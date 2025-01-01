Home Academy Suara Dokter suara

Anda dapat mengakses Voice Doctor dari dua tempat: di dalam AI Studio saat mengerjakan sebuah proyek, atau dari halaman Avatars saat mengelola pengaturan suara avatar. Di kedua lokasi tersebut, Voice Doctor memungkinkan Anda menyempurnakan suara yang sudah ada tanpa perlu membuatnya kembali dari awal.

Untuk panduan ini, kita akan mulai di AI Studio.

Buka Voice Doctor di AI Studio

Buka proyek yang sudah ada atau buat proyek baru di AI Studio. Pilih avatar Anda, lalu buka tab Voice. Dari daftar suara yang tersedia, pilih suara yang ingin Anda tingkatkan. Suara yang mendukung Voice Doctor ditandai dengan ikon Enhance Voice.

Voice Doctor berfungsi dengan suara yang diunggah maupun suara yang dihasilkan oleh AI.

Tingkatkan dan sempurnakan suara Anda

Setelah memilih Enhance Voice, antarmuka Voice Doctor akan terbuka. Di panel kiri, Anda dapat menyesuaikan pengaturan teknis seperti aksen atau beralih di antara mesin suara untuk mengeksplorasi karakteristik vokal yang berbeda.

Di panel sebelah kanan, jelaskan bagaimana Anda ingin suara tersebut diubah. Misalnya, Anda bisa meminta pelafalan yang lebih jelas, nada yang lebih halus, atau tempo bicara yang lebih alami. Deskripsi ini membantu menentukan bagaimana suara akan disesuaikan.

Berdasarkan masukan Anda, HeyGen menghasilkan beberapa opsi suara yang telah disempurnakan. Anda dapat mempratinjau setiap versi dan membandingkan hasilnya.

Tinjau dan simpan perubahan Anda

Jika Anda menemukan opsi yang cocok, Anda dapat menyimpannya sebagai suara baru atau menerapkannya untuk menggantikan suara yang sudah ada. Jika hasilnya belum sesuai, pilih Coba perbaiki dengan cara lain untuk menghasilkan variasi tambahan dan lanjutkan penyempurnaan.

Voice Doctor dirancang untuk perbaikan cepat dan terarah. Hanya dengan beberapa penyesuaian, Anda dapat membuat suara terdengar lebih natural, halus, dan selaras dengan gaya yang Anda inginkan sebelum melanjutkan ke tahap pembuatan video.