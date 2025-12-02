Traduire des vidéos de
l’hindi vers l’anglais
Traduisez des vidéos en hindi en un anglais clair et naturel en seulement quelques étapes. Ajoutez des sous-titres anglais ou une voix off traduite, sans montage complexe ni doublage manuel.
HeyGen aide les créateurs, les enseignants et les entreprises à transformer leurs vidéos en hindi en contenu vidéo en anglais afin de toucher un public mondial plus large.
- Aucune carte de crédit
- Plus de 1 000 avatars
- Annulez à tout moment
Traduction vidéo de l’hindi vers l’anglais simplifiée
HeyGen est conçu pour traduire l’hindi parlé dans les vidéos en anglais tout en préservant le sens et la fluidité d’origine.
Au lieu de traduire mot à mot, le système se concentre sur des phrases complètes et sur le contexte. Cela permet de produire des traductions en anglais claires et faciles à comprendre pour les spectateurs. Le même flux de travail est utilisé pour d’autres pages de langue comme Traduction vidéo de l’arabe vers l’anglais, ce qui facilite la gestion de plusieurs langues au même endroit.
Choisissez les sous-titres ou la traduction vocale
Les sous-titres en anglais sont un bon choix lorsque vous avez besoin d’une traduction rapide et d’accessibilité. Ils aident les spectateurs à comprendre la vidéo même lorsqu’ils la regardent sans le son.
Idéal pour :
• Vidéos pour les réseaux sociaux
• Contenus d’apprentissage et de formation
• Besoins en accessibilité
Les fichiers de sous-titres peuvent également être exportés pour d’autres plateformes.
Conçu pour un véritable usage en hindi
Les vidéos en hindi contiennent souvent des expressions du quotidien, un mélange de langues et des styles de parole naturels. HeyGen est conçu pour gérer ces particularités afin que les traductions soient fidèles et faciles à suivre.
L’assistance comprend :
• Voix hindi standard
• Écriture devanagari
• Usage courant du hinglish
• Structure de phrase claire en anglais
L’objectif est de privilégier le sens et la clarté, plutôt que de remplacer les mots mot à mot.
Cas d’utilisation populaires pour la traduction vidéo du hindi vers l’anglais
HeyGen est couramment utilisé pour :
• Traduire des vidéos YouTube en hindi pour des audiences internationales
• Localiser les contenus marketing et publicitaires
• Conversion de vidéos de formation et d’intégration
• Traduire des vidéos éducatives et des cours en ligne
• Communication interne de l’entreprise
• Contenu pour les réseaux sociaux et les vidéos courtes
Les équipes qui travaillent avec les langues d’Asie du Sud associent souvent cela à la traduction de l’ourdou vers l’anglais également.
Comment traduire des vidéos en hindi en anglais
Utilisez vos mots pour créer des vidéos professionnelles et partageables en seulement quelques étapes.
Téléchargez votre vidéo
Téléchargez votre fichier MP4, MOV ou audio. Le système détecte automatiquement la piste audio en hindi.
Générer une transcription en français
L’hindi parlé dans votre vidéo est automatiquement converti en texte.
Traduire en anglais
La transcription en hindi est traduite en anglais naturel.
Vérifier et exporter
Prévisualisez le résultat, apportez de légers ajustements si nécessaire, puis exportez votre vidéo en anglais.
Ce processus fonctionne aussi bien pour les courts extraits que pour les vidéos longues.
Qu’est-ce qui rend HeyGen meilleur ?
L’impact est évident. Les entreprises obtiennent de vrais résultats avec le traducteur vidéo HeyGen. En traduisant vos vidéos instantanément, vous pouvez économiser à la fois de l’argent et du temps tout en développant facilement votre portée à l’international.
réduction des coûts de traduction vidéo
marchés localisés instantanément
par vidéo au lieu de semaines ou de mois
Foire aux questions
Comment puis-je traduire une vidéo en hindi vers l’anglais ?
Importez votre vidéo en hindi, générez une transcription, traduisez-la en anglais, puis choisissez des sous-titres ou une traduction vocale avant d’exporter la vidéo finale.
Les vidéos en hindi peuvent-elles être traduites avec précision en anglais ?
Oui. Lorsque l’audio est clair, l’hindi parlé peut être traduit avec précision en anglais en se concentrant sur des phrases complètes et sur le contexte.
Puis-je traduire des vidéos YouTube en hindi vers l’anglais ?
Oui. Vous pouvez coller un lien de vidéo YouTube en hindi et générer des sous-titres en anglais ou une traduction vocale sans télécharger la vidéo.
La traduction vocale est-elle meilleure que les sous-titres ?
Les sous-titres sont très efficaces pour l’accessibilité et la publication rapide. La traduction vocale est préférable lorsque les spectateurs préfèrent écouter plutôt que lire.
Combien de temps prend la traduction vidéo du hindi vers l’anglais ?
La plupart des vidéos sont traduites en quelques minutes, selon la durée de la vidéo et le type de rendu que vous choisissez.
Cet outil de traduction prend‑il en charge les formats MP4, MOV et autres ?
Oui. La plupart des formats, y compris MP4, MOV, AVI et WebM, sont pris en charge. Cela vous permet de télécharger quasiment n’importe quelle vidéo en français et de générer des sous-titres ou un doublage en espagnol précis, sans avoir besoin d’outils de conversion séparés ni de préparation supplémentaire.
Est-ce que cela peut être utilisé pour des vidéos professionnelles ou de formation ?
Oui. De nombreuses équipes utilisent la traduction vidéo de l’hindi vers l’anglais pour la formation, l’éducation, le marketing et la communication interne. Pour des besoins linguistiques similaires, vous pouvez également explorer la traduction de l’anglais vers l’hindi.
Est-ce utile pour des contenus de formation, d’entreprise ou de communication à l’international ?
Oui. De nombreuses équipes traduisent des vidéos d’onboarding en français, des démonstrations produit et des formations en espagnol pour toucher un public plus large. Si vous prévoyez de développer votre production multilingue, vous pouvez créer un compte ici, ce qui facilite la collaboration et accélère les workflows de localisation.
Traduisez des vidéos en plus de 175 langues
Donnez vie à n’importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyperréalistes grâce à Avatar IV.
Commencez à créer avec HeyGen
Transformez vos idées en vidéos professionnelles grâce à l’IA.