Traduisez des vidéos arabes en un anglais clair et naturel grâce à la traduction vidéo par IA. HeyGen vous aide à ajouter des sous-titres anglais ou un doublage vocal IA réaliste en quelques minutes, sans montage manuel ni les coûts du doublage traditionnel.

Que vous traduisiez des vidéos YouTube, des contenus de formation, des campagnes marketing ou du matériel pédagogique, HeyGen rend la traduction vidéo de l’arabe vers l’anglais rapide, précise et facilement extensible.

Journée de travail
Coursera
Miro
Principal
Intel
Komatsu
Plébiscité par plus de 1 000 000 de développeurs et d’entreprises de premier plan.

Traduire une vidéo arabe en anglais

HeyGen est un outil alimenté par l’IA spécialement conçu pour la traduction vidéo. Il vous permet de convertir de l’arabe parlé en sous-titres anglais ou en narration vocale anglaise tout en préservant le sens, le ton et le contexte. Contrairement aux traducteurs de texte basiques, HeyGen comprend la façon dont les gens s’expriment dans de vraies vidéos. Il traite la parole, applique la compréhension du langage naturel et produit un résultat en anglais qui paraît naturel et facile à suivre.

Traduire une Vidéo

Téléchargez votre vidéo pour une traduction hyper-réaliste avec synchronisation labiale naturelle

Avantages

Passez instantanément de l’arabe à l’anglais

Transformer votre contenu arabe en anglais ne prend que quelques minutes. Cet outil vous aide à traduire des scripts, des messages et des vidéos complètes en un anglais naturel, sans montage complexe ni logiciel supplémentaire. Créez des sous-titres clairs en anglais, des voix off IA naturelles ou des vidéos entièrement localisées directement dans votre navigateur.

Vous obtenez des résultats rapides, des commandes simples et la flexibilité nécessaire pour affiner votre contenu du début à la fin. Si vous travaillez également avec du contenu arabe dans l’autre sens, vous pouvez traduire des vidéos anglaises en arabe en utilisant le même flux de travail.

Conçu pour le véritable arabe parlé et ses dialectes

Les vidéos en arabe présentent souvent différents accents et styles de parole. HeyGen est conçu pour gérer aussi bien l’arabe formel que l’arabe conversationnel.

Il prend en charge :

Arabe standard moderne

Arabe égyptien

Arabe du Golfe

Arabe levantin

L’IA se concentre sur le sens et le contexte plutôt que sur une traduction mot à mot, ce qui permet d’obtenir un anglais naturel et professionnel.

Cas d’utilisation populaires de la traduction vidéo de l’arabe vers l’anglais

HeyGen est couramment utilisé pour traduire des vidéos arabes en anglais pour :

Vidéos YouTube en arabe

Campagnes de marketing et de publicité

Vidéos de formation et d’intégration

Contenu éducatif et e-learning

Communication d’entreprise et mises à jour internes

Réseaux sociaux et vidéos courtes

Pourquoi choisir HeyGen pour la traduction vidéo de l’arabe vers l’anglais ?

HeyGen est conçu pour les équipes et les créateurs qui ont besoin de rapidité, de qualité et de cohérence.

IA spécialement conçue pour la traduction vidéo

Sous-titres anglais et sortie vocale de haute qualité

Synchronisation labiale facultative pour une meilleure expérience de visionnage

Prend en charge les dialectes arabes et l’arabe standard

Traitement rapide pour les vidéos individuelles ou les gros volumes

Plébiscité par les créateurs, les marketeurs et les organisations du monde entier

Comment ça marche

Comment traduire des vidéos arabes en anglais

Utilisez vos mots pour créer, en quelques étapes seulement, des vidéos professionnelles faciles à partager.

Étape 1

Téléchargez votre vidéo

Téléversez un fichier vidéo ou importez un lien vidéo, par exemple une URL YouTube.

Étape 2

Sélectionner l’arabe et l’anglais

Choisissez l’arabe comme langue source et l’anglais comme langue cible.


Étape 3

Choisissez des sous-titres ou une voix IA

Choisissez des sous-titres en anglais, un doublage vocal par IA ou les deux, en fonction de votre audience et de vos objectifs de contenu.

Étape 4

Générer et partager

Générez votre vidéo traduite et partagez-la sur différentes plateformes ou téléchargez-la pour la réutiliser.

Qu’est-ce qui rend HeyGen meilleur ?

L’impact est évident. Les entreprises obtiennent de vrais résultats avec le traducteur vidéo de HeyGen. En traduisant vos vidéos instantanément, vous pouvez économiser à la fois du temps et de l’argent tout en développant facilement votre portée à l’international.

Facile

réduction des coûts de traduction vidéo

Gratuit

marchés localisés instantanément

Puissant

par vidéo au lieu de semaines ou de mois

Foire aux questions

Comment puis-je traduire une vidéo en arabe vers l’anglais avec HeyGen ?

Importez votre vidéo en arabe, sélectionnez l’arabe comme langue source et l’anglais comme langue cible, puis choisissez sous-titres ou voix off IA pour générer automatiquement votre vidéo en anglais.



L’IA peut-elle traduire avec précision des vidéos en arabe vers l’anglais ?

Oui. Lorsque l’audio est clair, l’IA peut traduire avec précision des vidéos en arabe vers l’anglais en comprenant les schémas de parole, le contexte et le sens des phrases plutôt qu’en procédant à une simple substitution mot à mot.



Puis-je traduire automatiquement des vidéos YouTube en arabe vers l’anglais ?

Oui. Vous pouvez importer des vidéos YouTube en arabe dans HeyGen et générer des sous-titres en anglais ou des traductions vocales IA sans avoir à télécharger ou modifier manuellement la vidéo originale.



HeyGen prend-il en charge les dialectes arabes ou uniquement l’arabe standard moderne ?

HeyGen prend en charge l’arabe standard moderne ainsi que des dialectes couramment utilisés, comme l’arabe égyptien, l’arabe du Golfe et l’arabe levantin, afin d’offrir des traductions en anglais plus naturelles.



La traduction vocale par IA est-elle meilleure que les sous-titres en anglais ?

Les sous-titres en anglais sont meilleurs pour l’accessibilité et une mise en ligne rapide, tandis que la traduction vocale par IA offre une expérience plus immersive, car les spectateurs peuvent regarder naturellement sans avoir à lire les sous-titres.



Puis-je utiliser la traduction vidéo de l’arabe vers l’anglais pour du contenu professionnel ou de formation ?

Oui. De nombreuses entreprises utilisent la traduction vidéo de l’arabe vers l’anglais pour l’intégration, la formation et la communication interne. Le même flux de travail est également utilisé pour les langues régionales comme le hindi vers l’anglais.


Puis-je créer des versions multilingues de la même vidéo en français ?

Oui. Vous pouvez décliner la même vidéo française en plusieurs langues à l’aide d’outils comme le traducteur vidéo de l’anglais vers l’espagnol. Cela permet de constituer efficacement une bibliothèque de contenus multilingues cohérente


Combien de temps faut-il pour traduire une vidéo en arabe vers l’anglais ?

La plupart des traductions vidéo de l’arabe vers l’anglais sont réalisées en quelques minutes, selon la durée de la vidéo et selon que vous choisissez les options sous-titres, voix off IA ou synchronisation labiale. Vous pouvez créer un compte ici, ce qui facilite une collaboration plus fluide et accélère les flux de travail de localisation.


Traduisez des vidéos en plus de 175 langues

Donnez vie à n’importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyperréalistes grâce à Avatar IV.

