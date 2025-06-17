Buat undangan video yang indah dan siap dibagikan dari skrip, gambar, atau tautan acara menggunakan pembuat undangan AI gratis HeyGen. Tempelkan salinan acara Anda, pilih gaya visual, dan segera hasilkan undangan yang terlihat profesional dengan adegan animasi, voiceover, teks, dan format siap ekspor, tanpa perlu kamera atau penyuntingan.
Buatlah undangan pernikahan yang elegan dan animasi yang menonjolkan nama, tanggal, detail tempat, dan tautan RSVP. Lokalkan versi untuk tamu dalam berbagai bahasa dan buat klip penggoda singkat serta video pengumuman lengkap.
Ubah agenda, biografi pembicara, dan tautan pendaftaran menjadi undangan video profesional untuk mitra atau tim internal. Terapkan templat korporat dan ekspor versi untuk email, intranet, dan kampanye LinkedIn.
Buat undangan video ulang tahun, perayaan pindah rumah, atau hari raya yang menyenangkan dengan tema animasi, musik, dan tautan berbagi instan—sangat cocok untuk obrolan grup dan postingan sosial.
Rancang undangan video yang menarik yang menjelaskan tujuan, jadwal, dan opsi donasi. Buat versi khusus untuk segmen mitra dan lacak keterlibatan setelah distribusi menggunakan AI.
Kirimkan undangan peluncuran sinematik yang mencakup visual teaser, rundown acara, dan ajakan RSVP. Perbarui informasi seiring dengan perkembangan detail tanpa perlu pengambilan gambar ulang.
Gunakan variabel nama tamu atau foto yang diunggah untuk membuat undangan video yang dipersonalisasi secara massal. HeyGen membantu menciptakan sentuhan pribadi sambil mengotomatiskan personalisasi massal untuk pembuatan undangan.
Mengapa HeyGen adalah Pembuat Undangan AI Terbaik
HeyGen mengubah teks undangan menjadi video undangan yang dihasilkan AI dengan visual berkualitas produksi, penentuan waktu yang cerdas, dan pengiriman dalam berbagai bahasa. Tim dapat menghasilkan undangan bermerek yang konsisten dengan cepat, melakukan lokalisisasi dengan mudah, dan meningkatkan skala undangan untuk tamu, mitra, dan peserta dengan usaha minimal.
Ubah detail acara Anda menjadi video yang sempurna dalam hitungan menit. HeyGen mengotomatiskan urutan adegan, animasi, dan penentuan waktu sehingga Anda dapat fokus pada pesan, bukan produksinya.
Terapkan warna, font, logo, dan templat merek. Edit adegan, ganti aset, atau sesuaikan salinan sambil mempertahankan identitas yang konsisten di setiap undangan dan format.
Terjemahkan salinan acara dan buat ulang video dalam bahasa lain dengan suara latar dan teks terjemahan. Penerjemah video HeyGen merekreasikan waktu dan tempo untuk penyampaian yang alami dalam undangan Anda menggunakan AI.
Komposisi dan penentuan waktu adegan yang dikendalikan skrip
Tempelkan teks undangan Anda atau unggah daftar tamu dan HeyGen akan membuat video adegan demi adegan yang mengikuti naskah Anda. Mesin ini mengidentifikasi judul, detail RSVP, dan blok jadwal untuk menciptakan adegan yang jelas, mudah dibaca dengan transisi yang halus, teks animasi, dan penekanan visual pada detail kunci. Gunakan Konversi gambar ke video untuk meningkatkan pengalaman undangan online Anda. Masukan untuk mengonversi foto menjadi latar belakang animasi dan menjaga adegan tetap konsisten secara visual di berbagai versi.
Sistem desain animasi dengan kontrol merek
Pilih dari template yang telah dikurasi atau sesuaikan sepenuhnya palet warna, tipografi, kurva gerakan, dan lower thirds. Mesin desain HeyGen akan secara otomatis menerapkan kit merek Anda ke setiap undangan, menjaga keterbacaan di layar kecil, dan memastikan gerakan serta tempo sesuai dengan nuansa acara—resmi, ceria, atau sinematik.
Voiceover alami, musik, dan dukungan sinkronisasi bibir
Tambahkan suara AI berkualitas studio dalam berbagai bahasa, pilih musik latar yang sesuai dengan suasana, dan gunakan kloning suara untuk pesan pribadi. Ketika menampilkan presenter atau avatar di layar, HeyGen menerapkan sinkronisasi bibir yang presisi sehingga undangan yang diucapkan cocok dengan gerakan yang dihasilkan secara mulus.
