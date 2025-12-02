Traduire des vidéos de
l’anglais vers le japonais
Traduisez des vidéos en anglais en un japonais clair et naturel grâce à une solution de traduction vidéo alimentée par l’IA, conçue pour les créateurs, les enseignants et les entreprises. Importez votre vidéo en anglais, générez des sous-titres ou des voix off en japonais avec une grande précision, puis exportez un résultat professionnel en quelques minutes, sans studio, sans montage manuel et sans outils complexes.
Que vous traduisiez une vidéo YouTube, un cours en ligne ou une présentation professionnelle, ce flux de travail vous aide à toucher un public francophone tout en préservant le sens, le ton et le contexte culturel.
- Aucune carte de crédit
- Plus de 1 000 avatars
- Annulez à tout moment
Traduire des vidéos en anglais vers le japonais avec l’IA
La traduction vidéo doit être précise, efficace et simple à gérer. Avec HeyGen AI, la parole en anglais est automatiquement détectée, transcrite, traduite en japonais, puis synchronisée avec la timeline de votre vidéo. Vous pouvez choisir des sous-titres en japonais, une voix off en japonais ou un doublage complet en japonais, selon les objectifs de votre contenu. Tout fonctionne en ligne, et les formats courants comme MP4 et MOV sont entièrement pris en charge, ce qui vous permet de commencer à traduire immédiatement.
Traduire une Vidéo
Téléchargez votre vidéo pour une traduction hyper-réaliste avec synchronisation labiale naturelle
Déposez les fichiers iciTéléchargez ou glissez-déposez le fichier ici
Passez instantanément de l’anglais au japonais
La traduction vidéo traditionnelle prend souvent plusieurs jours et fait intervenir de nombreux prestataires. Ce flux de travail basé sur l’IA réduit l’ensemble du processus à quelques minutes.
Vous pouvez traduire automatiquement des vidéos en anglais vers le japonais sans avoir à coordonner des traducteurs, des doubleurs ou des monteurs. Tout se fait au même endroit, ce qui facilite une publication régulière et l’extension de votre bibliothèque de vidéos.
Un moyen simple d’atteindre le public japonais
Le japonais est une langue à forte valeur ajoutée pour l’éducation, le divertissement et les affaires à l’échelle mondiale. Traduire des vidéos en anglais vers le japonais permet d’élargir l’audience, d’améliorer l’accessibilité et d’augmenter l’engagement sur l’ensemble des plateformes.
Cette approche fonctionne particulièrement bien pour :
Créateurs YouTube et éditeurs de contenu
Enseignants et créateurs de cours en ligne
Équipes marketing et produit
Formation en entreprise et communication interne
De nombreuses entreprises internationales associent cela à la traduction vidéo de l’anglais vers l’espagnol afin de prendre en charge plusieurs marchés internationaux à partir d’un seul flux de contenu.
Bonnes pratiques pour la traduction vidéo de l’anglais vers le japonais
Pour obtenir les meilleurs résultats, commencez avec un enregistrement audio en anglais clair et un bruit de fond minimal. Relisez la transcription anglaise avant de traduire afin de vous assurer que le contexte et la terminologie sont corrects.
Choisissez les sous-titres japonais lorsque l’accessibilité est prioritaire, ou le doublage japonais lorsque vous souhaitez une expérience de visionnage entièrement localisée. Prévisualisez toujours le résultat final pour vérifier le minutage, le ton et la lisibilité avant de le publier.
Fonctionnalités conçues pour la traduction de l’anglais vers le japonais
Cette solution est conçue pour répondre aux besoins réels de localisation vidéo.
Reconnaissance automatique de la parole en anglais
Traduction vidéo de l’anglais vers le japonais
Sous-titres japonais avec export SRT, VTT et TXT
Ajustements du style et du minutage des sous-titres
Options de voix off et de doublage en japonais
Multiples styles et tonalités de voix japonaises
Cohérence de la voix entre les vidéos
Prise en charge de la synchronisation labiale pour une lecture naturelle
Prise en charge des formats MP4, MOV, AVI et WebM
Avec HeyGen AI, la transcription, la traduction et l’exportation sont gérées dans un flux de travail unifié et simplifié.
