Traduire des vidéos du
portugais vers l’espagnol
Traduisez vos vidéos en portugais en un espagnol clair et naturel grâce à l’IA. Créez des voix off en espagnol, des sous-titres stylisés ou des vidéos entièrement localisées, sans studio, sans traducteurs ni logiciel de montage. Vous pouvez téléverser depuis votre ordinateur, coller un lien YouTube ou cloud, ou importer directement depuis Google Drive ou Dropbox.
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Passez instantanément du portugais à l’espagnol
Avec HeyGen AI, transformer votre contenu portugais en espagnol ne prend que quelques minutes. La plateforme vous permet de convertir des scripts, des messages et des vidéos complètes en versions espagnoles naturelles, sans montage complexe ni logiciel supplémentaire. Vous pouvez créer des voix off espagnoles fluides, des sous-titres clairs ou des vidéos entièrement localisées directement dans votre navigateur.
Si vous localisez également votre contenu pour les audiences YouTube, découvrez le traducteur de vidéos YouTube pour une publication multilingue efficace.
Une façon simple d’atteindre les hispanophones
L’espagnol continue de gagner du terrain aux États-Unis et sur les principales plateformes en ligne. Traduire vos vidéos en portugais vers l’espagnol vous aide à toucher davantage de spectateurs, à améliorer l’accessibilité et à rendre votre contenu plus facile à comprendre.
Que vous créiez des cours, des vidéos marketing, des démonstrations de produits ou des tutoriels, le processus reste simple. Importez votre fichier en portugais, vérifiez le résultat en espagnol, puis exportez une version finalisée prête à être publiée. Cette approche vous permet d’élargir facilement votre bibliothèque de contenus sans augmenter le temps de production.
Meilleures pratiques pour une traduction fluide du portugais vers l’espagnol
Un audio portugais clair permet d’obtenir de meilleurs résultats en espagnol. Commencez par générer une transcription propre en portugais afin de faciliter des corrections simples et précises. Choisissez le style d’espagnol qui correspond à votre audience, qu’il s’agisse de l’espagnol d’Espagne, de l’espagnol d’Amérique latine ou d’un ton neutre. L’ajout de sous-titres améliore l’accessibilité et aide les plateformes à mieux indexer votre contenu.
Gardez les termes clés cohérents dans toutes vos vidéos pour plus de clarté, et prévisualisez un court extrait avant l’export pour vérifier le timing, les sous-titres et la qualité de la voix. Ces étapes vous aideront à garantir que votre version espagnole paraît et sonne naturelle.
Fonctionnalités conçues pour la traduction du portugais vers l’espagnol
Le système détecte automatiquement la parole en portugais et la convertit en espagnol naturel avec des sous-titres clairs ou des voix off. Vous pouvez choisir parmi un large éventail de voix espagnoles, y compris des options régionales, ou utiliser le clonage de voix pour conserver l’identité du locuteur original dans toutes les langues.
L’éditeur intégré vous offre un contrôle total sur le timing, le rythme et les sous-titres, le tout au même endroit. Les sous-titres s’exportent en SRT ou VTT pour YouTube et les plateformes d’apprentissage. La synchronisation labiale aligne l’audio espagnol sur les mouvements de la bouche pour un rendu plus réaliste, et vous pouvez également créer de courts extraits en espagnol ou des versions vidéo localisées selon vos besoins.
Comment traduire votre vidéo en 4 étapes simples
Utilisez vos mots pour créer des vidéos professionnelles et partageables en seulement quelques étapes.
Téléchargez votre vidéo
Importez votre fichier MP4, MOV ou audio. Le système détecte automatiquement la piste audio en français.
Générer une transcription en espagnol
Créez une transcription ou des sous-titres à l’aide d’un rendu automatique rapide ou d’options relues par des humains.
Traduire en espagnol
Convertissez votre transcription en espagnol. Choisissez entre des sous-titres, une voix off en espagnol ou un avatar espagnol.
