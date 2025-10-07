Generator Iklan Video AI untuk Pembuatan Iklan Instan

Mulai dari URL produk, skrip pendek, atau satu brief singkat dan ciptakan iklan video yang terpolis tanpa kamera atau pengeditan manual. HeyGen secara otomatis menghasilkan tempo, voiceover, teks, dan ekspor yang siap untuk platform sehingga tim dapat meluncurkan lebih banyak varian iklan dan mempelajari apa yang dapat diperluas.

-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Coba Generator Iklan Video AI kami

Generator Iklan Video AI membantu Anda membuat iklan video berkinerja tinggi tanpa perlu pengambilan gambar atau penyuntingan manual. Mulai dengan skenario atau ide, dan HeyGen secara otomatis mengubahnya menjadi iklan yang siap dipublikasikan di platform, dioptimalkan untuk sosial, kinerja, dan kampanye digital. Ciptakan, perbarui, dan skala kreatif iklan lebih cepat, tanpa template, garis waktu, atau keterlambatan produksi.


us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Iklan peluncuran produk cepat

Iklan peluncuran produk cepat

Ketika peluncuran membutuhkan kecepatan, metode tradisional seringkali menyebabkan keterlambatan, namun solusi iklan AI kami dapat mempercepat prosesnya. HeyGen mengubah halaman produk atau brief menjadi video peluncuran singkat yang menonjolkan keuntungan, sehingga Anda dapat memulai kampanye berbayar dalam hitungan jam, bukan minggu.

Kampanye katalog dan pasar

Kampanye katalog dan pasar

Katalog SKU yang besar memerlukan kreativitas yang konsisten untuk setiap produk. HeyGen mengotomatiskan b-roll, closeup, dan penandaan fitur untuk setiap item sehingga tim eCommerce dapat membuat promosi katalog yang dapat diskalakan dengan kualitas yang seragam.

Iklan bentuk pendek yang berorientasi sosial

Iklan bentuk pendek yang berorientasi sosial

Konten dalam bentuk pendek memerlukan daya tarik segera dan tempo yang ketat. HeyGen membuat editan vertikal dengan frame pembuka yang menarik, caption yang mudah dibaca, dan pengaturan waktu yang sesuai dengan platform untuk meningkatkan klik dan durasi tonton pada Reels dan Shorts.

Retargeting dan kreatif dinamis

Retargeting dan kreatif dinamis

Retargeting memerlukan pesan yang disesuaikan untuk berbagai segmen audiens. HeyGen menghasilkan varian yang dipersonalisasi dengan menonjolkan diskon, manfaat, atau testimoni untuk meningkatkan konversi dari lalu lintas yang sudah mengenal.

Pengiriman kampanye agensi

Pengiriman kampanye agensi

Agensi membutuhkan volume dan konsistensi lintas klien, terutama saat membuat iklan video dalam hitungan menit. HeyGen menerapkan kit merek, menghasilkan ekspor yang terorganisir, dan mempercepat iterasi sehingga agensi dapat menyediakan lebih banyak kreativitas tanpa menggelembungkan biaya.

Peluncuran pasar internasional

Peluncuran pasar internasional

Ekspansi global memerlukan kreatif yang dilokalkan. HeyGen’s penerjemah video menghasilkan ulang voiceover, teks terjemahan, dan penyesuaian tempo untuk setiap bahasa sehingga tim dapat menguji dan meluncurkan kampanye lokal dengan cepat.

Mengapa HeyGen adalah skrip AI video terbaik

HeyGen mengubah skenario apa pun menjadi video yang berkualitas tinggi dan tampak nyata dalam hitungan menit. Mulai dari ide kasar, skenario yang sudah dipoles, atau bahkan beberapa poin penting. HeyGen menghasilkan adegan percakapan yang realistis dengan kontrol yang kuat, sehingga Anda dapat beralih dari kata-kata menjadi video jadi tanpa alur produksi tradisional.

Generasi kilat cepat

Ubah skrip menjadi video yang terlihat profesional dalam hitungan menit. Ini jauh lebih cepat dan murah daripada proses pembuatan film, pengambilan gambar ulang, atau garis waktu penyuntingan yang rumit.

