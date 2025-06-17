Tempelkan teks undangan Anda atau unggah daftar tamu dan HeyGen akan membuat video adegan demi adegan yang mengikuti naskah Anda. Mesin ini mengidentifikasi judul, detail RSVP, dan blok jadwal untuk menciptakan adegan yang jelas, mudah dibaca dengan transisi yang halus, teks animasi, dan penekanan visual pada detail kunci. Gunakan Konversi gambar ke video untuk meningkatkan pengalaman undangan online Anda. Masukan untuk mengonversi foto menjadi latar belakang animasi dan menjaga adegan tetap konsisten secara visual di berbagai versi.