Podcast Generator dari HeyGen adalah alat AI yang mengubah teks, audio, atau gambar menjadi video podcast berkualitas profesional yang siap dibagikan. Alat ini menggunakan kloning suara AI untuk menghasilkan suara yang terdengar alami dan avatar yang tampak hidup, sehingga meningkatkan kualitas keseluruhan podcast Anda hanya dalam beberapa menit. Anda tidak memerlukan mikrofon atau pengisi suara. Prosesnya cepat, mendukung banyak bahasa, dan menghemat waktu serta biaya.