Tanpa kurva pembelajaran

Buat video berkualitas profesional dengan alur kerja yang sederhana dan intuitif. Tanpa latar belakang pengeditan. Tanpa konfigurasi teknis. Cukup tulis, buat, sempurnakan

Editor kreatif serba ada

Dari draf pertama Anda hingga ekspor akhir, editor berbasis teks HeyGen mempermudah seluruh prosesnya. Perbarui baris, sesuaikan tempo, revisi adegan, dan lakukan iterasi dengan cepat, seperti mengedit dokumen, bukan timeline.

Tautan ke alur kerja video dari halaman produk

Tempelkan URL produk atau halaman arahan dan HeyGen akan mengekstrak gambar, spesifikasi, dan pesan untuk membuat papan cerita. Tautan ke halaman alur kerja video memetakan konten halaman ke dalam iklan multi-scena atau klip promosi singkat yang dioptimalkan untuk penempatan sosial dengan masukan manual yang minimal.

Beberapa layar smartphone menampilkan video langsung seorang wanita, dengan bendera bahasa untuk Prancis, Spanyol, Cina, dan Jerman.

Skrip menjadi video dengan opsi suara manusia

Tulis skrip singkat atau biarkan HeyGen menyusun hook dan CTA. Mesin ini menghasilkan suara narasi yang terdengar alami dalam berbagai nada dan bahasa serta menerapkan sinkronisasi bibir yang akurat ketika menggunakan aset kepala yang berbicara atau avatar untuk menjaga narasi tetap selaras.

Antarmuka pengeditan dokumen digital yang menampilkan teks, "Ikhtisar Hasil Kuartal 3," dan foto seorang pria yang tersenyum.

Otomatisasi kreatif dan preset penataan gaya

Pilih tema visual, tempo, dan rasio aspek dan HeyGen akan menerapkan gerakan yang rapi, gaya teks, dan transisi secara otomatis. Preset platform memastikan setiap ekspor dioptimalkan untuk penempatan iklan dan perhatian penonton tanpa pekerjaan pengubahan ukuran tambahan.

Sebuah gelombang bingkai berbentuk tombol putar yang penuh warna, masing-masing menampilkan wanita yang sama tersenyum dalam berbagai peran profesional.

Dukungan pembuatan batch, pengujian, dan analitik

Hasilkan ratusan varian iklan dengan mengubah hook, gambar, atau CTA secara massal menggunakan platform iklan AI kami. Ekspor diatur untuk manajer iklan dan tes A B. Gunakan saran bawaan untuk audiens dan lacak sinyal kinerja sehingga tim dapat dengan cepat mengisolasi elemen kreatif yang menang.

Seorang pria tersenyum dan memakai kacamata, dengan tampilan overlay sebuah perangkat dengan tombol-tombol berwarna dan teks '+ Tambah produk'.

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.

Miro
"Hal ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam prosesnya seperti yang saya lakukan ketika berhubungan dengan media penceritaan visual."

Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Momen ajaib bagi saya adalah ketika kami memiliki sebuah film yang saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba, kami menyadari saya bisa menulis skenario, mengirimkannya, dan tidak perlu berdiri di depan kamera lagi."

Roger Hirst, Pendiri Bersama
play buttonWatch video
Hari Kerja
"Yang saya sukai tentang HeyGen adalah saya tidak perlu lagi menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperluas tim kami. Kami bisa melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Bagaimana cara kerjanya

Cara Menggunakan Generator Iklan Video AI

Buat video yang siap iklan dalam empat langkah jelas dari brief hingga aset yang dapat dipublikasikan.

Langkah 1

Tambahkan sumber Anda

Tempel URL produk, unggah gambar, atau masukkan skrip singkat. HeyGen menganalisis konten, mengekstrak fitur kunci, dan menyiapkan storyboard adegan demi adegan untuk memandu pembuatan.

Langkah 2

Pilih gaya dan format

Pilih rasio aspek, tema visual, dan tempo. Terapkan kit merek Anda sehingga logo, font, dan warna tetap konsisten di setiap varian dan penempatan.

Langkah 3

Hasilkan dan sempurnakan varian

Buatlah beberapa draf dengan berbagai pengait, visual, dan seruan bertindak. Pratinjau secara berdampingan, sesuaikan teks atau gambar, dan buat ulang varian untuk pengujian A/B tanpa penyuntingan garis waktu manual menggunakan pembuat iklan kami.

