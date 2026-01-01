Suara Anak untuk Teks ke Ucapan
Buat suara anak teks-ke-suara untuk cerita, pelajaran, dan kanal hanya dalam hitungan detik. Ketik naskah, pilih suara anak, dan dapatkan narasi yang alami atau video jadi. Tanpa rekaman, tanpa software editing.
Fitur text to speech suara anak yang mengungguli alat audio saja
Pilihan Suara Anak untuk Setiap Proyek
Jelajahi lebih dari 300 suara di generator suara AI HeyGen dan filter berdasarkan usia, emosi, serta gaya untuk menemukan suara ceria dan muda yang cocok untuk naskah Anda. Pratinjau beberapa opsi secara berdampingan, lalu pilih dan kunci suara yang paling pas untuk karakter, pelajaran, atau cerita Anda sebelum melakukan proses generasi.
Nada Langsung, Tempo, dan Emosi
Bentuk penyampaian dialog baris demi baris. Atur kecepatan, jeda, pelafalan, dan gaya emosi langsung dari editor teks sampai bacaan text to speech suara anak benar-benar sesuai dengan karakter Anda, mulai dari narator dongeng sebelum tidur yang tenang hingga sidekick kartun yang bersemangat, sehingga setiap kalimat tersampaikan persis seperti yang ditulis.
Konten Anak dalam 175+ Bahasa
Rekam sekali dan langsung mendunia. HeyGen penerjemah video AI mengubah narasi Anda ke lebih dari 175 bahasa dan dialek dengan karakter suara kloning dan sinkronisasi bibir yang selaras, sehingga cerita atau pelajaran yang dibuat untuk satu pasar dapat menjangkau audiens muda di mana saja dalam satu sore yang sama.
Desain dan Kloning Suara Kustom
Hasilkan suara AI baru dari deskripsi sederhana atau kloning suara yang Anda punya izin untuk digunakan, lalu terapkan ke setiap video. Kedua jalur ini dijalankan dengan kebijakan berbasis persetujuan dan moderasi manusia, yang sangat penting ketika audiens Anda adalah anak-anak dan orang tua mereka.
Dari Audio Suara Anak ke Video Jadi
Alat lain hanya berhenti di MP3. Padukan suara anak Anda dengan adegan, teks, musik, dan visual melalui teks ke video, dan naskah yang ditempel bisa langsung menjadi klip buku cerita atau materi pelajaran siap dibagikan dalam hitungan menit, bukan sekadar file audio yang menunggu diedit.
Berbagai penggunaan text to speech suara anak di media anak-anak
Narasi Kanal YouTube Anak-Anak
Merekrut pengisi suara anak untuk setiap unggahan itu lambat dan mahal. Hasilkan narasi suara anak yang konsisten untuk setiap naskah, masukkan ke dalam proses editing atau render video lengkapnya, lalu publikasikan di hari yang sama.
Dongeng Sebelum Tidur dan Buku Audio
Narasi buku audio anak biasanya membutuhkan waktu di studio. Tempelkan satu bab buku bergambar, atau buat drafnya dengan generator skrip video, dan dapatkan narasi yang hangat dan menenangkan yang siap digunakan untuk kanal orang tua atau podcast.
E-Learning yang Dirancang untuk Pelajar Muda
Pencerita dewasa cepat membuat pelajar muda kehilangan minat. Suara anak yang ramah dan seusia dalam teks-ke-suara membuat pelajaran, kuis, dan aplikasi bahasa tetap menarik, dan memperbarui satu modul cukup dengan mengedit naskah alih-alih harus memesan sesi rekaman ulang.
Suara Karakter Kartun dan Gim
Memilih aktor anak untuk satu karakter sampingan animasi atau NPC gim jarang sebanding dengan biayanya. Cukup ketik dialognya, pilih suara anak yang ceria, atur tingkat energinya, dan ekspor semua dialog yang siap digunakan di engine atau timeline Anda.
Konten Baca Bersama dan Aksesibel
Pembaca muda dengan disleksia atau gangguan penglihatan dapat mengikuti bacaan dengan lebih baik ketika suara yang terdengar seperti teman sebaya membacakan teks dengan lantang. Padukan narasi dengan pembuat subtitle sehingga setiap kata muncul di layar saat diucapkan.
Konten Anak Multibahasa dalam Skala Besar
Melokalkan konten anak dulu berarti harus merekam ulang di setiap pasar. Terjemahkan cerita atau pelajaran yang sudah jadi ke lebih dari 175 bahasa sambil tetap mempertahankan karakter suara aslinya, jangkauan yang tak bisa ditandingi generator suara anak yang hanya berbasis audio.
Cara membuat suara anak dari teks dalam empat langkah
Ubah naskah menjadi narasi suara anak dalam empat langkah, dari teks yang ditempel hingga trek audio yang bisa diunduh atau video jadi.
