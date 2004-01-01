Buat Video Pelatihan Kepatuhan yang Memenuhi Persyaratan Regulasi

Ubah pelatihan wajib menjadi konten video yang dapat dilacak dengan ekspor SCORM untuk LMS Anda. Perbarui seketika saat peraturan berubah. Terapkan dalam lebih dari 175 bahasa. Pertahankan jejak audit yang membuktikan setiap karyawan telah menyelesaikan pelatihan yang diwajibkan.

-Video yang dihasilkan
-Avatar telah dibuat
-Video yang diterjemahkan
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.
Tanpa HeyGen

Bottleneck Konten L&D

Tanpa HeyGen

Tantangan Pelatihan Kepatuhan

Tantangan Pelatihan Kepatuhan

Pelatihan kepatuhan diwajibkan secara hukum, sensitif terhadap tenggat waktu, dan sulit dikelola dalam skala besar. Ratusan karyawan melewatkan batas waktu, peraturan berubah lebih cepat daripada materi dapat diperbarui, dan audit mengungkap celah dalam catatan penyelesaian. Sesi tatap muka tidak menjangkau semua shift dan lokasi, pelatihan yang hanya tersedia dalam bahasa Inggris membuat tim global tertinggal, dan slide PowerPoint memiliki tingkat penyelesaian yang rendah. Pelatih eksternal menelan biaya ribuan setiap tahun, sementara pelacakan manual memakan banyak waktu dan meningkatkan risiko audit, tanggung jawab hukum, serta potensi terkena sanksi.

Dengan HeyGen

Solusi HeyGen

Solusi HeyGen

HeyGen mengubah persyaratan kepatuhan menjadi video pelatihan profesional dengan pelacakan SCORM bawaan untuk dokumentasi yang siap diaudit. Unggah konten Anda, pilih avatar AI profesional, dan buat video yang dapat diekspor langsung ke LMS Anda dengan data penyelesaian, stempel waktu, dan kontrol versi. Saat peraturan berubah, perbarui naskah dan buat ulang video dalam hitungan menit, dengan versi baru yang otomatis disajikan kepada para pembelajar. Butuh pelatihan kepatuhan multibahasa? Terjemahkan konten pencegahan pelecehan, OSHA, atau HIPAA ke dalam lebih dari 175 bahasa dengan kloning suara alami dan sinkronisasi bibir, sehingga Anda dapat memberikan pelatihan yang sesuai secara hukum dengan satu jejak audit yang konsisten.

Segala yang Dibutuhkan Tim L&D untuk Melatih dalam Skala Besar

Ekspor SCORM & Jejak Audit

Ekspor video kepatuhan sebagai paket SCORM 1.2 atau 2004 yang dapat terintegrasi dengan LMS apa pun, seperti Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors, atau platform pembelajaran lainnya. LMS Anda akan secara otomatis melacak penyelesaian, waktu yang dihabiskan, skor penilaian, dan tanggal penyelesaian. Saat auditor meminta dokumentasi, Anda dapat langsung menarik laporan penyelesaian dari sistem Anda.

Mematuhi standar SCORM 1.2 dan 2004

Pelacakan penyelesaian otomatis

Catatan audit bertanda waktu

Dokumentasi kontrol versi

Antarmuka perangkat lunak pengedit presentasi yang menampilkan slide "Laporan Mingguan" tentang "Kinerja Tim" dengan video seorang wanita, teks, dan karusel slide lainnya.

Pembaruan Regulasi Instan

Peraturan tidak menunggu jadwal produksi Anda. OSHA memperbarui sebuah standar. Sebuah putusan pengadilan mengubah persyaratan pelatihan pelecehan. Edit naskah pelatihan Anda dengan persyaratan terbaru dan buat ulang videonya dalam lima menit. Unggah ke LMS Anda dan sistem akan otomatis menggantikan versi lama. Pelatihan kepatuhan Anda tetap akurat tanpa harus menunggu berminggu-minggu karena keterlambatan produksi.

Perubahan skrip diterapkan dalam hitungan menit

Tidak perlu pengambilan gambar ulang

Pelacakan versi untuk kepatuhan

Perbarui semua bahasa secara bersamaan

Tiga kartu menampilkan perempuan dalam suasana video dengan deskripsi teks, terutama "Corporate Communications," serta label nama untuk Sophie Park, Marketing Director.

