Buat Video Pelatihan Kepatuhan yang Memenuhi Persyaratan Regulasi
Ubah pelatihan wajib menjadi konten video yang dapat dilacak dengan ekspor SCORM untuk LMS Anda. Perbarui seketika saat peraturan berubah. Terapkan dalam lebih dari 175 bahasa. Pertahankan jejak audit yang membuktikan setiap karyawan telah menyelesaikan pelatihan yang diwajibkan.
Bottleneck Konten L&D
Tantangan Pelatihan Kepatuhan
Pelatihan kepatuhan diwajibkan secara hukum, sensitif terhadap tenggat waktu, dan sulit dikelola dalam skala besar. Ratusan karyawan melewatkan batas waktu, peraturan berubah lebih cepat daripada materi dapat diperbarui, dan audit mengungkap celah dalam catatan penyelesaian. Sesi tatap muka tidak menjangkau semua shift dan lokasi, pelatihan yang hanya tersedia dalam bahasa Inggris membuat tim global tertinggal, dan slide PowerPoint memiliki tingkat penyelesaian yang rendah. Pelatih eksternal menelan biaya ribuan setiap tahun, sementara pelacakan manual memakan banyak waktu dan meningkatkan risiko audit, tanggung jawab hukum, serta potensi terkena sanksi.
Solusi HeyGen
HeyGen mengubah persyaratan kepatuhan menjadi video pelatihan profesional dengan pelacakan SCORM bawaan untuk dokumentasi yang siap diaudit. Unggah konten Anda, pilih avatar AI profesional, dan buat video yang dapat diekspor langsung ke LMS Anda dengan data penyelesaian, stempel waktu, dan kontrol versi. Saat peraturan berubah, perbarui naskah dan buat ulang video dalam hitungan menit, dengan versi baru yang otomatis disajikan kepada para pembelajar. Butuh pelatihan kepatuhan multibahasa? Terjemahkan konten pencegahan pelecehan, OSHA, atau HIPAA ke dalam lebih dari 175 bahasa dengan kloning suara alami dan sinkronisasi bibir, sehingga Anda dapat memberikan pelatihan yang sesuai secara hukum dengan satu jejak audit yang konsisten.
Segala yang Dibutuhkan Tim L&D untuk Melatih dalam Skala Besar
Ekspor SCORM & Jejak Audit
Ekspor video kepatuhan sebagai paket SCORM 1.2 atau 2004 yang dapat terintegrasi dengan LMS apa pun, seperti Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors, atau platform pembelajaran lainnya. LMS Anda akan secara otomatis melacak penyelesaian, waktu yang dihabiskan, skor penilaian, dan tanggal penyelesaian. Saat auditor meminta dokumentasi, Anda dapat langsung menarik laporan penyelesaian dari sistem Anda.
Mematuhi standar SCORM 1.2 dan 2004
Pelacakan penyelesaian otomatis
Catatan audit bertanda waktu
Dokumentasi kontrol versi
Pembaruan Regulasi Instan
Peraturan tidak menunggu jadwal produksi Anda. OSHA memperbarui sebuah standar. Sebuah putusan pengadilan mengubah persyaratan pelatihan pelecehan. Edit naskah pelatihan Anda dengan persyaratan terbaru dan buat ulang videonya dalam lima menit. Unggah ke LMS Anda dan sistem akan otomatis menggantikan versi lama. Pelatihan kepatuhan Anda tetap akurat tanpa harus menunggu berminggu-minggu karena keterlambatan produksi.
Perubahan skrip diterapkan dalam hitungan menit
Tidak perlu pengambilan gambar ulang
Pelacakan versi untuk kepatuhan
Perbarui semua bahasa secara bersamaan
Pelatihan Kepatuhan Multibahasa
Banyak yurisdiksi secara hukum mewajibkan pelatihan dalam bahasa yang dipahami karyawan. Satu video kepatuhan dapat diubah menjadi versi dalam berbagai bahasa tanpa batas. Terjemahkan pelatihan OSHA ke bahasa Spanyol untuk fasilitas Anda di Texas, bahasa Portugis untuk pekerja Brasil, dan bahasa Vietnam untuk tim Anda di California. Kloning suara memastikan penyampaian yang alami, bukan suara robotik text-to-speech. Setiap versi bahasa tetap memiliki pelacakan SCORM yang sama.
Tersedia dalam 175+ bahasa
Kloning suara natural per bahasa
Sinkronisasi bibir sesuai dengan gerakan mulut
Pelacakan SCORM per versi bahasa
Konten Kepatuhan Profesional
Tidak ada yang menyelesaikan dek PowerPoint 40 slide tentang pencegahan pelecehan. Tingkat penyelesaian video 3x lebih tinggi dibanding pelatihan berbasis dokumen. Presenter avatar profesional menyampaikan materi wajib dalam format yang menarik dan nyaman ditonton. Karyawan lebih memahami persyaratan dan mengingat pelatihan lebih lama.
