Pembuat Presentasi Video AI: Buat Presentasi dalam Hitungan Menit

Ubah slide statis dan dokumen panjang menjadi presentasi video yang dipandu oleh presenter dalam hitungan menit. Dengan HeyGen, Anda dapat membuat video penjelas, pelatihan, dan pembaruan yang terasa manusiawi dan menarik, tanpa perlu merekam diri sendiri atau memesan waktu studio.

-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Coba generator video dari gambar kami yang gratis

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Orientasi karyawan dan pelatihan SDM

Orientasi karyawan dan pelatihan SDM

Sambut karyawan baru dengan video orientasi yang konsisten dan ramah mengenai kebijakan, alat, serta budaya perusahaan. Perbarui satu naskah dan segera luncurkan versi baru saat ada perubahan.

Demo produk dan gambaran fitur

Demo produk dan gambaran fitur

Ubah dek produk menjadi presentasi video yang menunjukkan cara kerja fitur dan mengapa itu penting. Gunakan segmen presenter, visual layar, dan overlay untuk menjelaskan nilai dengan sangat jelas.

Presentasi penjualan dan proposal

Presentasi penjualan dan proposal

Kirimkan presentasi video yang disesuaikan untuk memandu calon pelanggan melalui penawaran dan penentuan harga. Perwakilan dapat menggunakan kembali konten inti sambil dengan cepat menyesuaikan bagian-bagian tertentu dengan bantuan generator AI.

Edukasi pelanggan dan tutorial

Edukasi pelanggan dan tutorial

Ajari pelanggan cara mendapatkan nilai lebih dari produk Anda dengan tutorial video langkah demi langkah. Narasi yang jelas dan visual yang menarik, diperkaya dengan animasi, membantu mengurangi tiket dukungan dan kebingungan.

Pembaruan kepemimpinan dan rapat seluruh karyawan

Pembaruan kepemimpinan dan rapat seluruh karyawan

Bagikan berita perusahaan, pembaruan strategi, dan tujuan dengan format video yang jelas dan dapat diulang menggunakan pembuat presentasi AI kami. Orang-orang dapat menonton di waktu mereka sendiri sambil tetap mendengar langsung dari kepemimpinan.

Presentasi akademik dan kursus online

Presentasi akademik dan kursus online

Ubah slide pelajaran menjadi kuliah video terstruktur dengan narasi yang jelas. Peserta didik mendapatkan manfaat dari penjelasan visual dan kualitas pengajaran yang konsisten secara masif.

Mengapa HeyGen adalah Pembuat Presentasi Video AI Terbaik

HeyGen memudahkan Anda untuk mengubah pesan menjadi presentasi video yang terkesan profesional dan membuat orang tertarik hingga akhir. Mulailah dari skrip, kerangka, URL, atau materi presentasi yang sudah ada dan biarkan AI membuat segmen presenter, visual, dan suara latar. Anda tinggal fokus pada cerita sementara HeyGen mengurus produksi di belakang layar.

Tingkatkan seluncuran kering menjadi video yang didorong oleh cerita

Alih-alih membagikan tumpukan slide yang padat, ubahlah poin-poin kunci menjadi adegan yang menggabungkan segmen presenter, visual, dan teks. Penonton akan mendapatkan konteks, kejelasan, dan sentuhan manusiawi yang tidak bisa diberikan oleh slide saja.

Pastikan setiap presentasi sesuai dengan merek

Terapkan logo, font, dan warna Anda pada semua presentasi yang dibuat dengan pembuat presentasi AI kami agar semuanya terasa konsisten. Gunakan kembali tata letak dan gaya untuk video masa depan yang membantu tim bekerja lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas.

Skalakan presentasi lintas tim dan pasar

Buat beberapa versi dari presentasi yang sama untuk berbagai audiens, peran, atau bahasa. HeyGen memungkinkan Anda memperbarui naskah dengan cepat sehingga informasi tetap terkini dan relevan di mana saja.

Pembuatan video dari skrip dan slide

Mulai dengan naskah tertulis, kerangka poin, atau slide yang diimpor dan buatlah presentasi video lengkap. HeyGen memetakan konten ke dalam adegan dengan segmen presenter dan teks di layar sehingga Anda tidak pernah memulai dari layar kosong.

Layar digital menampilkan seseorang yang sedang melihat ponsel dengan pesan "Hey Mina!" di samping presentasi "Peluncuran Produk Genesis" dengan naskah kursus produktivitas.

Presenter AI dan sulih suara multibahasa

Pilihlah pembawa acara dan suara AI yang realistis untuk menyampaikan pesan Anda dalam berbagai bahasa. Ini membantu Anda menjangkau audiens global tanpa peralatan rekaman tambahan atau pengambilan langsung yang berulang.

Wanita tersenyum berada di samping antarmuka nada suara dengan pilihan 'Tenang', menyampaikan pesan yang menenangkan.

Tata letak visual, media, dan keterangan

Gabungkan konten slide, tangkapan layar, dan visual pendukung dalam tata letak yang fleksibel untuk membuat presentasi yang menarik audiens Anda. Tambahkan keterangan otomatis untuk aksesibilitas dan pemahaman yang lebih baik dalam lingkungan tanpa suara.

Antarmuka pembuatan konten digital dengan opsi menu, menampilkan slide merah bertuliskan "Adegan Biliar New York", avatar wanita yang tersenyum, dan tombol "Selamat Datang".

Opsi pengeditan dan ekspor yang mudah

Perbarui teks, adegan, dan waktu dalam editor yang sederhana, kemudian ekspor file video berkualitas tinggi. Gunakan mereka di platform LMS, alat penjualan, intranet, dan saluran publik tanpa langkah tambahan.

