Mulai dari URL produk, skrip pendek, atau satu brief singkat dan ciptakan iklan video yang terpolis tanpa kamera atau pengeditan manual. HeyGen secara otomatis menghasilkan tempo, voiceover, teks, dan ekspor yang siap untuk platform sehingga tim dapat meluncurkan lebih banyak varian iklan dan mempelajari apa yang dapat diperluas.
Generator Iklan Video AI membantu Anda membuat iklan video berkinerja tinggi tanpa perlu pengambilan gambar atau penyuntingan manual. Mulai dengan skenario atau ide, dan HeyGen secara otomatis mengubahnya menjadi iklan yang siap dipublikasikan di platform, dioptimalkan untuk sosial, kinerja, dan kampanye digital. Ciptakan, perbarui, dan skala kreatif iklan lebih cepat, tanpa template, garis waktu, atau keterlambatan produksi.
Ketika peluncuran membutuhkan kecepatan, metode tradisional seringkali menyebabkan keterlambatan, namun solusi iklan AI kami dapat mempercepat prosesnya. HeyGen mengubah halaman produk atau brief menjadi video peluncuran singkat yang menonjolkan keuntungan, sehingga Anda dapat memulai kampanye berbayar dalam hitungan jam, bukan minggu.
Katalog SKU yang besar memerlukan kreativitas yang konsisten untuk setiap produk. HeyGen mengotomatiskan b-roll, closeup, dan penandaan fitur untuk setiap item sehingga tim eCommerce dapat membuat promosi katalog yang dapat diskalakan dengan kualitas yang seragam.
Konten dalam bentuk pendek memerlukan daya tarik segera dan tempo yang ketat. HeyGen membuat editan vertikal dengan frame pembuka yang menarik, caption yang mudah dibaca, dan pengaturan waktu yang sesuai dengan platform untuk meningkatkan klik dan durasi tonton pada Reels dan Shorts.
Retargeting memerlukan pesan yang disesuaikan untuk berbagai segmen audiens. HeyGen menghasilkan varian yang dipersonalisasi dengan menonjolkan diskon, manfaat, atau testimoni untuk meningkatkan konversi dari lalu lintas yang sudah mengenal.
Agensi membutuhkan volume dan konsistensi lintas klien, terutama saat membuat iklan video dalam hitungan menit. HeyGen menerapkan kit merek, menghasilkan ekspor yang terorganisir, dan mempercepat iterasi sehingga agensi dapat menyediakan lebih banyak kreativitas tanpa menggelembungkan biaya.
Ekspansi global memerlukan kreatif yang dilokalkan. HeyGen’s penerjemah video menghasilkan ulang voiceover, teks terjemahan, dan penyesuaian tempo untuk setiap bahasa sehingga tim dapat menguji dan meluncurkan kampanye lokal dengan cepat.
Mengapa HeyGen adalah skrip AI video terbaik
HeyGen mengubah skenario apa pun menjadi video yang berkualitas tinggi dan tampak nyata dalam hitungan menit. Mulai dari ide kasar, skenario yang sudah dipoles, atau bahkan beberapa poin penting. HeyGen menghasilkan adegan percakapan yang realistis dengan kontrol yang kuat, sehingga Anda dapat beralih dari kata-kata menjadi video jadi tanpa alur produksi tradisional.
Ubah skrip menjadi video yang terlihat profesional dalam hitungan menit. Ini jauh lebih cepat dan murah daripada proses pembuatan film, pengambilan gambar ulang, atau garis waktu penyuntingan yang rumit.
Buat video berkualitas profesional dengan alur kerja yang sederhana dan intuitif. Tanpa latar belakang pengeditan. Tanpa konfigurasi teknis. Cukup tulis, buat, sempurnakan
Dari draf pertama Anda hingga ekspor akhir, editor berbasis teks HeyGen mempermudah seluruh prosesnya. Perbarui baris, sesuaikan tempo, revisi adegan, dan lakukan iterasi dengan cepat, seperti mengedit dokumen, bukan timeline.
Tautan ke alur kerja video dari halaman produk
Tempelkan URL produk atau halaman arahan dan HeyGen akan mengekstrak gambar, spesifikasi, dan pesan untuk membuat papan cerita. Tautan ke halaman alur kerja video memetakan konten halaman ke dalam iklan multi-scena atau klip promosi singkat yang dioptimalkan untuk penempatan sosial dengan masukan manual yang minimal.
Skrip menjadi video dengan opsi suara manusia
Tulis skrip singkat atau biarkan HeyGen menyusun hook dan CTA. Mesin ini menghasilkan suara narasi yang terdengar alami dalam berbagai nada dan bahasa serta menerapkan sinkronisasi bibir yang akurat ketika menggunakan aset kepala yang berbicara atau avatar untuk menjaga narasi tetap selaras.