Penyampaian presentasi yang profesional
Penyelesaian lebih tinggi dibandingkan dokumen
Retensi pengetahuan yang lebih baik
Contoh berbasis skenario jika diperlukan
Dari Kebutuhan Pelatihan hingga Kursus Terbit dalam 3 Langkah
Unggah Konten Kepatuhan Anda
Mulailah dengan materi kepatuhan yang sudah ada. Unggah deck PowerPoint dari pelatihan sebelumnya, tempelkan naskah dari dokumen kebijakan, atau gunakan garis besar konten dari pelatih eksternal Anda. Untuk topik kepatuhan yang umum, rujuk pada persyaratan yang sudah ada. Standar OSHA bersifat publik. Pedoman pencegahan pelecehan dari EEOC sudah terdokumentasi. Persyaratan HIPAA sudah ditetapkan.
Pilih Presenter Profesional
Pilih dari lebih dari 120 avatar AI profesional yang sesuai untuk topik kepatuhan yang serius. Presenter berpenampilan profesional bisnis untuk pelatihan pelecehan. Avatar berfokus pada keselamatan untuk konten OSHA. Tenaga profesional kesehatan untuk pelatihan HIPAA. Tambahkan logo dan branding perusahaan Anda. Sertakan pernyataan penafian hukum yang diwajibkan.
Terapkan dengan Pelacakan SCORM
Ekspor sebagai paket SCORM. Unggah ke LMS Anda bersama pelatihan wajib lainnya. Tetapkan persyaratan penyelesaian. Tetapkan kepada kelompok karyawan yang diwajibkan. LMS Anda akan menangani pendaftaran, pelacakan, pengingat, dan dokumentasi. Saat auditor meminta bukti, buat laporan penyelesaian.
Pelatihan Kepatuhan untuk Setiap Persyaratan Regulasi
Pelatihan Keselamatan OSHA
Manufaktur, konstruksi, pergudangan, dan semua industri dengan persyaratan keselamatan kerja. Komunikasi bahaya, lockout tagout, perlindungan jatuh, masuk ke ruang terbatas, pengoperasian forklift, persyaratan APD. Buat pelatihan yang sesuai dengan standar OSHA dengan pencatatan penyelesaian untuk keperluan inspeksi.
Use case: Perusahaan manufaktur dengan tiga shift membuat video pelatihan penguncian dan penandaan (lockout tagout) OSHA. Video tersebut disebarkan dalam bahasa Inggris dan Spanyol. Semua shift menyelesaikan pelatihan sesuai jadwal masing-masing. Inspektur OSHA meminta dokumentasi. Manajer menghasilkan laporan penyelesaian yang menunjukkan kepatuhan 100% dalam waktu kurang dari dua menit.
Pelatihan Privasi dan Keamanan HIPAA
Penyedia layanan kesehatan, praktik medis, rumah sakit, perusahaan asuransi, dan setiap entitas yang tercakup yang menangani informasi kesehatan yang dilindungi. Aturan privasi HIPAA, aturan keamanan, pemberitahuan pelanggaran, hak-hak pasien. Persyaratan pelatihan HIPAA tahunan dipenuhi dengan konten video yang dapat dilacak.
Use case: Praktik medis dengan banyak lokasi membuat pelatihan privasi HIPAA. Pelatihan tersebut diterapkan ke semua staf klinis dan administratif di lima kantor. LMS melacak penyelesaian pelatihan untuk membuktikan bahwa semua karyawan telah memenuhi persyaratan tahunan HIPAA sebelum tenggat waktu.
Pelatihan Pencegahan Pelecehan
Wajib di sebagian besar negara bagian untuk semua pemberi kerja. Mencakup pelecehan seksual, diskriminasi, pembalasan, pembentukan tempat kerja yang saling menghormati, prosedur pelaporan, dan tanggung jawab manajer. Persyaratan khusus tiap negara bagian dipenuhi dengan konten yang dapat disesuaikan.
Use case: Jaringan ritel dengan 50 lokasi di California dan New York membuat pelatihan pencegahan pelecehan yang memenuhi persyaratan khusus di kedua negara bagian tersebut. Melacak penyelesaian pelatihan untuk membuktikan bahwa semua supervisor telah menyelesaikan pelatihan dua jam yang diwajibkan di California.
Kepatuhan Privasi Data & Keamanan Siber
Persyaratan GDPR untuk operasi di Eropa, kebijakan perlindungan data, kesadaran terhadap phishing, keamanan kata sandi, pelaporan insiden. Perusahaan teknologi, layanan keuangan, dan organisasi apa pun yang menangani data pelanggan.
