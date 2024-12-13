Traducteur IA

Traduisez facilement vos vidéos anglaises en portugais fluide avec des sous-titres et des voix off alimentés par l'IA. Préservez les nuances culturelles, le ton et le timing pour que votre contenu soit local et captivant pour chaque spectateur.

Amélioration de la localisation vidéo avec l'IA

Les traductions pilotées par IA améliorent considérablement la localisation des contenus vidéo. Elles permettent une adaptation fluide de la langue, garantissant que les nuances culturelles du public portugais sont respectées et représentées avec précision. En utilisant l'IA, les entreprises peuvent créer du contenu qui semble natif, conduisant à une meilleure rétention et satisfaction des spectateurs.

une femme est assise devant un écran qui dit bonjourune femme est assise devant un écran qui dit bonjour

Stimuler l'engagement des spectateurs avec la traduction vidéo

La traduction de vidéos par IA augmente l'engagement des spectateurs en rendant le contenu accessible à un public plus large. Les spectateurs lusophones peuvent profiter du contenu dans leur langue maternelle, ce qui entraîne des taux d'interaction plus élevés et une expérience de visionnage plus inclusive. Cette approche élargit la portée et approfondit la connexion avec le public.

une capture d'écran de conseils pour la traduction vidéo avec les langues d'entrée prises en charge et les langues cibles prises en chargeune capture d'écran de conseils pour la traduction vidéo avec les langues d'entrée prises en charge et les langues cibles prises en charge

Prise en charge du voice-over et du doublage dans les vidéos

L'IA joue un rôle crucial dans le doublage et la voix off en fournissant des traductions précises qui s'alignent sur le timing et le ton de la parole originale. Cela garantit que les doublages en portugais semblent naturels et préservent l'intention originale de la vidéo, rendant le contenu plus pertinent et efficace pour le public.

une affiche qui dit parfait pour le marketing internationalune affiche qui dit parfait pour le marketing international

Comment ça marche ?

Traduisez votre vidéo en 4 étapes faciles

Atteignez un public mondial avec des voix off alimentées par l'IA, une traduction précise et une localisation transparente.

Étape 1

Téléchargez votre vidéo source

Commencez par télécharger une vidéo claire et de haute qualité dans votre langue originale. Cela servira de base pour la traduction et le doublage.

video thumbnail

Étape 2

Sélectionnez votre langue cible

Choisissez parmi plus de 175 langues prises en charge. L'IA de HeyGen traduira automatiquement votre contenu tout en préservant le ton, le contexte et l'intention.

video thumbnail

Étape 3

Générer une voix off IA avec synchronisation labiale

Remplacez votre audio original par une voix off AI réaliste dans la langue sélectionnée. Les mouvements des lèvres sont parfaitement synchronisés pour une livraison naturelle.

video thumbnail

Étape 4

Aperçu, Polissage & Publication

Revoyez la vidéo traduite, apportez les dernières modifications et exportez votre contenu localisé—prêt à captiver des audiences du monde entier.

video thumbnail

FAQ sur le traducteur vidéo IA

Notre traducteur vidéo IA transforme n'importe quelle vidéo en plus de 70 langues et 175 dialectes avec une synchronisation labiale parfaite et une parole naturelle. Contrairement aux outils de traduction traditionnels, notre IA garantit que votre voix sonne authentique dans chaque langue - pas de texte à parole robotique, pas de doublage préenregistré.

👉 Regarder la démo →

Oui ! Nous proposons une option de traducteur vidéo IA gratuite pour les utilisateurs qui souhaitent faire l'expérience de la traduction assistée par IA de première main. Pour ceux qui recherchent une plus grande précision, plus d'options de langues et des fonctionnalités améliorées, nos plans premium offrent une personnalisation avancée et une synthèse vocale supérieure.

👉 Voir les plans détaillés →

Contrairement aux sous-titres qui affichent simplement le texte traduit à l'écran, la traduction vidéo alimentée par l'IA recrée votre voix dans plusieurs langues tout en la synchronisant parfaitement avec votre vidéo originale. Cela crée une expérience totalement immersive, permettant à votre audience de sentir comme si vous parliez leur langue maternelle de manière naturelle.

👉 Sous-titres ou doublage – qu'est-ce qui fonctionne vraiment ? →

👉 Découvrez comment fonctionne la traduction vidéo par IA →

Avec notre avatar IA pour la traduction vidéo, vous pouvez créer une version numérique de vous-même qui imite vos gestes, expressions et modèles de parole. Que vous présentiez, racontiez des histoires ou enseigniez, votre avatar rend le contenu multilingue personnel et captivant - sans nécessiter d'enregistrements supplémentaires.

Voici pourquoi les avatars IA sont en vogue →

Les créateurs, éducateurs, entreprises et marques mondiales utilisent notre traducteur de langage vidéo IA pour diffuser leur contenu sans effort. Que vous produisiez des vidéos éducatives, des campagnes marketing, des démonstrations de produits ou du contenu pour les réseaux sociaux, la traduction IA vous permet d'atteindre instantanément un public mondial - sans coûts de production élevés.

👉 Découvrez comment les industries utilisent HeyGen →

Nous avons développé une technologie de synchronisation labiale avancée lip-sync technology qui garantit que la voix traduite correspond précisément aux mouvements du visage. Contrairement aux outils de synthèse vocale de base, notre système ajuste l'articulation et le timing pour que le contenu vidéo multilingue semble aussi naturel que votre vidéo originale.

👉 Regardez la précision du playback en action →

Notre traducteur vidéo IA prend en charge plus de 70 langues et 175 dialectes, avec des améliorations continues pour étendre la précision et la prononciation. Que vous ayez besoin de l'espagnol, du français, du mandarin ou des accents régionaux, notre IA s'adapte pour offrir l'expérience multilingue la plus authentique.

