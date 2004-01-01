Pelatihan Keselamatan OSHA Manufaktur, konstruksi, pergudangan, dan semua industri dengan persyaratan keselamatan kerja. Komunikasi bahaya, lockout tagout, perlindungan jatuh, masuk ke ruang terbatas, pengoperasian forklift, persyaratan APD. Buat pelatihan yang sesuai dengan standar OSHA dengan pencatatan penyelesaian untuk keperluan inspeksi. Use case: Perusahaan manufaktur dengan tiga shift membuat video pelatihan penguncian dan penandaan (lockout tagout) OSHA. Video tersebut disebarkan dalam bahasa Inggris dan Spanyol. Semua shift menyelesaikan pelatihan sesuai jadwal masing-masing. Inspektur OSHA meminta dokumentasi. Manajer menghasilkan laporan penyelesaian yang menunjukkan kepatuhan 100% dalam waktu kurang dari dua menit.

Pelatihan Privasi dan Keamanan HIPAA Penyedia layanan kesehatan, praktik medis, rumah sakit, perusahaan asuransi, dan setiap entitas yang tercakup yang menangani informasi kesehatan yang dilindungi. Aturan privasi HIPAA, aturan keamanan, pemberitahuan pelanggaran, hak-hak pasien. Persyaratan pelatihan HIPAA tahunan dipenuhi dengan konten video yang dapat dilacak. Use case: Praktik medis dengan banyak lokasi membuat pelatihan privasi HIPAA. Pelatihan tersebut diterapkan ke semua staf klinis dan administratif di lima kantor. LMS melacak penyelesaian pelatihan untuk membuktikan bahwa semua karyawan telah memenuhi persyaratan tahunan HIPAA sebelum tenggat waktu.

Pelatihan Pencegahan Pelecehan Wajib di sebagian besar negara bagian untuk semua pemberi kerja. Mencakup pelecehan seksual, diskriminasi, pembalasan, pembentukan tempat kerja yang saling menghormati, prosedur pelaporan, dan tanggung jawab manajer. Persyaratan khusus tiap negara bagian dipenuhi dengan konten yang dapat disesuaikan. Use case: Jaringan ritel dengan 50 lokasi di California dan New York membuat pelatihan pencegahan pelecehan yang memenuhi persyaratan khusus di kedua negara bagian tersebut. Melacak penyelesaian pelatihan untuk membuktikan bahwa semua supervisor telah menyelesaikan pelatihan dua jam yang diwajibkan di California.

Kepatuhan Privasi Data & Keamanan Siber Persyaratan GDPR untuk operasi di Eropa, kebijakan perlindungan data, kesadaran terhadap phishing, keamanan kata sandi, pelaporan insiden. Perusahaan teknologi, layanan keuangan, dan organisasi apa pun yang menangani data pelanggan. Use case: Perusahaan SaaS membuat pelatihan kepatuhan GDPR untuk karyawan di Eropa. Mencakup prinsip perlindungan data, hak individu, prosedur pemberitahuan pelanggaran. Melacak penyelesaian pelatihan untuk dokumentasi kepatuhan regulasi.

Kepatuhan Layanan Keuangan Anti pencucian uang, Undang-Undang Kerahasiaan Bank, Kenali Nasabah Anda (KYC), kepatuhan SOX, regulasi sekuritas, pencegahan perdagangan orang dalam. Bank, koperasi kredit, perusahaan investasi, perusahaan asuransi yang memenuhi persyaratan regulasi keuangan. Use case: Bank regional membuat pelatihan AML untuk semua teller dan staf yang berhadapan langsung dengan nasabah. Diperbarui setiap triwulan dengan contoh kasus baru dan perubahan regulasi. Pelacakan SCORM menyediakan dokumentasi ujian untuk keperluan tinjauan regulasi.