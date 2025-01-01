Harga API

Temukan paket harga API terbaik untuk kebutuhan Anda

Lebih dari 100.000 bisnis menciptakan konten menarik dengan alat video AI HeyGen dan platformnya—tidak memerlukan kamera atau kru. Berbagai rencana harga API kami dan manfaatnya memastikan bahwa Anda menemukan pilihan yang tepat untuk kebutuhan proyek Anda.

Gratis

$0/bln

Coba API HeyGen secara gratis tanpa komitmen apapun, menjadikannya pilihan yang ideal bagi siapa saja yang ingin mengeksplorasi teknologi pembuatan video AI.

10 Gratis

kredit / bln

Cakupan API Dasar
  • Buat avatar dengan foto
  • Buat video dari awal
  • Buat video dari templat
  • Ambil daftar avatar, suara, template
  • Termasuk watermark

Pro

$99/bln

Untuk produk dengan penggunaan rata-rata dan merek khusus, paket Pro kami sangat cocok untuk bisnis yang menggunakan penentuan harga API video kami secara efisien.

100

kredit

Termasuk
  • Semuanya Gratis
  • Cap Air Dihilangkan
1 kredit setara dengan:
  • 1-menit video avatar yang dibuat
  • atau 10 detik dari Avatar IV API

Skala

$330/bln

Untuk produk yang memerlukan jangkauan internasional yang lebih luas dan pertumbuhan skala besar, paket Scale kami menyediakan fungsionalitas yang kuat yang disesuaikan untuk inovasi generasi video AI.

660

kredit

Termasuk
  • Semua dalam Pro
  • API Terjemahan Video
  • Proofread API
  • Perpanjangan otomatis
1 kredit setara dengan:
  • Terjemahan Video 20 Detik
  • Sama seperti Pro pada produk lain

Perusahaan

Mari Berbicara

Untuk produk yang memerlukan penggunaan khusus dan layanan berkinerja tinggi, opsi Enterprise kami dirancang untuk memenuhi semua kebutuhan dengan lancar. Temukan manfaat menggunakan AI dalam produksi video.

Khusus

Termasuk
  • Segala Sesuatu dalam Skala
  • Skalabilitas yang dapat disesuaikan
  • Dukungan khusus untuk pengembang
  • API pembuatan avatar video

Featured customer story

"Hal ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam prosesnya seperti yang saya lakukan ketika berhubungan dengan media penceritaan visual."

Steve Sowrey

Desainer Media Pembelajaran di Miro

10x

peningkatan kecepatan produksi video

5x

peningkatan dalam pembuatan video

Rencana

Bandingkan rencana harga API
dan fiturnya

Gratis
Pro
Skala
Perusahaan
Akses API Generasi Video
Akses API Terjemahan Video
Akses API Avatar Interaktif
Portal Pengembang
Model AI Avatar terbaik di kelasnya
Impor Klon Suara AI ElevenLabs
Dukungan Email
Otomatis-Perbarui
Diskon Volume
Keamanan & Kepatuhan Kelas Enterprise
Dukungan Saluran Pribadi Slack
Kustom API Keserentakan

Dari para kreator hingga pembuat film, semua orang menyukai HeyGen

Ambil foto Anda dan bayangkan diri Anda dalam skenario apa pun dengan pembuat video AI HeyGen. Avatar HeyGen cocok dengan visi Anda, baik itu di kantor profesional, liburan mewah, atau dunia fantasi kreatif. Dengan gerakan yang tampak nyata, gerak alami, dan gaya kustom, avatar Anda dapat menyesuaikan diri dengan setiap pengaturan yang Anda butuhkan.
FAQ Harga API

Apa saja yang termasuk dalam paket API Gratis?

Paket Gratis menawarkan 10 kredit untuk alat video AI HeyGen, pembuatan video, terjemahan, dan akses avatar, ideal untuk mencoba platformnya. Mulai jelajahi platform HeyGen secara gratis dan lihat kemungkinan transformasi yang ada.

Bagaimana cara kerja kredit pada berbagai paket berbeda?

Kredit dapat menghasilkan video AI dan avatar: Pro menawarkan 100 kredit/bulan, Scale memberikan 660, dan rencana Enterprise disesuaikan. Temukan lebih banyak tentang memilih rencana yang tepat di sini.

Berapa biaya per kredit untuk setiap paket berbayar?

Dalam Pro, $99 untuk 100 kredit = $0,99 per kredit; Skala: $330 untuk 660 kredit = $0,50 per kredit. Manfaatkan opsi harga kompetitif ini dengan HeyGen.

Bagaimana saya bisa tahu rencana mana yang tepat untuk saya?

Pilih Pro untuk proyek skala menengah atau branding sesekali; Scale cocok untuk pembuatan konten rutin; Enterprise diperuntukkan bagi kebutuhan yang lebih maju. Pelajari lebih lanjut tentang rencana mana yang sesuai dengan kebutuhan Anda di sini.

Bisakah saya meningkatkan dari Pro ke Scale atau Enterprise nanti?

Ya, Anda dapat meningkatkan paket kapan saja untuk mendapatkan lebih banyak kredit, mengurangi biaya, dan fitur lanjutan seperti konkurensi dengan menjelajahi berbagai pilihan paket yang tersedia.

Fitur apa saja yang eksklusif untuk paket Scale dan Enterprise?

Skala mencakup dukungan email dan diskon; Enterprise menawarkan dukungan premium, SLA, dan avatar kustom. Baca tentang manfaat menggunakan AI dalam produksi video untuk rencana ini.

Apa jenis dukungan yang saya dapatkan dengan setiap paket?

Gratis: Portal pengembang; Pro: Dukungan dasar; Skala: Dukungan email; Perusahaan: Dukungan Slack premium dan SLA. Pastikan Anda memilih paket yang menyediakan dukungan yang Anda butuhkan.

Bisakah saya menghemat uang dengan memilih paket yang lebih tinggi?

Ya, paket yang lebih tinggi mengurangi biaya per-kredit dan memberikan akses ke fitur-fitur berharga. Optimalkan anggaran Anda dengan memilih paket yang meningkatkan nilai dan fungsionalitas.

Apakah kredit yang tidak terpakai dapat diakumulasikan ke bulan berikutnya?

Tidak, kredit diatur ulang setiap bulan, jadi pilihlah paket yang sesuai dengan penggunaan Anda. Rencanakan dengan bijak untuk memaksimalkan kredit Anda setiap bulan.

Apa yang ditawarkan oleh paket Enterprise yang tidak ditawarkan oleh paket lainnya?

Enterprise menyediakan avatar kustom, SLA, konkurensi API, dan dukungan pembuatan konten kritis. Temukan informasi lebih lanjut melalui konsultasi untuk menentukan apakah Enterprise sesuai dengan kebutuhan inovasi Anda.

