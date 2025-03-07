Generator Video Pemasaran AI: Ubah Ide Menjadi Video Secara Instan

Ciptakan video pemasaran AI yang menarik yang dapat menarik perhatian dan meningkatkan konversi tanpa perlu pengeditan yang rumit atau pemotretan di studio. Ubah tautan produk, skrip, atau ide sederhana menjadi video yang sesuai dengan merek untuk setiap saluran dalam hitungan menit. HeyGen membantu tim untuk lebih kreatif, melakukan pengujian lebih cepat, dan menjaga agar pemasaran selalu bergerak.

-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Coba generator video dari gambar kami secara gratis

Iklan sosial berbayar dan iklan berkinerja

Iklan sosial berbayar dan iklan berkinerja

Buat iklan video AI untuk platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube dalam hitungan menit. Uji berbagai pengait, penawaran, dan format tanpa perlu mengedit secara manual. Optimalkan biaya per hasil dengan cepat mengidentifikasi apa yang paling efektif.

Video peluncuran produk dan fitur

Video peluncuran produk dan fitur

Ubah rilis dan pembaruan baru menjadi klip yang jelas dan menarik yang menonjolkan manfaatnya. Tampilkan fitur utama dengan overlay, keterangan, dan visual close up. Bantu audiens memahami nilai dengan cepat dan mengingat mengapa hal itu penting.

Situs web, halaman muka, dan konten orientasi pengguna

Situs web, halaman muka, dan konten orientasi pengguna

Tambahkan video penjelas ke halaman arahan, bagian harga, dan alur orientasi pengguna baru. Gunakan video untuk menjelaskan langkah selanjutnya dan menghilangkan hambatan bagi pengguna baru. Pemahaman yang lebih baik seringkali mengarah pada konversi dan aktivasi yang lebih tinggi.

Siklus hidup dan pemasaran email

Siklus hidup dan pemasaran email

Sertakan video pemasaran singkat dalam urutan nutrisi dan pengumuman. Gunakan intro personalisasi, demo produk, dan momen edukatif untuk menjaga pelanggan tetap terlibat. Video membantu pesan menonjol di dalam kotak masuk yang sibuk.

Pemberdayaan penjualan B2B dan penjangkauan

Pemberdayaan penjualan B2B dan penjangkauan

Berikan tim penjualan aset video yang disesuaikan yang dapat mereka bagikan dalam penjangkauan dan tindak lanjut untuk pemasaran video yang lebih baik. Jelaskan penawaran kompleks dengan visual sederhana dan narasi. Video yang kuat memudahkan pembeli untuk membagikan cerita Anda secara internal.

Pekerjaan agensi dan klien lepas

Pekerjaan agensi dan klien lepas

Buatlah perpustakaan video sesuai merek dengan cepat untuk berbagai klien. Gunakan templat dan preset untuk menstandarisasi kualitas sambil tetap fleksibel. Berikan lebih banyak opsi kreatif per proyek tanpa menghabiskan jam kerja tambahan.

Mengapa HeyGen adalah AI skrip ke video terbaik

HeyGen mengubah skenario apa pun menjadi video yang berkualitas tinggi dan tampak nyata dalam hitungan menit. Mulai dari ide kasar, skenario yang sudah dipoles, atau bahkan beberapa poin penting. HeyGen menghasilkan adegan percakapan yang realistis dengan kontrol yang kuat, sehingga Anda dapat beralih dari kata-kata menjadi video jadi tanpa alur produksi tradisional.

Generasi kilat cepat

Ubah skrip menjadi video yang terlihat profesional dalam beberapa menit. Ini jauh lebih cepat dan murah daripada proses pembuatan film, pengambilan gambar ulang, atau jalur waktu penyuntingan yang rumit.

Tanpa kurva pembelajaran

Buat video berkualitas profesional dengan alur kerja yang sederhana dan intuitif. Tanpa latar belakang pengeditan. Tanpa konfigurasi teknis. Cukup tulis, hasilkan, sempurnakan

Editor kreatif serba ada

Dari draf pertama Anda hingga ekspor akhir, editor berbasis teks HeyGen mempermudah seluruh prosesnya. Perbarui baris, sesuaikan tempo, revisi adegan, dan lakukan iterasi dengan cepat, seperti mengedit dokumen, bukan garis waktu.

Tautan dan skrip untuk pembuatan video

Mulai dari URL, deskripsi produk, atau naskah pemasaran dan secara otomatis menghasilkan adegan. HeyGen menarik poin-poin kunci dan mengubahnya menjadi segmen video yang terstruktur. Anda dapat menyempurnakan atau menghasilkan ulang hingga konsepnya terasa pas.

Sebuah antarmuka pembuatan konten AI yang menampilkan editor teks, slide presentasi yang dihasilkan dengan judul "Ikhtisar Hasil Kuartal 3" beserta foto seorang pria, dan ringkasan teks dalam pop-up.

Template untuk format pemasaran dan iklan

Gunakan tata letak yang sudah jadi untuk promosi, penjelasan, sorotan produk, dan iklan sosial. Template mengatur tempo, hierarki teks, dan bingkai untuk Anda. Ini membuat video tetap terlihat profesional meskipun waktu yang tersedia sangat singkat.

Sebuah dasbor menampilkan kartu dokumen bisnis yang berwarna-warni termasuk "Peluncuran Produk" dan "Presentasi Penjualan," dengan kursor mouse kartun berwarna merah muda.

Avatar AI, suara, dan teks

Tambahkan kehadiran manusia dengan juru bicara AI dan suara alami dalam berbagai bahasa. Caption otomatis meningkatkan aksesibilitas dan performa pada umpan tanpa suara. Anda mengontrol gaya, nada, dan pesan tanpa memerlukan aktor.

