerjemah platform dan dapatkan versi yang disinkronkan dengan gerak bibir serta dinarasikan secara natural dalam salah satu dari 175+ bahasa, tanpa perlu membangun ulang adegan atau merekam ulang audio. Brand dan tim yang mendistribusikan konten lintas wilayah menggunakan penerjemah video AI untuk melakukan lokalisasi hanya dalam satu sore, bukan berbulan-bulan.

Mulai Gratis →
A language selection panel showing English highlighted, with video previews on either side for Spanish and Chinese content.

Narasi dengan Voice Over AI yang Terdengar Alami

Setiap video infografis menjadi hidup dengan narasi yang jernih dan profesional, dihasilkan dari skrip Anda hanya dalam hitungan detik. Pilih dari ratusan gaya suara, atur kecepatan, dan sesuaikan nada dengan audiens Anda. Tanpa ruang rekaman, tanpa mikrofon, tanpa pengambilan ulang. Jika audiens Anda global, gunakan AI voice Cloning untuk menjaga konsistensi suara Anda di setiap versi lokal yang Anda produksi.

Mulai Gratis →
A woman's video displayed on two mobile screens: one a generic player with emojis, the other a social media app.

Berbagai Penggunaan Infographic Video Maker

Tim Pemasaran dan Pengembangan Permintaan

Marketing teams spend weeks turning research reports and campaign data into content that actually gets shared. Static infographics rarely captivate the way a moving, narrated video does, and traditional production requires designers, copywriters, and rounds of revision before anything goes live. With an infographic video maker, you write your narrative, drop in your data and statistics, and generate a finished animated video in one session that is genuinely engaging for your audience. Teams use this workflow to produce data-driven content for social media posts, email, and paid channels faster than any agency turnaround, using marketing videos to keep every campaign moving.

Tim Produk Menjelaskan Fitur dan Pembaruan

Product updates communicated through text-heavy release notes rarely stick. Engineering teams ship features, product managers write announcements, and users still do not understand what changed or why it matters. An infographic video maker lets product teams transform complex data and feature descriptions into clear, visually compelling walkthroughs with animated callouts and step-by-step narration. Use the product demo video workflow to produce polished feature videos the same day the update ships.

Tim L&D yang Mengembangkan Konten Kepatuhan dan Proses

Training content that relies on static slides or long documents produces low completion rates and even lower retention. Learning and development teams need content that moves, explains, and reinforces key information visually. With an infographic video maker, you convert process maps, compliance requirements, and onboarding steps into dynamic, narrated infographic videos that employees actually watch. The training video workflow supports SCORM-ready export and can be localized into multiple languages for distributed teams in hours.

Pendidik dan Pembuat Kursus

Explaining a concept with text and a static graph is one thing. Explaining it with a timed, narrated, animated sequence is something learners actually remember. Educators and e-learning producers use infographic video to turn lesson plans, pie charts, and statistical breakdowns into structured educational content without hiring a motion graphics studio. Making information memorable is the whole point, and the educational video and course builder tools sit inside the same platform so building an entire module from scratch takes hours instead of weeks.

Agensi Menyajikan Layanan Skala Besar untuk Klien

Creative agencies regularly face briefs that require fast turnaround on data visualization and explainer content across multiple clients and campaigns. Traditional production pipelines cannot keep up with the volume. With an infographic video maker, agencies use templates and script to video automation to create infographic videos at pace, keep margins healthy, and meet client deadlines without growing headcount. Localization into additional languages is a single extra step rather than a separate project.

Tim Penjualan Menyampaikan Nilai dengan Jelas

Buyers do not have time to read a 12-page deck. Sales teams that can send a short, animated infographic video showcasing ROI data, comparison stats, or onboarding timelines compel conversations forward faster because the information is easy to digest on the first pass. Video infographic content that puts your numbers in motion is more informative and more impactful than a PDF, and it helps stakeholders make decisions faster. Build prospect-specific content using AI video Ad and promo video templates designed to keep attention and drive the next step in the deal.

Cara Membuat Video Infografis dengan AI

Ubah data mentah atau naskah tertulis menjadi video infografis jadi dalam empat langkah sederhana, tanpa perlu alat desain atau pengalaman editing.

Langkah 1

Pilih titik awal Anda

Unggah PDF, tempelkan skrip, masukkan URL, atau ketik topik. Platform akan membaca materi sumber Anda dan secara otomatis menyusunnya menjadi kerangka video infografis per adegan.

