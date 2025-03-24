Ubah slide statis dan dokumen panjang menjadi presentasi video yang dipandu oleh presenter dalam hitungan menit. Dengan HeyGen, Anda dapat membuat video penjelas, pelatihan, dan pembaruan yang terasa manusiawi dan menarik, tanpa perlu merekam diri sendiri atau memesan waktu studio.
Sambut karyawan baru dengan video orientasi yang konsisten dan ramah mengenai kebijakan, alat, serta budaya perusahaan. Perbarui satu naskah dan segera luncurkan versi baru saat ada perubahan.
Ubah dek produk menjadi presentasi video yang menunjukkan cara kerja fitur dan mengapa itu penting. Gunakan segmen presenter, visual layar, dan overlay untuk menjelaskan nilai dengan sangat jelas.
Kirimkan presentasi video yang disesuaikan untuk memandu calon pelanggan melalui penawaran dan penentuan harga. Perwakilan dapat menggunakan kembali konten inti sambil dengan cepat menyesuaikan bagian-bagian tertentu dengan bantuan generator AI.
Ajari pelanggan cara mendapatkan nilai lebih dari produk Anda dengan tutorial video langkah demi langkah. Narasi yang jelas dan visual yang menarik, diperkaya dengan animasi, membantu mengurangi tiket dukungan dan kebingungan.
Bagikan berita perusahaan, pembaruan strategi, dan tujuan dengan format video yang jelas dan dapat diulang menggunakan pembuat presentasi AI kami. Orang-orang dapat menonton di waktu mereka sendiri sambil tetap mendengar langsung dari kepemimpinan.
Ubah slide pelajaran menjadi kuliah video terstruktur dengan narasi yang jelas. Peserta didik mendapatkan manfaat dari penjelasan visual dan kualitas pengajaran yang konsisten secara masif.
Mengapa HeyGen adalah Pembuat Presentasi Video AI Terbaik
HeyGen memudahkan Anda untuk mengubah pesan menjadi presentasi video yang terkesan profesional dan membuat orang tertarik hingga akhir. Mulailah dari skrip, kerangka, URL, atau materi presentasi yang sudah ada dan biarkan AI membuat segmen presenter, visual, dan suara latar. Anda tinggal fokus pada cerita sementara HeyGen mengurus produksi di belakang layar.
Alih-alih membagikan tumpukan slide yang padat, ubahlah poin-poin kunci menjadi adegan yang menggabungkan segmen presenter, visual, dan teks. Penonton akan mendapatkan konteks, kejelasan, dan sentuhan manusiawi yang tidak bisa diberikan oleh slide saja.
Terapkan logo, font, dan warna Anda pada semua presentasi yang dibuat dengan pembuat presentasi AI kami agar semuanya terasa konsisten. Gunakan kembali tata letak dan gaya untuk video masa depan yang membantu tim bekerja lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas.
Buat beberapa versi dari presentasi yang sama untuk berbagai audiens, peran, atau bahasa. HeyGen memungkinkan Anda memperbarui naskah dengan cepat sehingga informasi tetap terkini dan relevan di mana saja.
Pembuatan video dari skrip dan slide
Mulai dengan naskah tertulis, kerangka poin, atau slide yang diimpor dan buatlah presentasi video lengkap. HeyGen memetakan konten ke dalam adegan dengan segmen presenter dan teks di layar sehingga Anda tidak pernah memulai dari layar kosong.
Presenter AI dan sulih suara multibahasa
Pilihlah pembawa acara dan suara AI yang realistis untuk menyampaikan pesan Anda dalam berbagai bahasa. Ini membantu Anda menjangkau audiens global tanpa peralatan rekaman tambahan atau pengambilan langsung yang berulang.
Tata letak visual, media, dan keterangan
Gabungkan konten slide, tangkapan layar, dan visual pendukung dalam tata letak yang fleksibel untuk membuat presentasi yang menarik audiens Anda. Tambahkan keterangan otomatis untuk aksesibilitas dan pemahaman yang lebih baik dalam lingkungan tanpa suara.
