Traduire des vidéos de
l’italien vers l’hébreu
Traduisez des vidéos en anglais en un hébreu clair et naturel avec l’IA HeyGen. Importez votre vidéo, laissez le système comprendre l’anglais parlé, puis transformez-la en sous-titres en hébreu, en voix off en hébreu ou en une version entièrement traduite que vous pouvez réutiliser partout.
Cela fonctionne très bien pour les vidéos YouTube, les cours en ligne, les interviews, les clips marketing, les démonstrations de produits et les formations internes. Tout s’exécute directement dans votre navigateur, sans aucun logiciel à installer.
- Aucune carte de crédit
- Plus de 1 000 avatars
- Annulez à tout moment
Traduire une vidéo en hébreu avec l’IA
HeyGen est conçu pour la vidéo, pas seulement pour le texte. Il écoute l’audio anglais de votre vidéo, le convertit en transcription, puis traduit cette transcription en hébreu tout en conservant le sens et la fluidité d’origine.
Si votre objectif est de remplacer la voix en hébreu, combinez ce flux de travail avec le doublage IA afin que les spectateurs puissent écouter au lieu de lire :
Traduire une vidéo en anglais en sous-titres hébreux
Les sous-titres sont souvent le moyen le plus rapide de localiser un contenu. Vous conservez l’audio original en anglais et ajoutez un texte en hébreu que les spectateurs peuvent suivre.
HeyGen prend en charge les formats de sous-titres couramment utilisés pour la publication, notamment :
Fichiers de sous-titres SRT
Fichiers de sous-titres VTT
Si vous publiez sur YouTube, vous pouvez également utiliser le workflow YouTube video translator de HeyGen pour accélérer la création et la publication de sous-titres :
Comment traduire et doubler des vidéos en anglais vers l’hébreu
Si votre audience préfère écouter plutôt que lire, le doublage peut offrir une meilleure expérience. Au lieu de vous limiter aux sous-titres, vous créez une voix off en hébreu qui suit le rythme de votre vidéo originale.
C’est utile pour :
Vidéos de formation et d’intégration
Guides de présentation du produit
Publicités marketing
Leçons éducatives
Si vous traduisez également votre bibliothèque de contenus plus large dans d’autres langues, vous pouvez utiliser le même flux de travail pour des pages comme Anglais vers arabe:
Pourquoi traduire votre vidéo en hébreu ?
Traduire vos vidéos en anglais vers l’hébreu vous aide à toucher de nouveaux spectateurs sans avoir à créer de tout nouveaux contenus.
Principaux avantages :
Touchez davantage de personnes qui préfèrent du contenu en hébreu
Développez-vous en Israël et sur les marchés francophones hébreux
Améliorez l’accessibilité pour les équipes et les publics multilingues
Réutilisez votre contenu en transformant une vidéo en anglais en plusieurs versions localisées
Comment traduire une vidéo anglaise en hébreu en 4 étapes simples
Si vous débutez dans la traduction vidéo de l’anglais vers l’hébreu, HeyGen rend le processus simple et reproductible.
Téléchargez votre vidéo
Téléchargez votre fichier vidéo en anglais (formats MP4 et courants pris en charge) ou collez un lien compatible. Un son clair améliore la transcription et la précision finale en grec.
Générer la transcription en anglais
La technologie de reconnaissance vocale convertit automatiquement l’anglais parlé en une transcription écrite.
Traduire l’anglais en hébreu
La transcription est traduite en hébreu à l’aide de modèles d’apprentissage automatique contextuels, entraînés pour préserver la structure des phrases et le sens.
Vérifier et exporter
Prévisualisez le résultat, apportez des modifications si nécessaire, puis exportez la vidéo finale ou les fichiers de sous-titres.
Qu’est-ce qui rend HeyGen meilleur ?
L’impact est évident. Les entreprises obtiennent de vrais résultats avec le traducteur vidéo HeyGen. En traduisant vos vidéos instantanément, vous pouvez économiser à la fois de l’argent et du temps, tout en développant facilement votre portée à l’international.
réduction des coûts de traduction vidéo
marchés localisés instantanément
par vidéo au lieu de semaines ou de mois
Foire aux questions
Comment traduire une vidéo en anglais vers l’hébreu ?
Téléchargez votre vidéo, sélectionnez l’anglais comme langue source et l’hébreu comme langue cible, puis lancez la traduction. Après avoir vérifié le résultat, exportez les sous-titres en hébreu ou réutilisez le script traduit pour la voix.
HeyGen peut-il créer des voix off ou des doublages en hébreu ?
Oui. Vous pouvez traduire votre vidéo en hébreu, puis utiliser le script traduit pour remplacer la voix avec le doublage IA:
Puis-je traduire des vidéos YouTube en anglais vers l’hébreu ?
Oui. Exportez les sous-titres en hébreu au format SRT ou VTT et importez-les dans YouTube Studio. Si vous souhaitez un flux de travail plus rapide pour la publication sur YouTube, utilisez le traducteur de vidéos YouTube:
Puis-je aussi traduire vers d’autres langues ?
Oui. Le même flux de travail prend en charge de nombreuses paires de langues. Par exemple, vous pouvez également traduire des vidéos en anglais vers l’arabe ici :
Le doublage en hébreu est-il meilleur que les sous-titres ?
Cela dépend de votre audience et de la plateforme. Les sous-titres sont rapides et accessibles, en particulier pour les réseaux sociaux et YouTube. Le doublage offre une expérience de visionnage plus immersive pour les publics qui préfèrent écouter plutôt que lire les sous-titres.
Si vous prévoyez de remplacer l’audio en anglais, utilisez l’outil de doublage IA de HeyGen pour générer une voix naturelle en hébreu :
Traduisez des vidéos en plus de 175 langues
Donnez vie à n’importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyperréalistes grâce à Avatar IV.
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Transformez vos idées en vidéos professionnelles grâce à l’IA.