Traduire une vidéo espagnole en anglais

Traduire des vidéos de

l'espagnol vers l'anglais

Traduisez vos vidéos en espagnol en un anglais clair et naturel avec HeyGen AI. Créez des sous-titres anglais précis, des voix off fluides ou des vidéos entièrement localisées, sans studio, sans transcription manuelle ni logiciel de montage. Importez votre vidéo, choisissez l’anglais et obtenez le résultat en quelques minutes.

Cet outil est conçu pour les créateurs, les entreprises, les enseignants et les équipes qui souhaitent toucher rapidement un public anglophone tout en gardant un contenu clair et professionnel.