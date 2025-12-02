Passez instantanément de l’anglais au suédois

La traduction de contenus vidéo en anglais vers le suédois ne prend que quelques minutes. Vous pouvez convertir des démonstrations de produits, des cours, des webinaires ou des contenus marketing sans avoir à modifier manuellement les sous-titres.

Touchez les publics suédophones

La Suède et la région nordique constituent des marchés très connectés. Traduire vos vidéos en anglais vers le suédois vous aide à élargir votre audience et à améliorer l’accessibilité.

Gagnez du temps et réduisez vos coûts de production

Au lieu de gérer des outils distincts pour la transcription, la traduction et la mise en forme, HeyGen regroupe tout dans un seul flux de travail, ce qui simplifie la publication.

Publiez sur toutes les plateformes

Exportez des fichiers de sous-titres SRT ou VTT pour YouTube, les cours en ligne, les systèmes de formation internes et les plateformes sociales.

Pour les workflows spécifiques à YouTube, vous pouvez simplifier la publication des sous-titres en utilisant :