ברוך הבא ל‑HeyGen Academy. המודול הזה, ״Inviting and Managing Teammates״, עוסק כולו בהכנסת הצוות שלך לסביבת העבודה כדי שתוכלו לשתף פעולה ולהתחיל ליצור מיד. כשתהיה מוכן להוסיף חברי צוות, קודם ודא שאתה נמצא בתוך סביבת העבודה המשותפת שלך ולא בחשבון האישי. מפאנל ״Manage Workspace״ תוכל לראות את כל מי שהוזמן, את התפקידים הנוכחיים שלהם, והאם הם כבר אישרו את ההזמנה או שעדיין ממתינים. HeyGen גם מציעה לך קולגות שכבר נרשמו עם דומיין האימייל של החברה שלך, מה שמקל להזמין אותם בלחיצה אחת. אפשר להזמין חברי צוות ישירות במייל, או להעתיק קישור שיתופי ולשלוח אותו לקהל רחב יותר. ברגע שהזמנה נשלחת, המשתמש מופיע ברשימת החברים שלך עם סטטוס Invite Sent. אם סביבת העבודה שלך מוגדרת כ‑request-to-join, בקשות הצטרפות חדשות יופיעו גם הן באותו פאנל. לאחר אישור, חבר הצוות עובר לסטטוס Active, מצטרף רשמית לסביבת העבודה ותופס מושב בתוכנית שלך. לכל חבר ב‑HeyGen מוקצה תפקיד, שקובע את רמת הגישה שלו: - Super Admins שולטים באופן מלא בחיוב, אבטחה, הרשאות והגדרות סביבת העבודה. - Developers יכולים ליצור תוכן וגם לגשת ל‑API של HeyGen לאינטגרציות כמו CRMs או פלטפורמות אימייל. - Creators מתמקדים ביצירת סרטונים, אווטארים וקולות, אבל לא מנהלים הרשאות או חיוב. - Viewers הם מאשרים וסוקרים שיכולים לגשת לתוכן בלי לבצע עריכות. המודל מבוסס‑התפקידים הזה עוזר לך לאזן בין יצירתיות לבקרה, כך שחברי הצוות יקבלו את הכלים שהם צריכים — בלי לתת גישה מיותרת. אם הפעלת גישה מבוססת‑בקשה, אפשר לסקור ולטפל בבקשות הצטרפות בשני מקומות: פאנל ההתראות ולשונית ״Members & Workspaces״. אישור בקשה הופך מיד את המשתמש לפעיל ונראה ברשימת החברים שלך; דחייתה שומרת על סביבת העבודה מאובטחת. מעבר לתפקידי החברים, HeyGen נותנת לך שליטה מדויקת על אופן השיתוף של תוכן בתוך סביבת העבודה. ברמת הפרויקט, התיקייה או הווידאו, אפשר לכוונן הרשאות כדי להגביל גישה, לאפשר עריכה או לשתף קישורים לצפייה בלבד. אפילו בתוך פרויקטים משותפים, תפקיד Viewer נשאר תמיד לצפייה בלבד, ושומר על מדיניות הגישה שלך. כשווידאו מתפרסם, נוצר עבורו Share Page, שבו יוצרים יכולים להוסיף כתוביות, להגדיר הרשאות, להפעיל הגנת סיסמה או להפוך את הווידאו לצפוי לציבור בלי צורך בהתחברות. האפשרויות האלה נותנות לצוותים גמישות בניהול האופן והמקום שבהם התוכן מופץ. בסוף המודול הזה תבין איך להזמין חברי צוות, להקצות תפקידים ולשלוט בגישה לתוכן. עם השלבים האלה, סביבת העבודה שלך תהיה מוכנה לשיתוף פעולה מאובטח וסקיילבילי בכל הארגון.