Tempel Naskah Anak Anda
Ketik atau tempelkan cerita, pelajaran, atau dialog Anda ke dalam editor. Naskah yang panjang akan dipecah menjadi beberapa adegan.
Pilih Suara AI Muda
Saring perpustakaan suara berdasarkan usia, emosi, dan gaya, lalu pratinjau bacaan sampai Anda menemukan yang paling cocok.
Sesuaikan Penyampaiannya
Sesuaikan tempo, jeda, dan nuansa emosi di setiap baris sampai seluruh naskah terdengar pas.
Ekspor Audio atau Video
Unduh narasinya, atau render video lengkap dengan visual dan teks dan bagikan ke mana saja.
Apa itu suara anak text to speech dan bagaimana cara kerjanya?
Suara anak text to speech adalah suara yang dihasilkan AI dengan nada, tempo, dan energi seperti penutur anak-anak. Generator suara anak AI akan membacakan naskah yang Anda ketik menjadi audio alami untuk cerita, pelajaran, gim, dan video, tanpa perlu mikrofon atau pengisi suara anak.
Apakah suara anak akan terdengar seperti robot dalam cerita yang lebih panjang?
Tidak. Suara HeyGen tetap terjaga kualitasnya bahkan untuk naskah yang panjang, jadi cerita berdurasi sepuluh menit akan terdengar sama stabilnya dengan klip berdurasi sepuluh detik. Kontrol emosi memungkinkan Anda melembutkan penyampaian untuk tempo sebelum tidur atau membuatnya lebih cerah untuk adegan petualangan tanpa perlu mengganti suara.
Bagaimana cara mengubah naskah cerita anak menjadi video dengan narasi?
Tempelkan cerita ke HeyGen, pilih suara anak muda, lalu buat videonya. Naskah akan otomatis dipecah menjadi beberapa adegan, dan pembuat video AI menambahkan visual, musik, dan teks, sehingga dongeng sebelum tidur atau pelajaran di kelas bisa berubah dari teks yang ditempel menjadi video jadi yang siap ditonton hanya dalam satu kali proses.
Mengapa memilih HeyGen dibandingkan generator suara anak lainnya?
Kebanyakan alat suara anak hanya menghasilkan file MP3 lalu berhenti. HeyGen mengubah skrip yang sama menjadi video jadi lengkap dengan adegan, teks, dan suara hasil kloning atau suara kustom, semuanya dalam satu platform, sehingga Anda bisa langsung menerbitkan konten anak yang sudah jadi, bukan sekadar audio mentah yang masih menunggu diedit.
Bisakah satu kreator memproduksi konten edukasi anak dalam skala besar?
Ya, satu orang bisa menjalankan seluruh kanal edukasi anak. Kreator Anton Voroniuk menghemat 15,5 jam per minggu dan menjangkau lebih dari 1 juta siswa dengan HeyGen, dengan biaya produksi 40x lebih rendah dibandingkan syuting tradisional. Kisah Anton Voroniuk menguraikan secara rinci alur kerja yang menghasilkan angka-angka tersebut.
Apakah ada paket suara anak text to speech gratis di HeyGen?
Ya. Paket Free memungkinkan Anda membuat suara dan video tanpa kartu kredit, dan paket berbayar dimulai dari $24 per bulan untuk kreator yang rutin mempublikasikan konten. Harga akan meningkat sesuai penggunaan, bukan berdasarkan jam studio atau biaya aktor per rekaman.
Bisakah saya menggunakan suara anak AI untuk karakter kartun dan gim?
Ya. Hasilkan dialog untuk karakter pendamping animasi, NPC game, dan prompt tutorial aplikasi, dengan menyesuaikan energi dan emosi baris demi baris sampai setiap karakter terdengar unik. Ekspor audio bersih untuk engine atau timeline editing Anda, dan ganti suara per karakter di dalam skrip yang sama.
Apakah aman dan etis menggunakan suara anak yang dihasilkan oleh AI?
Ya. Setiap suara dihasilkan oleh AI, jadi tidak ada pengisi suara anak yang direkam, dan HeyGen mendukung hal itu dengan persyaratan persetujuan, peninjauan oleh manusia, serta kebijakan bahwa data pelanggan tidak pernah digunakan untuk melatih model. Kerangka kerja seperti itu sangat penting ketika audiens Anda mencakup anak-anak dan orang tua.
Bisakah saya membuat suara muda kustom untuk karakter saya?
Ya. Jelaskan suara yang kamu inginkan dalam teks biasa dan HeyGen akan menghasilkan suara kustom yang sesuai, atau gunakan AI voice cloning dengan rekaman yang kamu punya izin untuk digunakan. Kedua opsi ini akan tetap konsisten di setiap episode, pelajaran, atau video yang kamu buat.
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