Vérifier et exporter
Vérifiez le timing, la synchronisation labiale, les sous-titres et la narration. Apportez de petites modifications, puis exportez votre vidéo en espagnol ou téléchargez les fichiers SRT ou VTT.
Qu’est-ce qui rend HeyGen meilleur ?
L’impact est évident. Les entreprises obtiennent de vrais résultats avec le traducteur vidéo HeyGen. En traduisant vos vidéos instantanément, vous pouvez économiser à la fois du temps et de l’argent tout en développant facilement votre portée à l’international.
réduction des coûts de traduction vidéo
marchés localisés instantanément
par vidéo au lieu de semaines ou de mois
Foire aux questions
Existe-t-il une version gratuite pour la traduction du portugais vers l’espagnol ?
Oui. Vous pouvez traduire gratuitement de courts clips en portugais avant de passer à des vidéos plus longues ou à des outils avancés. Cela permet aux créateurs, aux enseignants et aux entreprises de tester des flux de travail de traduction vers l’espagnol sans s’engager immédiatement sur des fonctionnalités payantes.
L’outil prend-il en charge une synchronisation labiale précise pour le doublage en espagnol ?
Oui. L’audio en espagnol se synchronise automatiquement avec les mouvements de la bouche pour créer un alignement des lèvres naturel. Cela améliore l’expérience de visionnage des tutoriels, démonstrations de produits, vidéos explicatives et vidéos marketing en rendant la présentation fluide et crédible.
Puis-je choisir différents dialectes espagnols pour ma vidéo traduite ?
Oui. Vous pouvez choisir l’espagnol d’Espagne ou l’espagnol d’Amérique latine en fonction de votre audience. Le choix du bon dialecte permet à votre narration de paraître culturellement adaptée pour les spectateurs au Mexique, en Colombie, en Argentine et dans les communautés hispanophones à travers les États-Unis.
Puis‑je choisir différents dialectes espagnols pour ma vidéo traduite ?
Oui. Vous pouvez choisir l’espagnol d’Espagne ou l’espagnol d’Amérique latine en fonction de votre audience. Sélectionner le bon dialecte permet à votre narration de paraître culturellement authentique, en particulier pour les spectateurs au Mexique, en Colombie, en Argentine ou au sein des communautés hispanophones aux États‑Unis.
Les sous-titres en espagnol sont-ils pris en charge lors de la traduction de vidéos en portugais ?
Oui. Vous pouvez exporter des sous-titres espagnols au format SRT ou VTT pour YouTube, les plateformes de formation et les exigences en matière d’accessibilité. Les sous-titres améliorent votre portée et maintiennent la clarté de votre message lorsque les vidéos sont visionnées sur mobile ou sans le son.
Cet outil de traduction prend‑il en charge les formats MP4, MOV et autres ?
Oui. Les formats courants, notamment MP4, MOV, AVI et WebM, sont pris en charge. Cela vous permet de télécharger la plupart des vidéos en portugais et de générer des sous-titres ou un doublage en espagnol sans avoir besoin d’outils de conversion supplémentaires ni de préparation particulière.
Puis-je créer des versions multilingues de la même vidéo en portugais ?
Oui. Vous pouvez décliner la même vidéo en portugais dans plusieurs langues à l’aide d’outils comme le Traducteur vidéo de l’anglais vers l’espagnol. Cela vous aide à créer efficacement une bibliothèque de contenus multilingues cohérente.
Est-ce utile pour des contenus de formation, d’entreprise ou de communication internationale ?
Oui. De nombreuses équipes traduisent des vidéos d’onboarding, des démonstrations de produit et des formations en portugais vers l’espagnol afin de toucher un public plus large. Cette approche favorise une communication plus claire et une localisation plus rapide pour les équipes internationales et les audiences réparties dans le monde entier.
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