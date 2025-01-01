Temukan paket harga API terbaik untuk kebutuhan Anda
Lebih dari 100.000 bisnis menciptakan konten menarik dengan alat video AI HeyGen dan platformnya—tidak memerlukan kamera atau kru. Berbagai rencana harga API kami dan manfaatnya memastikan bahwa Anda menemukan pilihan yang tepat untuk kebutuhan proyek Anda.
$0/bln
Coba API HeyGen secara gratis tanpa komitmen apapun, menjadikannya pilihan yang ideal bagi siapa saja yang ingin mengeksplorasi teknologi pembuatan video AI.
10 Gratis
kredit / bln
$99/bln
Untuk produk dengan penggunaan rata-rata dan merek khusus, paket Pro kami sangat cocok untuk bisnis yang menggunakan penentuan harga API video kami secara efisien.
100
kredit
$330/bln
Untuk produk yang memerlukan jangkauan internasional yang lebih luas dan pertumbuhan skala besar, paket Scale kami menyediakan fungsionalitas yang kuat yang disesuaikan untuk inovasi generasi video AI.
660
kredit
Mari Berbicara
Untuk produk yang memerlukan penggunaan khusus dan layanan berkinerja tinggi, opsi Enterprise kami dirancang untuk memenuhi semua kebutuhan dengan lancar. Temukan manfaat menggunakan AI dalam produksi video.
Khusus
Featured customer story
"Hal ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam prosesnya seperti yang saya lakukan ketika berhubungan dengan media penceritaan visual."
Steve Sowrey
Desainer Media Pembelajaran di Miro
10x
peningkatan kecepatan produksi video
5x
peningkatan dalam pembuatan video
Bandingkan rencana harga API
dan fiturnya
Gratis
Pro
Skala
Perusahaan
Akses API Generasi Video
Akses API Terjemahan Video
Akses API Avatar Interaktif
Portal Pengembang
Model AI Avatar terbaik di kelasnya
Impor Klon Suara AI ElevenLabs
Dukungan Email
Otomatis-Perbarui
Diskon Volume
Keamanan & Kepatuhan Kelas Enterprise
Dukungan Saluran Pribadi Slack
Kustom API Keserentakan
Paket Gratis menawarkan 10 kredit untuk alat video AI HeyGen, pembuatan video, terjemahan, dan akses avatar, ideal untuk mencoba platformnya. Mulai jelajahi platform HeyGen secara gratis dan lihat kemungkinan transformasi yang ada.
Kredit dapat menghasilkan video AI dan avatar: Pro menawarkan 100 kredit/bulan, Scale memberikan 660, dan rencana Enterprise disesuaikan. Temukan lebih banyak tentang memilih rencana yang tepat di sini.
Dalam Pro, $99 untuk 100 kredit = $0,99 per kredit; Skala: $330 untuk 660 kredit = $0,50 per kredit. Manfaatkan opsi harga kompetitif ini dengan HeyGen.
Pilih Pro untuk proyek skala menengah atau branding sesekali; Scale cocok untuk pembuatan konten rutin; Enterprise diperuntukkan bagi kebutuhan yang lebih maju. Pelajari lebih lanjut tentang rencana mana yang sesuai dengan kebutuhan Anda di sini.
Ya, Anda dapat meningkatkan paket kapan saja untuk mendapatkan lebih banyak kredit, mengurangi biaya, dan fitur lanjutan seperti konkurensi dengan menjelajahi berbagai pilihan paket yang tersedia.
Skala mencakup dukungan email dan diskon; Enterprise menawarkan dukungan premium, SLA, dan avatar kustom. Baca tentang manfaat menggunakan AI dalam produksi video untuk rencana ini.
Gratis: Portal pengembang; Pro: Dukungan dasar; Skala: Dukungan email; Perusahaan: Dukungan Slack premium dan SLA. Pastikan Anda memilih paket yang menyediakan dukungan yang Anda butuhkan.
Ya, paket yang lebih tinggi mengurangi biaya per-kredit dan memberikan akses ke fitur-fitur berharga. Optimalkan anggaran Anda dengan memilih paket yang meningkatkan nilai dan fungsionalitas.
Tidak, kredit diatur ulang setiap bulan, jadi pilihlah paket yang sesuai dengan penggunaan Anda. Rencanakan dengan bijak untuk memaksimalkan kredit Anda setiap bulan.
Enterprise menyediakan avatar kustom, SLA, konkurensi API, dan dukungan pembuatan konten kritis. Temukan informasi lebih lanjut melalui konsultasi untuk menentukan apakah Enterprise sesuai dengan kebutuhan inovasi Anda.
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan AI video yang paling inovatif.