Pelatihan Kepatuhan Multibahasa

Banyak yurisdiksi secara hukum mewajibkan pelatihan dalam bahasa yang dipahami karyawan. Satu video kepatuhan dapat diubah menjadi versi dalam berbagai bahasa tanpa batas. Terjemahkan pelatihan OSHA ke bahasa Spanyol untuk fasilitas Anda di Texas, bahasa Portugis untuk pekerja Brasil, dan bahasa Vietnam untuk tim Anda di California. Kloning suara memastikan penyampaian yang alami, bukan suara robotik text-to-speech. Setiap versi bahasa tetap memiliki pelacakan SCORM yang sama.

Tersedia dalam 175+ bahasa

Kloning suara natural per bahasa

Sinkronisasi bibir sesuai dengan gerakan mulut

Pelacakan SCORM per versi bahasa

Antarmuka video multibahasa dengan presenter untuk konten bahasa Spanyol dan Tionghoa, serta bahasa Inggris yang disorot dalam daftar bahasa.

Konten Kepatuhan Profesional

Tidak ada yang menyelesaikan dek PowerPoint 40 slide tentang pencegahan pelecehan. Tingkat penyelesaian video 3x lebih tinggi dibanding pelatihan berbasis dokumen. Presenter avatar profesional menyampaikan materi wajib dalam format yang menarik dan nyaman ditonton. Karyawan lebih memahami persyaratan dan mengingat pelatihan lebih lama.

Penyampaian presentasi yang profesional

Penyelesaian lebih tinggi dibandingkan dokumen

Retensi pengetahuan yang lebih baik

Contoh berbasis skenario jika diperlukan

Tumpukan kartu biru semi-transparan yang miring ke bawah, berlabel "Content Library," "content.pdf," "Voice," "Voice Clone," "Avatar," dan "Digital Twin."

Dari Kebutuhan Pelatihan hingga Kursus Terbit dalam 3 Langkah

Langkah 1

Unggah Konten Kepatuhan Anda

Mulailah dengan materi kepatuhan yang sudah ada. Unggah deck PowerPoint dari pelatihan sebelumnya, tempelkan naskah dari dokumen kebijakan, atau gunakan garis besar konten dari pelatih eksternal Anda. Untuk topik kepatuhan yang umum, rujuk pada persyaratan yang sudah ada. Standar OSHA bersifat publik. Pedoman pencegahan pelecehan dari EEOC sudah terdokumentasi. Persyaratan HIPAA sudah ditetapkan.

Seorang wanita mengenakan jaket olahraga hijau muncul di dalam bingkai perekaman video, yang menampilkan tombol berhenti berwarna merah, pengatur waktu, dan ikon putar berwarna biru-hijau.
Langkah 2

Pilih Presenter Profesional

Pilih dari lebih dari 120 avatar AI profesional yang sesuai untuk topik kepatuhan yang serius. Presenter berpenampilan profesional bisnis untuk pelatihan pelecehan. Avatar berfokus pada keselamatan untuk konten OSHA. Tenaga profesional kesehatan untuk pelatihan HIPAA. Tambahkan logo dan branding perusahaan Anda. Sertakan pernyataan penafian hukum yang diwajibkan.

Seorang wanita berambut pirang mengenakan atasan hijau di sebelah tombol "Edit Look" dan panel "FaceSwap" yang menampilkan opsi unggah serta beberapa wajah perempuan.
Langkah 3

Terapkan dengan Pelacakan SCORM

Ekspor sebagai paket SCORM. Unggah ke LMS Anda bersama pelatihan wajib lainnya. Tetapkan persyaratan penyelesaian. Tetapkan kepada kelompok karyawan yang diwajibkan. LMS Anda akan menangani pendaftaran, pelacakan, pengingat, dan dokumentasi. Saat auditor meminta bukti, buat laporan penyelesaian.

Potret seorang wanita mengenakan jaket hijau dengan latar belakang biru, dengan kursor kartun yang menunjuk ke tombol "Simpan sebagai Baru".

Pelatihan Kepatuhan untuk Setiap Persyaratan Regulasi

Pelatihan Keselamatan OSHA

Pelatihan Keselamatan OSHA

Manufaktur, konstruksi, pergudangan, dan semua industri dengan persyaratan keselamatan kerja. Komunikasi bahaya, lockout tagout, perlindungan jatuh, masuk ke ruang terbatas, pengoperasian forklift, persyaratan APD. Buat pelatihan yang sesuai dengan standar OSHA dengan pencatatan penyelesaian untuk keperluan inspeksi.

