Traduire des vidéos de
l’anglais vers l’arabe
Traduisez vos vidéos en anglais en un arabe clair et naturel avec HeyGen AI. Créez des sous-titres arabes précis, des voix off fluides ou des vidéos entièrement localisées, sans studio, sans transcription manuelle ni logiciel de montage. Importez votre vidéo, choisissez l’arabe et réalisez l’ensemble du processus directement dans votre navigateur.
HeyGen AI aide les créateurs, les enseignants et les entreprises à communiquer avec des publics arabophones tout en gardant un contenu précis, accessible et professionnel.
- Aucune carte de crédit
- Plus de 1 000 avatars
- Annulez à tout moment
Traduire une vidéo anglaise en arabe en ligne
Avec HeyGen, traduire du contenu vidéo anglais en arabe est simple et fiable. Vous pouvez convertir des dialogues parlés, des scripts et des vidéos complètes en arabe grâce à un flux de travail optimisé, conçu pour les besoins réels de production.
Traduire une Vidéo
Téléchargez votre vidéo pour une traduction hyper-réaliste avec synchronisation labiale naturelle
Déposez les fichiers iciTéléchargez ou glissez-déposez le fichier ici
Passez instantanément de l’anglais à l’arabe
Avec HeyGen AI, la traduction vidéo de l’anglais vers l’arabe ne prend que quelques minutes au lieu de plusieurs semaines. Vous pouvez localiser des vidéos sans avoir à coordonner des comédiens voix-off, des studios ou des équipes de post‑production.
Les vidéos en arabe aident votre contenu à trouver un écho à travers le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et les communautés arabophones du monde entier, améliorant ainsi la compréhension et l’engagement.
Un moyen simple d’atteindre les publics arabophones
L’arabe est l’une des langues les plus parlées au monde. Traduire des vidéos en anglais vers l’arabe permet à votre message d’atteindre de nouveaux publics tout en améliorant l’accessibilité et la confiance.
Que vous publiiez des tutoriels, des vidéos marketing, des démonstrations de produits ou des contenus de formation, le flux de travail reste simple. Importez votre vidéo en anglais, vérifiez le résultat en arabe, puis exportez une version soignée, prête à être partagée.
Bonnes pratiques pour une traduction fluide de l’anglais vers l’arabe
Commencez avec un enregistrement audio en anglais clair et un bruit de fond minimal. Relisez la transcription avant la traduction pour corriger les noms propres ou les termes techniques. Utilisez l’arabe standard moderne pour les publics généraux et prévisualisez la vidéo finale afin de vérifier la synchronisation des sous-titres et le rythme de la voix.
Ces étapes vous aident à faire en sorte que votre vidéo en arabe paraisse naturelle et professionnelle.
Fonctionnalités conçues pour la traduction vidéo de l’anglais vers l’arabe
HeyGen inclut des fonctionnalités spécialement conçues pour la localisation vidéo :
Détection automatique de la parole en anglais
Traduction précise de l’anglais vers l’arabe
Sous-titres et légendes en arabe
Génération de voix off en arabe
Prise en charge de la synchronisation labiale naturelle
Exportation de sous-titres aux formats SRT et VTT
Éditeur en ligne pour révision et ajustements
Toutes les étapes de traduction et de localisation sont gérées dans un flux de travail unifié.
Comment traduire votre vidéo en 4 étapes simples
Utilisez vos mots pour créer, en quelques étapes seulement, des vidéos professionnelles faciles à partager.
Téléchargez votre vidéo
Importez votre fichier MP4, MOV ou audio. Le système détecte automatiquement la piste audio en anglais.
Générer une transcription en anglais
Créez une transcription ou des sous-titres à l’aide d’un rendu automatique rapide ou d’options relues par des humains.
Traduire en arabe
Convertissez votre transcription en arabe. Choisissez entre des sous-titres, une voix off en arabe ou un avatar arabe.
Vérifier et exporter
Vérifiez le timing, la synchronisation labiale, les sous-titres et la narration. Apportez de petites modifications, puis exportez votre vidéo en espagnol ou téléchargez les fichiers SRT ou VTT.
Qu’est-ce qui rend HeyGen meilleur ?
L’impact est évident. Les entreprises obtiennent de vrais résultats avec le traducteur vidéo de HeyGen. En traduisant vos vidéos instantanément, vous pouvez économiser à la fois du temps et de l’argent tout en développant facilement votre portée à l’international.
réduction des coûts de traduction vidéo
marchés localisés instantanément
par vidéo plutôt qu’en semaines ou en mois
Foire aux questions
Comment puis-je traduire une vidéo en anglais vers l’arabe ?
Téléchargez votre vidéo en anglais sur HeyGen, générez une transcription, traduisez-la en arabe, puis exportez les sous-titres ou la narration. Le minutage, l’alignement et la mise en forme sont gérés automatiquement, de sorte que votre vidéo en arabe est prête à être publiée sans outils de montage supplémentaires.
Existe-t-il une version gratuite pour la traduction de l’anglais vers l’arabe ?
Oui. Vous pouvez traduire gratuitement de courts extraits vidéo en anglais pour tester le flux de travail et la qualité du rendu. Pour les vidéos plus longues et les fonctionnalités avancées, la mise à niveau débloque des limites étendues similaires à Traduction de vidéos en arabe vers l’anglais.
HeyGen prend-il en charge les sous-titres et les voix off en arabe ?
Oui. Vous pouvez générer des sous-titres en arabe, des voix off en arabe, ou les deux. Les sous-titres améliorent l’accessibilité, tandis que les voix off sont particulièrement adaptées aux tutoriels narrés, aux vidéos marketing et aux contenus de formation.
Quel dialecte arabe devrais-je choisir pour ma vidéo ?
L’arabe standard moderne est recommandé pour la plupart des cas d’utilisation, car il est largement compris dans toutes les régions. Cela permet de garantir une bonne compréhension pour les spectateurs à travers le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.
Les sous-titres en arabe sont-ils pris en charge pour YouTube et les plateformes de formation ?
Oui. Les sous-titres arabes peuvent être exportés au format SRT ou VTT, qui est pris en charge par YouTube, les systèmes de gestion de l’apprentissage et les outils d’accessibilité sur les principales plateformes.
Cet outil de traduction prend-il en charge les formats MP4, MOV et autres ?
Oui. La plupart des formats, y compris MP4, MOV, AVI et WebM, sont pris en charge. Cela vous permet de téléverser presque n’importe quelle vidéo en anglais et de générer des sous-titres ou un doublage en arabe précis, sans avoir besoin d’outils de conversion séparés ni de travail de préparation supplémentaire.
Quels formats vidéo sont pris en charge pour la traduction de l’anglais vers l’arabe ?
Les formats courants, notamment MP4, MOV, AVI et WebM, sont pris en charge. Cela vous permet de téléverser des vidéos depuis la plupart des sources sans devoir convertir les fichiers au préalable.
La traduction vidéo de l’anglais vers l’arabe est-elle utile pour les contenus professionnels ou de formation ?
Oui. De nombreuses équipes traduisent des vidéos d’onboarding, des démonstrations de produits et des supports de formation internes en arabe. Si vous localisez également du contenu pour des publics d’Asie du Sud, les flux de travail sont similaires à la traduction vidéo hindi vers anglais.
Traduisez des vidéos en plus de 175 langues
Donnez vie à n’importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyperréalistes grâce à Avatar IV.
Commencez à créer avec HeyGen
Transformez vos idées en vidéos professionnelles grâce à l’IA.