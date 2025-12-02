Traduire des vidéos du
japonais vers l’anglais
Traduisez vos vidéos japonaises en un anglais clair et naturel grâce à HeyGen AI. Créez des sous-titres anglais précis, des voix off fluides ou des vidéos entièrement localisées, sans studio, sans transcription manuelle et sans outils de montage complexes. Importez votre vidéo, choisissez l’anglais et obtenez vos résultats en quelques minutes.
Cette solution est conçue pour les créateurs, les entreprises, les enseignants et les équipes qui souhaitent communiquer clairement avec un public anglophone tout en préservant le sens et l’intention du contenu original en japonais.
- Aucune carte de crédit requise
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- Annulez à tout moment
Passez du japonais à l’anglais en quelques minutes
Avec HeyGen AI, transformer du contenu vidéo japonais en anglais est rapide et simple. Les dialogues parlés, les scripts et les vidéos complètes peuvent être traduits directement dans votre navigateur. Générez des sous-titres, une narration en anglais ou des vidéos entièrement localisées sans aucune configuration technique.
Si vous créez également du contenu en anglais et que vous souhaitez le localiser pour un public japonais, vous pouvez découvrir le flux de travail Traduction vidéo de l’anglais vers le japonais.
Une solution simple pour toucher les publics anglophones
L’anglais est largement utilisé sur les plateformes du monde entier, y compris aux États‑Unis et sur les marchés internationaux. Traduire des vidéos japonaises en anglais vous aide à élargir votre audience, à améliorer l’accessibilité et à rendre votre contenu plus facile à comprendre.
Que vous publiiez des tutoriels, des supports de formation, des démonstrations de produits ou des vidéos marketing, le processus reste simple. Importez votre vidéo en japonais, vérifiez le résultat en anglais, puis exportez une version finalisée prête à être diffusée.
Traduire une vidéo japonaise en anglais avec l’IA
Ce traducteur vidéo basé sur l’IA détecte la parole en japonais, génère une transcription et la convertit en anglais fluide. Vous pouvez choisir des sous-titres, des légendes ou des voix off en anglais qui respectent le rythme et l’intonation d’origine. Le formatage des sous-titres peut être ajusté avant l’export pour s’aligner sur les exigences de votre marque ou de votre plateforme.
Pour traduire des vidéos dans d’autres langues, vous pouvez également utiliser l’outil de traduction vidéo par IA afin de produire efficacement du contenu multilingue à grande échelle.
Meilleures pratiques pour une traduction fluide du japonais vers l’anglais
Un audio japonais clair produit de meilleurs résultats en anglais. Partir d’une transcription propre facilite le montage et améliore la précision. Choisissez un style de voix anglaise adapté à votre audience, qu’il soit neutre, professionnel ou conversationnel. Les sous-titres améliorent l’accessibilité et aident les plateformes à interpréter votre contenu.
Avant l’exportation, prévisualisez un court extrait pour vérifier le timing, les sous-titres et la qualité de la voix.
Comment traduire votre vidéo japonaise en vidéo anglaise en 4 étapes simples
Utilisez vos mots pour créer des vidéos professionnelles et partageables en seulement quelques étapes.
Téléchargez votre vidéo
Téléchargez un fichier vidéo ou collez un lien pris en charge. Les formats courants tels que MP4, MOV, AVI et WebM sont pris en charge.
Télécharger et transcrire
HeyGen AI convertit automatiquement la parole japonaise en texte. Vous pouvez relire et modifier la transcription pour garantir sa clarté avant la traduction.
Traduire en anglais
La transcription est traduite en anglais en tenant compte du contexte, du ton et de la fluidité naturelle des formulations.
Vérifier et exporter
Vérifiez le timing, la synchronisation labiale, les sous-titres et la narration. Apportez de petites modifications, puis exportez votre vidéo en espagnol ou téléchargez les fichiers SRT ou VTT.
Qu’est-ce qui rend HeyGen meilleur ?
L’impact est évident. Les entreprises obtiennent de vrais résultats avec le traducteur vidéo HeyGen. En traduisant vos vidéos instantanément, vous pouvez économiser à la fois du temps et de l’argent tout en développant facilement votre portée à l’international.
réduction des coûts de traduction vidéo
marchés localisés instantanément
par vidéo au lieu de semaines ou de mois
Foire aux questions
Comment puis-je traduire une vidéo japonaise en anglais ?
Pour traduire une vidéo japonaise en anglais, importez votre vidéo, générez une transcription en japonais, puis convertissez-la en anglais. Vous pourrez ensuite exporter des sous-titres ou des voix off en anglais, avec le minutage et l’alignement gérés automatiquement.
Existe-t-il une option gratuite pour la traduction vidéo du japonais vers l’anglais ?
Oui, de courts extraits vidéo en japonais peuvent être traduits en anglais gratuitement. Cela permet aux créateurs, aux enseignants et aux équipes de tester la qualité des sous-titres et le rendu de la voix anglaise avant de passer à des vidéos plus longues ou à des fonctionnalités avancées.
L’outil prend‑il en charge une synchronisation labiale précise pour le doublage en anglais ?
Oui, l’audio en anglais est synchronisé avec les mouvements de la bouche pour créer une synchronisation labiale naturelle. Cela améliore l’expérience des spectateurs pour les tutoriels, les démonstrations de produits, les vidéos marketing et les autres contenus vidéo parlés.
Puis-je modifier la transcription anglaise avant d’exporter la vidéo ?
Oui, vous pouvez relire et modifier la transcription en anglais avant d’exporter les sous-titres ou les voix off. Cela garantit une orthographe correcte, des noms exacts, des termes techniques appropriés et une formulation qui reflète fidèlement le contenu japonais original.
Les sous-titres anglais sont-ils pris en charge lors de la traduction de vidéos japonaises ?
Oui, des sous-titres anglais sont générés automatiquement lors de la traduction vidéo du japonais vers l’anglais. Les sous-titres peuvent être modifiés et exportés au format SRT ou VTT pour être publiés sur des plateformes comme YouTube et dans des systèmes de formation.
Quels types de vidéos japonaises se prêtent le mieux à une traduction en anglais ?
Les vidéos avec une parole claire, comme les tutoriels, les formations, les interviews, les démonstrations de produits et les contenus éducatifs, se traduisent le mieux. Un son propre permet de produire des sous-titres et des voix off en anglais plus précis.
Puis-je créer des versions dans d’autres langues à partir de la même vidéo en japonais ?
Oui, une fois votre vidéo en japonais téléchargée, vous pouvez la traduire en plusieurs langues. Cela vous permet de vous développer sur d’autres marchés sans avoir à téléverser de nouveau ni à recréer la vidéo originale.
La traduction vidéo du japonais vers l’anglais convient‑elle aux contenus professionnels et de formation ?
Oui, de nombreuses organisations traduisent des vidéos japonaises en anglais pour la formation, l’intégration, le marketing et la communication à l’échelle mondiale. Les sous-titres et voix off en anglais contribuent à garantir la clarté et la cohérence au sein des équipes internationales.
, vous pouvez créer un compte ici, ce qui facilite une collaboration plus fluide et accélère les processus de localisation.
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