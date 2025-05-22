Buat konten video promosi AI yang terlihat canggih dan berkinerja tinggi, tanpa kamera atau pengeditan yang rumit. Ubah tautan produk, skrip pendek, dan ide sederhana menjadi video promosi yang sesuai dengan merek dalam hitungan menit. HeyGen membantu tim meluncurkan lebih kreatif, menguji lebih banyak sudut pandang, dan bergerak lebih cepat daripada produksi tradisional.
Coba generator video dari gambar kami yang gratis
Umumkan produk dan fitur baru dengan promo singkat yang menunjukkan nilai jelas. Gunakan overlay, potongan cepat, dan suara latar untuk menonjolkan apa yang paling penting. Bantu audiens memahami mengapa mereka harus peduli dalam hitungan detik.
Buat promosi menakjubkan untuk penjualan hari libur, diskon kilat, dan kampanye terbatas waktu dengan cepat menggunakan pembuat video kami. Perbarui teks, harga, dan suara tanpa harus mengambil ulang gambar. Fleksibilitas ini sangat ideal untuk promosi yang bergerak cepat.
Dorong pendaftaran untuk webinar, konferensi, dan acara langsung dengan klip promosi yang terfokus. Gabungkan visual pembicara, agenda, dan bukti sosial untuk meningkatkan minat. Bagikan melalui media sosial, email, dan situs web dengan usaha tambahan yang minimal.
Ceritakan kisah merek Anda dengan promosi yang memperkuat posisi dan nilai-nilai Anda. Gabungkan cuplikan gaya hidup, visual produk, dan narasi menjadi satu kesatuan yang koheren. Gunakan variasi untuk berkomunikasi dengan segmen yang berbeda sambil tetap mempertahankan ide pokok yang sama.
Buat promosi vertikal dan persegi yang dioptimalkan untuk feed dan cerita. Desain konten yang menarik perhatian di detik-detik pertama dan membuat penonton terus menonton. Gunakan kembali promosi untuk berbagai platform tanpa perlu mengubah ukuran secara manual.
Jelaskan apa yang dilakukan produk Anda dan mengapa berbeda dengan menggunakan promo yang cepat dan jelas. Gunakan visual layar dan bahasa sederhana untuk mengurangi hambatan bagi pengguna baru. Video-video ini membantu halaman arahan, toko aplikasi, dan iklan untuk memiliki tingkat konversi yang lebih baik.
Mengapa HeyGen adalah Generator Video Promo AI Terbaik
HeyGen dibuat untuk pemasar dan kreator yang membutuhkan video promosi berdampak tinggi dengan cepat. Mulai dengan brief atau URL dan bersiaplah untuk mengedit konsep yang sudah sesuai dengan pesan Anda. Anda tetap mengontrol kreativitas, sementara AI mengurus visual, suara, dan struktur.
Tempelkan tautan produk atau ide singkat dan hasilkan draf video yang sudah mencakup adegan, keterangan, dan suara latar. Daripada membuat setiap promosi dari awal, Anda cukup menyempurnakan apa yang telah AI ciptakan. Ini memungkinkan Anda bergerak dari konsep ke unggahan dalam waktu yang singkat dengan pembuat video promosi AI kami.
Terapkan kit merek Anda sehingga logo, warna, dan font tetap konsisten di setiap promosi. Simpan tata letak dan gaya yang Anda suka dan gunakan kembali untuk kampanye mendatang. Hasilnya adalah perpustakaan video yang terasa seragam, bahkan ketika banyak orang berkontribusi.
Buat beberapa versi dari promo yang sama dengan intro, visual, atau ajakan bertindak yang berbeda. Ekspor aset untuk kanal berbayar dan organik serta lacak kinerjanya. Ini membantu Anda meningkatkan pengembalian investasi iklan sambil menjaga biaya produksi tetap rendah.
URL dan skrip untuk pembuatan video promosi
Mulai dari halaman produk, halaman arahan, atau skrip dan secara otomatis buat video promosi terstruktur menggunakan pembuat video promosi AI kami. HeyGen mengidentifikasi manfaat utama dan mengubahnya menjadi adegan dengan teks dan visual. Anda dapat menyempurnakan atau membuat ulang hingga video promosi sesuai dengan visi Anda.
Template dan tata letak siap promosi
Gunakan template yang dirancang untuk promosi produk, penawaran, dan kampanye pengumuman untuk membuat konten video yang menakjubkan. Tata letak dioptimalkan untuk keterbacaan, tempo, dan penempatan ajakan bertindak. Ini memberikan Anda dasar visual yang kuat untuk setiap promosi.