Langkah 2

Sesuaikan visual dan gaya

Pilih tema visual, sesuaikan warna dan tata letak, tambahkan branding Anda, dan atur suara narasi. Setiap elemen dapat diedit sebelum Anda melakukan render.

Langkah 3

Hasilkan dan pratinjau

Platform ini menghasilkan video infografis lengkap dengan narasi tersinkronisasi, motion graphics, dan transisi. Pratinjau setiap adegan sebelum Anda menyelesaikannya.

Langkah 4

Ekspor dan distribusikan

Unduh video Anda dalam format yang Anda butuhkan atau ekspor langsung ke kanal Anda. Tambahkan subtitle, lokalkan ke bahasa lain, atau kirimkan ke LMS Anda dalam satu langkah.

Smiling woman in a video feed with a button labeled 'Your Avatar' and an upload icon.
Mouse pointer hovering over an "Edit Look" button, with a "FaceSwap" section below showing an upload option and several female faces.
A woman's portrait displayed in an app interface with a "Save as New" button.
Download swap face videos

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu pembuat video infografis dan bagaimana cara kerjanya?

Pembuat video infografis adalah alat yang secara otomatis mengubah data, bagan, alur proses, dan konten tertulis menjadi video animasi dengan narasi. Anda cukup menyediakan materi sumber, baik itu naskah, PDF, ringkasan spreadsheet, atau deskripsi topik, lalu platform akan menyusunnya menjadi rangkaian adegan visual dengan narasi yang teratur dan motion graphics. Hasil akhirnya adalah video jadi yang siap digunakan untuk media sosial, platform pelatihan, situs web, atau presentasi tanpa perlu pengeditan manual atau pekerjaan desain apa pun.

Bisakah saya menggunakan data saya sendiri dan elemen visual bermerk saya dalam video infografis?

Ya. Anda dapat mengunggah bagan, grafik, dan aset brand Anda sendiri lalu menerapkannya di setiap scene. Editor memungkinkan Anda mengatur palet warna, tipografi, dan logo sehingga video jadi sepenuhnya selaras dengan panduan brand Anda tanpa perlu melibatkan desainer. Jika Anda memulai dari file presentasi, fitur PPT To Video akan mengambil visual slide yang sudah ada dan secara otomatis menyusunnya kembali menjadi scene video animasi.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat video infografis yang sudah jadi?

Sebagian besar video infografis siap dalam beberapa menit setelah Anda mengirimkan materi sumber. Platform ini secara bersamaan menangani pembuatan adegan, sinkronisasi narasi, dan motion graphics sehingga Anda tidak perlu menunggu antrean produksi manual. Video yang lebih panjang dengan banyak adegan data mungkin memerlukan sedikit lebih banyak waktu, tetapi alur kerja dari input hingga ekspor tetap dihitung dalam hitungan menit, bukan hari.

Apakah saya perlu memiliki pengalaman desain atau editing video untuk menggunakan alat ini?

Tidak diperlukan pengalaman apa pun. Seluruh prosesnya mudah digunakan sejak sesi pertama. Anda cukup menulis atau menempelkan informasi Anda, memilih gaya visual, dan platform akan menghasilkan videonya. Tim tanpa latar belakang desain dapat menggunakannya untuk membuat konten yang terlihat profesional sejak percobaan pertama. editor video AI akan menangani penyelarasan, jarak, dan pengaturan waktu animasi secara otomatis.

Bisakah saya membuat video infografis dalam berbagai bahasa untuk pasar yang berbeda?

Ya. Setelah Anda membuat video, Anda dapat menerjemahkannya ke lebih dari 175 bahasa dengan sinkronisasi bibir yang akurat dan narasi alami tetap terjaga. Anda tidak perlu membangun ulang adegan atau merekam ulang audio apa pun. penerjemah video menangani proses lokalisasi sebagai satu langkah tambahan, sehingga memudahkan Anda menyajikan konten infografis yang sama kepada tim, pasar, atau audiens internasional tanpa memerlukan anggaran produksi terpisah.

Bagaimana ini dibandingkan dengan membuat video infografis menggunakan alat desain?

Alat desain memerlukan animasi manual, pengeditan timeline, perekaman voiceover, dan pengaturan format ekspor—masing-masing bisa menambah berjam-jam kerja untuk setiap proyek. Platform ini menggantikan seluruh alur kerja tersebut dengan input berbasis teks yang secara otomatis menghasilkan video jadi. Tim yang menggunakan alat tradisional melaporkan bahwa mereka menghabiskan berhari-hari untuk pekerjaan yang dapat diselesaikan pembuat infografis animasi ini hanya dalam hitungan menit.alur kerja penjelasan video AIini dibuat khusus untuk jenis konten terstruktur dan berbasis data yang paling lama diproduksi secara manual.

