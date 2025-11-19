Pourquoi choisir le créateur d'intros YouTube de HeyGen

Vous n'avez que quelques secondes pour faire une première impression. HeyGen s'assure que ces secondes comptent en créant des introductions qui paraissent professionnelles, renforcent l'identité de la marque et transforment les spectateurs en abonnés, rendant votre vidéo d'introduction percutante.

Commencez avec une idée simple ou une courte consigne, puis personnalisez votre introduction avec des graphiques animés, des styles de texte, des contrôles de couleur et du son pour rendre chaque introduction de vidéo unique.