Langkah 4

Ekspor dan luncurkan kampanye

Unduh MP4 dan gambar yang dioptimalkan untuk Feed, Reels, Stories, dan penempatan di dalam aliran. Gunakan ekspor batch untuk mengunggah aset yang terorganisir langsung ke manajer iklan dan mulai uji coba segera.

Sebuah Apple iMac menampilkan dasbor data dengan grafik dan metrik, sebuah keyboard, smartphone, dan cangkir di atas meja kayu.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu generator iklan video AI dan bagaimana HeyGen menggunakannya?

Sebuah generator iklan video AI mengubah brief, URL, gambar, atau skrip menjadi kreatif iklan yang jadi dengan menggunakan komposisi adegan otomatis, sintesis suara, penulisan caption, dan format ekspor. HeyGen menggabungkan teks ke video dan avatar AI untuk menciptakan konten yang menarik. gambar ke video mengalir untuk menciptakan iklan yang terpolis tanpa kamera atau pengeditan manual.

Apa yang membedakan HeyGen dari alat pembuat iklan video AI lainnya?

HeyGen menekankan pada kejelasan, kontrol, dan kecepatan daripada ketergantungan pada template yang berat. Dengan memungkinkan tim untuk memperbarui skrip daripada membangun ulang video, ini memudahkan iterasi, menjaga konsistensi lintas kampanye, dan meningkatkan kreativitas iklan tanpa memperlambat alur kerja produksi

Bisakah iklan video yang dihasilkan oleh AI benar-benar berkinerja baik?

AI membantu Anda membuat variasi iklan lebih cepat, yang meningkatkan pengujian dan optimisasi. Performa masih tergantung pada penawaran dan pesan Anda, namun iterasi yang lebih cepat memudahkan untuk belajar dari hasil dan menyempurnakan kreativitas tanpa hambatan produksi.

Apakah generator iklan video AI ini cocok untuk iklan media sosial?

Ya. HeyGen mendukung pembuatan iklan untuk TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan Google Ads. Banyak tim juga menggunakan Repurpose Video untuk menyesuaikan kreativitas iklan yang sama di berbagai platform tanpa harus memulai dari awal.

Apakah saya memerlukan pengalaman desain atau pengeditan video untuk menggunakan HeyGen?

Tidak. HeyGen dirancang untuk pemasar, pendiri, dan tim yang menginginkan hasil tanpa perlu alat pengeditan yang rumit. Kebanyakan perubahan melibatkan pembaruan teks sederhana, sehingga mudah diakses bahkan jika Anda belum pernah mengedit video sebelumnya.

Apa saja kontrol merek yang tersedia?

Terapkan kit merek dengan logo, font, dan warna. HeyGen menerapkan aturan merek di seluruh draf dan templat yang dihasilkan, serta memungkinkan penguncian elemen kunci sehingga tim dapat menjaga konsistensi secara massal.

Format ekspor dan penempatan apa saja yang didukung?

HeyGen mengekspor file video MP4 dan gambar beresolusi tinggi yang diformat untuk Feed, Reels, Stories, Messenger, dan penempatan in-stream. Ekspor batch mengorganisir file dengan penamaan yang jelas untuk manajer iklan dan alat kampanye.

Apakah iklan HeyGen sesuai dengan kebijakan platform?

HeyGen mengikuti praktik terbaik platform umum seperti rasio aspek, keterbacaan keterangan, dan rasio teks tipikal, namun kepatuhan terhadap kebijakan akhir dan persetujuan iklan tetap menjadi tanggung jawab pengiklan.

Apakah HeyGen gratis untuk dicoba?

Anda dapat memulai dengan cepat dan menguji alur kerja sebelum meningkatkan skala. HeyGen memungkinkan Anda untuk membuat iklan video AI pertama Anda langsung di peramban, sehingga Anda dapat melihat bagaimana itu cocok dengan proses pemasaran Anda sebelum berkomitmen.

Jenis iklan video apa saja yang bisa saya buat dengan alat ini?

Anda dapat membuat promosi produk, iklan kesadaran merek, kreatif kinerja, iklan edukatif, dan pengumuman. Untuk tata letak yang terstruktur, banyak tim memulai dengan Video Template untuk menjaga konsistensi merek di seluruh kampanye.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Mulai berkarya dengan HeyGen

Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.

CTA background