Use case: Perusahaan SaaS membuat pelatihan kepatuhan GDPR untuk karyawan di Eropa. Mencakup prinsip perlindungan data, hak individu, prosedur pemberitahuan pelanggaran. Melacak penyelesaian pelatihan untuk dokumentasi kepatuhan regulasi.
Kepatuhan Layanan Keuangan
Anti pencucian uang, Undang-Undang Kerahasiaan Bank, Kenali Nasabah Anda (KYC), kepatuhan SOX, regulasi sekuritas, pencegahan perdagangan orang dalam. Bank, koperasi kredit, perusahaan investasi, perusahaan asuransi yang memenuhi persyaratan regulasi keuangan.
Use case: Bank regional membuat pelatihan AML untuk semua teller dan staf yang berhadapan langsung dengan nasabah. Diperbarui setiap triwulan dengan contoh kasus baru dan perubahan regulasi. Pelacakan SCORM menyediakan dokumentasi ujian untuk keperluan tinjauan regulasi.
Pelatihan Kepatuhan Karyawan Baru
Pastikan setiap karyawan menyelesaikan kebijakan wajib selama proses orientasi menggunakan video orientasi karyawan dengan pelacakan kepatuhan otomatis.
Punya pertanyaan? Kami punya jawabannya
Apakah ini memenuhi persyaratan pelatihan OSHA?
Ya. OSHA mewajibkan pelatihan yang sesuai, pemahaman bahasa, dan dokumentasi.Pelatihan video dengan pelacakan SCORM memenuhi persyaratan ini. Banyak organisasi juga memperluas pendidikan kepatuhan melaluivideo pelatihan internal yang berkelanjutan untuk memperkuat kesadaran keselamatan dan regulasi.
Apakah pelatihan melalui video memenuhi ketentuan hukum untuk pencegahan pelecehan?
Sebagian besar undang-undang pelatihan pencegahan pelecehan di tingkat negara bagian mewajibkan konten yang interaktif, tetapi tidak mensyaratkan pelatihan tatap muka. Pelatihan berbasis video dengan contoh skenario dan tes pemahaman sudah memenuhi persyaratan interaktif. California, New York, Connecticut, Delaware, Illinois, dan Maine semuanya menerima pelatihan pencegahan pelecehan berbasis video.
Bagaimana cara kerja pelacakan SCORM untuk dokumentasi kepatuhan?
SCORM mengirimkan data penyelesaian ke LMS Anda, termasuk siapa yang menyelesaikannya, kapan, durasi pengerjaan, skor penilaian, dan versi yang digunakan. LMS Anda menyimpan ini secara permanen, sehingga membentuk jejak audit yang membuktikan bahwa pelatihan wajib telah dilakukan.
Bisakah Anda memperbarui video ketika peraturan berubah?
Undang-undang federal dan negara bagian sering kali mewajibkan pelatihan dalam bahasa yang dipahami karyawan. Buat video kepatuhan Anda dalam bahasa Inggris, terjemahkan ke bahasa Spanyol, Vietnam, Mandarin, atau bahasa apa pun yang digunakan tenaga kerja Anda. Setiap versi bahasa memiliki pelacakan SCORM tersendiri.
Bagaimana dengan karyawan yang tidak bisa berbahasa Inggris?
Undang-undang federal dan negara bagian sering kali mewajibkan pelatihan dalam bahasa yang dipahami karyawan. Buat video kepatuhan Anda dalam bahasa Inggris, lalu terjemahkan ke bahasa Spanyol, Vietnam, Mandarin, atau bahasa apa pun yang digunakan tenaga kerja Anda. Setiap versi bahasa memiliki pelacakan SCORM-nya sendiri.
Berapa lama sebaiknya durasi video pelatihan kepatuhan?
Tergantung pada persyaratan regulasi. California mewajibkan dua jam pelatihan pelecehan untuk supervisor. Sebagian besar negara bagian menerima satu jam untuk pelatihan karyawan. Untuk kepatuhan umum, usahakan setiap modul tidak lebih dari 20 menit. Bagi persyaratan yang lebih panjang menjadi beberapa bab.
Platform LMS apa saja yang kompatibel dengan ini?
LMS apa pun yang mendukung SCORM 1.2 atau 2004, yang pada dasarnya mencakup hampir semuanya. Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors, Oracle, Absorb, TalentLMS, Moodle, Canvas, Blackboard, dan ratusan lainnya
Bagaimana Anda membuktikan pelatihan kepada auditor?
LMS Anda menyimpan semua data penyelesaian pelatihan. Saat auditor meminta bukti, buat laporan penyelesaian dari LMS Anda. Laporan ini menampilkan nama karyawan, tanggal penyelesaian, waktu yang dihabiskan, skor penilaian, dan versi pelatihan yang telah diselesaikan.
Mulai Membuat Video Pelatihan Hari Ini
