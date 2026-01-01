לא. הקולות של HeyGen שומרים על האיכות שלהם גם בסקריפטים ארוכים, כך שסיפור של עשר דקות נשמע יציב בדיוק כמו קליפ של עשר שניות. בקרות הרגש מאפשרות לרכך את ההגשה לקצב רגוע לפני השינה או להאיר אותה לסצנות הרפתקאה — בלי להחליף קול.