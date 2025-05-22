Uji lebih banyak kait dan tawaran dengan usaha yang lebih sedikit

Buat beberapa versi dari promo yang sama dengan intro, visual, atau ajakan bertindak yang berbeda. Ekspor aset untuk kanal berbayar dan organik serta lacak kinerjanya. Ini membantu Anda meningkatkan pengembalian investasi iklan sambil menjaga biaya produksi tetap rendah.