Kloning suara

Ekspor multi platform dan rasio aspek

Ekspor dalam format vertikal, persegi, dan horizontal yang disesuaikan untuk berbagai kanal. Pertahankan area aman, keterbacaan, dan gerakan lintas versi. Ini memungkinkan Anda meluncurkan kampanye di mana saja dari satu proyek.

foto grafis bergerak menjadi video

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.

Miro
"Hal ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam proses tersebut seperti yang saya miliki ketika berbicara tentang media penceritaan visual."

Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Momen ajaib bagi saya adalah ketika kami memiliki sebuah film yang telah saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba, kami menyadari saya bisa menulis skenario, mengirimkannya, dan tidak perlu berdiri di depan kamera lagi."

Roger Hirst, Pendiri Bersama
play buttonWatch video
Hari Kerja
"Yang saya sukai tentang HeyGen adalah saya tidak perlu lagi menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperluas tim kami. Kami bisa melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Bagaimana cara kerjanya

Cara Menggunakan Generator Video Pemasaran AI

HeyGen memberikan para pemasar alur kerja sederhana yang dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan kampanye yang ada. Anda cukup membawa brief dan tujuan, generator video AI mengurus detail produksi sehingga Anda dapat fokus pada strategi dan arahan kreatif.

Langkah 1

Mulai dengan URL, ide, atau skrip

Tempelkan halaman produk, tulis instruksi singkat, atau tambahkan skrip yang sudah ada. Tentukan tujuan, audiens, dan pesan utama Anda.

Langkah 2

Pilih gaya, tata letak, dan suara

Pilih templat, warna, font, dan gaya visual yang sesuai dengan merek Anda untuk konten video. Pilih suara AI atau avatar untuk menyampaikan pesan Anda dengan jelas.

Langkah 3

Sempurnakan adegan, kait, dan seruan bertindak

Pratinjau video yang dihasilkan dan sesuaikan teks di layar, waktu, dan visual. Coba alternatif pengait atau tawaran untuk persiapan pengujian.

Langkah 4

Ekspor dan luncurkan melalui berbagai kanal

Unduh video final dalam format yang tepat untuk setiap platform. Unggah ke pengelola iklan, halaman arahan, situs web, dan alat email.

Sebuah Apple iMac menampilkan dasbor data dengan grafik dan metrik, sebuah keyboard, smartphone, dan cangkir di atas meja kayu.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu video pemasaran AI?

Video pemasaran AI adalah video promosi atau edukasi yang dibuat dengan bantuan kecerdasan buatan. Video ini memungkinkan Anda menghasilkan skrip, visual, dan suara dari input sederhana sehingga kampanye dapat diluncurkan lebih cepat. Hal ini mengurangi ketergantungan pada produksi video tradisional.

Apakah saya memerlukan pengalaman mengedit video untuk menggunakan HeyGen?

Tidak. HeyGen dirancang untuk pemasar, bukan editor. Template dan alur kerja terpandu menangani detail teknis sehingga Anda dapat fokus pada pesan, audiens, dan hasil akhir sambil tetap mendapatkan hasil yang profesional.

Bisakah saya menggunakan aset merek saya sendiri?

Ya. Anda dapat mengunggah logo, font, rekaman produk, dan imajeri merek langsung ke dalam proyek. Aset-aset ini muncul dalam templat sehingga setiap video terasa konsisten dan selaras dengan identitas visual Anda.

Untuk saluran apa saja saya bisa membuat video?

Anda dapat membuat video untuk platform sosial, jaringan iklan, situs web, dan kampanye email. Berbagai rasio aspek dan opsi ekspor membantu Anda mendukung TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn, dan lainnya dari konsep dasar yang sama.

Seberapa cepat saya bisa membuat video pemasaran AI?

Video sederhana dapat dibuat hanya dalam beberapa menit setelah ide Anda siap. Kampanye yang lebih kompleks dengan banyak varian masih bergerak jauh lebih cepat daripada produksi tradisional. Kecepatan ini ideal untuk pengujian dan respons terhadap kinerja.

Bisakah saya menyesuaikan video untuk berbagai pasar?

Ya. Anda dapat mengganti bahasa, suara, dan teks di layar sambil menjaga konsistensi visual. Varian yang dilokalisasi membantu Anda berkomunikasi langsung dengan audiens regional tanpa harus membangun ulang seluruh proyek.

Apakah kualitas video yang diekspor sudah layak untuk iklan berbayar?

Ya. HeyGen mengekspor file berkualitas tinggi yang berfungsi dengan baik dalam kampanye berbayar dan penempatan organik. Format yang tepat, dukungan teks terjemahan, dan pengaturan tempo membantu memastikan video terlihat canggih di setiap platform.

Apakah tim dan agensi dapat berkolaborasi di HeyGen?

Ya. Beberapa anggota tim dapat berbagi akses ke proyek, memberikan umpan balik, dan mengelola iterasi. Ini memudahkan tim pemasaran, kreatif, dan kinerja untuk tetap selaras.

Bisakah saya menggunakan kembali konten yang ada menjadi video pemasaran AI?

Ya. Anda dapat memulai dari postingan blog, halaman produk, atau skrip yang sudah ada. Mengubah konten tertulis menjadi video membantu memperpanjang umur aset yang sudah Anda miliki dan menjangkau audiens yang lebih menyukai video.

Apakah video pemasaran AI cocok untuk semua ukuran bisnis?

Ya. Kreator solo, usaha kecil, dan perusahaan besar semuanya dapat diuntungkan dengan video pemasaran AI. Alat yang sama yang membantu tim global meningkatkan produksi video juga membantu tim yang lebih kecil bersaing dengan konten yang lebih cepat dan lebih baik.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

