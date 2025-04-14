Buat video liburan yang rapi dan profesional hanya dari skrip teks sederhana dengan pembuat video liburan yang terintegrasi di HeyGen. Hasilkan ucapan musiman, kampanye meriah, dan konten perayaan untuk berbagai kesempatan tanpa perlu kamera, software editing, atau pengalaman produksi.
Mengapa Brand Memilih HeyGen Video Maker
Buat Video Liburan Apa Pun dari Teks
Lewati kamera dan kru sepenuhnya. Tulis skrip atau ucapan Anda, pilih gaya visual musiman, dan pembuat video liburan akan menghasilkan video lengkap secara otomatis. Baik Anda membuat pesan Natal, ucapan Diwali, kampanye Tahun Baru, atau ucapan terima kasih Thanksgiving, Anda memulai dengan kata-kata dan berakhir dengan video profesional. Seluruh alur kerja hanya memakan waktu beberapa menit, bukan berhari-hari, dan tidak memerlukan latar belakang pengeditan apa pun. Gunakan mesin text to video untuk beralih dari skrip ke konten liburan jadi hanya dalam satu sesi.
Ribuan Template Video Liburan
Jelajahi beragam template video liburan yang luar biasa, dibuat untuk setiap perayaan besar lintas budaya dan musim. Latar belakang meriah, motion graphic, dan palet warna musiman sudah terpasang sehingga video Anda terlihat profesional sejak frame pertama. Tambahkan stiker, ikon, dan animasi bertema liburan untuk memberi setiap video sentuhan unik yang selaras dengan brand Anda dan momen spesialnya.pembuat video AImenangani setiap lapisan visual secara otomatis, sehingga tim Anda bisa fokus pada pesannya, bukan pada proses produksinya.
Alat Pengeditan Seret-dan-Lepas
Buat video liburanmu jadi benar-benar milikmu tanpa perlu keahlian teknis. Antarmuka drag-and-drop memungkinkan kamu menghias video dengan overlay bertema musim liburan, menyesuaikan musik latar dan efek suara, serta menerapkan filter untuk menciptakan suasana liburan yang tepat. Tambahkan foto stok, ganti latar belakang, atau sisipkan visual pohon Natal untuk menyempurnakan tampilan. Semua pengeditan dilakukan langsung di browser, jadi tidak ada yang perlu diinstal dan tidak ada software rumit yang harus dipelajari. editor video AI menjaga alur kerjanya tetap mudah digunakan dari awal hingga akhir.
Pengisi Suara Alami dalam 175+ Bahasa
Tambahkan narasi yang hangat dan terdengar alami ke video liburan apa pun tanpa perlu merekam satu kalimat pun. Kloning suara Anda sendiri dari cuplikan audio pendek dan terapkan ke setiap ucapan musiman yang Anda buat. Kirim pesan selamat hari raya yang sama kepada tim, pelanggan, dan mitra di lebih dari 40 negara dalam bahasa pilihan mereka tanpa perlu membuat ulang videonya setiap kali. generator suara AI menghasilkan audio berkualitas siaran dari teks hanya dalam beberapa menit, sekaligus mempertahankan nada dan kehangatan di setiap versi bahasa.
Personalisasi Video Liburan dalam Skala Besar
Mengirim satu ucapan liburan generik ke seluruh daftar kontak Anda itu mudah. Tantangannya muncul saat Anda ingin mengirim video personal kepada ribuan penerima. Dengan personalisasi batch, Anda dapat mengganti nama, referensi perusahaan, dan detail khusus secara otomatis di ratusan versi video liburan. Setiap penerima mendapatkan ucapan yang terasa dibuat khusus untuk mereka, sehingga Anda bisa membuat konten liburan yang dipersonalisasi dalam skala besar dengan sangat mudah. Padukan ini dengan AI face swap untuk menampilkan pembawa acara yang berbeda di berbagai wilayah atau kampanye tanpa perlu pengambilan gambar tambahan.
Terjemahkan Video Liburan Apa Pun Secara Instan
Satu video liburan saja dapat menjangkau audiens yang luas ketika proses terjemahan sudah terintegrasi dalam alur produksi. Lokalkan konten musiman Anda ke lebih dari 175 bahasa dengan sinkronisasi bibir yang akurat dan kualitas suara yang tetap terjaga, sehingga setiap versi terasa senatural versi aslinya. Bagikan satu kampanye ke semua pasar hanya dalam satu sore, alih-alih mengelola jadwal produksi terpisah untuk tiap wilayah. Gunakanpenerjemah video AIuntuk melokalkan konten liburan ke pasar mana pun tanpa perlu membangun ulang video Anda dari awal.
Berbagai Penggunaan Holiday Video Maker
Running a major campaign for Christmas, Lunar New Year, or any global holiday requires consistent, high-quality video across every channel and market. Traditional production means multiple shoots, rounds of editing, and agency fees that slow down your timeline. A holiday video is a great way to convey your brand's warmth and leave a lasting impression on customers during the festive season. With a holiday video maker, your team writes the script, selects the seasonal look, and generates campaign-ready videos the same day. Use marketing videos to build full seasonal campaigns from a single workflow.
