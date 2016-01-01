Didukung oleh OpenAI Sora 2

OpenAI Sora 2 adalah model canggih untuk pembuatan video dan audio yang menjadi penggerak fitur penceritaan baru HeyGen. Model ini menghadirkan realisme, fisika yang akurat, dialog alami, serta kontrol yang presisi di seluruh rangkaian adegan multi-shot. Sora 2 unggul dalam menghasilkan visual AI yang realistis, bergaya anime, dan sinematik dengan efek suara yang tersinkronisasi.

Dengan HeyGen, kemampuan tersebut kini tersedia langsung di dalam alur kerja Anda dan melalui aplikasi desktop Sora 2 yang baru untuk pengguna tingkat lanjut.