Bisakah saya memperbarui video infografis setelah video tersebut dibuat?

Ya. Edit naskah, ganti satu data, ubah gaya visual, atau atur ulang urutan adegan lewat editor berbasis teks, lalu render ulang. Video yang sudah diperbarui akan siap dalam hitungan menit tanpa perlu membangun ulang dari awal. Ini membuat pembuatan video infografis menjadi praktis untuk konten yang sering berubah, seperti metrik triwulanan, rangkaian pembaruan produk, atau pelatihan kepatuhan yang harus mencerminkan kebijakan terbaru—sesuatu yang tidak memungkinkan dilakukan dengan produksi video yang direkam.

Apakah konten video infografis cocok untuk LinkedIn, YouTube, dan media sosial?

Ya. Anda dapat mengekspor dalam rasio aspek yang sesuai untuk setiap platform, termasuk 16:9 untuk YouTube dan presentasi, 9:16 untuk format sosial vertikal, dan 1:1 untuk postingan feed. Tambahkan subtitle secara otomatis menggunakan pembuat subtitle sehingga konten Anda tetap efektif di lingkungan pemutaran otomatis tanpa suara. Untuk konten sosial berdurasi pendek, pembuat reel dan alat YouTube Shorts memungkinkan Anda memotong konten infografis menjadi format asli tiap platform hanya dalam satu langkah.

Berapa biaya pembuat video infografis?

Tersedia paket gratis tanpa memerlukan kartu kredit, sehingga Anda bisa membuat video dan mencoba alat-alat inti sebelum berlangganan. Paket berbayar mulai dari $24 per bulan dan membuka akses ke fitur kloning suara, durasi video yang lebih panjang, akses penuh ke semua template, serta opsi ekspor lanjutan. Paket Enterprise mencakup akses API, integrasi kustom, dan fitur kolaborasi tim untuk organisasi yang menjalankan alur kerja produksi dengan volume tinggi.

Bisakah saya membuat beberapa video infografis dari satu sumber konten?

Ya. Anda dapat menggunakan dokumen sumber atau skrip yang sama untuk menghasilkan beberapa versi dengan gaya visual, nada narasi, atau trek bahasa yang berbeda. Tim yang bekerja dari satu laporan data sering kali membuat versi terpisah secara bersamaan untuk pengarahan internal, distribusi di media sosial, dan konten pelatihan. Alur kerja teks ke video dan video tanpa wajah memudahkan Anda untuk mengembangkan satu input menjadi beberapa output berbeda tanpa perlu mengulang pekerjaan produksi.

Jenis template infografis apa saja yang tersedia untuk digunakan sebagai awal?

Platform ini mencakup perpustakaan template infografis yang sangat lengkap, mulai dari linimasa, alur proses, bagan perbandingan, pemecahan data, hingga urutan langkah demi langkah. Setiap template dirancang secara profesional dan sepenuhnya dapat disesuaikan, sehingga Anda bisa meningkatkan tata letak, menyesuaikan skema warna, dan menerapkan branding Anda tanpa mengubah struktur dasarnya. Jelajahi berdasarkan industri, format, atau jenis konten untuk menemukan titik awal yang tepat bagi video infografis Anda, lalu ganti konten placeholder dengan data Anda sendiri hanya dalam hitungan menit.

Dapatkah video infografis membantu saya memikat audiens dan meninggalkan kesan yang mendalam?

Ini adalah format dinamis yang dibuat khusus untuk melakukan hal itu. Laporan statis dan slide presentasi memang memberi informasi, tetapi video infografis memikat audiens Anda dengan menggabungkan gerakan, narasi, dan ilustrasi dengan cara yang menarik sekaligus mudah diikuti. Video yang memvisualisasikan data dan menjaganya tetap bergerak lebih mungkin ditonton sampai selesai, dibagikan lintas tim, dan diingat kembali di kemudian hari. Jika Anda ingin membagikan temuan kompleks kepada sekelompok pemangku kepentingan atau sekaligus menghibur dan mengedukasi, video infografis adalah format yang memberikan kesan mendalam tanpa memerlukan keahlian produksi.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Mulai berkarya dengan HeyGen

Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.

Get started for free →
CTA background