Traduire des vidéos de

l’italien vers l’hébreu

Traduisez des vidéos en anglais en un hébreu clair et naturel avec l’IA HeyGen. Importez votre vidéo, laissez le système comprendre l’anglais parlé, puis transformez-la en sous-titres en hébreu, en voix off en hébreu ou en une version entièrement traduite que vous pouvez réutiliser partout.



Cela fonctionne très bien pour les vidéos YouTube, les cours en ligne, les interviews, les clips marketing, les démonstrations de produits et les formations internes. Tout s’exécute directement dans votre navigateur, sans aucun logiciel à installer.



