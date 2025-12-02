Traduire des vidéos du

japonais vers l’anglais

Traduisez vos vidéos japonaises en un anglais clair et naturel grâce à HeyGen AI. Créez des sous-titres anglais précis, des voix off fluides ou des vidéos entièrement localisées, sans studio, sans transcription manuelle et sans outils de montage complexes. Importez votre vidéo, choisissez l’anglais et obtenez vos résultats en quelques minutes.

Cette solution est conçue pour les créateurs, les entreprises, les enseignants et les équipes qui souhaitent communiquer clairement avec un public anglophone tout en préservant le sens et l’intention du contenu original en japonais.