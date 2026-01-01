Memimpin masa depan generasi video berbasis AI
Kami mengembangkan teknologi yang terasa manusiawi, terhubung secara mendalam, dan mengangkat cara bercerita—membawa kecerdasan yang menyerupai kehidupan nyata ke dalam dunia digital yang berkembang pesat.
AI yang terhubung, beradaptasi, dan menginspirasi
Di HeyGen, riset AI kami didorong oleh misi untuk membuat penceritaan visual dapat diakses oleh semua orang.
Kenali para pemimpin AI kami
Berinovasi di persimpangan kreativitas, komunikasi, dan teknologi.
Charly Hong, Head of AI Research
Charly Hong brings over a decade of expertise in computer vision and AI, with a focus on human modeling, understanding, and video generation. He has authored over 60 publications and patents, underscoring his commitment to innovation and impactful solutions. At HeyGen, Charly drives advancements in AI technology that seamlessly bridge research and product.
Rong Yan, CTO
Rong Yan is the CTO of HeyGen, dedicated to making visual storytelling accessible to all. Previously, he was VP of Engineering at HubSpot, leading Data and Intelligence products, and held leadership roles at Snapchat, Square, and Facebook. Rong earned his M.Sc. (2004) and Ph.D. (2006) from Carnegie Mellon. A prolific researcher, he has over 60 publications, 35 patents, and expertise in AI, data mining, and computer vision.
Joshua Xu, CEO
Joshua Xu is the Co-Founder and CEO of HeyGen, driving the mission to transform visual storytelling with AI-powered content creation. Previously, he was a lead engineer at Snapchat (2014–2020), spearheading innovations in ads ranking, machine learning, and computational photography. With a Master’s in Computer Science from Carnegie Mellon, Joshua brings deep expertise in machine learning, computer vision, and generative AI.
Jun-Yan Zhu, Advisor
Jun-Yan Zhu is the Michael B. Donohue Assistant Professor of Computer Science and Robotics at Carnegie Mellon University, where he leads the Generative Intelligence Lab. His research focuses on generative models, computer vision, and graphics, with the mission of empowering creators with generative models. He has received the Samsung AI Researcher of the Year, the Packard Fellowship, the NSF CAREER Award, among other awards.
Pilar riset kami: membentuk masa depan AI
Mendefinisikan ulang identitas digital dengan presisi dan kualitas
Fokus kami pada pembuatan avatar menekankan kemampuan kontrol, konsistensi, dan kualitas yang tak tertandingi. Dengan memajukan kreasi berbasis AI, kami memungkinkan avatar untuk mencerminkan ekspresi dan perilaku manusia secara mulus, menjembatani kesenjangan antara dunia nyata dan dunia digital.
Model bahasa multimodal yang mendukung kecerdasan video
We build multimodal language models that jointly reason over text, audio, and visual signals to better understand intent and context. This foundation powers video translation with improved semantic fidelity, enables avatar modeling that stays consistent across scenes, and unlocks video agents that can interpret goals and generate end-to-end content with higher reliability.
Mengatasi hambatan bahasa dengan solusi multimodal
Dengan memanfaatkan AI untuk menciptakan solusi terjemahan video multimodal, kami bertujuan menjadikan komunikasi global lebih mudah diakses. Dengan mengintegrasikan teks, suara, dan visual secara mulus, kami mengubah video menjadi konten yang dapat dipahami secara universal, sehingga memperkuat koneksi lintas budaya.
Keterlibatan waktu nyata melalui inovasi multimodal
Didukung oleh rendering waktu nyata dan solusi multimodal canggih, avatar interaktif kami menghidupkan percakapan. Avatar ini tidak hanya merespons secara dinamis, tetapi juga mendefinisikan ulang interaksi pengguna, sehingga teknologi menjadi lebih menarik dan menyerupai manusia.
AI Emosi untuk manusia digital yang ekspresif dan realistis
Emotion AI helps our systems go beyond “talking” to truly communicating — by aligning what the script means with how it should feel. By coordinating tone and prosody in voice with on-point gestures and facial expressions, we generate avatars that maintain emotional coherence over time, closing the realism gap and pushing the frontier of human-like presence.
Sistem agentik yang memungkinkan agen video dalam skala besar
We develop agentic systems that turn video creation into a goal-driven workflow: planning, tool use, iteration, and verification. These capabilities power our video agent, allowing it to break down user intent into steps, make informed decisions along the way, and produce more controllable, consistent outcomes—while supporting safety and quality constraints in real production settings.
Rong Yan, Chief Technology Officer di HeyGen
"Kami merekayasa AI yang tidak hanya kuat, tetapi juga tepercaya dan mudah digunakan. Tujuan kami adalah mendefinisikan ulang apa yang mungkin dilakukan dengan pembuatan video berbasis AI, menjadikannya tak tergantikan bagi bisnis dan menyenangkan bagi para pengguna."