Use case: Perusahaan manufaktur dengan tiga shift membuat video pelatihan penguncian dan penandaan (lockout tagout) OSHA. Video tersebut disebarkan dalam bahasa Inggris dan Spanyol. Semua shift menyelesaikan pelatihan sesuai jadwal masing-masing. Inspektur OSHA meminta dokumentasi. Manajer menghasilkan laporan penyelesaian yang menunjukkan kepatuhan 100% dalam waktu kurang dari dua menit.

Pelatihan Privasi dan Keamanan HIPAA

Pelatihan Privasi dan Keamanan HIPAA

Penyedia layanan kesehatan, praktik medis, rumah sakit, perusahaan asuransi, dan setiap entitas yang tercakup yang menangani informasi kesehatan yang dilindungi. Aturan privasi HIPAA, aturan keamanan, pemberitahuan pelanggaran, hak-hak pasien. Persyaratan pelatihan HIPAA tahunan dipenuhi dengan konten video yang dapat dilacak.

Use case: Praktik medis dengan banyak lokasi membuat pelatihan privasi HIPAA. Pelatihan tersebut diterapkan ke semua staf klinis dan administratif di lima kantor. LMS melacak penyelesaian pelatihan untuk membuktikan bahwa semua karyawan telah memenuhi persyaratan tahunan HIPAA sebelum tenggat waktu.

Pelatihan Pencegahan Pelecehan

Pelatihan Pencegahan Pelecehan

Wajib di sebagian besar negara bagian untuk semua pemberi kerja. Mencakup pelecehan seksual, diskriminasi, pembalasan, pembentukan tempat kerja yang saling menghormati, prosedur pelaporan, dan tanggung jawab manajer. Persyaratan khusus tiap negara bagian dipenuhi dengan konten yang dapat disesuaikan.

Use case: Jaringan ritel dengan 50 lokasi di California dan New York membuat pelatihan pencegahan pelecehan yang memenuhi persyaratan khusus di kedua negara bagian tersebut. Melacak penyelesaian pelatihan untuk membuktikan bahwa semua supervisor telah menyelesaikan pelatihan dua jam yang diwajibkan di California.

Kepatuhan Privasi Data & Keamanan Siber

Kepatuhan Privasi Data & Keamanan Siber

Persyaratan GDPR untuk operasi di Eropa, kebijakan perlindungan data, kesadaran terhadap phishing, keamanan kata sandi, pelaporan insiden. Perusahaan teknologi, layanan keuangan, dan organisasi apa pun yang menangani data pelanggan.

Use case: Perusahaan SaaS membuat pelatihan kepatuhan GDPR untuk karyawan di Eropa. Mencakup prinsip perlindungan data, hak individu, prosedur pemberitahuan pelanggaran. Melacak penyelesaian pelatihan untuk dokumentasi kepatuhan regulasi.

Kepatuhan Layanan Keuangan

Kepatuhan Layanan Keuangan

Anti pencucian uang, Undang-Undang Kerahasiaan Bank, Kenali Nasabah Anda (KYC), kepatuhan SOX, regulasi sekuritas, pencegahan perdagangan orang dalam. Bank, koperasi kredit, perusahaan investasi, perusahaan asuransi yang memenuhi persyaratan regulasi keuangan.

Use case: Bank regional membuat pelatihan AML untuk semua teller dan staf yang berhadapan langsung dengan nasabah. Diperbarui setiap triwulan dengan contoh kasus baru dan perubahan regulasi. Pelacakan SCORM menyediakan dokumentasi ujian untuk keperluan tinjauan regulasi.

Pelatihan Kepatuhan Karyawan Baru

Pelatihan Kepatuhan Karyawan Baru

Pastikan setiap karyawan menyelesaikan kebijakan wajib selama proses orientasi menggunakan video orientasi karyawan dengan pelacakan kepatuhan otomatis.

Produk dengan pertumbuhan tercepat di G2, dan itu bukan tanpa alasan

Dari pelatihan global hingga iklan video, HeyGen memberdayakan siapa saja (ya, termasuk Anda) untuk membuat konten video berkualitas tinggi dan mudah diskalakan untuk setiap kebutuhan. Berikut beberapa manfaat yang paling disukai pelanggan kami:

10Xpeningkatan kecepatan produksi video
5Xpeningkatan dalam pembuatan video
40%peningkatan durasi tonton video
5Xpengembalian belanja iklan
Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar-ke-video paling inovatif di pasar.

Miro
"Ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam prosesnya seperti yang saya miliki ketika berkarya di medium penceritaan visual."