Avatar AI, pengisi suara, dan teks terjemahan
Tambahkan kehadiran manusia menggunakan avatar AI dan suara alami dalam berbagai bahasa untuk proyek pembuat video Anda. Caption otomatis membuat video tetap mudah dipahami bahkan ketika suara dimatikan. Anda dapat menyesuaikan nada dan cara penyampaian untuk cocok dengan performa atau gaya merek.
Ekspor multi format untuk setiap saluran
Ekspor promosi dalam format vertikal, persegi, dan horizontal yang disesuaikan untuk setiap platform. Pertahankan area aman dan teks yang mudah dibaca di seluruh penempatan. Satu proyek dapat mendukung iklan, postingan feed, cerita, dan aset situs web secara bersamaan.
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.
Cara Menggunakan Generator Video Promo AI
HeyGen terintegrasi dengan alur kerja pemasaran yang ada sehingga tim dapat menambahkan video tanpa menghambat kampanye. Dari konsep hingga ekspor, Anda tetap fokus pada strategi sementara platform menangani eksekusi.
Tempelkan URL, deskripsikan promosi Anda, atau tambahkan skrip singkat. Tentukan audiens dan tujuan utama agar arah video tetap selaras dengan tujuan Anda. Ini menjadi dasar untuk promo yang dihasilkan.
Pilih templat dan rasio aspek yang sesuai dengan saluran target Anda. Pilih suara AI atau avatar yang cocok dengan nada merek Anda. Sesuaikan gaya visual agar cocok dengan kreativitas performa, kampanye merek, atau keduanya.
Pratinjau promo yang dibuat dan sesuaikan pembukaan, pernyataan manfaat, serta tawaran. Tambah atau hapus adegan, atur waktu, dan perbarui teks di layar. Perubahan kecil membantu Anda menyiapkan berbagai variasi untuk pengujian.
Unduh video final dalam format yang tepat dan unggah ke platform iklan, saluran sosial, atau situs Anda. Pantau kinerja dan kembali ke HeyGen untuk segera membuat variasi baru. Siklus ini membantu promosi Anda meningkat dengan setiap kampanye.
Video promosi AI adalah video promosi yang dibuat dengan bantuan kecerdasan buatan. Video ini menggunakan AI untuk menghasilkan visual, suara latar, dan struktur dari masukan sederhana sehingga kampanye dapat diluncurkan lebih cepat dan membutuhkan lebih sedikit sumber daya produksi.
Tidak. HeyGen dirancang agar para pemasar, pendiri, dan tim konten dapat membuat promosi tanpa keahlian mengedit tradisional. Alur kerja yang terpandu, template, dan kontrol yang sederhana membuat produksi menjadi mudah dan efisien.
Ya. Anda dapat mengunggah klip produk, citra merek, dan logo untuk disertakan dalam promosi Anda. Aset-aset ini akan berdampingan dengan visual yang dihasilkan AI sehingga konten Anda terasa unik dan otentik.
Anda dapat menggunakan promo yang diekspor di platform sosial, jaringan iklan, situs web, dan kampanye email. Preset rasio aspek membantu Anda mendukung TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan lainnya dari satu proyek sumber.
Ya. Anda dapat menghasilkan voiceover dan teks terjemahan dalam berbagai bahasa untuk video promosi yang dihasilkan AI Anda dengan fitur video translator. Ini memudahkan untuk menyesuaikan kampanye untuk berbagai wilayah sambil menjaga kreativitas inti Anda konsisten dalam generator video AI promosi Anda, AI video generator.
Ya. HeyGen mengekspor file berkualitas tinggi yang cocok untuk penempatan berbayar dan distribusi organik untuk kampanye iklan video Anda. Kejernihan visual, tempo, dan teks terjemahan dioptimalkan untuk platform iklan modern dan lingkungan feed dalam iklan video Anda.
Ya. Tim dapat berbagi proyek, menggunakan kembali templat, dan mengoordinasikan versi untuk video mereka menggunakan platform kami. Ini membantu agensi, tim internal, dan mitra mengelola banyak promosi tanpa kehilangan jejak merek atau pesan.
Alur kerja promosi AI dapat memangkas waktu produksi dari hari menjadi menit untuk banyak kampanye, memungkinkan Anda membuat video promosi dengan mudah. Daripada membangun ulang setiap video, Anda mengulang pada struktur yang telah terbukti dan dengan cepat menghasilkan variasi baru.
Ya. Anda dapat membuka kembali proyek, menyesuaikan skrip, penawaran, atau visual, dan menghasilkan ulang promo yang telah diperbarui. Ini membantu Anda menjaga kampanye yang selalu hijau tetap segar dan selaras dengan harga, pesan, atau visual terkini.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.