Recording a personal holiday message from a CEO or department head usually means scheduling time, finding a quiet space, and editing the footage afterward. That process takes days for one video and falls apart at scale when you need different messages for different regions or teams. With the holiday video maker, leadership writes their message, approves the script, and gets a finished video without stepping in front of a camera. The result looks polished and personal. The faceless video workflow means no camera is ever required.
Sometimes the most impactful holiday message is the personal one. Sending a heartwarming video to loved ones, close friends, or a small team captures the joy of the season in a way a text message never can. A heartfelt holiday video is a great way to build stronger connections and show people they matter. Produce a professional-looking video in minutes, add a personal voiceover, and share it across any social media platform or messaging app. Use the invitation video tool to create moments people will cherish long after the holidays.
Social feeds fill up with generic holiday posts every year. Standing out requires video content that is on-trend, on-brand, and published at the right moment. Most teams do not have the bandwidth to produce fresh holiday videos for TikTok, Instagram Reels, and YouTube Shorts simultaneously. With the holiday video maker, you generate platform-optimized seasonal clips in minutes and schedule them before the rush. The reel generator and tiktok video tools produce vertical, short-form holiday content built for each platform.
Internal holiday communications break down when your workforce spans multiple countries and languages. A single English-language video leaves non-native speakers feeling excluded and reduces the impact of the message. Produce one holiday greeting and localize it into every language your teams speak, with natural narration and accurate timing in each version. Würth Group cut translation costs by 80% and delivered a 65-minute presentation across 8 languages in four days using this approach. Use AI dubbing to make every internal holiday message feel local.
Time-sensitive holiday promotions need to go live fast. Waiting on a production team or agency to deliver a finished video ad means missing peak buying windows. With the holiday video maker, your marketing team writes the offer, selects a seasonal style, and publishes a finished promo video the same day. Making holiday videos for limited-time offers is something any team can do without video editing experience. Pair with the AI ad maker to turn holiday promos into ready-to-run video ads.
Cara Kerja Pembuat Video Liburan
Beralih dari naskah liburan ke video jadi yang siap dibagikan dalam empat langkah yang hanya memakan waktu beberapa menit dari awal hingga publikasi.
Jelajahi template musiman dan tema visual untuk berbagai perayaan. Pilih latar belakang, palet warna, dan format tata letak yang sesuai dengan acara dan identitas brand Anda. Sistem akan menyiapkan semua elemen visual, transisi, dan pengaturan narasi bahkan sebelum Anda menulis satu kata pun.
Masukkan naskah liburan Anda secara langsung atau tempelkan salinan yang sudah ada. Sesuaikan nada, panjang, dan tempo agar sesuai dengan acaranya. Platform akan menganalisis teks Anda untuk menentukan struktur adegan dan timing, lalu menyiapkannya untuk proses rendering video.
Tambahkan logo Anda, sesuaikan gaya voiceover, terapkan subtitle, atau ganti visual presenter. Untuk kampanye massal, unggah daftar penerima Anda dan sistem akan mempersonalisasi setiap versi video secara otomatis. Semua pengeditan dilakukan melalui antarmuka berbasis teks, tanpa perlu keterampilan editing video.
Render video final lalu unduh atau publikasikan langsung ke kanal pilihan Anda. Video liburan siap dalam hitungan menit, sudah diformat untuk media sosial, email, atau platform internal, tanpa perlu proses pascaproduksi.
Pembuat video liburan adalah alat yang mengubah naskah atau pesan tertulis menjadi video musiman yang sudah jadi, lengkap dengan visual, narasi, dan motion graphics. Dengan HeyGen, Anda dapat membuat ucapan Natal, kampanye Tahun Baru, pesan Diwali, ucapan terima kasih Thanksgiving, kartu Hanukkah, promo Tahun Baru Imlek, dan konten perayaan untuk momen apa pun. Alur kerja script to video menangani produksi visual secara otomatis sehingga Anda dapat beralih dari teks ke video yang rapi dan siap dibagikan tanpa perlu proses syuting atau editing.
Ya. Personalisasi sudah terintegrasi dalam alur kerja produksi. Anda bisa mengkloning suara Anda sendiri sehingga narasinya terdengar seperti Anda, dan personalisasi batch memungkinkan Anda mengganti nama, sapaan, dan referensi di ratusan versi video hanya dari satu template. Setiap penerima mendapatkan video yang dibuat khusus untuk mereka. Kesan hangat tetap terasa karena penyampaiannya disesuaikan, bukan generik. Fitur kloning suara AI menjaga nada alami suara Anda di setiap versinya.
Sebagian besar video liburan selesai dalam waktu kurang dari lima menit setelah Anda mengirimkan skrip. Mesin rendering memproses narasi, pemilihan adegan, dan sinkronisasi visual secara bersamaan, sehingga tidak ada antrean pengeditan manual. Jika Anda membuat sekumpulan video liburan yang dipersonalisasi untuk daftar kontak yang besar, sistem akan menghasilkan semua versinya secara paralel, sehingga Anda tidak perlu menunggu lebih lama untuk 500 video dibandingkan untuk lima video.
