Avantages

Passez instantanément du portugais à l’espagnol

Avec HeyGen AI, transformer votre contenu portugais en espagnol ne prend que quelques minutes. La plateforme vous permet de convertir des scripts, des messages et des vidéos complètes en versions espagnoles naturelles, sans montage complexe ni logiciel supplémentaire. Vous pouvez créer des voix off espagnoles fluides, des sous-titres clairs ou des vidéos entièrement localisées directement dans votre navigateur.

Si vous localisez également votre contenu pour les audiences YouTube, découvrez le traducteur de vidéos YouTube pour une publication multilingue efficace.