Seorang pria tersenyum di samping antarmuka pengguna yang menunjukkan "Ekspor sebagai SCORM" diaktifkan dengan "SCORM 1.2" terpilih.

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.

Miro
"Hal ini telah memberdayakan penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam prosesnya seperti yang saya miliki ketika berbicara tentang media penceritaan visual."

Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Momen ajaib bagi saya adalah ketika kami memiliki sebuah film yang saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba, kami menyadari saya bisa menulis skenario, mengirimkannya, dan tidak perlu berdiri di depan kamera lagi."

Roger Hirst, Pendiri Bersama
play buttonWatch video
Hari Kerja
"Yang saya sukai tentang HeyGen adalah saya tidak perlu lagi menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperluas tim kami. Kami bisa melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Bagaimana cara kerjanya

Cara Menggunakan Pembuat Presentasi Video AI

HeyGen menyediakan alur kerja yang mudah sehingga siapa saja dapat membuat presentasi video AI, bahkan tanpa pengalaman mengedit sebelumnya. Anda menyediakan kontennya, platform ini mengubahnya menjadi video yang menarik.

Langkah 1

Mulai dari skrip, slide, atau URL

Tempelkan skrip Anda, unggah presentasi yang dibuat dengan generator video AI kami, atau bagikan URL kunci. HeyGen menganalisis konten dan menyiapkan struktur awal untuk presentasi video Anda menggunakan teknologi AI.

Langkah 2

Pilih pembawa acara dan gayanya

Pilih presenter AI, suara, dan gaya visual yang sesuai dengan merek dan audiens Anda. Tentukan berapa banyak layar yang akan diperuntukkan untuk presenter, slide, dan visual pendukung.

Langkah 3

Menyempurnakan adegan dan visual pendukung

Tinjau setiap adegan dan sesuaikan naskah, tempo, serta tata letak. Tambahkan gambar, grafik, atau rekaman layar agar pesan tetap jelas dan mudah diingat dari awal hingga akhir.

Langkah 4

Hasilkan dan bagikan

Buat video final dan ekspor untuk kanal yang diinginkan. Bagikan melalui email, LMS, portal internal, atau undangan rapat agar semua orang dapat menontonnya sesuai dengan waktu yang mereka inginkan.

Sebuah Apple iMac menampilkan dasbor data dengan grafik dan metrik, sebuah keyboard, smartphone, dan cangkir di atas meja kayu.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu pembuat presentasi video AI?

Pembuat presentasi video AI mengubah skrip, slide, atau ide menjadi presentasi video secara otomatis. Ini menggabungkan presenter AI, voiceover, dan visual sehingga Anda tidak memerlukan kamera, studio, atau alat pengeditan yang kompleks.

Apakah saya memerlukan keahlian desain atau video untuk menggunakan HeyGen?

Tidak. HeyGen dibuat untuk pengguna bisnis, pendidik, dan pemasar. Template dan alur kerja terpandu membantu Anda membuat presentasi yang terlihat profesional tanpa memerlukan pengalaman produksi video sebelumnya.

Bisakah saya menggunakan slide yang sudah ada di dalam HeyGen?

Ya, Anda juga bisa membuat konten video. Anda bisa mengimpor slide atau membuat ulang poin-poin kunci di dalam HeyGen. Kemudian Anda menambahkan presenter, narasi, dan visual pendukung untuk mengubah dek menjadi presentasi video yang koheren.

Apakah HeyGen mendukung banyak bahasa untuk presentasi?

Ya. Anda dapat menghasilkan suara latar dan segmen pembawa acara dalam berbagai bahasa dan aksen menggunakan pembuat presentasi AI gratis. Ini memudahkan untuk menggunakan kembali struktur presentasi yang sama untuk berbagai wilayah dan audiens.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat presentasi video?

Sebagian besar presentasi dengan panjang standar dapat dibuat dalam beberapa menit setelah konten Anda siap. Anda dapat melakukan perubahan dan menghasilkan ulang bagian-bagian dengan cepat ketika informasi berubah atau masukan diterima.

Bisakah saya menjaga presentasi agar selaras dengan merek saya?

Ya. Anda dapat menerapkan logo, font, dan palet warna Anda di semua video. Konsistensi merek tetap terjaga sambil tetap memungkinkan kustomisasi oleh tim atau proyek.

Di mana saya bisa menggunakan video presentasi yang telah diekspor?

Anda dapat menggunakan video yang diekspor yang dibuat dengan generator video AI kami di platform pembelajaran, alat penjualan, pusat komunikasi internal, situs web, dan saluran sosial. File-file tersebut kompatibel dengan sistem hosting dan pemutaran yang umum.

Bisakah beberapa orang berkolaborasi dalam presentasi yang sama?

Ya. Tim dapat berbagi akses ke proyek, memberikan saran perubahan, dan mengelola berbagai versi. Ini membantu para ahli materi, pelatih, dan tim komunikasi untuk bekerja sama dengan lancar.

Apakah presentasi video AI cocok untuk konten yang bersifat rahasia?

Ya, selama Anda mengikuti kebijakan dan praktik pengelolaan data organisasi Anda saat menggunakan generator AI. HeyGen dirancang untuk mendukung alur kerja yang aman sehingga pembaruan internal dan pelatihan tetap terlindungi.

Bisakah saya memperbarui presentasi tanpa harus memulai dari awal?

Ya. Anda dapat membuka proyek yang sudah ada, mengedit skrip atau slide, dan menghasilkan ulang adegan yang terpengaruh. Ini menghemat waktu dan menjaga pelatihan serta presentasi berulang tetap terbaru dengan konten yang dipersonalisasi.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Mulai berkarya dengan HeyGen

Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.

CTA background