Ekspor yang dioptimalkan untuk platform dan otomatisasi
Tampilkan undangan sebagai MP4, Shorts vertikal, atau GIF yang siap untuk pesan, media sosial, email, atau halaman acara dengan desain yang dapat disesuaikan. Gunakan pembuatan massal atau API untuk membuat ratusan undangan personalisasi dari spreadsheet dan otomatisasi pengiriman dengan webhooks dan integrasi penyimpanan cloud.
Cara Menggunakan Pembuat Undangan AI
Buat video undangan yang dihasilkan AI dalam empat langkah jelas—dari teks hingga video siap dibagikan.
Tambahkan nama, tanggal, waktu, lokasi, tautan RSVP, dan catatan apa pun. HeyGen menganalisis teks, mengidentifikasi elemen prioritas, dan menyiapkan sebuah st
Pilih templat yang dapat disesuaikan, skema warna, dan musik latar untuk undangan Anda. Pilih suara untuk pengumuman atau unggah klip pendek untuk membuat klon suara kustom.
Edit teks, ganti gambar, atau tambahkan variabel tamu untuk versi yang dipersonalisasi. Sesuaikan waktu, intensitas gerakan, atau gaya caption dengan kontrol yang sederhana.
Buat file yang dioptimalkan untuk media sosial, email, dan halaman acara menggunakan pembuat undangan gratis. Gunakan mode batch atau API untuk membuat ribuan undangan personalisasi dan memicu pengiriman melalui webhooks atau integrasi.
Sebuah pembuat undangan AI mengubah salinan acara, gambar, atau tautan Anda menjadi video yang sepenuhnya diproduksi menggunakan visual generatif, desain gerak, voiceover, dan otomatisasi waktu. Tidak seperti editor template statis, HeyGen membangun adegan animasi, menerapkan pengaturan waktu otomatis, dan menghasilkan format video yang siap dibagikan tanpa keyframing manual atau pengeditan yang rumit.
Ya. HeyGen mendukung kit merek yang secara otomatis menerapkan warna, font, logo, dan aturan tata letak pada setiap undangan. Anda dapat menyesuaikan kurva gerakan, gaya subtitle, dan komposisi adegan untuk memastikan setiap versi sesuai dengan standar merek Anda.
Unggah sebuah spreadsheet dengan variabel tamu—nama, tautan foto, atau sapaan—dan HeyGen akan menghasilkan undangan yang dipersonalisasi secara massal. Setiap berkas dapat mencakup baris suara atau gambar yang dipersonalisasi, memungkinkan penjangkauan pribadi yang skalabel tanpa pengeditan manual.
Ya. Gunakan generator undangan AI gratis yang terintegrasi untuk memperlancar proses desain Anda. penerjemah video untuk membuat versi yang dilokalkan. HeyGen menerjemahkan teks skrip, menghasilkan suara voiceover yang terdengar alami, dan menyesuaikan waktu teks dan sinkronisasi bibir dengan audio terjemahan sehingga pesan dapat diterima secara alami oleh tamu internasional.
Anda dapat mengunggah trek berlisensi atau memilih dari perpustakaan musik yang telah disetujui oleh HeyGen. Mesin tersebut mencocokkan musik dengan tempo dan dapat menyesuaikan edit secara otomatis agar sinkron dengan isyarat musik untuk hasil yang terkesan profesional.
Ekspor file MP4 yang dioptimalkan untuk email, sosial media, atau halaman acara, reel vertikal untuk Instagram dan TikTok, atau GIF berulang untuk pesan singkat. Preset memastikan rasio aspek, bitrate, dan penyertaan subtitle yang benar untuk setiap tujuan.
Sebagian besar video undangan dapat dibuat dalam hitungan menit tergantung pada panjang dan kompleksitasnya. Waktu pembuatan secara batch akan menyesuaikan dengan volume; API dan webhook mendukung pengiriman asinkron untuk katalog besar.
Anda tetap memiliki penuh atas semua undangan yang dihasilkan. HeyGen menyimpan dan mentransmisikan data secara aman dengan kontrol kelas perusahaan. Untuk acara yang sensitif, gunakan integrasi penyimpanan pribadi dan akses berbasis peran untuk mengelola distribusi.
Ya. Edit skrip Anda, tukar visual, atau ubah pengaturan suara dan buat ulang. HeyGen hanya memperbarui adegan yang diubah, membuat pengeditan iteratif cepat dan efisien tanpa harus membangun ulang video secara keseluruhan.
HeyGen mendukung tautan berbagi yang dapat diekspor dan unduhan file untuk platform email atau RSVP apa pun, dan dapat terhubung melalui API untuk mengotomatiskan pengiriman ke CRM, pemasaran email, atau alat manajemen acara.