Ya. Tidak diperlukan kamera, studio, atau presenter sama sekali. Anda dapat menggunakan presenter digital dari perpustakaan berisi lebih dari 1.000 opsi stok, membuat presenter kustom dari satu foto menggunakan Avatar Foto AI , atau membuat video liburan sepenuhnya tanpa wajah dengan voiceover dan hanya visual musiman. Setiap pendekatan menghasilkan hasil yang profesional tanpa Anda atau siapa pun di tim Anda harus tampil di depan kamera.
Tulis skrip Anda sekali saja dan gunakan mesin terjemahan untuk melokalkannya ke lebih dari 175 bahasa. Setiap versi terjemahan mempertahankan nada suara asli dan menjaga ketepatan timing narasi sehingga video terasa alami dalam setiap bahasa. Anda dapat menyampaikan kampanye musiman yang sama kepada tim atau pelanggan di lebih dari 40 negara hanya dalam satu sore menggunakan dubbing AI, tanpa jadwal produksi terpisah untuk setiap pasar.
Ya. Edit naskah Anda, sesuaikan sulih suara, ganti visual, atau ubah elemen apa pun melalui editor berbasis teks, lalu render ulang. Video yang sudah diperbarui akan siap dalam hitungan menit tanpa perlu membangun ulang dari awal atau melakukan pengambilan gambar ulang. Hal ini membuat pembuat video liburan sangat berguna untuk promosi yang sensitif terhadap waktu, ketika detail penawaran berubah selama musim puncak. Gunakan editor video AI untuk melakukan perubahan dengan cepat tanpa mengganggu alur kerja produksi lainnya.
HeyGen menawarkan pembuat video liburan gratis tanpa memerlukan kartu kredit, sehingga Anda bisa langsung mulai membuat dan menjelajahi fitur-fitur inti. Paket berbayar mulai dari $24 per bulan membuka akses ke kloning suara, durasi video yang lebih panjang, personalisasi massal, dan akses ke seluruh pustaka template musiman. Paket untuk tim dan perusahaan mencakup alat kolaborasi, akses API, dan dukungan khusus untuk kampanye liburan dengan volume tinggi.
Menyewa videografer untuk pengambilan gambar musiman biasanya membutuhkan penjadwalan, perjalanan, peralatan, dan waktu pascaproduksi, yang sering kali memakan waktu beberapa hari dan biaya hingga ribuan dolar per video. Cuplikan stok membatasi kemampuan Anda untuk mempersonalisasi atau memberi sentuhan merek pada konten. Pembuat video liburan memungkinkan tim Anda membuat video yang tampak profesional untuk acara apa pun dengan biaya dan waktu yang jauh lebih sedikit. Pelanggan melaporkan pengurangan biaya produksi hingga 70% dibandingkan metode tradisional. Alur kerja video demo produk dan promo menerapkan model yang sama untuk konten kampanye liburan.
Ya. Subtitle dibuat secara otomatis dari skrip Anda dan dapat diberi gaya, diposisikan ulang, serta diekspor dalam format SRT atau VTT. Menambahkan teks terjemahan meningkatkan aksesibilitas dan memperpanjang waktu tonton di platform sosial tempat video diputar otomatis tanpa suara. Gunakan pembuat subtitle untuk menerapkan dan menyesuaikan teks terjemahan di semua video liburan tanpa langkah pengeditan terpisah.
Anda dapat mengekspor video liburan dalam format horizontal untuk YouTube dan email, persegi untuk Instagram dan LinkedIn, serta vertikal untuk TikTok dan Instagram Reels. Semua format dirender dari skrip dan template yang sama tanpa perlu membangun ulang videonya. Alat media sosial AI secara otomatis menghasilkan versi yang sudah dioptimalkan untuk setiap platform sehingga Anda tidak perlu memformat ulang video yang sama secara manual untuk tiap kanal.
Ya. Unggah foto dan video Anda sendiri, lalu platform akan memasukkannya ke dalam hasil akhir bersama visual yang dihasilkan, latar belakang musiman, dan narasi yang dibuat oleh AI. Ini sangat berguna ketika Anda ingin menampilkan produk nyata, anggota tim, atau momen brand di dalam video bertema liburan. Alat image to video membuat proses memasukkan visual Anda sendiri ke dalam alur kerja pembuatan video liburan menjadi sangat mulus.
Platform ini mencakup rangkaian lengkap alat AI yang dibuat khusus untuk pembuatan video: pembuatan naskah, kloning suara, sinkronisasi bibir, pembuatan adegan otomatis, penerjemahan, dan personalisasi massal. Anda tidak perlu lagi menggabungkan banyak aplikasi atau mengelola alur kerja terpisah untuk setiap tugas. Semua yang Anda butuhkan untuk membuat video ucapan selamat hari raya yang rapi dan berdampak tersedia di satu tempat, langsung di browser Anda tanpa perlu mengunduh perangkat lunak apa pun.
Explore more AI powered tools
Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.