Otomatisasi kreatif dan preset penataan gaya
Pilih tema visual, tempo, dan rasio aspek dan HeyGen akan menerapkan gerakan yang rapi, gaya teks, dan transisi secara otomatis. Preset platform memastikan setiap ekspor dioptimalkan untuk penempatan iklan dan perhatian penonton tanpa pekerjaan pengubahan ukuran tambahan.
Dukungan pembuatan batch, pengujian, dan analitik
Hasilkan ratusan varian iklan dengan mengubah hook, gambar, atau CTA secara massal menggunakan platform iklan AI kami. Ekspor diatur untuk manajer iklan dan tes A B. Gunakan saran bawaan untuk audiens dan lacak sinyal kinerja sehingga tim dapat dengan cepat mengisolasi elemen kreatif yang menang.
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.
Cara Menggunakan Generator Iklan Video AI
Buat video yang siap iklan dalam empat langkah jelas dari brief hingga aset yang dapat dipublikasikan.
Tempel URL produk, unggah gambar, atau masukkan skrip singkat. HeyGen menganalisis konten, mengekstrak fitur kunci, dan menyiapkan storyboard adegan demi adegan untuk memandu pembuatan.
Pilih rasio aspek, tema visual, dan tempo. Terapkan kit merek Anda sehingga logo, font, dan warna tetap konsisten di setiap varian dan penempatan.
Buatlah beberapa draf dengan berbagai pengait, visual, dan seruan bertindak. Pratinjau secara berdampingan, sesuaikan teks atau gambar, dan buat ulang varian untuk pengujian A/B tanpa penyuntingan garis waktu manual menggunakan pembuat iklan kami.
Unduh MP4 dan gambar yang dioptimalkan untuk Feed, Reels, Stories, dan penempatan di dalam aliran. Gunakan ekspor batch untuk mengunggah aset yang terorganisir langsung ke manajer iklan dan mulai uji coba segera.
Sebuah generator iklan video AI mengubah brief, URL, gambar, atau skrip menjadi kreatif iklan yang jadi dengan menggunakan komposisi adegan otomatis, sintesis suara, penulisan caption, dan format ekspor. HeyGen menggabungkan teks ke video dan avatar AI untuk menciptakan konten yang menarik. gambar ke video mengalir untuk menciptakan iklan yang terpolis tanpa kamera atau pengeditan manual.
HeyGen menekankan pada kejelasan, kontrol, dan kecepatan daripada ketergantungan pada template yang berat. Dengan memungkinkan tim untuk memperbarui skrip daripada membangun ulang video, ini memudahkan iterasi, menjaga konsistensi lintas kampanye, dan meningkatkan kreativitas iklan tanpa memperlambat alur kerja produksi
AI membantu Anda membuat variasi iklan lebih cepat, yang meningkatkan pengujian dan optimisasi. Performa masih tergantung pada penawaran dan pesan Anda, namun iterasi yang lebih cepat memudahkan untuk belajar dari hasil dan menyempurnakan kreativitas tanpa hambatan produksi.
Ya. HeyGen mendukung pembuatan iklan untuk TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan Google Ads. Banyak tim juga menggunakan Repurpose Video untuk menyesuaikan kreativitas iklan yang sama di berbagai platform tanpa harus memulai dari awal.
Tidak. HeyGen dirancang untuk pemasar, pendiri, dan tim yang menginginkan hasil tanpa perlu alat pengeditan yang rumit. Kebanyakan perubahan melibatkan pembaruan teks sederhana, sehingga mudah diakses bahkan jika Anda belum pernah mengedit video sebelumnya.
Terapkan kit merek dengan logo, font, dan warna. HeyGen menerapkan aturan merek di seluruh draf dan templat yang dihasilkan, serta memungkinkan penguncian elemen kunci sehingga tim dapat menjaga konsistensi secara massal.
HeyGen mengekspor file video MP4 dan gambar beresolusi tinggi yang diformat untuk Feed, Reels, Stories, Messenger, dan penempatan in-stream. Ekspor batch mengorganisir file dengan penamaan yang jelas untuk manajer iklan dan alat kampanye.
HeyGen mengikuti praktik terbaik platform umum seperti rasio aspek, keterbacaan keterangan, dan rasio teks tipikal, namun kepatuhan terhadap kebijakan akhir dan persetujuan iklan tetap menjadi tanggung jawab pengiklan.
Anda dapat memulai dengan cepat dan menguji alur kerja sebelum meningkatkan skala. HeyGen memungkinkan Anda untuk membuat iklan video AI pertama Anda langsung di peramban, sehingga Anda dapat melihat bagaimana itu cocok dengan proses pemasaran Anda sebelum berkomitmen.
Anda dapat membuat promosi produk, iklan kesadaran merek, kreatif kinerja, iklan edukatif, dan pengumuman. Untuk tata letak yang terstruktur, banyak tim memulai dengan Video Template untuk menjaga konsistensi merek di seluruh kampanye.