Opsi pengeditan dan ekspor yang mudah
Perbarui teks, adegan, dan waktu dalam editor yang sederhana, kemudian ekspor file video berkualitas tinggi. Gunakan mereka di platform LMS, alat penjualan, intranet, dan saluran publik tanpa langkah tambahan.
Cara Menggunakan Pembuat Presentasi Video AI
HeyGen menyediakan alur kerja yang mudah sehingga siapa saja dapat membuat presentasi video AI, bahkan tanpa pengalaman mengedit sebelumnya. Anda menyediakan kontennya, platform ini mengubahnya menjadi video yang menarik.
Tempelkan skrip Anda, unggah presentasi yang dibuat dengan generator video AI kami, atau bagikan URL kunci. HeyGen menganalisis konten dan menyiapkan struktur awal untuk presentasi video Anda menggunakan teknologi AI.
Pilih presenter AI, suara, dan gaya visual yang sesuai dengan merek dan audiens Anda. Tentukan berapa banyak layar yang akan diperuntukkan untuk presenter, slide, dan visual pendukung.
Tinjau setiap adegan dan sesuaikan naskah, tempo, serta tata letak. Tambahkan gambar, grafik, atau rekaman layar agar pesan tetap jelas dan mudah diingat dari awal hingga akhir.
Buat video final dan ekspor untuk kanal yang diinginkan. Bagikan melalui email, LMS, portal internal, atau undangan rapat agar semua orang dapat menontonnya sesuai dengan waktu yang mereka inginkan.
Pembuat presentasi video AI mengubah skrip, slide, atau ide menjadi presentasi video secara otomatis. Ini menggabungkan presenter AI, voiceover, dan visual sehingga Anda tidak memerlukan kamera, studio, atau alat pengeditan yang kompleks.
Tidak. HeyGen dibuat untuk pengguna bisnis, pendidik, dan pemasar. Template dan alur kerja terpandu membantu Anda membuat presentasi yang terlihat profesional tanpa memerlukan pengalaman produksi video sebelumnya.
Ya, Anda juga bisa membuat konten video. Anda bisa mengimpor slide atau membuat ulang poin-poin kunci di dalam HeyGen. Kemudian Anda menambahkan presenter, narasi, dan visual pendukung untuk mengubah dek menjadi presentasi video yang koheren.
Ya. Anda dapat menghasilkan suara latar dan segmen pembawa acara dalam berbagai bahasa dan aksen menggunakan pembuat presentasi AI gratis. Ini memudahkan untuk menggunakan kembali struktur presentasi yang sama untuk berbagai wilayah dan audiens.
Sebagian besar presentasi dengan panjang standar dapat dibuat dalam beberapa menit setelah konten Anda siap. Anda dapat melakukan perubahan dan menghasilkan ulang bagian-bagian dengan cepat ketika informasi berubah atau masukan diterima.
Ya. Anda dapat menerapkan logo, font, dan palet warna Anda di semua video. Konsistensi merek tetap terjaga sambil tetap memungkinkan kustomisasi oleh tim atau proyek.
Anda dapat menggunakan video yang diekspor yang dibuat dengan generator video AI kami di platform pembelajaran, alat penjualan, pusat komunikasi internal, situs web, dan saluran sosial. File-file tersebut kompatibel dengan sistem hosting dan pemutaran yang umum.
Ya. Tim dapat berbagi akses ke proyek, memberikan saran perubahan, dan mengelola berbagai versi. Ini membantu para ahli materi, pelatih, dan tim komunikasi untuk bekerja sama dengan lancar.
Ya, selama Anda mengikuti kebijakan dan praktik pengelolaan data organisasi Anda saat menggunakan generator AI. HeyGen dirancang untuk mendukung alur kerja yang aman sehingga pembaruan internal dan pelatihan tetap terlindungi.
Ya. Anda dapat membuka proyek yang sudah ada, mengedit skrip atau slide, dan menghasilkan ulang adegan yang terpengaruh. Ini menghemat waktu dan menjaga pelatihan serta presentasi berulang tetap terbaru dengan konten yang dipersonalisasi.