Comment traduire votre vidéo de l’anglais vers le japonais en 4 étapes simples
Utilisez vos mots pour créer, en quelques étapes seulement, des vidéos professionnelles faciles à partager.
Téléchargez votre vidéo en anglais
Téléversez votre fichier vidéo en anglais ou importez-le à l’aide d’une URL vidéo. Le système détecte automatiquement l’anglais parlé et le prépare pour la transcription.
Générer une transcription en anglais
Votre vidéo est transcrite à l’aide d’une technologie avancée de reconnaissance vocale. Vous pouvez relire et modifier la transcription pour corriger les noms, les termes techniques ou la formulation avant la traduction.
Traduire l’anglais en japonais
Convertissez la transcription anglaise en japonais naturel. Choisissez la forme que vous souhaitez pour votre résultat final.
Vérifier et exporter
Vérifiez le timing, la synchronisation labiale, les sous-titres et la narration. Apportez de petites modifications, puis exportez votre vidéo en espagnol ou téléchargez les fichiers SRT ou VTT.
Qu’est-ce qui rend HeyGen meilleur ?
L’impact est évident. Les entreprises obtiennent de vrais résultats avec le traducteur vidéo de HeyGen. En traduisant vos vidéos instantanément, vous pouvez économiser à la fois du temps et de l’argent tout en développant facilement votre portée à l’international.
réduction des coûts de traduction vidéo
marchés localisés instantanément
par vidéo au lieu de semaines ou de mois
Foire aux questions
Comment puis-je traduire une vidéo en anglais vers le japonais ?
Vous pouvez traduire une vidéo en anglais vers le japonais en téléchargeant le fichier, en générant une transcription en anglais, en la traduisant en japonais, puis en exportant des sous-titres ou une voix off avec un minutage et un alignement précis.
Puis-je traduire gratuitement en ligne une vidéo en anglais vers le japonais ?
Oui, vous pouvez traduire gratuitement de courts clips vidéo en anglais en ligne pour tester la précision des sous-titres et la qualité de la voix avant de passer à une offre pour des vidéos plus longues ou des fonctionnalités avancées.
Cet outil prend-il en charge les sous-titres en japonais ?
Oui, vous pouvez générer des sous-titres japonais précis et les exporter dans des formats standard adaptés à YouTube, aux cours en ligne et aux exigences d’accessibilité.
Puis-je aussi traduire des vidéos dans d’autres langues ?
Oui, de nombreuses équipes traduisent des vidéos en anglais vers plusieurs langues, y compris des flux de travail commetraduction de vidéos du portugais vers l’anglais, afin de soutenir des audiences internationales avec une qualité homogène.
Est-ce utile pour des vidéos professionnelles, éducatives ou de formation ?
Oui, les organisations utilisent fréquemment cette solution pour traduire en japonais leurs vidéos d’intégration, de formation, de marketing et de communication interne en anglais, afin de les mettre à disposition de leurs équipes internationales.
Cet outil de traduction prend-il en charge les formats MP4, MOV et autres ?
Oui. La plupart des formats, y compris MP4, MOV, AVI et WebM, sont pris en charge. Cela vous permet de téléverser pratiquement n’importe quelle vidéo en français et de générer des sous-titres ou un doublage en espagnol précis, sans avoir besoin d’outils de conversion séparés ni de travail de préparation supplémentaire.
Quels formats vidéo sont pris en charge pour la traduction de l’anglais vers le japonais ?
La plupart des formats courants, notamment MP4, MOV, AVI et WebM, sont pris en charge, ce qui vous permet de traduire des vidéos en anglais sans convertir les fichiers.
Est-ce utile pour des contenus de formation, d’entreprise ou de communication internationale ?
Oui. De nombreuses équipes traduisent des vidéos d’onboarding, des démonstrations produit et des leçons en français vers l’espagnol pour toucher un public plus large. Si vous prévoyez de développer une production multilingue à grande échelle, vous pouvez créer un compte ici, ce qui facilite une collaboration plus fluide et des workflows de localisation plus rapides.
Traduisez des vidéos en plus de 175 langues
Donnez vie à n’importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyperréalistes grâce à Avatar IV.
Commencez à créer avec HeyGen
Transformez vos idées en vidéos professionnelles grâce à l’IA.