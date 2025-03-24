Langkah 1 Mulai dari skrip, slide, atau URL Tempelkan skrip Anda, unggah presentasi yang dibuat dengan generator video AI kami, atau bagikan URL kunci. HeyGen menganalisis konten dan menyiapkan struktur awal untuk presentasi video Anda menggunakan teknologi AI.

Langkah 2 Pilih pembawa acara dan gayanya Pilih presenter AI, suara, dan gaya visual yang sesuai dengan merek dan audiens Anda. Tentukan berapa banyak layar yang akan diperuntukkan untuk presenter, slide, dan visual pendukung.

Langkah 3 Menyempurnakan adegan dan visual pendukung Tinjau setiap adegan dan sesuaikan naskah, tempo, serta tata letak. Tambahkan gambar, grafik, atau rekaman layar agar pesan tetap jelas dan mudah diingat dari awal hingga akhir.