Steve Sowrey, Perancang Media Pembelajaran
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Momen yang paling berkesan bagi saya adalah ketika kami punya sebuah film yang sudah saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba kami sadar bahwa saya bisa menulis naskah, mengirimkannya, dan tidak perlu lagi tampil di depan kamera."

Roger Hirst, Co-Founder
play buttonWatch video
Hari kerja
"Yang saya sukai dari HeyGen adalah saya tidak lagi harus menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperkuat tim kami. Kami bisa melakukan jauh lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
play buttonWatch video
Punya pertanyaan? Kami punya jawabannya

Apakah ini memenuhi persyaratan pelatihan OSHA?

Ya. OSHA mewajibkan pelatihan yang sesuai, pemahaman bahasa, dan dokumentasi.Pelatihan video dengan pelacakan SCORM memenuhi persyaratan ini. Banyak organisasi juga memperluas pendidikan kepatuhan melaluivideo pelatihan internal yang berkelanjutan untuk memperkuat kesadaran keselamatan dan regulasi.

Apakah pelatihan melalui video memenuhi ketentuan hukum untuk pencegahan pelecehan?

Sebagian besar undang-undang pelatihan pencegahan pelecehan di tingkat negara bagian mewajibkan konten yang interaktif, tetapi tidak mensyaratkan pelatihan tatap muka. Pelatihan berbasis video dengan contoh skenario dan tes pemahaman sudah memenuhi persyaratan interaktif. California, New York, Connecticut, Delaware, Illinois, dan Maine semuanya menerima pelatihan pencegahan pelecehan berbasis video.

Bagaimana cara kerja pelacakan SCORM untuk dokumentasi kepatuhan?

SCORM mengirimkan data penyelesaian ke LMS Anda, termasuk siapa yang menyelesaikannya, kapan, durasi pengerjaan, skor penilaian, dan versi yang digunakan. LMS Anda menyimpan ini secara permanen, sehingga membentuk jejak audit yang membuktikan bahwa pelatihan wajib telah dilakukan.

Bisakah Anda memperbarui video ketika peraturan berubah?

Undang-undang federal dan negara bagian sering kali mewajibkan pelatihan dalam bahasa yang dipahami karyawan. Buat video kepatuhan Anda dalam bahasa Inggris, terjemahkan ke bahasa Spanyol, Vietnam, Mandarin, atau bahasa apa pun yang digunakan tenaga kerja Anda. Setiap versi bahasa memiliki pelacakan SCORM tersendiri.

Bagaimana dengan karyawan yang tidak bisa berbahasa Inggris?

Undang-undang federal dan negara bagian sering kali mewajibkan pelatihan dalam bahasa yang dipahami karyawan. Buat video kepatuhan Anda dalam bahasa Inggris, lalu terjemahkan ke bahasa Spanyol, Vietnam, Mandarin, atau bahasa apa pun yang digunakan tenaga kerja Anda. Setiap versi bahasa memiliki pelacakan SCORM-nya sendiri.

Berapa lama sebaiknya durasi video pelatihan kepatuhan?

Tergantung pada persyaratan regulasi. California mewajibkan dua jam pelatihan pelecehan untuk supervisor. Sebagian besar negara bagian menerima satu jam untuk pelatihan karyawan. Untuk kepatuhan umum, usahakan setiap modul tidak lebih dari 20 menit. Bagi persyaratan yang lebih panjang menjadi beberapa bab.

Platform LMS apa saja yang kompatibel dengan ini?

LMS apa pun yang mendukung SCORM 1.2 atau 2004, yang pada dasarnya mencakup hampir semuanya. Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors, Oracle, Absorb, TalentLMS, Moodle, Canvas, Blackboard, dan ratusan lainnya

Bagaimana Anda membuktikan pelatihan kepada auditor?

LMS Anda menyimpan semua data penyelesaian pelatihan. Saat auditor meminta bukti, buat laporan penyelesaian dari LMS Anda. Laporan ini menampilkan nama karyawan, tanggal penyelesaian, waktu yang dihabiskan, skor penilaian, dan versi pelatihan yang telah diselesaikan.

Jelajahi Solusi Lainnya

Mulai Membuat Video Pelatihan Hari Ini

Berhenti menunggu berbulan-bulan untuk konten yang sudah ketinggalan zaman bahkan sebelum diluncurkan. Buat video pelatihan profesional dalam hitungan menit, terjemahkan ke bahasa apa pun seketika, dan perbarui kapan pun bisnis Anda berubah—tanpa perlu syuting ulang. Bergabunglah dengan tim L&D di Workday, Advantive, dan Würth Group yang telah mengubah cara mereka melakukan pelatihan.

