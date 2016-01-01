OpenAI Sora 2 kini terintegrasi ke dalam HeyGen

Integrasi HeyGen dan Sora 2 memberi para kreator, pendidik, pengusaha, dan pelaku bisnis kemampuan untuk menghasilkan B-roll sinematik, adegan, dan visual langsung di dalam alur kerja mereka. Integrasi ini membuat penceritaan menjadi lebih cepat, lebih kreatif, dan lebih berdampak tanpa menambah langkah tambahan.

Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Cara menggunakan Sora 2 di HeyGen

Memulai dengan aplikasi desktop Sora 2 di dalam HeyGen hanya memerlukan beberapa langkah sederhana.

Step 1:Masuk ke HeyGen
Ketik naskah atau ide Anda
Step 2:Ketik naskah atau ide Anda
Tulis prompt Anda dan buat dengan Sora 2
Step 3:Tulis prompt Anda dan buat dengan Sora 2

Kreativitas yang terbebaskan

Anda dapat membuat B-roll, adegan, dan visual secara instan hanya dengan sebuah prompt sederhana. Ini memperluas jangkauan kreatif setiap proyek video dan memungkinkan Anda beralih dari sebuah ide ke visual pendukung dalam hitungan detik dengan generator AI B-roll bawaan HeyGen.

Menyatu mulus dalam alur kerja

Tidak ada perpindahan aplikasi, tidak perlu ekspor, dan tidak butuh alat tambahan. Semuanya terjadi di dalam HeyGen, tempat pengguna sudah biasa membuat konten. Ini membuat alur kerja tetap sederhana sekaligus menjadikan setiap video lebih dinamis.

Visual dan tata letak berkualitas tinggi

Gunakan visual bawaan atau unggah tangkapan layar, rekaman, atau aset brand Anda sendiri. HeyGen menjaga tata letak tetap rapi, penempatan teks mudah dibaca, dan jarak yang konsisten sehingga penonton tetap fokus pada instruksi, bukan pada gangguan visual. Setiap adegan dioptimalkan untuk kejelasan dan pembelajaran., normal

Nilai bagi komunikasi

Anda dapat menambah kejelasan dengan visual kontekstual yang mendukung pesan Anda. Hal ini membuat komunikasi lebih efektif dan berdampak. Pada saat yang sama, Anda mengurangi waktu produksi tanpa mengorbankan kreativitas.

Get Started For Free →

Didukung oleh OpenAI Sora 2

OpenAI Sora 2 adalah model canggih untuk pembuatan video dan audio yang menjadi penggerak fitur penceritaan baru HeyGen. Model ini menghadirkan realisme, fisika yang akurat, dialog alami, serta kontrol yang presisi di seluruh rangkaian adegan multi-shot. Sora 2 unggul dalam menghasilkan visual AI yang realistis, bergaya anime, dan sinematik dengan efek suara yang tersinkronisasi.

Dengan HeyGen, kemampuan tersebut kini tersedia langsung di dalam alur kerja Anda dan melalui aplikasi desktop Sora 2 yang baru untuk pengguna tingkat lanjut.

Cara kerjanya

Cara membuat video Sora dengan AI

Membuat video dengan AI itu cepat dan mudah. Dengan HeyGen, Anda dapat mengubah langkah-langkah tertulis menjadi video tutorial lengkap menggunakan alur kerja terpandu yang dirancang untuk kecepatan dan kemudahan pembaruan.

Langkah 1

Tentukan tujuan Anda

Pilih audiens, platform, dan tujuan pembelajaran Anda. Tentukan apa yang harus dipahami atau diselesaikan oleh penonton setelah menonton.

Langkah 2

Tambahkan prompt atau skrip Anda

Tempelkan langkah-langkah Anda atau tulis deskripsi singkat. HeyGen akan secara otomatis membuat video tutorial lengkap.

Langkah 3

Perhalus dan sesuaikan

Edit teks, ubah gaya pengisi suara, sesuaikan visual, atau terjemahkan video ke berbagai bahasa tambahan.

Langkah 4

Ekspor dan bagikan

Unduh video tutorial Anda dan publikasikan di mana saja. Perbarui kapan saja dengan mengedit teks dan membuat ulang videonya.

FAQ tentang Sora 2

Apa itu HeyGen dengan OpenAI Sora 2?

Ini adalah integrasi model video Sora 2 dari OpenAI dengan HeyGen, yang memungkinkan pembuatan B-roll, adegan, dan visual secara instan di dalam platform. Untuk waktu terbatas, Anda dapat membuat video tanpa batas tanpa watermark Sora.

Apa itu OpenAI Sora?

OpenAI Sora adalah model AI generasi berikutnya untuk pembuatan video dan audio. Aplikasi Sora menggunakan teknologi ini untuk membuat, me-remix, dan membagikan video yang dihasilkan AI dengan realisme tinggi, akurasi fisika, dan suara asli.

Apa yang membedakan Sora 2 dari model video AI lainnya?

Sora 2 menghadirkan realisme, fisika yang akurat, dialog alami, dan kendali penuh atas rangkaian pengambilan gambar multi-shot.

Apakah saya perlu aplikasi lain untuk menggunakan Sora 2 di HeyGen?

Tidak. Semua terjadi di dalam HeyGen tanpa perlu berpindah aplikasi atau mengekspor file. Aplikasi desktop Sora 2 sangat ideal bagi kreator yang menginginkan generator video AI yang andal dengan audio tersinkronisasi.

Bisakah saya memperbarui video tutorial ketika produk saya berubah?

Ya. Karena alur kerjanya berbasis skrip, Anda dapat mengedit sebuah langkah, menukar adegan, atau memperbarui istilah dan melakukan render ulang dengan cepat. Ini ideal untuk tim yang bergerak cepat dan membutuhkan tutorial terbaru tanpa harus merekam ulang setiap kali ada perubahan pada UI atau kebijakan.

Apakah konten saya aman, dan siapa yang memiliki apa yang saya buat?

Anda tetap memegang hak atas konten yang Anda buat, termasuk skrip dan video yang Anda ekspor. Keamanan dan kontrol akses bergantung pada paket dan pengaturan ruang kerja Anda. Untuk pelatihan yang bersifat sensitif, ikuti kebijakan internal dan batasi akses hanya kepada tim yang memang membutuhkan aset tersebut.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

